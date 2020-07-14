Криклій анонсував тестування на COVID-19 в аеропортах "Бориспіль" і "Львів" та описав алгоритм
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій роз'яснив алгоритм роботи лабораторій для швидкого проходження ПЛР-тестів, які повинні незабаром з'явитися в аеропортах Києва та Львова.
Про це він написав у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Для вашої безпеки та комфорту в міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Львів" будуть розміщені ПЛР лабораторії для швидкого проходження тестів", - написав Криклій.
За його словами, алгоритм проходження тесту в аеропорту такий:
- Проходити тестування можуть усі, хто хоче достроково припинити самоізоляцію відповідно до Алгоритму припинення самоізоляції для осіб, що перетнули державний кордон. Також цими послугами можуть скористатися пасажири, які виїжджають з України до тих країн, де обов’язковою умовою є наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19. Тест можливо зробити як в аеропорту, так і самостійно у будь-якій іншій акредитованій лабораторії, не порушуючи режиму самоізоляції.
- Забір матеріалу проводиться у пункті забору в аеропорту. Результати тесту будуть готові через 24 години, після чого ця інформація автоматично передається спочатку у Центр громадського здоров’я, а потім - у додаток "Дій вдома".
- Тест оплачується виключно онлайн. При його здачі необхідно заповнити роздруковану форму з підписом особи, яка тестується. Номер телефону, що вказується у формі, повинен збігатися з вашим номером у додатку "Дій вдома".Міністр також нагадав, що за станом на сьогодні з країн світу, які приймають українців з туристичними цілями популярні Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія.
"Кожна з них має свої умови в'їзду, обов'язкові до виконання. Так само й українська сторона визначає правила перебування з цих країн залежно від епідеміологічної ситуації в кожній з них (так звані "зелені" і "червоні" зони)", - зазначив Криклій.
Нагадаємо, раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив умови для в'їзду на територію країн, які є найпопулярнішими туристичними напрямками для українців і нині дозволяють в'їзд для наших громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И сколько это стоит?
Наразі в Києві близько 2000 грн.