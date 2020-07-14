УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14094 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Коронавірус і карантин
942 27

США майже на 2 млн доларів збільшили допомогу Україні для боротьби з коронавірусом, - посольство

США майже на 2 млн доларів збільшили допомогу Україні для боротьби з коронавірусом, - посольство

США продовжують підтримувати Україну в боротьбі з пандемією COVID-19 та її наслідками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США в Україні у Facebook.

"На початку цього місяця США оголосили про збільшення фінансування, пов'язаного з COVID-19 для України, з 15,5 млн доларів до майже 17,3 млн доларів. Ця нова порція фінансування майже на 1,8 млн доларів США спрямована на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції (МОМ) на сході України, допомогу внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, ураженого конфліктом", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в посольстві, за допомогою цього фінансування МОМ допоможе запобігти поширенню COVID-19 шляхом надання гуманітарної допомоги, підтримки місць для проходження ізоляції та центрів лікування, програм охорони здоров'я та гігієни тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україну прибуде 300 портативних апаратів ШВЛ із В'єтнаму як гуманітарна допомога, - Кулеба

США майже на 2 млн доларів збільшили допомогу Україні для боротьби з коронавірусом, - посольство 01

Автор: 

карантин (18172) посольство (959) США (24096) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Зачем?Эти деньги тут распределяют по карманам,ни о какой борьбе с вирусом не идет речь.
показати весь коментар
14.07.2020 14:47 Відповісти
+5
Коррумпированные нищеброды получили подачку и разворуют её.
показати весь коментар
14.07.2020 14:47 Відповісти
+2
в лучшем случае где-то "построят" еще 1,5 м сельского тротуара возле дороги...
показати весь коментар
14.07.2020 14:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачем?Эти деньги тут распределяют по карманам,ни о какой борьбе с вирусом не идет речь.
показати весь коментар
14.07.2020 14:47 Відповісти
закатают в асфальт и скажут, что пошли на пару-тройку километров дорог
показати весь коментар
14.07.2020 18:44 Відповісти
Коррумпированные нищеброды получили подачку и разворуют её.
показати весь коментар
14.07.2020 14:47 Відповісти
Жаль денег... Прокурят Ай-КоКсами... Или Шмондель еще одного крысенка понесет... Жаль денег...
показати весь коментар
14.07.2020 14:50 Відповісти
Не давайте Зебілам грошей на боротьбу із короновірусом, бо інакше, нам усім доведеться ним перехворіти!
показати весь коментар
14.07.2020 14:52 Відповісти
пусть царь зэбилов заболеет и сдохнет, он тоже этого хочет
показати весь коментар
14.07.2020 15:31 Відповісти
"нужно больше золота"...
показати весь коментар
14.07.2020 14:53 Відповісти
Приятно видеть как США доверяют нашему Президенту. Воистину, благословенен тот день когда украинцы наконецто покончили с эпохой нищеты,взяточничества и барыжничества!
показати весь коментар
14.07.2020 14:53 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 14:57 Відповісти
ваистину...аллилуйя...
показати весь коментар
14.07.2020 14:57 Відповісти
Особенно радует, что каломойша закупает уголек в Грузии (!!!) по цене дороже Роттердам+. А так, да, БлагословенЕН
показати весь коментар
14.07.2020 15:03 Відповісти
Я УЖЕ ПИСАЛА-даже если уголь и дороже, но зато качественней.
показати весь коментар
14.07.2020 15:15 Відповісти
Мощный подлизон писюнианисту...
показати весь коментар
14.07.2020 15:24 Відповісти
Бені на кишенькові витрати
показати весь коментар
14.07.2020 14:55 Відповісти
пойдет зелям на выборы, на агитацию
показати весь коментар
14.07.2020 14:56 Відповісти
*Зелень * ..на дорогі пустять !?
показати весь коментар
14.07.2020 14:57 Відповісти
так вони з того фонду у всі кешені та всі дірки затикають! яка боротьба з вірусом??
показати весь коментар
14.07.2020 14:57 Відповісти
в лучшем случае где-то "построят" еще 1,5 м сельского тротуара возле дороги...
показати весь коментар
14.07.2020 14:58 Відповісти
Усьо пойдьот на "бааальшой скачек или подпрыг на месте"
с COVID помощи на дороги уже взяли..
Чета МаоЗЕдуна с Хитлером напомнило..
😁🤣
показати весь коментар
14.07.2020 14:59 Відповісти
Во придурки. Они что не знают что в Украине фонд по борьбе с коронавирусмо раздербанили по другим *нуждам* и другим карманам?
показати весь коментар
14.07.2020 15:01 Відповісти
Согласна с предыдущими ораторами, все это напрасно.
Зеленые просто форд нецелево используют и разворовывают.
Нам средства нужны с управляющим этими средствами вместо клоунов
показати весь коментар
14.07.2020 15:25 Відповісти
О, новые серии 95 квартала отснимут!
показати весь коментар
14.07.2020 15:27 Відповісти
Саме цих грошей і не вистачає, поки що, на майбутнє "велике будівництво" зеленському, його родичам та свинарчукам зеленського.
показати весь коментар
14.07.2020 15:31 Відповісти
2 миллиарда долларов - именно столько было в фонде борьбы с короновирусом. и все эти деньги были просто спижжены зеленой братией через различные схемы: то мусорам, то на ремонт гос дач, то еще куда-то... а по факту доктора до сих пор не имеют в достаточном колличестве защитных средств, тест на короновирус обходятся пациенту в 2000 грн, лекартсва от короновируса больные покупают за свой счет и тд. а американцы и дальше будут считать, что их 2 млн долларов помощи пойдут на лечение короновируса. вот лохи. зеленский уже себе на эти деньги недвигу присмотрел в италии или франции.
показати весь коментар
14.07.2020 15:33 Відповісти
пока долбоебы платят деньги, вирусы будут ходить по Украине вечно
показати весь коментар
14.07.2020 15:52 Відповісти
Эти доллары разойдутся по карманам, ну, а что останутся, закатают в асфальт. Вот и вся помощь в борьбе с коронавирусом.
показати весь коментар
14.07.2020 16:57 Відповісти
Ага. А грішми з фонду Covid фінансують будівництво доріг.
показати весь коментар
14.07.2020 21:04 Відповісти
 
 