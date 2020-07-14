УКР
Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про зміни до Закону "Про нотаріат"

Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про зміни до Закону

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №1220 про внесення змін до Закону України "Про нотаріат".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 349 народних депутатів.

Як ідеться в пояснювальній записці, цей законопроєкт приводить у відповідність закон "Про нотаріат" до реалій практики вчинення нотаріальних дій і до Цивільного кодексу України.

Зокрема:

- усуває застарілу термінологію;

- деталізує процедуру визначення місця проживання для окремих осіб (малолітні, недієздатні);

- уточнює перелік осіб, які на сьогодні вже здійснюють відповідні нотаріальні дії;

- передбачає вже існуюче право нотаріуса з державної реєстрації тощо.

Автор: 

+9
Поздравляю зеленых с новым "покращенням" нотариальных услуг

Рада поддержала во втором чтении законопроект об изменениях в Закон "О нотариате" - Цензор.НЕТ 949
14.07.2020 14:25 Відповісти
+7
Ответ о "заботе" суть ниже.

Рада поддержала во втором чтении законопроект об изменениях в Закон "О нотариате" - Цензор.НЕТ 9371
14.07.2020 14:26 Відповісти
+5
Зелений нехай відстане від моєї землячки Федини бо він незнає шо таке лемківське прокляття а то проклену пуцелейбу і світу божого видіти се не буде а прутень ніков не постане до Ленки...
14.07.2020 14:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А реакция рады на убийство врачей будет?или ещё не понятно,что это зекретин направлял...
14.07.2020 14:23 Відповісти
Науправлял
14.07.2020 14:25 Відповісти
******* некогда.
14.07.2020 14:53 Відповісти
Приятно видеть что в Украину наконецто пришла власть которая реально работает и заботится о людях.
14.07.2020 14:25 Відповісти
Ответ о "заботе" суть ниже.

Рада поддержала во втором чтении законопроект об изменениях в Закон "О нотариате" - Цензор.НЕТ 9371
14.07.2020 14:26 Відповісти
Ты клиническапя дура или кремлевская мразь. Только такая категория людей может радоваться шмаркле и иже с ним.
показати весь коментар
14.07.2020 16:22 Відповісти
Поздравляю зеленых с новым "покращенням" нотариальных услуг

