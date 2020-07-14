УКР
Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня отримала від Фонду Порошенка другу партію ІФА-тестів

Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня отримала 200 ІФА-тестів від Фонду Порошенка. Це дозволить завершити тестування лікарів, медпрацівників та персоналу лікарні на антитіла до коронавірусу, кажуть в установі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

На 14 липня в обласній інфекційній лікарні перебуває сотня пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою на хворобу. 9 із них перебувають у реанімації.

"На жаль, на сьогодні ситуація в лікарні залишається напруженою. Ми маємо 100 хворих. Це максимальна кількість, яку ми можемо розмістити з дотриманням правил інфекційного контролю", – каже Наталія Дьоміна, заступниця генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні.

За її словами, отримані сьогодні тести дозволять завершити тестування всіх працівників лікарні на антитіла до коронавірусної інфекції. Проведене раніше тестування показало, що у приблизно 40% протестованих лікарів і персоналу є антитіла.

"Завдяки отриманим раніше тестам ми протестували частину лікарів і медичного персоналу. В результаті з’ясували, що приблизно 40% наших працівників вже перенесли різні форми коронавірусної інфекції. Ми щиро дякуємо Фонду Порошенка за неодноразову допомогу нашому закладу. За допомогою отриманих сьогодні тестів ми зможемо охопити тестуванням весь медичний персонал, плюс повторно протестувати тих, хто цього потребує. Оскільки для вироблення антитіл потрібно 3-4 тижні і дехто з медиків потребує повторного обстеження", – сказала Дьоміна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 перевищує норму на Одещині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

"У нас уже традиційні відвідини Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні. Сьогодні ми передали чергову партію ІФА-тестів та пробірок, за допомогою яких адміністрація зможе перевірити персонал на наявність коронавірусної інфекції", – сказав член міськвиконкому Олексій Петечел.

Петечел зазначив, що команда "Європейської Солідарності" та Фонд Порошенка і надалі підтримуватимуть франківських медиків, які борються з коронавірусною хворобою.

Раніше Фонд Порошенка передав медзакладам Прикарпаття 600 ІФА-тестів для безкоштовного тестування медпрацівників на антитіла до коронавірусу.

карантин (18172) Порошенко Петро (15224) тестування (459) Європейська Солідарність (1106) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+21
И ведь там большинство проголосовали за Зебила и говорили какой Порох барыга, как он их последний вареник украл итд, а Порох просто взял и помог
показати весь коментар
14.07.2020 13:39 Відповісти
+18
показати весь коментар
14.07.2020 13:40 Відповісти
+18
а він процював і допомагав тільки ти у той час з головою в теледупі сидів.
показати весь коментар
14.07.2020 13:42 Відповісти
некогда ему читать методички из лахти))
показати весь коментар
14.07.2020 14:20 Відповісти
А Зе допомога в цій лікарні?
показати весь коментар
14.07.2020 13:50 Відповісти
☝️ провокуєте президента до змагання на відосиках ? В цій сфері обидва суперники професіонали-важковаговики !
показати весь коментар
14.07.2020 14:17 Відповісти
бубочка обіцяв *зачьотный план*
показати весь коментар
14.07.2020 14:24 Відповісти
Две коробочки и пакетик)
показати весь коментар
14.07.2020 13:56 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 14:09 Відповісти
Точно все высрал, может еще пакетик дать?
показати весь коментар
14.07.2020 14:31 Відповісти
А жабеня ніяк "Луцьку" область не обїде,заблукало.
показати весь коментар
14.07.2020 13:59 Відповісти
о, яя луцька област, я її обпливу як завжди, проти течії, через мацкву -ріку ..яя
показати весь коментар
14.07.2020 14:14 Відповісти
Если среди заболевших будут поклонники и избиратели бубочки,предлагать только IQ тесты. Пусть лечатся
показати весь коментар
14.07.2020 14:09 Відповісти
Поклонникам зажеддистов только заварку из георгиевских ленточек. Поклонников жульки можно просто погладить по голове.
показати весь коментар
14.07.2020 14:12 Відповісти
Прикольно , добре , що не запропонували їх спеціально заражати і добре , що цікавитесь вивченням інтелекту .
показати весь коментар
14.07.2020 14:29 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 14:33 Відповісти
😀Ну що зебіли навибирали.Будете кормити великий бізнес.Бідним,негодованим "слугам народу" забракло грошенят.Їште убогі. 🤕🐑🐑🐑🐑🐑
"Девальвація та стрибок цін: Наталуха заявив про готовність "Слуги Народу" до наслідків емісії гривні". За словами голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, "Слуга Народу" готова до девальвації та стрибка цін, які є неминучими у разі емісії гривні
Про це голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Потрібно змиритися з думкою, що будь-яка емісія не проходить непоміченою. Те, що буде певний сплеск цін і курсу у випадку, якщо буде прийняте таке рішення, це 100%", - цитує видання слова Наталухи. За його словами, зростання цін та девальвація залежатимуть від того, куди підуть гроші. Він не виключив, що кошти будуть направлені на підтримку великого бізнесу.

