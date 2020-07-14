УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13879 відвідувачів онлайн
Новини П'яні за кермом
13 429 57

Підозрюваного в смертельній ДТП під Києвом Желепу сім разів позбавляли водійських прав, - прокурор Мілюкова

Підозрюваного в смертельній ДТП під Києвом Желепу сім разів позбавляли водійських прав, - прокурор Мілюкова

Підозрюваного в смертельній ДТП під Києвом Антона Желепу сім разів позбавляли прав на водіння транспортним засобом. У зв'язку з такою кількістю винесених рішень прокуратура поки не змогла встановити, чи позбавлений він водійських прав на цей момент.

Про це заявила журналістам прокурор Дарина Мілюкова, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Як повідомила прокурор у справі про ДТП під Києвом, яка сталася 12 липня, на цей момент ще немає експертизи щодо швидкості автомобілів, зокрема Mercedes Benz GL 250D, за кермом якого перебував підозрюваний Антон Желепа. Разом з тим, вона повідомила, що зі слів підозрюваного він пересувався зі швидкістю 180 км/год.

Також Мілюкова повідомила, що на цей момент немає даних експертиз щодо наркотичного сп'яніння підозрюваного.

Крім того, прокурор повідомила, що зі слів підозрюваного він зараз ніде не працює. Разом з тим він повідомив про те, що у нього троє дітей. Правоохоронці перевіряють достовірність таких відомостей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував на два місяці без права на заставу підозрюваного в смертельній ДТП під Києвом Желепу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мілютіна зазначила, що при Желепі на момент ДТП не було водійських прав. Однак прокуратура не може на цей момент точно сказати, прав не було при собі або ж він взагалі позбавлений прав на кермування, оскільки згідно з опублікованими даними в реєстрах, Желепа був сім разів позбавлений водійських прав.

Нагадаємо, внаслідок ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася ввечері 12 липня, загинули четверо членів однієї сім'ї, які їхали в одному автомобілі "Хюндай". Водій "Мерседеса" Желепа, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яний. Чоловік працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали в розшук через викрадення. Машина виїхала на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter. Драгер водій легкового "Мерседеса" задув на 1,37 проміле, також є ознаки наркотичного сп'яніння.

Автор: 