Рада поддержала во втором чтении законопроект об изменениях в Закон "О нотариате" - Цензор.НЕТ 949
14.07.2020 14:25 Відповісти
Волки позорные.
14.07.2020 14:28 Відповісти
І шо воно мені дасть ? Та затрахали вже ці реформи . А коли жити по людськи як в Польші можна буде ? Кожен день в цій країні якась дурня. Крадуть та крадуть і ніяк нема спину.
14.07.2020 14:30 Відповісти
Буваю часто в Польші а іменно на рідній моїх дідусів Лемківщині,а там є родичі які залишились після 1947-го року. То як в них файно все і живуть як люди. А тут ня би трафило одні проблеми та біди бо в Киеві сидять злодії шоб їх шляк трафив з такою владою.
14.07.2020 14:34 Відповісти
А владу обрав мудрий нарід. Нє?
14.07.2020 16:14 Відповісти
Зелений нехай відстане від моєї землячки Федини бо він незнає шо таке лемківське прокляття а то проклену пуцелейбу і світу божого видіти се не буде а прутень ніков не постане до Ленки...
14.07.2020 14:41 Відповісти
он здесь причем. родилась раненной в голову - вопросы к родителям..
14.07.2020 14:52 Відповісти
шо кацапа,уже познакомился с лемкивскими проклятиями? отож...а не лезь в чужую жизнь,бо свою разрушишь
14.07.2020 15:15 Відповісти
чувачок, проклятия возвращаются к автору в троекратном размере.
это - последнее, что ЛЮБОЙ УМНЫЙ стал бы делать, имея элементарное чувство самосохранения..
14.07.2020 15:25 Відповісти
еще раз...не лезь в чужую жизнь.бо проклятия идут к тому,кто причина этих проклятий.
все не так работает,как тебе кажется
14.07.2020 15:32 Відповісти
это Моя страна. и не тебе мне указывать. отвянь, солнышко.
14.07.2020 15:33 Відповісти
фиг тебе...страну ему захотелось...ща дальний восток отвалится-а дальше все по цепной реакции
14.07.2020 15:38 Відповісти
чем быстрее рашка развалиться - тем прикольнее..
хотя, возможных побочных эффектов для нас - мы не знаем.
наша геопозиция - означает, что всегда буферная зона в центре заварушки, особенно если она между НАТО и рф.
абы ракеты через голову не начали летать... тьфу 3 раза.
14.07.2020 15:52 Відповісти
Это фактически введение новых налогов на граждан Украины, которые делают многие нотариальные услуги недоступными для большинства граждан. Закон открывает огромные возможности для мошенничества в сфере недвижимости и т.д. Принятие такого закона это преступление против граждан Украины.
14.07.2020 14:45 Відповісти
ты текущие тарифы нотариусов вообще виделО? сорь, пол не понятен..
14.07.2020 14:54 Відповісти
твой тоже...после лемкивских проклятий
14.07.2020 15:16 Відповісти
все проклятия возвращаются на посылающего..
это для совсем необразованных.
14.07.2020 15:20 Відповісти
для совсем необразованных-сиди дома,занимайся своей страной,а не шляйся по чужим пабликам шоб получить порцию негатива
14.07.2020 15:26 Відповісти
я дома если ты не умеешь зайти на сайт с прокси-сервера любой страны - моя ли это проблема??
14.07.2020 15:29 Відповісти
а нафига мне заходить с прокси,если я у себя дома?заходят с прокси те,кто боится,что его вычислят.как ты...
14.07.2020 15:33 Відповісти
Береженного и Бог бережет (с) народная мудрость
14.07.2020 15:49 Відповісти
очередная перекличка дешевой ботофермы..
14.07.2020 14:50 Відповісти
Твій номер в списку?
14.07.2020 14:57 Відповісти
чего просто дешево шоколадно ныть??
ты считаешь справедливым, что госконтора типа обязана удостоверять завещания за 3 копейки и пенсионеры там гниют сутками в очередях, а потом их тупо отправляют домой под разными предлогами???
так, часть суммы и частные нотариусы будут перечислять в бюджет.
не везде только минусы, если снять шоколадную лапшу с ушей..
да, и не только об этом Закон.
14.07.2020 15:23 Відповісти
https://twitter.com/iddqd_ua

https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™

«міст Кірпи» знаєте? Га?
Зєлєнскій пабудувал!
Сам. З нуля.
Лопатою і мозолистими руками.
Ніхто не міг - а він, пабудувал!
14.07.2020 15:28 Відповісти
Фонтан Пети в Житомире "круче Винницкого" знаешь?..
то-то же.. балабол - он и в Африке того..
14.07.2020 15:31 Відповісти
Возврат азаровщины в чистом виде, когда наполнить казну нечем, кроме как повышения налогов и сборов
14.07.2020 15:00 Відповісти
а почему не восстановление порошенковщины??
он ведь уничтожал армию и экономику вместе с азаровым, а потом на народ положили 1.5% на восстановление армии..
и никому ненужные речные катера у пети за эти деньги втридорога закупили..
14.07.2020 15:28 Відповісти
ага,и поэтому зелебенцы не финансируют госзаказ ракет,недавно успешно разработанных и испытанных.вместо этого увольняют кб,которое их создало.
дуй домой,на точку сру,там расскажешь своим кацапятам,шо обнуление-это расцвет демократии
14.07.2020 15:36 Відповісти
чувачок. специально для тебя, зашел из Швеции, там цвета флага правильные.
дуй домой на ленинская кузня сру с купленными бесполезными речными лоханками, которые теперь еще и обслуживать нужно за наш с тобой счет
по твоему вопросу - я не в теме, чтобы обсуждать.
но, судя по примеру "шоколадокузни" - не всё из прежнего распила оборонки - стоит покупать..
14.07.2020 15:47 Відповісти
еще раз...зачем тебе долбить клювом дуб,если ты не дятел?
а раз долбишь-значит дятел.
если ты гражданин Украины-кого ты боишься,прячась под чужим флагом?зелебени?так ты ж вроде за него топишь..
ты обычный лахтинский провокатор,который сует нос в чужие дела.грязная работенка,должен сказать.
14.07.2020 15:52 Відповісти
почему несчастные 12% порохоботов только себя считают себя патриотами?.
ну, слили его 73% (большая часть из них - его же бывшие избиратели) в унитаз политики - там и место подельнику яныка..
поменьше смотри 5й анал..
14.07.2020 15:55 Відповісти
потому что результаты деятельности 73% на лице.в том числе и у зеленой массы
14.07.2020 15:57 Відповісти
я в партиях не состою, не сторонник зеленых или кого-либо еще..
не говорю, что у зеленых без про.бов.
кстати, голосовал за однотурового когда-то. но, ты хоть майдановскую, хоть какую буденовку на дешевого рыга надень - он всё равно будет набивать себе карманы за счет народа по старым схемам..
здесь - даже оппоненты признают, что Вова не тырит.
дальше - посмотрим..
в стране - всё тагсебе. не без объективных причин местами, но и не без откровенных просчетов.
мне понравились слова Кравчука (это если тебе реально интересно и ты не просто бот):

