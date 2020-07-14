Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про зміни до Закону "Про нотаріат"

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №1220 про внесення змін до Закону України "Про нотаріат".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 349 народних депутатів.

Як ідеться в пояснювальній записці, цей законопроєкт приводить у відповідність закон "Про нотаріат" до реалій практики вчинення нотаріальних дій і до Цивільного кодексу України.

Зокрема:

- усуває застарілу термінологію;

- деталізує процедуру визначення місця проживання для окремих осіб (малолітні, недієздатні);

- уточнює перелік осіб, які на сьогодні вже здійснюють відповідні нотаріальні дії;

- передбачає вже існуюче право нотаріуса з державної реєстрації тощо.

Також читайте: Малюська про нотаріальну реформу: нотаріуси зможуть реєструвати шлюби і самі себе контролювати