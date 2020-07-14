УКР
Мільйонні штрафи, в'язниця за порушення і "кришування": що передбачає закон про гральний бізнес

Закон пропонує жорсткі штрафи за допуск до гри осіб, молодших за 21 рік.

У законі про гральний бізнес, який ухвалила Верховна Рада, передбачена кримінальна відповідальність і позбавлення волі за порушення норм документа. Зокрема, мільйонні штрафи загрожують організаторам за допуск до гри українців до 21 року, повідомляє пресслужба партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

"Казино і зали гральних автоматів розміщуються ЛИШЕ в готелях. Те саме з букмекерськими пунктами - ЛИШЕ в готелях", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що за ведення грального бізнесу без ліцензії загрожує кримінальна відповідальність, а саме - штраф від 170 до 680 тисяч гривень. При цьому повторне порушення каратимуть штрафом від 680 до 850 тисяч гривень. Також за це правопорушення можуть позбавляти волі.

Також дивіться: Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. ВIДЕО

Передбачено, що працівникам правоохоронних органів за бездіяльність або "кришування" грального бізнесу загрожує від 6 до 8 років позбавлення волі.

У законі прописані жорсткі фінансові штрафи за низку порушень організаторів, наприклад, допуск до гри осіб до 21 року: штраф близько 2 мільйонів 360 тисяч гривень, а за повторне порушення - анулювання ліцензії.

Документ чітко встановлює, що до гри допускають виключно осіб не молодших за 21 рік. Вік гравців має ідентифікувати охоронець на вході в заклад, вимагаючи паспорт.

Крім того, закон збільшує коло осіб, які можуть звернутися до суду із заявою про обмеження для члена сім'ї.

14.07.2020 14:42 Відповісти
14.07.2020 14:43 Відповісти
Аваков и Ко крышевали этот бизнез до принятия Закона, будут крышевать и после его введения!
14.07.2020 14:44 Відповісти
бла, бла, бла
14.07.2020 14:42 Відповісти
Україна за 28 років не може впорядкувати навіть збирання головного податку - ПДВ. Досі на 40 млрд грн проводяться махінації які зменшують надходження грошей в державну казну! Про які санкції проти порушників можна говорити в такій країні беззаконня? Хто буде слідкувати за цими правилами? Корумпований суд? Корумпована прокуратура? Корумпована поліція? Гральний бізнес це величезні кошти, які цим законом будуть перекочовувати в кишені правоохоронців та суддів, чиновників та СБУшників! Такий закон та такий гральний бізнес Україні не потрібен!
14.07.2020 15:04 Відповісти
Угу... Най неоподатковані доходи і далі десь крутяться.
14.07.2020 17:49 Відповісти
14.07.2020 19:40 Відповісти
14.07.2020 14:42 Відповісти
Как воевать-так с 18, а картишками перекинуться- только с 21.
14.07.2020 14:43 Відповісти
14.07.2020 14:43 Відповісти
После бездарного правления пятого в бюджете катастрофически не хватает денег, а прибыль от игорного бизнеса наполнит этот бюджет полноводной рекой как гривен, так и валюты.
14.07.2020 14:46 Відповісти
... а вдоль этой полноводной реки будут стоять все желающие с ведрами и черпать, черпать, черпать сколько влезет...
14.07.2020 15:22 Відповісти
Ахах, простите, что ? Разве Зеленский не принял страну с растущей экономикой и большим золотым запасом ? Где все это делось, если в бюджете "катастрофически не хватает денег" ?
14.07.2020 15:38 Відповісти
Про растущую экономику этто вам на пятом канале сказали?
14.07.2020 15:40 Відповісти
Ахах, только официальные данные, минфин, гос стат. Воры и барыги с 2015 по 2016 обеспечили 15% рост ВВП ( с -10% до +5% ), успешно вырулив из экономического пике. Позитивный рост в районе 4% сохранялся всю оставшуюся каденцию.
