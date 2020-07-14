Суд заарештував на два місяці без права на заставу підозрюваного в смертельній ДТП під Києвом Желепу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури про тримання під вартою без права застави Антона Желепу, затриманого після ДТП під Києвом, у якій загинуло подружжя і двоє їхніх дітей.

Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП (ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Антону Желепі. Желепу взято під варту на 60 днів без права на заставу.

Суддя Євген Сидоров.





Прокурор Мілюкова Дарина.

Підозрюваний Антон Желепа.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, внаслідок ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася ввечері 12 липня, загинули четверо членів однієї сім'ї, які їхали в одному автомобілі "Хюндай". Водій "Мерседеса" Желепа, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яний. Чоловік працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали в розшук через викрадення. Машина виїхала на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter. Драгер водій легкового "Мерседеса" задув на 1,37 проміле, також є ознаки наркотичного сп'яніння.