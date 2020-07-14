Чотири додаткові лікарні залучено до прийому пацієнтів з COVID-19 на Закарпатті, - Ляшко на нараді в ОП

Чотири додаткові лікарні залучені до роботи з хворими COVID-19 в Закарпатті, щоб допомогти з прийомом інфікованих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко під час традиційної наради з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

"Треба, щоб було забезпечено фінансування цих лікарень з Національної служби здоров’я України. Якщо вже є фінансування й забезпечення достатньої кількості ліжок для прийому хворих, то про це треба доповідати не лише мені – необхідно про це розказати людям на Закарпатті, щоб вони не хвилювалися, що чогось бракує. Влада постійно повинна бути з людьми", – наголосив Глава держави.

У відповідь Віктор Ляшко зазначив, що місць для хворих на COVID-19 на Закарпатті достатньо, відбувається стабілізація ситуації.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на стабілізації ситуації з коронавірусною інфекцією в Україні й зауважив, що тих, хто одужав (651 особа), сьогодні більше, ніж тих, хто захворів (638 осіб). Крім того, з 2 тис. 635 апаратів ШВЛ у лікарнях першої черги (247 закладів) задіяно лише 153 одиниці (5,8%). У 375 закладах охорони здоров'я підготували 28 тис. 732 ліжка для лікування хворих на COVID-19.