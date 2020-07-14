Впроваджувати другий рівень пенсійної системи зараз абсолютно недоречно, - глава ФРУ Олійник

На думку експерта, ключовий вихід вирішення проблеми пенсійного забезпечення перебуває в площині економічного зростання.

Впроваджувати другий рівень пенсійної системи в нинішній час абсолютно недоречно, і ризики введення цієї реформи дуже великі. Про це УНІАН сказав глава Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро Олійник. "Насправді ризики впровадження другого рівня пенсійної системи й так званої реформи були неймовірно великими. По-перше, держава показала себе як неефективного керівника, і в цей період часу, коли така велика недовіра до державних фінансів, фінансових інституцій, впроваджувати модель, де фактично частина пенсійного забезпечення приватизується, було абсолютно недоречно. Тим більше, що досвід країн, які пішли цим шляхом, наскільки мені відомо, із 30 країн 18 уже зрозуміли, що це хибний шлях", - сказав Олійник.

Голова ФРУ позитивно оцінив той факт, що Верховна Рада не розглянула законопроєкт про запровадження другого рівня пенсійної системи до канікул. Він зазначив, що не відбулася ключова помилка, яка могла б статися в системі пенсійного забезпечення, і тепер буде час для дискусій. Також Олійник зазначив, що проблем у пенсійному забезпеченні, Пенсійному фонді та в цілому в політиці держави в цьому напрямку дійсно дуже багато. "Але ми свою відповідь давали як під час засідань у парламентському комітеті, так і публічно ФРУ зверталася до президента, до прем'єра, до Верховної Ради, до пані Третьякової (голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. – Ред.) щодо помилковості цього шляху. Дійсно, пенсія маленька, співвідношення працюючих і непрацюючих постійно збільшується кількість пенсіонерів зростає, кількість працюючих зменшується, і насправді ключовий вихід перебуває у площині економічного зростання", - сказав глава ФРУ.

За його словами, якби держава ухвалювала рішення щодо законів, які стимулюють економічний розвиток, це було б найкращим вирішенням цієї проблеми. "Тих, хто працює, має бути більше, зарплата має бути вищою, економіка має зростати швидше, і це буде позитивна відповідь, яким чином нам забезпечувати гідне життя пенсіонерам", - резюмував Олійник.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів планує запровадити в Україні накопичувальну пенсійну систему з 2021 року, а також стимулювати розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення.