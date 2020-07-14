США майже на 2 млн доларів збільшили допомогу Україні для боротьби з коронавірусом, - посольство
США продовжують підтримувати Україну в боротьбі з пандемією COVID-19 та її наслідками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США в Україні у Facebook.
"На початку цього місяця США оголосили про збільшення фінансування, пов'язаного з COVID-19 для України, з 15,5 млн доларів до майже 17,3 млн доларів. Ця нова порція фінансування майже на 1,8 млн доларів США спрямована на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції (МОМ) на сході України, допомогу внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, ураженого конфліктом", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в посольстві, за допомогою цього фінансування МОМ допоможе запобігти поширенню COVID-19 шляхом надання гуманітарної допомоги, підтримки місць для проходження ізоляції та центрів лікування, програм охорони здоров'я та гігієни тощо.
с COVID помощи на дороги уже взяли..
Чета МаоЗЕдуна с Хитлером напомнило..
😁🤣
Зеленые просто форд нецелево используют и разворовывают.
Нам средства нужны с управляющим этими средствами вместо клоунов