Чотири додаткові лікарні залучено до прийому пацієнтів з COVID-19 на Закарпатті, - Ляшко на нараді в ОП

Чотири додаткові лікарні залучено до прийому пацієнтів з COVID-19 на Закарпатті, - Ляшко на нараді в ОП

Чотири додаткові лікарні залучені до роботи з хворими COVID-19 в Закарпатті, щоб допомогти з прийомом інфікованих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко під час традиційної наради з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

"Треба, щоб було забезпечено фінансування цих лікарень з Національної служби здоров’я України. Якщо вже є фінансування й забезпечення достатньої кількості ліжок для прийому хворих, то про це треба доповідати не лише мені – необхідно про це розказати людям на Закарпатті, щоб вони не хвилювалися, що чогось бракує. Влада постійно повинна бути з людьми", – наголосив Глава держави.

У відповідь Віктор Ляшко зазначив, що місць для хворих на COVID-19 на Закарпатті достатньо, відбувається стабілізація ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня отримала від Фонду Порошенка другу партію ІФА-тестів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на стабілізації ситуації з коронавірусною інфекцією в Україні й зауважив, що тих, хто одужав (651 особа), сьогодні більше, ніж тих, хто захворів (638 осіб). Крім того, з 2 тис. 635 апаратів ШВЛ у лікарнях першої черги (247 закладів) задіяно лише 153 одиниці (5,8%). У 375 закладах охорони здоров'я підготували 28 тис. 732 ліжка для лікування хворих на COVID-19.

Бубачка в Закарпатск еще не собирается?
14.07.2020 14:05 Відповісти
Не перегибай палку.
Это я обращась к Ляшко.
Будешь мешать бизнесу в Закарпатье макароновирусом своим - проснешься однажды, да и найдешь голову в тумбочке.
Вы надоели, вы гадите бизнесу, гадите в открытую.
Вы что же думаете - забудут вам?
14.07.2020 14:10 Відповісти
Не забудут, искусают свои локти до смерти.
14.07.2020 14:49 Відповісти
А в Рф после "референдума" вся галиматья с макароновирусом закончилась.
"Бай-бай", - сказал Кремль рептилоидам, - и, получив "мандат" от лохтората, готовится в наступление на Европу.
Скоро рептилоиды будут очень заняты: будут учиться гАварить пА-русски, к ним идут АсвАбАдители.
Давно я этого ждала, когда с рептилоидов теркой чешую счистят вместе с кожей.
14.07.2020 14:13 Відповісти
 
 