Двох екссуддів райсуду Черкас судитимуть за протиправне переслідування учасників Революції Гідності, - Офіс Генпрокурора

Двох екссуддів райсуду Черкас судитимуть за протиправне переслідування учасників Революції Гідності, - Офіс Генпрокурора

Обвинувальний акт щодо двох колишніх суддів одного з районних судів міста Черкаси за фактами протидії протестним акціям шляхом протиправного переслідування учасників мітингів і зібрань у м. Черкасах у січні 2014 року направлено до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Екссуддям інкримінують: постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, скоєне в особистих інтересах (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України); завідомо незаконні арешти, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, вчинені в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України); незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, в січні 2014 року судді винесли неправосудні рішення щодо 17 учасників акцій про обрання їм запобіжного заходу - 14 із них взяли під варту, 3 - помістили під домашній арешт, в результаті чого затримані були незаконно позбавлені волі.

Рішення ухвалювалися без достатніх та належних доказів про вчинення ними масових заворушень для перешкоджання організації та проведенню подальших мирних зібрань і мітингів у місті Черкасах та інших регіонах.

Не прошло и десяти лет как дело попало в суд.
14.07.2020 15:05 Відповісти
ахаха)).. истекли сроки, и прокуратура решила передать дело в суд, что бы там закрыли дела по истечению сроков.. "Узнаю брата Колю!"(с)
14.07.2020 15:06 Відповісти
Ничего им не будет...
14.07.2020 15:14 Відповісти
І прокурворів, які процесуально керували, теж на нари.
Шкода, що 5 років упустили.
14.07.2020 15:16 Відповісти
мі поверили
14.07.2020 15:27 Відповісти
Запасаюсь попкорном. Ефремов, который разворовал всю Луганскую обл. и поддерживал все сепарню, отдохнул пару лет в СИЗО и на свободу "с чистой совестью". Причем под пытками не удастся узнать в каких условиях он сидел в Старобельском СИЗО.
14.07.2020 15:38 Відповісти
 
 