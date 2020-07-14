На Центральному залізничному вокзалі в Києві проведено евакуацію через повідомлення про мінування, - "Укрзалізниця"
Робота Центрального залізничного вокзалу Києва тимчасово обмежена через анонімне повідомлення про мінування вокзалу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці" у Facebook.
"Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - йдеться в повідомленні.
При цьому, за даними пресслужби, всі поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Злий Грицько
показати весь коментар14.07.2020 15:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль