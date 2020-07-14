УКР
Новини Окуповані території
Російські офіцери на Донбасі розкрадають виділені на найманців гроші, а також майно у військових частинах, - розвідка

У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російсько-окупаційних військ із 6 липня ц. р. працює комплексна комісія, до складу якої залучені офіцери міністерства оборони, генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив під час брифінгу полковник Дмитро Гуцуляк.

Так, за даними української розвідки, перевіряються питання укомплектованості підрозділів особовим складом, бойової та мобілізаційної підготовки, тилового і технічного забезпечення. Особлива увага приділяється цільовому використанню матеріальних засобів і фінансування.

Водночас командири з’єднань і частин російсько-окупаційних військ намагаються приховати від комісії реальний стан справ. Разом з тим, комісією вже виявлена значна кількість випадків розкрадання російськими кадровими офіцерами військового майна, пально-мастильних матеріалів та коштів, виділених на грошове забезпечення особового складу підпорядкованих підрозділів.

+7
кацапские мрази могут только лгать/воровать/убивать эту нечисть нужно выжигать под корень - везде!
14.07.2020 14:28 Відповісти
+7
Большая просьба, не употреблять термин "офицер" по отношению к мокшанскому сброду в одинаковой одежде.
14.07.2020 14:30 Відповісти
+5
И ПгАВИЛЬНО товагищи ДЕЛАЮТ! хочу я вам сказать!!!
14.07.2020 14:35 Відповісти
Вот это хорошо
14.07.2020 14:28 Відповісти
Є пропозиція їх всіх розстріляти!
14.07.2020 15:09 Відповісти
На переходах потрібно облаштувати пункти скупки металолому (ак, БТРів)
14.07.2020 16:31 Відповісти
кацапские мрази могут только лгать/воровать/убивать эту нечисть нужно выжигать под корень - везде!
14.07.2020 14:28 Відповісти
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
(из руцкой классики)
14.07.2020 14:30 Відповісти
Большая просьба, не употреблять термин "офицер" по отношению к мокшанскому сброду в одинаковой одежде.
14.07.2020 14:30 Відповісти
золдат, рассуждай о равных тебе, это будет справедливо.
14.07.2020 16:14 Відповісти
Так я о РАВНЫХ себе, ОФИЦЕРАХ, и рассуждаю. А вот тот сброд мокшанских, чувашских, бурятских, чеченских, осетинских и прочих скотов, пришедших в МОЙ дом убивать и грабить, попросил офицерами не называть. Или вам, в консульстве Параши в Италии за своих скотов обидно?
14.07.2020 17:09 Відповісти
Солдат, где Вас учили так пафосно выражаться о военном деле, не во львовском ли военном культпросвет училище? Там, мне помнится, готовили начальников клубов и редакторов армейских газет. Если уж на то пошло, так профессия офицера учить солдат убивать врагов и руководить этим самым процессом убийства, а вот обозначать врага - это удел политиков. Сегодня враг, завтра друг и так по кругу истории.
15.07.2020 07:11 Відповісти
Упаси Бог, я к львовской школе балалаечников ни какого отношения не имею, как и к разного рода пропагондонам советского разлива. Я с отличием окончил славное заведение, которое было основано ещё в 1786 году, как главное врачебное училище, а в то время, когда я там учился оно носило гордое и славное название "Военно-медицинская академия" (не полный титул). Военный врач психиатр. По этой причине, я привык называть вещи своими именами. Шизофреника шизофреником, невротика невротиком, умственную отсталость умственной отсталостью и т.д. По этой же причине, военнослужащие защищающие свою страну это офицеры, а вот те, кто сняв свои погоны и знаки различия с шевронами своей страны, те, от кого отказывается их страна и сама называет "ихтамнетами", - скоты. Умственно отсталые скоты. Или вы другого мнения? Впрочем у судей-макаронников, судя по приговору нацгвардейцу Маркову, который встал на защиту своей Родины, другое, меркантильное, мнение,и мнение это продажное.
15.07.2020 09:18 Відповісти
Искренне и безмерно уважаю военных и невоенных медиков, теперь мне понятен Ваш гуманизм. Мне довелось видеть как врачи-травматологи штопали наскоро участников столкновений на площади в Душамбе 1991 года (аналог киевского маидана), они не спрашивали пострадавших на чьей они стороне. Желаю здоровья всем медикам.
15.07.2020 15:29 Відповісти
Кстати, Маркив является гражданином Италии и его участие в воруженном формировании другого государства является наемничеством, что уголовно наказуемо. И еще... для психиатра, употребившего понятие "меркантильное мнение" в этом контексте, вызывает удивление.
15.07.2020 15:52 Відповісти
И ПгАВИЛЬНО товагищи ДЕЛАЮТ! хочу я вам сказать!!!
14.07.2020 14:35 Відповісти
А шож наёмники молчат?
Непорядок.
В отместку,надо пи..ть офицеров.
14.07.2020 14:36 Відповісти
Так у них эти комиссии постоянно. Статья к чему? Нам с этого что? Типа, завтра у них все развалиться? Пока рашка гонит туда эшелонами военные ТМЦ, подобные иллюзии только вредят! Надо готовиться к серьезной войне!
14.07.2020 14:39 Відповісти
расейские марадеры проста "куют жалезо пака гарячо"
14.07.2020 14:40 Відповісти
Зачем об єтом писать? Дайте им спокойно пи*дить. Вас что больше устроит другой результат?
14.07.2020 14:57 Відповісти
НАдА пАжаловАЦА ***** і в ООН! Шо ЄтА тАкоЄ, бляха-муха?!
14.07.2020 15:00 Відповісти
А нам какая печаль?. Пусть воруют.! Или мы хотим их пристыдить? А нашей славной разведке стоило бы сосредоточить внимание на том, кто минирует тылы наших войск. Уж слишком часто погибают бойцы на неустановлених ВЗ.
14.07.2020 15:29 Відповісти
Неустановленные ВЗ, результат отсутствия утвержденного плана своих минных полей в резултате действий незаконных военных формирований. Отрыжка лет на 30.
14.07.2020 16:24 Відповісти
так это же прекрасно!
их надо наградить и дать бесплатную путевку в санаторий
14.07.2020 15:54 Відповісти
дєдиваравалі,а ублюдки- онуки прадалжалі...
14.07.2020 16:06 Відповісти
И это очень правильно, согласно скрепов. Поддерживаю. И очень рад.
14.07.2020 16:11 Відповісти
Это я могу и так сказать, без всякой разведки. А еще у них наркоманы,алкаши и дезертиры, все дезертируют и разлагаются. Только почему-то никуда не деваются и даже в таком состоянии никак не боятся наших хенералов.
14.07.2020 16:11 Відповісти
хє, вони самі розгойдують свою ж парашу.
расскачивать, расскачивать парашу, мацкали.
14.07.2020 16:22 Відповісти
Я служил в СА, 1985-86гг., то же самое. Охфицеры - ворье, алики и конченные подонки.
14.07.2020 20:21 Відповісти
 
 