ДТП (4530) Київ (20038) прокуратура (3733) прокурор (643)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
тогда нужно судить тех, кто ему шесть раз выдавал права.. это было бы справедливо..
показати весь коментар
14.07.2020 15:08 Відповісти
+27
і як же ж той "подозрєваємий" їх назад оримував??? Охреніти - СІМ РАЗІВ ЗАБИРАЛИ ПРАВА, і воно продовжувало їздити та вбивати людей!!
Шкодую за відміною смертної кари !!!
показати весь коментар
14.07.2020 15:07 Відповісти
+17
Цьому Є Желепі зробити ампутацію голови. А заразом усім суддям, що йому повертали права.
показати весь коментар
14.07.2020 15:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ой...какая "прелесть"...трое детей у него... и 4 загубленные за раз души.
................................................ !!!!!!! (пардон)
показати весь коментар
14.07.2020 15:06 Відповісти
Если бы каждый раз конфисковали машину, владельцы бы его сами давно закопали!
За пьяную езду нужно конфисковать автомобиль, неважно кто владелец! Тогда будут думать кому давать!
показати весь коментар
14.07.2020 20:17 Відповісти
і як же ж той "подозрєваємий" їх назад оримував??? Охреніти - СІМ РАЗІВ ЗАБИРАЛИ ПРАВА, і воно продовжувало їздити та вбивати людей!!
Шкодую за відміною смертної кари !!!
показати весь коментар
14.07.2020 15:07 Відповісти
Как как, за %% от суммы штрафа, которую так любят поднимать те самые, которым этот %% на карман и идёт.
показати весь коментар
14.07.2020 15:54 Відповісти
так щоб сісти за кермо і повбивати людей зовсім не обов'язково мати права. мабуть він їх і не мав...
показати весь коментар
14.07.2020 16:04 Відповісти
Навіщо потрібні ці Закони які вводять посилену відповідальність, якщо можна взагалі без прав їздити роками і давати хабарі ментам і по сім разів проти тебе будуть приймати рішення про вилучення прав і ти все одно будеш їздити і платити гроші ментам! В цій аварії винен Аваков, який провалив реформу поліції і повернув хабарі в поліцію! За це Авакова потрібно судити і посадити! Скільки таких Желеп їздить зараз по Україні - десятки тисяч і всі вони вбивці і це все через Авакова!
показати весь коментар
14.07.2020 15:07 Відповісти
как ты узнаешь что человек за рулем - без прав? если ничего не нарушил - останавливать не имеют права.
показати весь коментар
14.07.2020 19:14 Відповісти
тогда нужно судить тех, кто ему шесть раз выдавал права.. это было бы справедливо..
показати весь коментар
14.07.2020 15:08 Відповісти
восемь
показати весь коментар
14.07.2020 16:20 Відповісти
Страна дебилов. 7 раз лишали прав и опять выдавали...!?!?
показати весь коментар
14.07.2020 15:08 Відповісти
Для вас это новость? Да, у нас такая страна, да вы на нашего Президента посмотрите...
показати весь коментар
14.07.2020 16:15 Відповісти
А пройтись по ланцюжку тих судів, хто то такі добрі люди...
показати весь коментар
14.07.2020 15:09 Відповісти
Неа, лучше всех сразу...
показати весь коментар
14.07.2020 15:51 Відповісти
Также Милюкова сообщила, что на данный момент нет данных экспертиз относительно наркотического опьянения подозреваемого.Источник: https://censor.net/n3208013 -- ???? А прокуратура взагалі хоч щось може сказати? Про права на вл=одіння - не знає, про наявність наркотичного сп"яніння - не знає.. Вже щось і про промілє нічого не кажуть.. Просто "янгол" іхав 180 км/годину...
показати весь коментар
14.07.2020 15:14 Відповісти
результаты этих экспертиз - не молниеносные. На алкоголь мог отказаться проходить - имеет право.
показати весь коментар
14.07.2020 19:15 Відповісти
на алкоголь як раз проходив. Навіть фото є як він в трубку дує. Саме тоді встановили 1.34 проміле.
показати весь коментар
15.07.2020 12:30 Відповісти
Цьому Є Желепі зробити ампутацію голови. А заразом усім суддям, що йому повертали права.
показати весь коментар
14.07.2020 15:14 Відповісти
Суддям в першу чергу.
показати весь коментар
14.07.2020 22:18 Відповісти
чувак не лох, семь раз права мусора приносили .....
показати весь коментар
14.07.2020 15:26 Відповісти
ну так, на Гелике ******* ездила....
показати весь коментар
14.07.2020 15:56 Відповісти
он его угнал.. в статье написано..
показати весь коментар
14.07.2020 16:02 Відповісти
Какая разница...
показати весь коментар
14.07.2020 16:15 Відповісти
Автомибиля надо было лишать, изымать в пользу государство то транспортное средство, на котором совершил правонарушение, за которое лишили прав.
Автомобиль полиция не принесет, у них столько денег нет, семь мерседесов носить.
показати весь коментар
14.07.2020 16:47 Відповісти
авто было не его.
показати весь коментар
14.07.2020 19:15 Відповісти
И так все 7 раз не его (прав лишали 7 раз)?
Как интересно.
Получается не только серийный правонарушитель, но и серийный угонщик.
показати весь коментар
15.07.2020 06:00 Відповісти
И вот тут всем любителям повышать наказание за пьянку вопрос: а кто собственно выдал назад ему эти права и почём? А сколько раз он отсыпал на лапу и ехал дальше?
показати весь коментар
14.07.2020 15:28 Відповісти
Видають не права, видають посвідчення водія.
Можна мати право керування, але не мати посвідчення водія (в усякому разі кілька років тому так було).
А можна мати посвідчення водія в кишені і при цьому бути позбавленим прав керування.
показати весь коментар
14.07.2020 16:35 Відповісти
Не знав про такі бюрократичні правові особливості.Хоча років 10 тому вилучали посвідчення ( за непристебнутий ремінь безпеки), але давали папірець на право керування.
показати весь коментар
14.07.2020 17:21 Відповісти
Да зрапіздує рюкзаков! Разом з препіздентом!
показати весь коментар
14.07.2020 15:33 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/zhelepa-priznalsya-chto-pil-vodku-i-ne-pomnit-kuda-ehal-detali-suda-po-dtp-v-kieve.htm

