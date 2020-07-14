Двох екссуддів райсуду Черкас судитимуть за протиправне переслідування учасників Революції Гідності, - Офіс Генпрокурора

Обвинувальний акт щодо двох колишніх суддів одного з районних судів міста Черкаси за фактами протидії протестним акціям шляхом протиправного переслідування учасників мітингів і зібрань у м. Черкасах у січні 2014 року направлено до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Екссуддям інкримінують: постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, скоєне в особистих інтересах (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України); завідомо незаконні арешти, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, вчинені в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України); незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, в січні 2014 року судді винесли неправосудні рішення щодо 17 учасників акцій про обрання їм запобіжного заходу - 14 із них взяли під варту, 3 - помістили під домашній арешт, в результаті чого затримані були незаконно позбавлені волі.

Рішення ухвалювалися без достатніх та належних доказів про вчинення ними масових заворушень для перешкоджання організації та проведенню подальших мирних зібрань і мітингів у місті Черкасах та інших регіонах.

Читайте також: На Кіровоградщині жінка видала себе за дружину загиблого воїна АТО та отримала 1,2 млн грн соцвиплат, - Офіс генпрокурора