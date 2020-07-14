Мільйонні штрафи, в'язниця за порушення і "кришування": що передбачає закон про гральний бізнес

Закон пропонує жорсткі штрафи за допуск до гри осіб, молодших за 21 рік.

У законі про гральний бізнес, який ухвалила Верховна Рада, передбачена кримінальна відповідальність і позбавлення волі за порушення норм документа. Зокрема, мільйонні штрафи загрожують організаторам за допуск до гри українців до 21 року, повідомляє пресслужба партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

"Казино і зали гральних автоматів розміщуються ЛИШЕ в готелях. Те саме з букмекерськими пунктами - ЛИШЕ в готелях", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що за ведення грального бізнесу без ліцензії загрожує кримінальна відповідальність, а саме - штраф від 170 до 680 тисяч гривень. При цьому повторне порушення каратимуть штрафом від 680 до 850 тисяч гривень. Також за це правопорушення можуть позбавляти волі.

Передбачено, що працівникам правоохоронних органів за бездіяльність або "кришування" грального бізнесу загрожує від 6 до 8 років позбавлення волі.

У законі прописані жорсткі фінансові штрафи за низку порушень організаторів, наприклад, допуск до гри осіб до 21 року: штраф близько 2 мільйонів 360 тисяч гривень, а за повторне порушення - анулювання ліцензії.

Документ чітко встановлює, що до гри допускають виключно осіб не молодших за 21 рік. Вік гравців має ідентифікувати охоронець на вході в заклад, вимагаючи паспорт.

Крім того, закон збільшує коло осіб, які можуть звернутися до суду із заявою про обмеження для члена сім'ї.