Желепа признался, что пил водку и не помнит, куда ехал: как прошел суд по ДТП в Киеве
показати весь коментар
14.07.2020 15:46 Відповісти
Ага, 200 грамм вотки употребил и не помнит откуда и куда ехал... Поллитру минимум втоптал так чтоб за 2 промилля гарантированно пошло.
показати весь коментар
14.07.2020 15:52 Відповісти
ну не знаю, мені б і 200 вистачило, щоб бути без пам'яті, це якщо натщесерце ) а півлітри це просто труп
показати весь коментар
14.07.2020 16:06 Відповісти
Не, даже если в тебе 70кеге то 200 воттки это только лёгкая степень - просто не сможешь произнести "сиреневенький глазовыколупыватель с полувыломанными ножками"
показати весь коментар
14.07.2020 16:11 Відповісти
ну в мені 80 кг і 200 горілки на порожній шлунок мене вирубає ))
показати весь коментар
14.07.2020 16:13 Відповісти
Не верю
Хотя...
всякое может быть..
но не верю

ЗЫ: наполнение желудка на конечный результат влияет слабо.
показати весь коментар
14.07.2020 16:16 Відповісти
ну перевіряв я лише 1 раз, мені вистачило )) тепер норму свою знаю і не перевищую ))
показати весь коментар
14.07.2020 16:21 Відповісти
За каждым восстановлением прав есть фамилии , хочется знать уродов(героев ) нашего времени , четыре жертвы на их совести
показати весь коментар
14.07.2020 15:50 Відповісти
чекайте, зовсім не обов'язково позбавлення права керувати т/з означає, що на цей момент у особи є права. тобто наприклад йог опозбавили перший раз права керувати т/з на певний строк (3 роки), відібрали посвідчення, а при наступних порушеннях (їздив без прав), рішенням суду його знову позбавляли права керувати т/з ще на 3 роки
показати весь коментар
14.07.2020 16:08 Відповісти
Підозрюваного в смертельній ДТП під Києвом Желепу сім разів позбавляли водійських прав, - прокурор Мілюкова - Цензор.НЕТ 2505А на Зайцеву 6 раз протоколы составляли за проезд на красный!!!!!?,.......
Вывод - ни патрульные ни суд них-я не сделали что бы предотвратить трагедию!!!!
Уже после 2 го нарушения должны были последовать более жесткие меры..... вплоть до условного, или конфискации авто.....
показати весь коментар
14.07.2020 15:55 Відповісти
Я считаю , что родственники , должны повлиять на его совесть , чтобы она его замучила в камере и он бы сделал суицид , если можно купить права , то можно купить и совесть
показати весь коментар
14.07.2020 15:58 Відповісти
https://censor.net/user/318763 Авто типа и так не его , он типа угнал https://censor.net/user/318763
показати весь коментар
14.07.2020 16:01 Відповісти
Это же как надо было откупаться ?
Простые Украинские Граждане

