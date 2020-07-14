УКР
Криклій анонсував тестування на COVID-19 в аеропортах "Бориспіль" і "Львів" та описав алгоритм

Криклій анонсував тестування на COVID-19 в аеропортах

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій роз'яснив алгоритм роботи лабораторій для швидкого проходження ПЛР-тестів, які повинні незабаром з'явитися в аеропортах Києва та Львова.

Про це він написав у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Для вашої безпеки та комфорту в міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Львів" будуть розміщені ПЛР лабораторії для швидкого проходження тестів", - написав Криклій.

За його словами, алгоритм проходження тесту в аеропорту такий:

  1. Проходити тестування можуть усі, хто хоче достроково припинити самоізоляцію відповідно до Алгоритму припинення самоізоляції для осіб, що перетнули державний кордон. Також цими послугами можуть скористатися пасажири, які виїжджають з України до тих країн, де обов’язковою умовою є наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19. Тест можливо зробити як в аеропорту, так і самостійно у будь-якій іншій акредитованій лабораторії, не порушуючи режиму самоізоляції.
  2. Забір матеріалу проводиться у пункті забору в аеропорту. Результати тесту будуть готові через 24 години, після чого ця інформація автоматично передається спочатку у Центр громадського здоров’я, а потім - у додаток "Дій вдома".
  3. Тест оплачується виключно онлайн. При його здачі необхідно заповнити роздруковану форму з підписом особи, яка тестується. Номер телефону, що вказується у формі, повинен збігатися з вашим номером у додатку "Дій вдома".Міністр також нагадав, що за станом на сьогодні з країн світу, які приймають українців з туристичними цілями популярні Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія.

Також читайте: В Україні діє 1571 мобільна бригада з тестування на COVID-19, - Нацслужба здоров'я

"Кожна з них має свої умови в'їзду, обов'язкові до виконання. Так само й українська сторона визначає правила перебування з цих країн залежно від епідеміологічної ситуації в кожній з них (так звані "зелені" і "червоні" зони)", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив умови для в'їзду на територію країн, які є найпопулярнішими туристичними напрямками для українців і нині дозволяють в'їзд для наших громадян.

Криклій анонсував тестування на COVID-19 в аеропортах Бориспіль і Львів та описав алгоритм 01
Криклій анонсував тестування на COVID-19 в аеропортах Бориспіль і Львів та описав алгоритм 02
Криклій анонсував тестування на COVID-19 в аеропортах Бориспіль і Львів та описав алгоритм 03

карантин (18172) тестування (459) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
+2
Це буде сюрприз...
Наразі в Києві близько 2000 грн.
показати весь коментар
14.07.2020 14:40 Відповісти
+2
Игорек, а ты разве и так не сидишь закрытый в специальной комнате с мягкой оббивкой? Ты чего там так разволновался?
показати весь коментар
14.07.2020 14:55 Відповісти
+1
Тест оплачивается исключительно онлайн.Источник: https://censor.net/n3208006
И сколько это стоит?
показати весь коментар
14.07.2020 14:38 Відповісти
Це буде сюрприз...
Наразі в Києві близько 2000 грн.
показати весь коментар
14.07.2020 14:40 Відповісти
Потрібен Воєнний стан, кордони та аеропорти мають бути закриті!
показати весь коментар
14.07.2020 14:47 Відповісти
Игорек, а ты разве и так не сидишь закрытый в специальной комнате с мягкой оббивкой? Ты чего там так разволновался?
показати весь коментар
14.07.2020 14:55 Відповісти
Это нужно было сделать давно и массово - для ВСЕХ украинцев, чтобы наконец-то отделить больных от здоровых !! Иначе этот вирусняк и борьба с ним будет продолжаться вечно !!!
показати весь коментар
14.07.2020 14:44 Відповісти
больных сразу в печи, полагаю?
показати весь коментар
14.07.2020 14:55 Відповісти
Какой тест и сколько денег? Себестоимость теста 10 евро
показати весь коментар
14.07.2020 14:59 Відповісти
в Германии 150,00
показати весь коментар
14.07.2020 15:18 Відповісти
В России 1000 рублей, ты по страховке заплатил за тест. Операция в Германии 50 тысяч, ничего не заплатили.
показати весь коментар
14.07.2020 16:06 Відповісти
про парашку промолчал бы.
показати весь коментар
14.07.2020 19:43 Відповісти
а при чом тут парашка?
показати весь коментар
14.07.2020 16:32 Відповісти
Нехай пояснить, чому в аеропорті Львова в туалет пускають тільки тих,хто відлітає. "Бо коронавірус!!!"
показати весь коментар
14.07.2020 21:08 Відповісти
На сколько часов раньше надо прибыть в аэропорт "Борисполь" улетающим из Украины пассажирам, чтобы успеть сдать ПЦР-тест и получить результат теста на английском языке до начала регистрации на рейс?
показати весь коментар
15.07.2020 02:33 Відповісти
 
 