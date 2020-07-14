Партії "ЄС", "Слуга народу" і "УДАР" у трійці лідерів на виборах до Київради, - опитування Центру Разумкова

"Слуга народу" втратила лідерство серед політичних партій у Києві.

Про це свідчать дані дослідження Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом проходили вибори до Київської міської ради, найбільшу підтримку виборців на них отримали б партія "Слуга народу" (за неї готові проголосувати 18% усіх опитаних, або 19% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме) та партія "Європейська солідарність" (відповідно 14% і 20%). За партію "УДАР" готові проголосувати відповідно 11% і 12%, за партію "Опозицiйна платформа – За життя" — відповідно 8% і 11%, за ВО "Батьківщина" — відповідно 6% і 8%, за партію "Перемога Пальчевського" — відповідно 6% і 6%, за партію "Сила і честь" — відповідно 5% і 5%, за "Партію Шарія" — відповідно 3% і 3%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" — відповідно 2% і 2%, за партію "Громадянська позиція" — відповідно 2% і 2%, за ВО "Свобода" — відповідно 2% і 2", - йдеться в дослідженні.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.







