Рано-вранці найманці РФ обстріляли захисників Авдіївки із гранатометів і кулеметів, втрат немає, - Міноборони
Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив під час брифінгу полковник Дмитро Гуцуляк.
"Сьогодні, 14 липня, окупанти, станом на 12:00, порушили режим тиші один раз. Після 5:00 ранку від Спартака ворог застосував по наших оборонцях Авдіївки ручні та підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети", - повідомив він.
Гуцуляк зазначив, що за наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед наших захисників немає.
Нагадаємо, 13 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, троє українських воїнів загинули.
14.07.2020, 12:45 • 275 • https://uainfo.org/blognews/1594719287-prezident-dolzhen-ispolnyat-svoy-dolg-i-davat-publichnye.html#mc-container 1
Президент и Главнокомандующий никак не отреагировал на нападение на украинских воинов под Горловкой. Вот как это объяснить?
Как молчать? Чего стоит дипломатия, если президент не реагирует на такое очередное нарушение всех договоренностей? Где логика, господин президент, вы кого боитесь? Разозлить кого-то или проявить уважение к погибшим и дать оценку агрессору? Вы собираетесь выполнять служебные обязанности?
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1594709820-bereza-zelenskiy-molchit-po-situatsii-na-fronte-emu-proshche.html Береза: Зеленский молчит по ситуации на фронте. Ему проще залезть в чат к дальнобойщикам или поехать еще одну ленточку перерезать
Война идет больше года при новом президенте, и пять лет при прошлом президенте. И будет идти еще. Потому что так хочет Путин, и он видит нашу слабость, видит, как боятся дать ему отпор, видит, как дают усиливаться Медведчуку. Так чего молчать? Президент должен исполнять свой долг и давать публичные оценки ситуации, а не стыдливо молчать, когда враг убивает его подчиненных, его соотечественников.
У Украины есть только дин путь обрести свободы - не выпросить его у кого-то молчанием, а добыть в борьбе. И если надо воевать - значит надо воевать. Надо делать, а не прятаться.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4293173940722869 Юрий БУТУСОВ
tZE inform
@tZEinform
"Наемники РФ забрали тело погибшего под Зайцево украинского воина, раненый военнослужащий и убитый медик до сих пор на поле боя"
Вам не стыдно, г-да Наевы и Хомчаки? Артиллерия уже давно должна была снести к чертовой матери все огневые позиции этих ублюдков, а спецы забрать и живых и мертвых !!! Вы не генералы и не воины. Вы мразь.