Криклій анонсував тестування на COVID-19 в аеропортах "Бориспіль" і "Львів" та описав алгоритм

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій роз'яснив алгоритм роботи лабораторій для швидкого проходження ПЛР-тестів, які повинні незабаром з'явитися в аеропортах Києва та Львова.

Про це він написав у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Для вашої безпеки та комфорту в міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Львів" будуть розміщені ПЛР лабораторії для швидкого проходження тестів", - написав Криклій.

За його словами, алгоритм проходження тесту в аеропорту такий:

Проходити тестування можуть усі, хто хоче достроково припинити самоізоляцію відповідно до Алгоритму припинення самоізоляції для осіб, що перетнули державний кордон. Також цими послугами можуть скористатися пасажири, які виїжджають з України до тих країн, де обов’язковою умовою є наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19. Тест можливо зробити як в аеропорту, так і самостійно у будь-якій іншій акредитованій лабораторії, не порушуючи режиму самоізоляції. Забір матеріалу проводиться у пункті забору в аеропорту. Результати тесту будуть готові через 24 години, після чого ця інформація автоматично передається спочатку у Центр громадського здоров’я, а потім - у додаток "Дій вдома". Тест оплачується виключно онлайн. При його здачі необхідно заповнити роздруковану форму з підписом особи, яка тестується. Номер телефону, що вказується у формі, повинен збігатися з вашим номером у додатку "Дій вдома".Міністр також нагадав, що за станом на сьогодні з країн світу, які приймають українців з туристичними цілями популярні Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія.

"Кожна з них має свої умови в'їзду, обов'язкові до виконання. Так само й українська сторона визначає правила перебування з цих країн залежно від епідеміологічної ситуації в кожній з них (так звані "зелені" і "червоні" зони)", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив умови для в'їзду на територію країн, які є найпопулярнішими туристичними напрямками для українців і нині дозволяють в'їзд для наших громадян.






