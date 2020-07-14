УКР
У харків'янки, яка задушила свого 10-річного сина і вчинила самогубство, були фінансові проблеми, - поліція

У харків'янки, яка задушила свого 10-річного сина і вчинила самогубство, були фінансові проблеми, - поліція

Поліція встановила, що у 37-річної харків'янки, яка задушила свого 10-річного сина і вчинила самогубство, останнім часом були проблеми з грошима.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

"За словами сусідів, жінка поводилася адекватно, спиртними напоями не зловживала. Вона часто просила гроші в борг та завжди їх повертала. Також працівники поліції з’ясували, що останні пів року харків’янка мала фінансові проблеми, брала кредити та не могла їх самостійно повернути, тому перебувала у депресивному стані. До адміністративної та кримінальної відповідальності жінка раніше не притягувалася", - йдеться в повідомленні.

Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку Новобаварського відділу поліції. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка задушила 10-річного сина і вчинила самогубство в Харкові, - поліція

Як повідомлялося раніше, в понеділок увечері в поліцію надійшла інформація про загибель жінки та її сина. За попередньою інформацією, 37-річна жінка задушила свого сина. Після цього вона порізала собі вени і померла від втрати крові.

У ході огляду приміщення було виявлено передсмертну записку, яку залишила загибла.

діти (5265) вбивство (3154) Харків (5854)
Жах...
14.07.2020 13:36
+12
а соціальним службам як і в цілому державні органи на людей чхати хотіли....куди не кинься - відписки, відписки, тони паперу.....робота аж кипить....писанини....але люди самі винні, що допускають це
14.07.2020 13:51
+11
не тільки його, але і ініціаторів ротордам плюс, українських власників бідних хатинок в Європі, жебраків з приватними літаками і яхтами, одним словом всіх тих, чиї руки нічого не крали....
14.07.2020 14:18
Жах...
14.07.2020 13:36
або інценіровка самогубства
14.07.2020 14:31
Даже, если нет денег и финансовые проблемы то это не повод покончить с собой и ребёнком.
И вообще, самоубийство и убийство это тяжкий грех.

