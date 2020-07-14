У харків'янки, яка задушила свого 10-річного сина і вчинила самогубство, були фінансові проблеми, - поліція
Поліція встановила, що у 37-річної харків'янки, яка задушила свого 10-річного сина і вчинила самогубство, останнім часом були проблеми з грошима.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області
"За словами сусідів, жінка поводилася адекватно, спиртними напоями не зловживала. Вона часто просила гроші в борг та завжди їх повертала. Також працівники поліції з’ясували, що останні пів року харків’янка мала фінансові проблеми, брала кредити та не могла їх самостійно повернути, тому перебувала у депресивному стані. До адміністративної та кримінальної відповідальності жінка раніше не притягувалася", - йдеться в повідомленні.
Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку Новобаварського відділу поліції. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Як повідомлялося раніше, в понеділок увечері в поліцію надійшла інформація про загибель жінки та її сина. За попередньою інформацією, 37-річна жінка задушила свого сина. Після цього вона порізала собі вени і померла від втрати крові.
У ході огляду приміщення було виявлено передсмертну записку, яку залишила загибла.
И вообще, самоубийство и убийство это тяжкий грех.
А где социальные службы были, где их помощь малообеспеченным, ведь судя по новости, женщина была матерью-одиночкой?
Який народ таке і життя. Сама бідна країна Європи, тому що існує олігархат, який обкрадає і грабує народ. А народу напевно таке подобається, бо навіть не пікає проти цього.
Бедная женщина, боролась как могла, без мужа ( скотина где-то спокойно живёт, плевать ему на собственного ребенка), и никому дела не было до них, до того чем кормит, как одевает она ребенка, есть ли у них сегодня на хлеб... Жили они как могли, никому не нужные, а теперь их нет, и уже не будет никогда))))))) Слава Украине?