- Хорошо. Это внешние обстоятельства. Но если оттолкнуться именно от того, что мы увидели в этот первый год, что изменилось за каденции Зеленского?
- Жизнь начинает меняться, обстановка, ситуация, атмосфера стала совсем другой. Мы уже не видим коррупции в высших эшелонах власти. Мы точно знаем, что сам президент не имеет никакого отношения к любым коррупционным схемам. И это важно. Мы, в конце концов, перестали говорить, что «рыба гниет с головы». Это первое.
Второе, Зеленский выглядит не как вождь и учитель, а как просто нормальный человек, как должно быть в цивилизованном мире. Потому что до него президенты ходили очень надутыми, очень демонстрировали, что они все могут, все знают и ошибок не допускают. Поэтому такая обстановка где-то была близка к «вождизму».
Сейчас человек простой и не допускает никаких этих перекосов, чтобы выделиться из общества. То есть он, как и все люди, живет в обществе, которое является не полностью демократическим. Мы только делаем большие важные шаги, но преобразований еще надо сделать немало, и он делает это вместе с народом.
14.07.2020 16:09 Відповісти
и ты конечно не видишь,как зклень привела бывших рыгов в буденовках и вместе с ними набивают карманы...
но не все так слепы ,как ты,к счастью
14.07.2020 16:25 Відповісти
прекращай использовать самые дешевые методы общения - переходы на личность собеседника, вместо реальных аргументов.
касается многого, от раша.сру до остального выше.
сказал же, зеленые не без просчетов.
если есть состав преступления - я только за то, чтобы все виновные сидели.
ты реально считаешь, что страну спасет Петя, вывевший сотни миллионов долларов из рф со своей дерьмошоколадни (это вообще возможно во время войны без подковерных договоренностей с путиным??) или Юля, прикарманившая 400млн долларов госгарантий и сдавшая все интересы страны, подписав газовый контракт (но, зато за это против нее раша закрыла уголовные дела и ее сняли с международного розыска)??
ну реально. какие альтернативы? шляшко?.
если альтернатив особо нет, то смысл тогда бухтеть??
14.07.2020 16:36 Відповісти
конечно без просчетов...то просчет нарида.
14.07.2020 16:52 Відповісти
73% - точно не фанаты рыгов, в том числе напяливших майдановские буденовки.
народ не глуп.
надеюсь, он ответит по полной программе за все "подвиги"..
14.07.2020 17:17 Відповісти
ты тут про патриотов пытался разглагольствовать,мол не порохом единым.
а кто патриоты по твоему,эти?или ты даже нифкурседела,кто это

Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про зміни до Закону "Про нотаріат" - Цензор.НЕТ 2306
14.07.2020 17:24 Відповісти
насчет твоей фотки - честно, без понятия, кто это.
думал, ты нормальный и извинишься за дешевые неуместные наезды..
а так - извиваешься, как уж..
14.07.2020 17:26 Відповісти
тут как раз извиняться тебе надо,кацапчонок...ибо ты далек от обсуждаемой теме.совсем не в теме
14.07.2020 17:28 Відповісти
ты просто относительно образованное хамло.
если что, родился в Киеве и родной язык - мова.. могу на мове, могу на английском...
а всех лиц на свете я не знаю. кто это на фото?..
14.07.2020 17:34 Відповісти
каким бы ни было мое образование-я рад,что не ты к нему руку приложил .а кто на фото-гугл картинки тебе в помощь...или у тебя только яндрыкс?
14.07.2020 17:36 Відповісти
ты оскорбил меня в разы больше раз.
мне жаль. если наша украинская земля таких хамов рождает.
14.07.2020 17:38 Відповісти
модер посчитает...
14.07.2020 17:40 Відповісти
вертел я модера... и центром был..
при всём уважении к работе модераторов)
просто, реально, ламерские переходы на личности, вместо аргументов...
обернулся флагом - и типа патриот??
14.07.2020 17:43 Відповісти
вертун? ну-ну.
14.07.2020 17:51 Відповісти
есть две самые известные ботофермы. у путинга и у петинга.. кореша они или нет - хз.
своё мнение, имеющее смысловую нагрузку, я выразил.
собеседники с дешевым бредом в качестве сообщений - мне не интересны.
14.07.2020 18:02 Відповісти
та я з0аметил,шо ты уже кварталов 20 бежишь за мной,шоб сказать ,что тебе безразлично.
а на самом деле тебе какаяразница
14.07.2020 18:09 Відповісти
моя страна. я в ней живу. возврат прежних рыговских, которых ты пиаришь - фтопку..
не имею права?
или у тебя, не страдающего адекватностью, разрешения спрашивать??
14.07.2020 18:12 Відповісти
та не...кто ж тебе запретит демонстрировать свою "адекВатность"?мне это только на руку
14.07.2020 18:37 Відповісти
всегда думал, что ватность - это быть фанатом шоколадного, целующегося в десна с путиным и с его кумом ради "пары" уе себе в карман в ущерб народу.. но, ладно...
15.07.2020 14:51 Відповісти
вот это и есть ватность,твоя уверенность,что ты можешь думать .впрочем ,ты не одинок.все лаптеносцы такие.
15.07.2020 14:58 Відповісти
слуш, не позорь Украину своей откровенной быковатостью..
вешать ярлыки и обвинять кого-то, не зная собеседника лично - не есть показатель ума.
смахиваешь на недалекого порохобота с заготовленным бредом, типа: прокололся, ольгиевцы, агенты кремля, пятая колонна, методички, кураторы и т.п.
этот тупой бред "хавают" только недалекие порохоботы.
16.07.2020 11:41 Відповісти
слышь,"далекий"...
в твоей интерпетации показатель ума-это лезть без приглашения на чужие сайты каждый день под новым флагом и быковать?
да,я тебя не знаю...да и нет желания узнавать...бо птицу видно по портянкам
16.07.2020 11:46 Відповісти
вижу, тебе понятно только на твоём языке, пока сидишь на картанах и плюешь семки:
голуба, от того, что ты как девочка-истеричка трясешь над головой своими тоненькими речонками и вопишь "агенты крымля, агенты крымля" - не означает, что ты прав или что ты являешься патриотом. это лишь означает, что - истеричка.
тебе открытым текстом сказано было" я нахожусь в Украине.
какое именно из этих слов ты не понял??
1. у каждого есть право высказать своё мнение.
2. культурные - общаются по сути, без переходов на личности.
Если что - это последнее сообщение. нет смысла тратить время на убогих..
16.07.2020 13:48 Відповісти
да...вижу шо бестолку.
16.07.2020 14:45 Відповісти
"он ведь уничтожал армию и экономику вместе с азаровым" это Вы о 9 месячном сроке в должности Министра эконом.развития в 2012 году ? Если нет, то пожалуйста по-подробнее
14.07.2020 17:17 Відповісти
у меня нет желания спорить и здесь не место.
погугли, насколько разбогател Пэтро за время правления яныка.. и там ведь была злочынная влада. чужих в тот круг не пускали..
да и 9 месяцев - тоже немалый срок..
за увольнение с секретаря РНБО РОДНЫМ КУМОМ из-за обвинений в коррупции - даже упоминать не буду..
как кто-то выразился дипломатично: "ця істота"..
14.07.2020 17:31 Відповісти
это надо же так спалиться ольгинцу:"ця істота". Вы даже не знаете о ком речь.Помогу. Правильное произношение было " напомажена істота" и речь шла о Хорошковском, так что меняйте у бригадира методичку.
14.07.2020 19:07 Відповісти
чего палиться перед безграмотными с быковатой привычкой лепить ярлыки?..
была там дамочка, которая и пороха так называла..
15.07.2020 12:24 Відповісти
 
 