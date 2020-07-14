УКР
Шмигаль повторно вніс у Раду подання про призначення Уруського віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості

Проєкт постанови про призначення ексглави Державного космічного агентства України, колишнього першого заступника міністра промислової політики Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України знову внесений до парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Проєкт постанови №3842 зареєстровано в парламенті сьогодні, 14 липня.

Нагадаємо, 10 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс в Раду подання про призначення Уруського віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Проте 13 липня Кабмін відкликав подання щодо призначення Уруського.

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія про кадрові призначення: "У п'ятницю всі будуть з головами"

Пізніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що подання на призначення Уруського віцепрем'єром знову внесуть в Раду в разі позитивного рішення фракції.

ВР (15177) Кабмін (14313) призначення (2344) Шмигаль Денис (4778) Уруський Олег (159)
Топ коментарі
+10
бядский зеленый цирк продолжается
показати весь коментар
14.07.2020 13:36 Відповісти
+6
10 июля премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности...
Однако 13 июля Кабмин отозвал представление о назначении Уруского...
14 июля Шмыгаль повторно внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером..

настырный какой, много денег ермаку/шмыгалю занесли - получается))
показати весь коментар
14.07.2020 13:36 Відповісти
+6
они "на бис" что-ли выносят и заносят?!
показати весь коментар
14.07.2020 13:37 Відповісти
10 июля премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности...
Однако 13 июля Кабмин отозвал представление о назначении Уруского...
14 июля Шмыгаль повторно внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером..

настырный какой, много денег ермаку/шмыгалю занесли - получается))
показати весь коментар
14.07.2020 13:36 Відповісти
Тут вопрос намного серьезнее. Путин сердится, не до взяток уже. Уруский назначенец от путина.
показати весь коментар
14.07.2020 14:28 Відповісти
ты его в дверь, а оно - в окно...
показати весь коментар
14.07.2020 14:41 Відповісти
бядский зеленый цирк продолжается
показати весь коментар
14.07.2020 13:36 Відповісти
А что ты хотел? Постеры видел в прошлом году - "или Порошенко, или путин". Проголосовали за путина. Теперь идет демонтаж государства.
показати весь коментар
14.07.2020 14:30 Відповісти
они "на бис" что-ли выносят и заносят?!
показати весь коментар
14.07.2020 13:37 Відповісти
занесли - вынесли - отправили на согласование с рашкой - снова внесли.
показати весь коментар
14.07.2020 13:55 Відповісти
Хотелось бы знать, сколько стоит в гривнах, этот "на бис"?
показати весь коментар
14.07.2020 13:56 Відповісти
Нисколько. Кремль приказал - шмыгаль сделал. Взятки, это побочка, навар. А сам вопрос решается в кремле.
показати весь коментар
14.07.2020 14:32 Відповісти
значить кандидатура узгоджена самим кремлем, будуть тупо пропихати, і пропхнуть. хто завадить? ніхто.
показати весь коментар
14.07.2020 13:45 Відповісти
якби кремлем-то вже би призначили...тут усе складніше.
горбулін підписався за уруського.
показати весь коментар
14.07.2020 13:50 Відповісти
а звідки така інфа?
показати весь коментар
14.07.2020 14:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=s8B21iis6Ns&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1OjSBK1IOIScC3l__fdHSw6u8jEx_KTQ3gGp5M5akH4NCbKSvx-nPzmd0 про "теплу ванну" для Зеленського та політичні амбіції Єрмака
показати весь коментар
14.07.2020 13:49 Відповісти
они уничтожить хотят все в Украине
показати весь коментар
14.07.2020 13:57 Відповісти
кручу-верчу... вносят только то что хочет принимать зе-мафия
показати весь коментар
14.07.2020 14:13 Відповісти
Уруский стане "русским" и покажет Щмыгалю и Зеленскому "кузькину мать".
показати весь коментар
14.07.2020 15:20 Відповісти
Все трое из одной банды - единомышленники...
показати весь коментар
14.07.2020 15:44 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko



Кто такой Олег Уруский Которого прочат на позицию вице-премьера по вопросам военно-промышлен\комплекса? Рекомендован оружейным лобби через Арахамию От Семёна Могилевича и его команды А нормальні там взагалі є? До прз інформація доходить,чи він у вакуумі?Шмигаль повторно вніс у Раду подання про призначення Уруського віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості - Цензор.НЕТ 3219
показати весь коментар
14.07.2020 15:27 Відповісти
Шмыгаль, в перде!
показати весь коментар
14.07.2020 16:01 Відповісти
 
 