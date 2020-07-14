Шмигаль повторно вніс у Раду подання про призначення Уруського віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості
Проєкт постанови про призначення ексглави Державного космічного агентства України, колишнього першого заступника міністра промислової політики Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України знову внесений до парламенту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
Проєкт постанови №3842 зареєстровано в парламенті сьогодні, 14 липня.
Нагадаємо, 10 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс в Раду подання про призначення Уруського віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.
Проте 13 липня Кабмін відкликав подання щодо призначення Уруського.
Пізніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що подання на призначення Уруського віцепрем'єром знову внесуть в Раду в разі позитивного рішення фракції.
настырный какой, много денег ермаку/шмыгалю занесли - получается))
горбулін підписався за уруського.
Boris Borisenko
Кто такой Олег Уруский Которого прочат на позицию вице-премьера по вопросам военно-промышлен\комплекса? Рекомендован оружейным лобби через Арахамию От Семёна Могилевича и его команды А нормальні там взагалі є? До прз інформація доходить,чи він у вакуумі?