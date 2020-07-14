Шмигаль повторно вніс у Раду подання про призначення Уруського віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості

Проєкт постанови про призначення ексглави Державного космічного агентства України, колишнього першого заступника міністра промислової політики Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України знову внесений до парламенту.

Проєкт постанови №3842 зареєстровано в парламенті сьогодні, 14 липня.

Нагадаємо, 10 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс в Раду подання про призначення Уруського віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Проте 13 липня Кабмін відкликав подання щодо призначення Уруського.

Пізніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що подання на призначення Уруського віцепрем'єром знову внесуть в Раду в разі позитивного рішення фракції.