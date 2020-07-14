Підозрюваного в смертельній ДТП під Києвом Желепу сім разів позбавляли водійських прав, - прокурор Мілюкова
Підозрюваного в смертельній ДТП під Києвом Антона Желепу сім разів позбавляли прав на водіння транспортним засобом. У зв'язку з такою кількістю винесених рішень прокуратура поки не змогла встановити, чи позбавлений він водійських прав на цей момент.
Про це заявила журналістам прокурор Дарина Мілюкова, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Як повідомила прокурор у справі про ДТП під Києвом, яка сталася 12 липня, на цей момент ще немає експертизи щодо швидкості автомобілів, зокрема Mercedes Benz GL 250D, за кермом якого перебував підозрюваний Антон Желепа. Разом з тим, вона повідомила, що зі слів підозрюваного він пересувався зі швидкістю 180 км/год.
Також Мілюкова повідомила, що на цей момент немає даних експертиз щодо наркотичного сп'яніння підозрюваного.
Крім того, прокурор повідомила, що зі слів підозрюваного він зараз ніде не працює. Разом з тим він повідомив про те, що у нього троє дітей. Правоохоронці перевіряють достовірність таких відомостей.
Мілютіна зазначила, що при Желепі на момент ДТП не було водійських прав. Однак прокуратура не може на цей момент точно сказати, прав не було при собі або ж він взагалі позбавлений прав на кермування, оскільки згідно з опублікованими даними в реєстрах, Желепа був сім разів позбавлений водійських прав.
Нагадаємо, внаслідок ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася ввечері 12 липня, загинули четверо членів однієї сім'ї, які їхали в одному автомобілі "Хюндай". Водій "Мерседеса" Желепа, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яний. Чоловік працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали в розшук через викрадення. Машина виїхала на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter. Драгер водій легкового "Мерседеса" задув на 1,37 проміле, також є ознаки наркотичного сп'яніння.
................................................ !!!!!!! (пардон)
За пьяную езду нужно конфисковать автомобиль, неважно кто владелец! Тогда будут думать кому давать!
Шкодую за відміною смертної кари !!!
Автомобиль полиция не принесет, у них столько денег нет, семь мерседесов носить.
Как интересно.
Получается не только серийный правонарушитель, но и серийный угонщик.
Можна мати право керування, але не мати посвідчення водія (в усякому разі кілька років тому так було).
А можна мати посвідчення водія в кишені і при цьому бути позбавленим прав керування.
Желепа признался, что пил водку и не помнит, куда ехал: как прошел суд по ДТП в Киеве
Хотя...
всякое может быть..
но не верю
ЗЫ: наполнение желудка на конечный результат влияет слабо.
Вывод - ни патрульные ни суд них-я не сделали что бы предотвратить трагедию!!!!
Уже после 2 го нарушения должны были последовать более жесткие меры..... вплоть до условного, или конфискации авто.....
Простые Украинские Граждане
в
Конче - Засе не ходят .
Видно родственничек чей-то.
Журналистам надо раскопать эти 7 лишений п р а в ..
Я решил его подколоть, и сказал, что у них в горах Правила вообще , наверное, никто не соблюдает.
Он ответил, что соблюдают покруче нашего. Ибо у них--кровная месть. Если кто по пьяни и по беспределу убьёт, то родственники жертвы ОБЯЗАНЫ убить обидчика, ибо не отомстив, ини обрекут свой род на позор.
И даже серьёзные чины убийц не спасают от мести, но, конешно затрудняют её.
Иногда серьёзным людям удаётся откупиться от родственников, но тогда там проходят очень серьёзные суммы.
Поэтому горцы считают, что лучше соблюдать Правила, чем потом попадать под кровную месть.
... по моему что-то в этом есть...
їхав п'яний в дупль на мікроавтобусі і просто по заборі розмазав сусідку.
так хочу сказати,що не тільки не посадили, а ще й і права не забрали.
короче, ніякої відповідальності не має, наче таргана роздушив.
Источник: https://censor.net/n3208013
(выделено мной)
Ой, не могу.
Прокуратура в непонятках.
Сказано же было, и не один раз: не только прав нужно лишать, а и транспортное средство забирать в пользу государства.
Прав его лишали 7 раз.
Лишили бы его автомобиля, двух раз бы и хватило.