Масове паломництво хасидів до Умані цього року неможливе, - нарада в МЗС. ДОКУМЕНТ

УКР
5 420 45

Масове паломництво хасидів до Умані для святкування іудейського нового року - Рош ха-Шана - цього року неможливе через пандемію коронавірусу.

Таке рішення було ухвалено 9 липня на міжвідомчій нараді в Міністерстві закордонних справ України, повідомляє в Facebook мер Умані Олександр Цебрій, передає Цензор.НЕТ.

"Результатом міжвідомчої наради в приміщенні МЗС України стала спільна думка, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим", - поінформував Цебрій.

У наведеному мером документі за результатами наради вказано, що її учасники взяли до уваги нинішню епідеміологічну ситуацію в Державі Ізраїль (належить до країн "червоної зони" через показник захворювання на COVID-19); заборону проведення масових заходів в Україні; навантаження на українські медичні заклади; необхідність створення значної кількості місць для обсервації та забезпечення безпеки життя та здоров'я як громадян України, так й іноземних громадян; складнощі з контролем правоохоронними органами за дотриманням паломниками режиму самоізоляції.

Також дивіться: Мер Умані Цебрій проти приїзду хасидів на святкування Рош а-Шана через коронавірус. ВIДЕО

Зазначається, що наприкінці червня - початку липня відбулася низка переговорів та зустрічей між посадовцями обох країн, зокрема телефонна розмова між головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком та директором Департаменту міжнародного співробітництва МОЗ Ізраїлю Ашером Шальмоном. Ізраїльська сторона повідомила, що з розумінням сприйме скасування міжнародного паломництва до Умані цього року, але просить заздалегідь повідомити офіційну позицію української сторони з цього приводу.

У документі також йдеться про існуючі спроби "заполітизувати" питання цьогорічного приїзду хасидів до Умані - зокрема, карантинні обмеження подаються деякими організаціями як приклад "антисемітизму". Тому висловлюється прохання виробити узгоджену державну позицію та прийняти відповідні рішення щодо організації цьогорічного відзначення Рош-Га-Шана юдейською громадою (участь у святкуванні обмеженого кола представників місцевої хасидської громади, організація онлайн-трансляції заходів тощо).

Як повідомлялося, раніше міський голова Умані Цебрій виступив проти приїзду цієї осені паломників-хасидів на святкування іудейського Нового року - Рош ха-Шана, вважаючи, що приїзд великої кількості іноземців з різних країн може викликати спалах коронавируса в місті. Умань, де похований засновник брацлавського хасидизму цадик Нахман, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування іудейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. Паломників з різних країн. У 2020 році святкування Рош ха-Шана припадає на 18-20 сентября.

Автор: 