На момент выборов рост экономики составлял 4.7%, но уже к 1 кварталу 2020 упал до -1.3% и сохраняет негативную тенденцию. То есть только за год Зеленского падение экономики составило 6%, тогда как общий рост при барыге можно оценить в 15%
p.s Уже уволенный Гончарук обещал 40% рост за 4 года, твои прогнозы ? )))))
16.07.2020 13:03 Відповісти
Так і горілку до 21 не можна.
А у 20 років у хлопців уже медалі.
14.07.2020 15:19 Відповісти
Ну, ничего. Думаю, закон можно обойти и играть сможет каждый.
14.07.2020 15:21 Відповісти
нелюбол до кацапів потрібно виховувати з молоком матері, так що гасити касабів можна і з 18 років, де б вони не перебували. Чи в Нідерландах чи інде
14.07.2020 16:29 Відповісти
Кто-то уже много обещал.
14.07.2020 14:43 Відповісти
ты ему оставь только бубнового
14.07.2020 14:46 Відповісти
А может пику в одно место?
14.07.2020 14:48 Відповісти
Чи хрест...теж на одно місце...
14.07.2020 17:26 Відповісти
В шахматы на бабло чи в Доміно на бухло??
Та прикалуюсь..
😁
14.07.2020 14:43 Відповісти
Аваков и Ко крышевали этот бизнез до принятия Закона, будут крышевать и после его введения!
14.07.2020 14:44 Відповісти
Аваков- человек который навел порядок в Украине, а Коломойский- выдающийся человек и патриот.
показати весь коментар
14.07.2020 14:48 Відповісти
надеюсь,что это сарказм))а то,как-то без ошибок и смайликов и с знаками препинания,что наводит сомнения,насчет сарказма))
14.07.2020 15:54 Відповісти
тогда,Леночка,Вас,что уже выпустили из сумасшедшего дома?))
14.07.2020 16:02 Відповісти
ігорку в Україні закрили в угоду путєнгу
це якщо хтось забув
путлєрок закрив у себе в московії і натиснів на Україну щоб закрили і тут
дивимось хто проти легалайзу ігорки
14.07.2020 14:44 Відповісти
Так це ви, дозволив гральні автомати біля шкіл, путєну насолили? Зідки ви лізете...
14.07.2020 14:50 Відповісти
так, я дозволив
14.07.2020 14:56 Відповісти
Шото с трудом верится.
Пирог то хороший.
14.07.2020 14:44 Відповісти
14.07.2020 14:45 Відповісти
Що- дупка засвербіла, пустунчику?)))
14.07.2020 15:03 Відповісти
аваков уже заждался этого закона. ведь его любимые космолоты теперь смогут и дальше приносить барыши.
14.07.2020 14:45 Відповісти
Не заждались.. а уже задыхались.. без легитимного бабла..
))
14.07.2020 14:50 Відповісти
во бизнес закрутится,правоохранительные органы охренеют от взяток
14.07.2020 14:46 Відповісти
игорку то откроют, но столь ожидаемой прибавки к бюджету не случится. Вернее прибавка будет, но далеко не в госбюджете.
14.07.2020 14:47 Відповісти
Меня достали доминошники... С ними не играю-дети..
Провоцируют... Надо крышевать..
😎
14.07.2020 14:48 Відповісти
14.07.2020 14:50 Відповісти
Законы у нас замечательные. Одна проблема - их никто не выполняет
14.07.2020 14:48 Відповісти
это хорошо,что у нас умная команда умного Президента..
а представьте,выбрали бы лоха - начал бы судно - и ракетостроение развивать - ужас..
14.07.2020 14:49 Відповісти
ну так, мудрый нарид не даст себя обмануть
14.07.2020 14:50 Відповісти
Какой умный народ - такой же умный президент. Каждый народ достоин своего правителя. А вообще Зе посадил запад на эту должность с помощью "социальной инженерии" или проще - манипулирования / управления толпой.
14.07.2020 15:01 Відповісти
А почему не задан вопрос, кому народ проиграет 40 миллиардов гривень, что бы в бюджет попало четыре.
14.07.2020 14:49 Відповісти
какая разница
14.07.2020 14:51 Відповісти
Предусмотрено, что работникам правоохранительных органов за бездействие или "крышевание" игорного бизнеса грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

