У Раді зареєстрували дві постанови про скасування голосування за закон про легалізацію грального бізнесу
У Верховній Раді зареєстровано дві постанови про скасування ухвалення закону України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
Авторами проєкту постанови під номером 2285-д-П виступає народний депутат України (позафракційний) Вадим Новинський і група безпартійних нардепів. Проєкт 2285-д-П1 зареєструвала група депутатів фракції "Батьківщина" і безпартійних на чолі з Юлією Тимошенко.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.
Топ коментарі
+11 18c49ed2
показати весь коментар14.07.2020 15:27 Відповісти Посилання
+4 ALEX SUROVV
показати весь коментар14.07.2020 15:09 Відповісти Посилання
+4 Володимир Миколаєць
показати весь коментар14.07.2020 15:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Згідно з законом, організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України зі статутним капіталом не менше 30 млн грн (грошовими коштами). Бенефіціарами такої юрособи не можуть бути резиденти Росії. Вона не може ними прямо чи опосередковано контролюватися.
ЗЫ. Кстати, кто именно рассказывал, фамилию можете назвать и на каком ток-шоу?
Помощь Юли выразилась в следующем - для того, чтобы не победил кто либо из СН или ОПЗЖ, "Батькивщина" не стала на этом округе выставлять своего кандидата, а поддержала наиболее популярного, то есть Олежку. Так что на самом деле всё просто.
Тільки дегенерати, що можуть наживатись на чужому горі, будуть легалізувати ігральний бізнес. Хочеться пограти на гроші? Десь на трасі в центрі України визначте теріторію, типу Лас-Вегоса, і нехай їдуть туди. А встановлювати автомати поруч з колишнім лудоманом - злочин.
Или ты вместе с Новинским "на благо " Украины работаешь, запроданец?..
Или дебил или манкрут...
Інший був мій колега. Весь тиждень він напружено працював, навіть у Суботу, отримував чималенькі гроші за тиждень, а потім в ніч на Неділю спускав в автомати. Добре було, що встигав двоїм своїм діточкам року і трьох купити якісь цяцьки, бо вже не жив з ними. А в Понеділок знову стріляв в мене цигарки. "Ти ж позавчора отримав багато грошей!", - питав я в нього. Хлопчина опускав очі додолу і йшов напружено працювати. Він приховував цю свою слабину
На мой субъективный взгляд - абсолютно правильный шаг. И один из немногих, действительно хороших и правильных законов, принятых зелеными за год своего правления.
Более того, нужно легализировать: проституцию, легкие наркотики и оружие.
З цього всього має свій гешефт Офіс Зєлі? Ми так і зрозуміли, на хвилинку...
А часть зебилов продала свой бизнес, и принимают законы, которые позволяют им жить на высокую ренту. И т.п.
То Порошенко, Смолий и Маркарова зарабатывали на ОВГЗ, теперь Зеленский и его камарилья. Если все справки от ДАИ под монопольной крышей мачехи Петра Порошенко...
Если зеленые и Довира, будучи латифундистами врубили налог на землю в 6000 грн, чтобы мелкие владельцы не продавали, а избавлялись от своих земельных наделов за копейки...
Они не тупые, они такие же жадные, как и соевые.
А теперь барабанная дробь.
По данным всемирной организации здоровья, к употреблению наркотиков имеют до 35% землян, а вот к лудомании 43%. Таким образом ВОЗ назвала лудоманию самой большой угрозой.
Если Янукович разрешил резвиться своим сыновьям, то Украина оказалась разворованной.
Если Порошенко был главным коррупционером страны, так и имеем плачевный результат пяти лет.
Если Зеленский обещал то, что даже не собирался выполнять, то и имеем по сути уже крах страны, как государства украинцев.
Разве этим троим кто-то, что-то запрещал? Так же и с игорным бизнесом, проституцией, сигаретами, наркотиками - буде политическая воля, то будет толк, будет желание личной наживы, то и будет Беда.
Янукович очень ослабил армию, но уничтожить не успел, потому что абсолютное большинство офицеров служило и служит в первую очередь за идею, а не за те копейки, что платят.
Янукович финансово ограбил страну, но он же не мог украсть то, что страна еще не заработала, вот из этого, заработанного не при помощи Порошенко, а учитывая его деятельность скорее вопреки ему и получилось 20 млрд. + это надутые ОВГЗ и кредиты.
При Педро всё разворовывать не могли, потому что Небесная сотня, но разворовывали очень многое, например на уничтожении банковской системы Украины, на завышенных не на 75%, а на 100% тарифах, на завышенных поставках в армию...