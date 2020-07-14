Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня отримала від Фонду Порошенка другу партію ІФА-тестів
Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня отримала 200 ІФА-тестів від Фонду Порошенка. Це дозволить завершити тестування лікарів, медпрацівників та персоналу лікарні на антитіла до коронавірусу, кажуть в установі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
На 14 липня в обласній інфекційній лікарні перебуває сотня пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою на хворобу. 9 із них перебувають у реанімації.
"На жаль, на сьогодні ситуація в лікарні залишається напруженою. Ми маємо 100 хворих. Це максимальна кількість, яку ми можемо розмістити з дотриманням правил інфекційного контролю", – каже Наталія Дьоміна, заступниця генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні.
За її словами, отримані сьогодні тести дозволять завершити тестування всіх працівників лікарні на антитіла до коронавірусної інфекції. Проведене раніше тестування показало, що у приблизно 40% протестованих лікарів і персоналу є антитіла.
"Завдяки отриманим раніше тестам ми протестували частину лікарів і медичного персоналу. В результаті з’ясували, що приблизно 40% наших працівників вже перенесли різні форми коронавірусної інфекції. Ми щиро дякуємо Фонду Порошенка за неодноразову допомогу нашому закладу. За допомогою отриманих сьогодні тестів ми зможемо охопити тестуванням весь медичний персонал, плюс повторно протестувати тих, хто цього потребує. Оскільки для вироблення антитіл потрібно 3-4 тижні і дехто з медиків потребує повторного обстеження", – сказала Дьоміна.
"У нас уже традиційні відвідини Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні. Сьогодні ми передали чергову партію ІФА-тестів та пробірок, за допомогою яких адміністрація зможе перевірити персонал на наявність коронавірусної інфекції", – сказав член міськвиконкому Олексій Петечел.
Петечел зазначив, що команда "Європейської Солідарності" та Фонд Порошенка і надалі підтримуватимуть франківських медиків, які борються з коронавірусною хворобою.
Раніше Фонд Порошенка передав медзакладам Прикарпаття 600 ІФА-тестів для безкоштовного тестування медпрацівників на антитіла до коронавірусу.
Нет слова "Порошенко" - нет 11.80.
Шарий, Шарий набирает популярность, к нему перешли голоса ЗЕбилов.
Те самые голоса, которые Шарий передаст Киве.
И будет в Украине президент-дрочер.
И наступит благодать, борьба с фОшииЗЬмом и нОциЗЬмом.
Без шуток, это все совершенно серьезно, голоса Зеленского отошли к Шарию.
И это все, что нам нужно знать об умственном развитии 73%-лохтората.
Мыслить глобально это не твоё.
Оближи порошенко хоть с ног до головы- он прошлое. Исправит ошибки? Ты дурень? Он и есть ошибка. Но, лизать не запрещено. Полируй.
А то Степанова-Ляшко получают больницы только указивки.
Ну, главное, чтобы лохторату нравилось/