Партії "ЄС", "Слуга народу" і "УДАР" у трійці лідерів на виборах до Київради, - опитування Центру Разумкова

Партії

"Слуга народу" втратила лідерство серед політичних партій у Києві.

Про це свідчать дані дослідження Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом проходили вибори до Київської міської ради, найбільшу підтримку виборців на них отримали б партія "Слуга народу" (за неї готові проголосувати 18% усіх опитаних, або 19% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме) та партія "Європейська солідарність" (відповідно 14% і 20%). За партію "УДАР" готові проголосувати відповідно 11% і 12%, за партію "Опозицiйна платформа – За життя" — відповідно 8% і 11%, за ВО "Батьківщина" — відповідно 6% і 8%, за партію "Перемога Пальчевського" — відповідно 6% і 6%, за партію "Сила і честь" — відповідно 5% і 5%, за "Партію Шарія" — відповідно 3% і 3%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" — відповідно 2% і 2%, за партію "Громадянська позиція" — відповідно 2% і 2%, за ВО "Свобода" — відповідно 2% і 2", - йдеться в дослідженні.

Читайте: "Слуга народу" - 32,2%, "УДАР" - 12,4%, ЄС - 8,9%, "Голос" - 6,9%, "Батьківщина" - 6,4%, - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії киян

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Партії ЄС, Слуга народу і УДАР у трійці лідерів на виборах до Київради, - опитування Центру Разумкова 01
Партії ЄС, Слуга народу і УДАР у трійці лідерів на виборах до Київради, - опитування Центру Разумкова 02
Партії ЄС, Слуга народу і УДАР у трійці лідерів на виборах до Київради, - опитування Центру Разумкова 03
Партії ЄС, Слуга народу і УДАР у трійці лідерів на виборах до Київради, - опитування Центру Разумкова 04

+49
смешная шутка
14.07.2020 13:40
14.07.2020 13:40 Відповісти
+31
почему шутка?)) гриценко знает толк в "позициях", особенно в позиции "чего изволите-с?": именно с таким вопросом он обращался к ЛЮБОЙ власти, как только она получала мандат))
14.07.2020 13:46
14.07.2020 13:46 Відповісти
+25
полковнику никто не пишет, полковника никто не ждет....
14.07.2020 13:41
14.07.2020 13:41 Відповісти
http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-kyian-na-vyborakh-kyivskogo-miskogo-golovy-ta-kyivskoi-miskoi-rady-cherven-2020r

Партії "ЄС", "Слуга народу" і "УДАР" у трійці лідерів на виборах до Київради, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1859
14.07.2020 14:48
14.07.2020 14:48 Відповісти
Українська стратегія гройсмана
14.07.2020 14:59
14.07.2020 14:59 Відповісти
"население" ...лядь ...
14.07.2020 15:16
14.07.2020 15:16 Відповісти
Неплохо, особенно если учесть, что центр Розумкова принадлежит спикеру парламента то это всё равно неплохо ))
По опросу того же СОЦИС у ЕС-21%
14.07.2020 15:51
14.07.2020 15:51 Відповісти
В Киеве у кремляди 14%..могу себе представить что в других городах типа Харькова, одессы и прочего ватного навоза....СОмневаюсь я в перспективах страны с таким хохло ватным люмпеном
14.07.2020 21:17
14.07.2020 21:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 