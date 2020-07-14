УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13702 відвідувача онлайн
Новини
751 1

На Центральному залізничному вокзалі в Києві проведено евакуацію через повідомлення про мінування, - "Укрзалізниця"

На Центральному залізничному вокзалі в Києві проведено евакуацію через повідомлення про мінування, -

Робота Центрального залізничного вокзалу Києва тимчасово обмежена через анонімне повідомлення про мінування вокзалу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці" у Facebook.

"Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними пресслужби, всі поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка 18 разів "мінувала" будівлю в Шевченківському районі столиці, їй загрожує до 8 років в'язниці, - Нацполіція. ФОТО

На Центральному залізничному вокзалі в Києві проведено евакуацію через повідомлення про мінування, - Укрзалізниця 01

Автор: 

вокзал (295) Київ (20038) мінування (1219)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову кацапня якогось неадеквата, або хворого надоумила...
показати весь коментар
14.07.2020 15:20 Відповісти
 
 