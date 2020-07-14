На Центральному залізничному вокзалі в Києві проведено евакуацію через повідомлення про мінування, - "Укрзалізниця"

Робота Центрального залізничного вокзалу Києва тимчасово обмежена через анонімне повідомлення про мінування вокзалу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці" у Facebook.

"Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними пресслужби, всі поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

