У харків'янки, яка задушила свого 10-річного сина і вчинила самогубство, були фінансові проблеми, - поліція

Поліція встановила, що у 37-річної харків'янки, яка задушила свого 10-річного сина і вчинила самогубство, останнім часом були проблеми з грошима.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

"За словами сусідів, жінка поводилася адекватно, спиртними напоями не зловживала. Вона часто просила гроші в борг та завжди їх повертала. Також працівники поліції з’ясували, що останні пів року харків’янка мала фінансові проблеми, брала кредити та не могла їх самостійно повернути, тому перебувала у депресивному стані. До адміністративної та кримінальної відповідальності жінка раніше не притягувалася", - йдеться в повідомленні.

Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку Новобаварського відділу поліції. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка задушила 10-річного сина і вчинила самогубство в Харкові, - поліція

Як повідомлялося раніше, в понеділок увечері в поліцію надійшла інформація про загибель жінки та її сина. За попередньою інформацією, 37-річна жінка задушила свого сина. Після цього вона порізала собі вени і померла від втрати крові.

У ході огляду приміщення було виявлено передсмертну записку, яку залишила загибла.