в

Конче - Засе не ходят .
Видно родственничек чей-то.
Журналистам надо раскопать эти 7 лишений п р а в ..
показати весь коментар
14.07.2020 16:12 Відповісти
Полюбому у него есть где-то волосатая лапа...
показати весь коментар
14.07.2020 16:23 Відповісти
Когда-то вёз чеченца. Он заметил, что Правила у нас часто нарушают.
Я решил его подколоть, и сказал, что у них в горах Правила вообще , наверное, никто не соблюдает.
Он ответил, что соблюдают покруче нашего. Ибо у них--кровная месть. Если кто по пьяни и по беспределу убьёт, то родственники жертвы ОБЯЗАНЫ убить обидчика, ибо не отомстив, ини обрекут свой род на позор.
И даже серьёзные чины убийц не спасают от мести, но, конешно затрудняют её.
Иногда серьёзным людям удаётся откупиться от родственников, но тогда там проходят очень серьёзные суммы.
Поэтому горцы считают, что лучше соблюдать Правила, чем потом попадать под кровную месть.
... по моему что-то в этом есть...
показати весь коментар
14.07.2020 16:21 Відповісти
чеченцы так у себя ездят. А не по Москве или Киеву. потому что тут откупиться - легко.
показати весь коментар
14.07.2020 19:17 Відповісти
Разговоры, разговорами, но погибли люди, притом не только по вине водителя, а по вине тех судей, кто возвращал ему права. Если есть возможность, опубликуйте их фамилии, занимаемые должности, фотографии. Необходимо не только судить подозреваемого, но и всех тех, кто выдал права и тех, кто возвращал их снова, давал разрешение на убийство.
показати весь коментар
14.07.2020 16:24 Відповісти
"Дєньох нєт, імущіства нєт, работи нєт, дєтішкі єсть" - це все в наших "судах" по ДТП спрацьовує як по маслу.
показати весь коментар
14.07.2020 16:31 Відповісти
історія з тієї самої опери
їхав п'яний в дупль на мікроавтобусі і просто по заборі розмазав сусідку.
так хочу сказати,що не тільки не посадили, а ще й і права не забрали.
короче, ніякої відповідальності не має, наче таргана роздушив.
показати весь коментар
14.07.2020 16:36 Відповісти
"Подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Антона Желепу семь раз лишали прав на вождение транспортным средством. В связи с таким количеством вынесенных решений прокуратура пока не смогла установить лишен ли он водительских прав на данный момент."
Источник: https://censor.net/n3208013
(выделено мной)

Ой, не могу.
Прокуратура в непонятках.
Сказано же было, и не один раз: не только прав нужно лишать, а и транспортное средство забирать в пользу государства.
Прав его лишали 7 раз.
Лишили бы его автомобиля, двух раз бы и хватило.
показати весь коментар
14.07.2020 16:45 Відповісти
Що роблять в тайзі коли бачуть шатуна ??? Просто вбивають .
показати весь коментар
14.07.2020 16:59 Відповісти
У Львові піп взяв п'яного водія на поруки і суд відпустив, без штрафу, без нічого. Штрафи за п'янку для лохів. Тепер пропонують збільшити штрафи, але як не платили блатні, так і не будуть.
показати весь коментар
14.07.2020 17:31 Відповісти
аваков самый правильный министр ))
показати весь коментар
14.07.2020 18:37 Відповісти
Руки ему отрубить и права выдать в восьмой раз.
показати весь коментар
14.07.2020 21:16 Відповісти
В якій ще країні таке могло бути, щоб 7 разів забирали посвідчення, відсидів за вбивство, п'яний і під наркотою повбивав людей знову за кермом?
показати весь коментар
14.07.2020 22:16 Відповісти
А ведь кровь на совести тех кто возращал ему права с этим все понятно деградация полная .дебил короче
показати весь коментар
15.07.2020 06:15 Відповісти
Ну и вывод? Тюрьма, в которой он будет кушать и спать за счет налогоплательщиков, а потом выйдет и все по новой? Да, тюрьма, пожизненная изоляция, самостоятельное зарабатывание на харчи и предоставленный кров , или пусть подыхает, право выбора.
показати весь коментар
15.07.2020 12:43 Відповісти
Какой сидр, попробуйте купить яблочный стдр, его нигде нет
показати весь коментар
18.07.2020 01:28 Відповісти
 
 