карантин (18172) МЗС (4245) паломництво (46) Умань (245) хасиди (176) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+10
Уманчани без гешефту залишаться...
14.07.2020 13:11 Відповісти
14.07.2020 13:11 Відповісти
+8
Не хохотайте их пейсы, фсе равно просочатся..🤣🤣
14.07.2020 13:14 Відповісти
14.07.2020 13:14 Відповісти
+4
Не поспішайте бідкатися - під гаслом "наповнення державного бюджету" зеблазні в останній момент дозволять...
14.07.2020 13:13 Відповісти
14.07.2020 13:13 Відповісти
Уманчани без гешефту залишаться...
14.07.2020 13:11 Відповісти
14.07.2020 13:11 Відповісти
Хто мав поїхати вже давно поїхали !!)))
14.07.2020 13:48 Відповісти
14.07.2020 13:48 Відповісти
уманчане или хасидчане?)))
14.07.2020 13:15 Відповісти
14.07.2020 13:15 Відповісти
Хасуми !!!)))
14.07.2020 13:44 Відповісти
14.07.2020 13:44 Відповісти
Так хасиди ж гуляють, а уманчани житло здають та харчі продають...
14.07.2020 13:59 Відповісти
14.07.2020 13:59 Відповісти
Есть таки подозрение, что все это - и гуляют, и сдают, и продают - делают одни и те же наши люди)))
14.07.2020 14:05 Відповісти
14.07.2020 14:05 Відповісти
По різному буває !!))
14.07.2020 14:32 Відповісти
14.07.2020 14:32 Відповісти
Завжди можна знайти вихід! Потрібно поступити цивілізовано і приймати гостей хасидів в аеропорту Одеси і вивозити хасидів спецтранспортом в Умань на святкування Рош ха Шана і таким самим чином організовано вивозити всіх назад в аеропорт Одеси і назад в Ізраїль. На час святкування Рош ха Шана закрити аеропорт Одеси на карантин для інших рейсів і відвідувачів, поки не вивезуть назад всіх ізраїльських гостей, потім посилено продизенфікувати аеропорт та транспорт! Умань на час святкування закрити на карантин і ще продовжити карантин на 14 діб після виїзду хасдів. В Умані до і після святкування провести тотальні ПЦР тести всього населення і видати сертифікати здоров'я всім місцевим мешканцям. Всіх хворих вівезти з Умані в лікарні в інший район, місцеву лікарню потужно підготувати під хворих на коронавірус, разом з ізраїльськими лікарями, яких також запросити в Україну на чергування на час святкувань! В Україну пускати хасидів тільки з наявністю медичного сертифіката про відсутність коронавірусу, туберкульозу та інших небезпечних хвороб! Умань на час святкування оточити Нацгвардією, щоб місцеві мешканці не намагались перетнути карантинні кордони. В Умані в карантинній зоні сформувати необхідні запаси питної води та їжі, щоб не потрібно було завозити машини з продуктами в карантинну зону. Також в Умані жахливе санітарне становище в місцях тимчасового проживання хасидів - сруть просто де попало через відсутність достатньої кількості туалетів, а це загроза поширення небезпечних хвороб. Центральна влада має втрутитись нарешті і дати гроші або кіздюлей місцевій владі, а краще і те і те, щоб набудували достатню кількість вуличних туалетів для великої кількості хасидів та відпочиваючих! Навіть в Софіївському парку величезна проблема з туалетами, що вже говорити про хасидів!
14.07.2020 13:23 Відповісти
14.07.2020 13:23 Відповісти
Я знаю тільки два туалети в Софіївці - біля Тарпейської скелі і острова Кохання.))
14.07.2020 13:28 Відповісти
14.07.2020 13:28 Відповісти
А в самій Умані взагалі туалетів для туристів немає! Приїздять екскурсії зі всієї України і не мають де сходити в туалет. Що вже говорити про хасидів!
14.07.2020 14:30 Відповісти
14.07.2020 14:30 Відповісти
Розумію чому Гриценко постійно програє, просто треба щоб Ігор весь електорат тимчасово вивіз з України.
14.07.2020 13:30 Відповісти
14.07.2020 13:30 Відповісти
Гриценко дає Вам шанс відчути радість від Ваших обранців!
14.07.2020 14:34 Відповісти
14.07.2020 14:34 Відповісти
Уууууу... Організовано... Ну ти загнуууув... Це тоді не Україна буде, а якась Швейцарія...
14.07.2020 13:58 Відповісти
14.07.2020 13:58 Відповісти
Нова влада має показати новий рівень менеджменту. А що показала нова влада - обісрались від страху що не зможуть організувати хасидське свято! Це принижує Україну в очах міжнародного співтовариства! Рош ха Шана має святкуватись як і кожен рік, і хасиди мають їхати в Україну, але мають бути впорядковані від сьогодні і назавжди! Кожен рік приїзд хасидів це якесь нашестя, бо влада абсолютно не займаєтсья хасидами! Хасиди приїздять в аеропорт Одеси, сплять в аеропорту на підлозі, більшість брудні та вонючі вже в момент приїзду. Ця навала немитих і хворих людей вже давно є небезпекою для України і прийшов час нарешті впорядкувати це безсистемне нашестя в якісь цивілізовані туристичні групові поїздки!
14.07.2020 14:38 Відповісти
14.07.2020 14:38 Відповісти
