Російські офіцери на Донбасі розкрадають виділені на найманців гроші, а також майно у військових частинах, - розвідка

У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російсько-окупаційних військ із 6 липня ц. р. працює комплексна комісія, до складу якої залучені офіцери міністерства оборони, генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив під час брифінгу полковник Дмитро Гуцуляк.

Так, за даними української розвідки, перевіряються питання укомплектованості підрозділів особовим складом, бойової та мобілізаційної підготовки, тилового і технічного забезпечення. Особлива увага приділяється цільовому використанню матеріальних засобів і фінансування.

Водночас командири з’єднань і частин російсько-окупаційних військ намагаються приховати від комісії реальний стан справ. Разом з тим, комісією вже виявлена значна кількість випадків розкрадання російськими кадровими офіцерами військового майна, пально-мастильних матеріалів та коштів, виділених на грошове забезпечення особового складу підпорядкованих підрозділів.

Також читайте: Росія відправила на окупований Донбас нові снайперські комплекси, - розвідка