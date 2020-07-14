Суд заарештував на два місяці без права на заставу підозрюваного в смертельній ДТП під Києвом Желепу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури про тримання під вартою без права застави Антона Желепу, затриманого після ДТП під Києвом, у якій загинуло подружжя і двоє їхніх дітей.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП (ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Антону Желепі. Желепу взято під варту на 60 днів без права на заставу.
Суддя Євген Сидоров.
Прокурор Мілюкова Дарина.
Підозрюваний Антон Желепа.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, внаслідок ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася ввечері 12 липня, загинули четверо членів однієї сім'ї, які їхали в одному автомобілі "Хюндай". Водій "Мерседеса" Желепа, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яний. Чоловік працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали в розшук через викрадення. Машина виїхала на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter. Драгер водій легкового "Мерседеса" задув на 1,37 проміле, також є ознаки наркотичного сп'яніння.
Ну я так понял.
Тот отпирался как мог:
- Дык как жыж так, барин, я ж выпимши, не можна ж...
А хозяин такой:
- Степан, Прошка, быстро ко мне! Ну-ка тащите подлеца на конюшню, да всыпьте дюжину плетей за ослушание!
И пришлось ему, бедному ехать.
Майте на увазі, до цього випадку був підписаний закон-
під "мухою" не вбивця за кермом( з 1 липня)..
А закон зворотньої дії не Має!
Зіскочить падлюка на мінімалку..
😎
Крім того, більшість ДТП де гине бухий водій (сам) взагалі до суду не доходять у статистику не лягають. Та й довести у суді факт сп'яніння не просто, згадайте, що відбувалось у справі Зайцевої... Я якось промоніторив за свій райцентр, то за рік, більше тисячі 130х, це кожен сотий мешканець, був спійманий бухим за кермом? Це ж повний піндец!
Нет, никаких кроме того - очень даже входят.
По Зайцевой - ну так она трезвая и была, как и этот ваш Дронов. Что совсем не помешало им обоим учудить.
Опять жеж, отметте: больше тыщщи токо поймали, ну пусть одного из десяти, а скоко у вас там райцентр? Тоже тыщ 10? Вы там чо, все бухие ездите? От мальцов до бабушек? Сдаётся мне, что вы художественно привираете.
Навіщо забирати авто? Я би таких тупих підерастів на місті, тим самим "драгером" і кастрував. Так зрозуміло?
И снова никакой инфы откуда у него ключи и доступ к такой тачке.....
https://censor.net/comments/locate/3207992/019214d6-0a42-7280-9cae-6bf88ccda397 "Киев оперативный", мужчина работал на даче у владельца машины, которой управлял.
По информации издания, 10 лет назад из-за этого водителя уже погибла женщина, также в результате ДТП. ....?
На півнячій хаті зашквариться 100%.
2. Почему было много гула про угон, а теперь молчат?
Журналистам реально не интересны ответы?
А по теме статьи-надо быль великодушным и просто усыпить этот генетический мусор.
Линчевание тож как вариант подходит,но европейцы не поймут и сразу выскажут обеспокоенность.
Ботва - убейся башкой об батарею!!!