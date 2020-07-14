Рано-вранці найманці РФ обстріляли захисників Авдіївки із гранатометів і кулеметів, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив під час брифінгу полковник Дмитро Гуцуляк.

"Сьогодні, 14 липня, окупанти, станом на 12:00, порушили режим тиші один раз. Після 5:00 ранку від Спартака ворог застосував по наших оборонцях Авдіївки ручні та підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети", - повідомив він.

Гуцуляк зазначив, що за наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед наших захисників немає.

Нагадаємо, 13 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, троє українських воїнів загинули.