Т.е. организовать помывку и переодевание вонючих хасидов. Потом провести занятия на тему приличного поведения в обществе, приставить к каждому хасиду по полициянту, ну и т.д. и т.п?
14.07.2020 14:52 Відповісти
14.07.2020 14:52 Відповісти
Пускати потрібно тільки тих хто має медичний сертифікат здоров'я про відсутність коронавірусу, туберкульозу та інших небезпечних хвороб які можуть передаватись під час подорожі іншим людям! Вонючі та немиті туристи таких сертифікатів не будуть мати при собі і вони відразу поїдуть додому за рахунок авіакомпанії! А допушеними в Україну будуть тільки нормальні адекватні люди які і будуть нормально святкувати Рош ха Шана, а не влаштовувати пістець який влаштовують в Умані кожен рік єврейські наркомани та пияки які приїздять ніби то як паломники!
14.07.2020 15:00 Відповісти
14.07.2020 15:00 Відповісти
Танах кому нужен этот гемор, перетопчатся хасиды без своего цадика, ничего с ними не случится!
14.07.2020 14:23 Відповісти
14.07.2020 14:23 Відповісти
Якщо ми відмовимся від паломництва хасидів, ми покажемо себе повними нікчемами, нездатними на державний менеджмент в складних умовах! Я голосував за Зеленського не для того щоб Україна падала в очах міжнародних партнерів до рівня Сомалі!
14.07.2020 14:40 Відповісти
14.07.2020 14:40 Відповісти
https://censor.net/user/347491 А що, хасидів, в Сомалі, теж не пускають?
14.07.2020 20:31 Відповісти
14.07.2020 20:31 Відповісти
Всё, хана правительству! Рош а Хана!
14.07.2020 13:58 Відповісти
14.07.2020 13:58 Відповісти
и безговна
14.07.2020 14:31 Відповісти
14.07.2020 14:31 Відповісти
То удобрєніє...
14.07.2020 14:53 Відповісти
14.07.2020 14:53 Відповісти
ну очень много эта нация выробляе удобрений, кажется, что сама- само удобрение
14.07.2020 14:58 Відповісти
14.07.2020 14:58 Відповісти
Не поспішайте бідкатися - під гаслом "наповнення державного бюджету" зеблазні в останній момент дозволять...
14.07.2020 13:13 Відповісти
14.07.2020 13:13 Відповісти
Вообще-то они никоим образом не пополняют госбюджет, разве что карманы местных - уманчан
14.07.2020 14:29 Відповісти
14.07.2020 14:29 Відповісти
рідня до зеленського цей рік не приїде.
14.07.2020 13:13 Відповісти
14.07.2020 13:13 Відповісти
А как же те, кто на этом зарабатывал? Они же с голоду теперь умрут.
14.07.2020 13:14 Відповісти
14.07.2020 13:14 Відповісти
Не хохотайте их пейсы, фсе равно просочатся..🤣🤣
14.07.2020 13:14 Відповісти
14.07.2020 13:14 Відповісти
Фуууф, в этом году надо ехать в Софиевку. Когда ещё там осенью можно будет погулять в чистоте и тишине.
14.07.2020 13:15 Відповісти
14.07.2020 13:15 Відповісти
Ласкаво просимо !!))
14.07.2020 13:50 Відповісти
14.07.2020 13:50 Відповісти
Дякую. Яку ресторацію порадити?
14.07.2020 13:57 Відповісти
14.07.2020 13:57 Відповісти
В цьому питанні я не надто обізнаний, нажаль !!)))
14.07.2020 14:30 Відповісти
14.07.2020 14:30 Відповісти
нужно продать хасидам мощи Цадика за 100 млрд баксов.. или пусть МВФ спишет нам гос долг.. тоже нормуль..
14.07.2020 13:15 Відповісти
14.07.2020 13:15 Відповісти
Ваще енто "дури.. туризм" будет а не паломничество!
Подмена понятий..😁
14.07.2020 13:17 Відповісти
14.07.2020 13:17 Відповісти
Срача будет меньше..
14.07.2020 13:18 Відповісти
14.07.2020 13:18 Відповісти
В этом году ограничили паломников на Пасху. Вот это трагедия.
14.07.2020 13:31 Відповісти
14.07.2020 13:31 Відповісти
Не, отмена паломничества - это просто ответные санкции.
14.07.2020 13:38 Відповісти
14.07.2020 13:38 Відповісти
Массовое паломничество хасидов в Умань в этом году невозможно, - совещание в МИД - Цензор.НЕТ 9463
14.07.2020 13:32 Відповісти
14.07.2020 13:32 Відповісти
останется умань в кои века не засранной
14.07.2020 14:30 Відповісти
14.07.2020 14:30 Відповісти
В кои веки, и, при президенте еврее.
14.07.2020 15:16 Відповісти
14.07.2020 15:16 Відповісти
Ц-ц-ц.
14.07.2020 15:37 Відповісти
14.07.2020 15:37 Відповісти
Да , з а б е р и т е , наконец,евреи -ортодоксы

своего Рабби Нахмана в Израиль.
И проблем в Умани не будет !
*****
и воосстановите бывшие предприятия ВПК.
как-то-ПО "Южный радиозавод",

Уманский завод «Вега», Умань, Украина, ПО «http://www.zenitcamera.com/qa/qa-logos.html#arsenal Арсенал ».
Уманский завод электроизмерительных приборов «Мегомметр».
Где Украинское золото - там и ортодоксы .
http://www.afo.com.ua/doc/WDM-Chrematistic-2015-11-01.pdf
14.07.2020 16:04 Відповісти
14.07.2020 16:04 Відповісти
Та выкопайте наконец тот фальшивый труп цадика и отправьте хасидам в "обентованную"! И пусть там качаются в своем дерьме...
14.07.2020 16:52 Відповісти
14.07.2020 16:52 Відповісти
Уже ощущаю вонь про антисемитизм.
14.07.2020 17:18 Відповісти
14.07.2020 17:18 Відповісти
 
 