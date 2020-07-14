Масове паломництво хасидів до Умані цього року неможливе, - нарада в МЗС. ДОКУМЕНТ

Масове паломництво хасидів до Умані для святкування іудейського нового року - Рош ха-Шана - цього року неможливе через пандемію коронавірусу.

Таке рішення було ухвалено 9 липня на міжвідомчій нараді в Міністерстві закордонних справ України, повідомляє в Facebook мер Умані Олександр Цебрій, передає Цензор.НЕТ.

"Результатом міжвідомчої наради в приміщенні МЗС України стала спільна думка, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим", - поінформував Цебрій.

У наведеному мером документі за результатами наради вказано, що її учасники взяли до уваги нинішню епідеміологічну ситуацію в Державі Ізраїль (належить до країн "червоної зони" через показник захворювання на COVID-19); заборону проведення масових заходів в Україні; навантаження на українські медичні заклади; необхідність створення значної кількості місць для обсервації та забезпечення безпеки життя та здоров'я як громадян України, так й іноземних громадян; складнощі з контролем правоохоронними органами за дотриманням паломниками режиму самоізоляції.

Також дивіться: Мер Умані Цебрій проти приїзду хасидів на святкування Рош а-Шана через коронавірус. ВIДЕО

Зазначається, що наприкінці червня - початку липня відбулася низка переговорів та зустрічей між посадовцями обох країн, зокрема телефонна розмова між головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком та директором Департаменту міжнародного співробітництва МОЗ Ізраїлю Ашером Шальмоном. Ізраїльська сторона повідомила, що з розумінням сприйме скасування міжнародного паломництва до Умані цього року, але просить заздалегідь повідомити офіційну позицію української сторони з цього приводу.

У документі також йдеться про існуючі спроби "заполітизувати" питання цьогорічного приїзду хасидів до Умані - зокрема, карантинні обмеження подаються деякими організаціями як приклад "антисемітизму". Тому висловлюється прохання виробити узгоджену державну позицію та прийняти відповідні рішення щодо організації цьогорічного відзначення Рош-Га-Шана юдейською громадою (участь у святкуванні обмеженого кола представників місцевої хасидської громади, організація онлайн-трансляції заходів тощо).

Як повідомлялося, раніше міський голова Умані Цебрій виступив проти приїзду цієї осені паломників-хасидів на святкування іудейського Нового року - Рош ха-Шана, вважаючи, що приїзд великої кількості іноземців з різних країн може викликати спалах коронавируса в місті. Умань, де похований засновник брацлавського хасидизму цадик Нахман, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування іудейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. Паломників з різних країн. У 2020 році святкування Рош ха-Шана припадає на 18-20 сентября.