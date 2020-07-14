Підозрюваного в смертельній ДТП під Києвом Желепу сім разів позбавляли водійських прав, - прокурор Мілюкова

Підозрюваного в смертельній ДТП під Києвом Антона Желепу сім разів позбавляли прав на водіння транспортним засобом. У зв'язку з такою кількістю винесених рішень прокуратура поки не змогла встановити, чи позбавлений він водійських прав на цей момент.

Про це заявила журналістам прокурор Дарина Мілюкова, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Як повідомила прокурор у справі про ДТП під Києвом, яка сталася 12 липня, на цей момент ще немає експертизи щодо швидкості автомобілів, зокрема Mercedes Benz GL 250D, за кермом якого перебував підозрюваний Антон Желепа. Разом з тим, вона повідомила, що зі слів підозрюваного він пересувався зі швидкістю 180 км/год.

Також Мілюкова повідомила, що на цей момент немає даних експертиз щодо наркотичного сп'яніння підозрюваного.

Крім того, прокурор повідомила, що зі слів підозрюваного він зараз ніде не працює. Разом з тим він повідомив про те, що у нього троє дітей. Правоохоронці перевіряють достовірність таких відомостей.

Мілютіна зазначила, що при Желепі на момент ДТП не було водійських прав. Однак прокуратура не може на цей момент точно сказати, прав не було при собі або ж він взагалі позбавлений прав на кермування, оскільки згідно з опублікованими даними в реєстрах, Желепа був сім разів позбавлений водійських прав.

Нагадаємо, внаслідок ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася ввечері 12 липня, загинули четверо членів однієї сім'ї, які їхали в одному автомобілі "Хюндай". Водій "Мерседеса" Желепа, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яний. Чоловік працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали в розшук через викрадення. Машина виїхала на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter. Драгер водій легкового "Мерседеса" задув на 1,37 проміле, також є ознаки наркотичного сп'яніння.