От що у Слуг не відняти, так це хист вигадувати те, що давно існує. Кришують не за дякую, а це ст.368, по ч.3 якої і так санкція до 10 із конфіскацією, то на кой хрен вони ще одну вигадали, щоб піаритись?
14.07.2020 14:50 Відповісти
Правильный закон.
14.07.2020 14:50 Відповісти
Статья за бездействие полиции должна действовать не только в отношении игорного бизнеса. Не отреагировал на нарушение закона получи 6 лет лагерей!
14.07.2020 14:50 Відповісти
Это что.... авакян должен сам себя и своих "любых друзив" за крышевание садить?
Это что то нереальное!!!!
14.07.2020 14:52 Відповісти
14.07.2020 14:53 Відповісти
14.07.2020 15:57 Відповісти
если кто не знает - сумма чисел рулетки
от 0 до 36
если все приплюсовать...
14.07.2020 14:54 Відповісти
ржачно читать про майбутні "наказанія" за порушення. Раніше "наказанія" теж були, якшо хто не в курсі, що ніяк не заважало функціонувати космолотам)
14.07.2020 14:55 Відповісти
Такое впечатление, что на Цензоре обитают сплошные игроманы и/или родственники игроманов . Почти все комментаторы против этого закона.
Напомню: игорный бизнес существовал и во время запрета, подпольные казино крышевали менты. Все деньги шли в карман ментам и держателям казино и никакого контроля не было. Как будет работать новый закон - посмотрим, но однозначно легальный в большинстве стран игорный бизнес должен быть легальным и в Украине и должен платить налоги.
Если у вас или у ваших родственников игровая зависимость - лечитесь, запрет или легализация казино к этому отношения не имеют, можно и онлайн играть. Абсолютному большинству людей глубоко безразличны азартные игры, разве что преферанс с друзьями под пиво и можно не на деньги.
14.07.2020 14:56 Відповісти
не, ну Преферанс без денег єто вульгарно
ну хоть самій мизер, там по 50 коп, но должно біть...
14.07.2020 15:00 Відповісти
я имею ввиду 50 коп за вист
ленинградка, затрудненній, скользящая, віход 7 до упора пока не переьбют
за ночь доходит до 1000 в горе
14.07.2020 16:03 Відповісти
Не переймайся, в них інша мета- розігнати зраду й привести до влади пана Бойка, чи пана Медведчука.
14.07.2020 15:05 Відповісти
Кстати Игорный бизнес Российский заходит!
14.07.2020 15:12 Відповісти
Они и будут содержать Слуг. Российский игорный и лобировался в Украине.
14.07.2020 15:14 Відповісти
Куди заходить?
14.07.2020 15:17 Відповісти
А вы не в курсе? Как присаживают на игроманию всех, кого хотят контролировать или через детей достают? И когда к вам в дом придут вышибалы и сообщат вам что, Это уже не ваше имущество, и государство по этому закону гарантирует права заведения и даже пренебрегается право несовершеннолетних детей, при проигрыше квартиры! Кроме того расширены права ОНЛАЙН проигрышей, контролируйте и доказывайте что вашей карточкой распорядился ребёнок, и списали с неё деньги онлайн! Кстати на 4 года контроль за Онлайн отложен, из за не умения Украиной его контролировать!
14.07.2020 15:11 Відповісти
кошмар
14.07.2020 15:50 Відповісти
Тепер законодавчо заборонені із суттєвою відповідальністю нелегальна ігорка, кришування, порушення ліцензійних умов, запроваджено обмеження для ігроманів, введено права їх родичів.
Цк ж катастрофа для чорних ігорщиків.
14.07.2020 15:25 Відповісти
Если бы в Украине хорошие законы ещё бы и исполнялись, а не только писались. И что значит игровые залы Только в гостиницах. Это значит, что к игре будут допускаться только жильцы гостиниц?
14.07.2020 14:56 Відповісти
Нет конечно, не только для жильцов, а вдруг они все не играют? Они-ж обанкротятся, речь о том что нельзя под франшизой УНЛ например набить стеклянный киоск автоматиками и добавить с одного торца наливайку дешевую, а с другого круглосуточный ломбард
22.10.2020 10:14 Відповісти
ага, щас в тюрме никто не сидит за нелегальный бизнес, а при легализации сядут... )
14.07.2020 14:57 Відповісти
И вы им верите? Все хотелки в законе! Теперь можете Слуги заходить согласно списка и графика выплат получать регулярные выигрыши! Правда сначала заберите конверты за принятие Воровского закона о металлоломе, где снимаются все ограничения на принятие Промышленного металлолома частниками на каждой улице, что крайне ускорит разграбление остатков советского наследия промышленности. И позволит красть и сразу сдавать части ещё не убитого оборудования, и коммуникаций! Вырезать, уничтожать и сдавать, и за нал, и проигрывать в игральных автоматах! Уничтожение Украины продолжается!
14.07.2020 14:57 Відповісти
а я то плин думал, а чо єто даже самій захудалій прием чорного металлолома так активно крішуют менті уже много лет...
14.07.2020 15:01 Відповісти
14.07.2020 15:30 Відповісти
Давно пора!!!
14.07.2020 15:35 Відповісти
давно пора было легализовать ...да и проституция тоже...
14.07.2020 15:39 Відповісти
Це джекпот!
14.07.2020 15:55 Відповісти
Всем руководящим работникам силовых структур и управления Госструктур , открытие повышенной кредитной линии в игральных установах! Если нужный руководитель игнорирует и не желает играть, то принять меры к его родным . Управление Украиной должно быть полное и контролированное. Чтобы чиновники, таможенники, судьи, прокуроры , следователи, принимали Правильные решения! Или их начальники могли повлиять на неугодных.
План работы.......
14.07.2020 16:38 Відповісти
Я бы возрастной ценз установил на уровне 42 года!
В этом возрасте игрок уже точно не лох.....
14.07.2020 16:44 Відповісти
Про порядок сплати податків у бюджети, жаль автор не написав.
14.07.2020 17:53 Відповісти
Порядок сплаты податків у бюджет, не урегулеван, оттермінован на 3 роки.
14.07.2020 20:00 Відповісти
Вот теперь я полностью убедился в дебилизме и тупизме всей команды слуг народа и лично президенда Зеленского! Привет и вам 73% дебильных избирателей зеленского и лично рабиновичу !! Чтобы вы блин через год, проиграли в казино все что украли и нажили!!
14.07.2020 20:00 Відповісти
Зеленые просто знают, что на второй срок им не светит, по этому они стараются заработать по максимуму за один заход во власть! А потом хоть, трава не расти.
14.07.2020 20:04 Відповісти
17.12.2020 08:22 Відповісти
 
 