А где социальные службы были, где их помощь малообеспеченным, ведь судя по новости, женщина была матерью-одиночкой?
14.07.2020 13:39
а соціальним службам як і в цілому державні органи на людей чхати хотіли....куди не кинься - відписки, відписки, тони паперу.....робота аж кипить....писанини....але люди самі винні, що допускають це
14.07.2020 13:51
Саме так, народ завжди заслуговує свою владу та відповідне ставлення до себе з боку влади.
Який народ таке і життя. Сама бідна країна Європи, тому що існує олігархат, який обкрадає і грабує народ. А народу напевно таке подобається, бо навіть не пікає проти цього.
14.07.2020 13:58
Я сегодня в депресняке, чувствую себя так одиноко... и социальным службам до меня дела никакого. Пойти чтоли ограбить когото или убить? Свалю потом всё на несправедливость и холодность ко мне вселенной...
14.07.2020 13:58
верёвка и мыло решат ваши проблемы, вперёд
14.07.2020 15:06
а может этому "Sole mio" , посоветовать пойти поработать, авось пройдет...
14.07.2020 16:32
Зеля, у этой женщины наверное, не было ни хлеба, ни масла,ни молока, ни круп. У нее не было возожности выжить . И ей нечем было кормить своего ребенка. Это твоя ответственность, что в стране, которую ты возглавляешь, так страшно умерла мать и ребенок.У харків'янки, яка задушила свого 10-річного сина і вчинила самогубство, були фінансові проблеми, - поліція - Цензор.НЕТ 3189
14.07.2020 14:12
не тільки його, але і ініціаторів ротордам плюс, українських власників бідних хатинок в Європі, жебраків з приватними літаками і яхтами, одним словом всіх тих, чиї руки нічого не крали....
14.07.2020 14:18
Блдская нищета даже святую доведет до убийства. Пусть будут прокляты наши мироеды и их холуи , эта кровь им зачтется.
14.07.2020 14:42
в первую очередь у нее не было мозгов.
14.07.2020 15:01
Це у вас на кацапії так. В нас на дитину є допомога. Вижити можна. В Харкові якусь роботу навіть на мінімалку знайти можна. Проблема в голові
14.07.2020 16:24
Один з найтяжчих гріхів - дітовбивство. І жодні фінансові проблеми не виправдають цього жахливого вчинку. Нащо брати кредити, коли ти не маєш змоги їх віддати. Ваш пост звучить так, ніби вони з голоду вмерли, бо Зеленський забрав останню крихту хліба, а не мати вбила свою дитину. Вбилася б сама, а дитині залишила життя.
14.07.2020 22:23
Як запобігати подібному ? Хоч би поговорила із кимось ...
14.07.2020 13:42
Ответ очевиден: нужно чтобы ни у кого небыло "финансовых проблем"...
14.07.2020 13:47
гуртуватись народу потрібно, а не язиками цмокати. В Європі в профсоюзи об'єднуються, гуртом своїх прав добиваються.
14.07.2020 14:11
Коллекторы довели?
14.07.2020 13:44
Нет государственности в Украине
14.07.2020 13:45
Так езжай в элдэнээр, там государственности выше крыши.
14.07.2020 13:47
Всё плохо, бро... Погода пасмурная, тучи... Дошдь идёт... Ну нету государственности в Украине, нету, как ни крути...
14.07.2020 13:50
ні, чого ж, є - на мальдівах пузо чухає....та народу фігу тиче.....
14.07.2020 14:05
Госудаство не обязалось вас кормить, государство обязалось защищать вас за ваши деньги которые вы платите в виде налогов. Все остальное и есть "совок", если кто не знал.
14.07.2020 16:42
А що я раніше казав, реформатори за 30 років розкрадання країни довели людей до самогубства....а накцкорпус до Шарія бігає.....хай краще до олігархів побіжить, чи може зась?
14.07.2020 13:49
А кто у тебя был реформатор за эти годы? Комуняки Кравчук и Кучма? Или кремлевская консерва Янык, который то премьером, то презиком 10 лет непрерывно был во власти - он реформатор? Или старый гандон Азиров, автор самой херовой в мире налоговой системы - всю дорогу налоговой руководил, а потом премьерил.
14.07.2020 14:05
вони би самі нічого самі не зробили, якби їх не підтримувала потужна братія на місцях.....аж гай шумить, як точуть з усіх боків Україну. Одні в Карпатах ліс рубають, другі видобуток янтаря прикривають, треті гарно в судах судять, четверті тони відписок штопають....робота кипить.
14.07.2020 14:09
обратитесь глубже, к Столыпину например или Александрам I и II
14.07.2020 16:45
После принятия закона об игорном бизнесе таких новостей будет через одну
14.07.2020 13:51
14.07.2020 13:58
14.07.2020 13:59
А сколько ещё таких случаев будет...ведь война и пандемия ,экономика в тормозе,только 85% российских СМИ в Украине всё это подогревают в пользу Кремля.Такое впечатление что власть и украинский народ живут в параллельных мирах и миры эти дёргает за верёвочку Московия.
14.07.2020 14:09
Та всі добрі, хто хоче з країни колонію зробити, в сировинну базу перетворити чи то для Московії, чи то для Європи та Америки...., а людей в дармову робочу силу.....он уже закон про продаж землі прийняли, тепер податки ще треба підняти, щоб змусити селян землю продати....
14.07.2020 14:15
Не дождалась открытий казино и другой игровой нечисти!!! Жаль... Так, сходила бы, ВЫИГРАЛА, сколько надо, и решила финансовые проблемы за 1-2 часа!!! Эххх .... долго, очень долго закон про легализацию "игрунов" принимали... Ну, хоть приняли!!! Спасибо Шмаркле и его команде!
14.07.2020 14:18
Победа Зеленского и шкуродеров народа над бедностью.
14.07.2020 14:20
МВФ - еврейская террористическая организация, использующая вместо взрывных устройств специально сконструированные социальные теории, закладываемые спецагентами Сороса в правительственные структуры.
14.07.2020 14:30
Ребенка жалко. А мать... Если человек без дохода и стабильной работы, берет кредиты - ну, сама виновата.
14.07.2020 15:03
зато зеленский на новой даче прохлаждается
14.07.2020 15:09
А в Польше на каждого ребенка государство платит по 120$ ежемесячно!

Бедная женщина, боролась как могла, без мужа ( скотина где-то спокойно живёт, плевать ему на собственного ребенка), и никому дела не было до них, до того чем кормит, как одевает она ребенка, есть ли у них сегодня на хлеб... Жили они как могли, никому не нужные, а теперь их нет, и уже не будет никогда))))))) Слава Украине?
14.07.2020 15:22
В нас теж платять, троляка кацапська. Питання тут не в грошах. Щоб вижити грошей вистачить
14.07.2020 16:25
Иди нахрен, НЕтролляка кацапска, платят наркоманским, лишенным родительских прав, аж по три прожиточных минимума!!!!! а нормальным матерям хрен собачий, и папаши аллименты не спешат платить собственным детям. Женщины сами тянут детей, не все выдерживают, немудрено свихнуться от такой жизни.
14.07.2020 17:12
Слава Украине, как лозунг, это сильное средство, но презерватив и волю к жизни заменить не сможет.
14.07.2020 16:52
Жінка була психічно хвора, бо інакше не поясниш навіть безвихідним безгрошів'ям.
14.07.2020 15:52
Коммунальные услуги оплачивала банковскими кредитами и вот результат.
14.07.2020 16:14
 
 