"Так сталося, така не зовсім приємна реальність, що у нас більшість великого бізнеса сконцентрована в певних фінансово-промислових групах.
показати весь коментар
14.07.2020 14:14 Відповісти
Петро Олексійович зовсім не бідний , ще скажи , що він свої статки "накрав" !
показати весь коментар
14.07.2020 14:21 Відповісти
😀🤕🐑 ,ще кавелку тобі в штанці підклав.
показати весь коментар
14.07.2020 14:38 Відповісти
Порох и зеленский -мародеры , друзья путина....... и еще они логически думают как обобрать народ
показати весь коментар
14.07.2020 14:24 Відповісти
методичка ольгинская велит "мудрому" размешивать в Украине мух с катлетами...ибо какаяразница... лишьбыбойко
показати весь коментар
14.07.2020 14:28 Відповісти
Им платят толко за упоминание фамилии "Порошенко".
Нет слова "Порошенко" - нет 11.80.
показати весь коментар
14.07.2020 14:33 Відповісти
Очікувані висновки від фанатика порошенка - якщо не пєтя , то одразу бігти до ригів , до окупаційного блоку . До речі , я не прихильник зеленського .
показати весь коментар
14.07.2020 14:33 Відповісти
Да что Вы, Господь с Вами, только хардкор, только Шарий!
Шарий, Шарий набирает популярность, к нему перешли голоса ЗЕбилов.
Те самые голоса, которые Шарий передаст Киве.
И будет в Украине президент-дрочер.
И наступит благодать, борьба с фОшииЗЬмом и нОциЗЬмом.

Без шуток, это все совершенно серьезно, голоса Зеленского отошли к Шарию.
И это все, что нам нужно знать об умственном развитии 73%-лохтората.
показати весь коментар
14.07.2020 14:36 Відповісти
а я вам говорю - порошенко и зеленский друзья путина и они хотят шария! они опозорились и им не верят - теперь лицо нужно сменить. давайте решим за кого голосовать будем в будушем - что бы путин не пришёл
показати весь коментар
14.07.2020 14:45 Відповісти
"мудрый" передай путину, что наша страна решила дать Пороху второй шанс, потому что страна уверена - Порох - большой враг путина , Порох исправит свои ошибки, а зеленский это самая большая, смертельная и непростительная ошибка для нашей страны в такое сложное время
показати весь коментар
14.07.2020 15:30 Відповісти
Не наша страна, а ты и подобные тебе .
Мыслить глобально это не твоё.
Оближи порошенко хоть с ног до головы- он прошлое. Исправит ошибки? Ты дурень? Он и есть ошибка. Но, лизать не запрещено. Полируй.
показати весь коментар
14.07.2020 15:55 Відповісти
Результатом вашего ,,глобольногомышления,, стал осел у руля.
показати весь коментар
14.07.2020 16:29 Відповісти
да ,Зеленский плохой президент как и Петя
показати весь коментар
14.07.2020 17:50 Відповісти
я понимаю шо транши мвф - ани рассасались... но где деньги ЗЕ, даговорняк про инвястиссии от почившего в бозе оманского султана, инвестняньки уж давно разлеглися и ждуть ... а ты им - ушы ат мертваго асла
показати весь коментар
14.07.2020 14:26 Відповісти
Вот так.
А то Степанова-Ляшко получают больницы только указивки.
Ну, главное, чтобы лохторату нравилось/
показати весь коментар
14.07.2020 14:32 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 14:36 Відповісти
Дякую будь-кому за допомогу в скрутний час, і ''жадібному'' Порошенку теж.
показати весь коментар
14.07.2020 20:35 Відповісти
