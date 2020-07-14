Постанову про призначення місцевих виборів буде ухвалено після зміни меж районів, - Разумков

Верховна Рада має ухвалити проєкт постанови про призначення місцевих виборів після затвердження рішення про зміни меж районів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Якщо ми говоримо про постанову про оголошення виборів, то вона обов'язково має бути ухвалена. Однак члени комітету вчора наполягали, і саме тому це питання було відкликане з позачергового засідання, що така постанова має ухвалюватися Верховною Радою після того, як буде ухвалено рішення щодо районів, щодо зміни меж районів", - пояснив спікер.

"Завтра або післязавтра ми ці питання зможемо винести на засідання Верховної Ради України і розглянути", - додав Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада не розглядала постанову про призначення чергових місцевих виборів. "Слуги народу" зрозуміли, що постанова про призначення місцевих виборів неконституційна і перенесли засідання комітету з цього питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР перенаправила майже 1,3 млрд грн із Фонду боротьби з коронавірусом на проведення виборів