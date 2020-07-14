УКР
Новини
4 158 60

У Раді зареєстрували дві постанови про скасування голосування за закон про легалізацію грального бізнесу

У Раді зареєстрували дві постанови про скасування голосування за закон про легалізацію грального бізнесу

У Верховній Раді зареєстровано дві постанови про скасування ухвалення закону України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Авторами проєкту постанови під номером 2285-д-П виступає народний депутат України (позафракційний) Вадим Новинський і група безпартійних нардепів. Проєкт 2285-д-П1 зареєструвала група депутатів фракції "Батьківщина" і безпартійних на чолі з Юлією Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Також дивіться: Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. ВIДЕО

Автор: 

ВР (15185) гральний бізнес (298)
+11
В Раде зарегистрировали два постановления об отмене голосования за закон о легализации игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 7317
показати весь коментар
14.07.2020 15:27
+4
О, Рюкзаков уже засуетился. Всю малину ему испортили
показати весь коментар
14.07.2020 15:09
+4
Не йметься ригоаналам ЗаЖОПним.
показати весь коментар
14.07.2020 15:12
О, Рюкзаков уже засуетился. Всю малину ему испортили
показати весь коментар
14.07.2020 15:09
По Україні зірвали печатки зі всіх опечатаних гральних салонів. Щось мені здається що ніхто той закон виконувати не буде, а будуть як і раніше працювати гральні салони в спальних районах міста! Тільки тепер будуть називатись Готель, бо всередині будуть організовані пару кімнат з оплатою погодинно, для уєдіненія з персоналом!
показати весь коментар
14.07.2020 15:38
Ну для початку.. Там повинно бути мінімум 3 зірки і 50 місць.. +500 метрів від навчальних закладів... Тому ваш варіант нереальный від слова зовсім
показати весь коментар
14.07.2020 15:55
Я вчора бачив зірвані печатки на кількох гральних закладах по Одесі і люди в них були, працювали, готувались до відкриття! Дивно, чи не так?
показати весь коментар
14.07.2020 16:41
Не йметься ригоаналам ЗаЖОПним.
показати весь коментар
14.07.2020 15:12
Гра на фантікі легалізована. Чоколяді і мародерівці можуть виходити з підпілля.
показати весь коментар
14.07.2020 15:14
просто интересно, если бы миллиардер православный, Вадик Новинский имел бы от этого бабло, был бы он против?
показати весь коментар
14.07.2020 15:15
риторический вопрос
показати весь коментар
14.07.2020 15:29
<об отмене принятия закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр"> - я так понимаю, игорный бизнес легализованным остается, а государственное регулирование убирается?
показати весь коментар
14.07.2020 15:17
Российский игорный бизнес всё равно БУДЕТ в Украине! Слуги, что зря суетились? Обеспечить себе конец эпохи бедности!
показати весь коментар
14.07.2020 15:18
Не надо лгать!
"Згідно з законом, організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України зі статутним капіталом не менше 30 млн грн (грошовими коштами). Бенефіціарами такої юрособи не можуть бути резиденти Росії. Вона не може ними прямо чи опосередковано контролюватися.
показати весь коментар
14.07.2020 15:29
А ты сам в это веришь?
показати весь коментар
14.07.2020 16:22
Это не вопрос веры. Я процитировала одно из положений закона о легализации игорного бизнеса, что ты можешь этому противопоставить, кроме пустого трепа? Предполагаю, что ничего, поэтому попей водички и успокойся.
показати весь коментар
14.07.2020 16:52
Ну хто в нас виконує закон,тим паче на високому державному рівні...Ви,Мар"яна,як би впали сюди звідкілясь і махаєте тими законами...
показати весь коментар
14.07.2020 17:09
Вот когда не будут выполнять нормы этого закона, тогда и поговорим. Сейчас нечего обговаривать, даже гипотетически.
показати весь коментар
14.07.2020 17:16
Вы про отмену налогов для игорного бизнеса уже слышали? Вчера на одном из ток-шоу оппозиционные к зеленым депутаты рассказывали...
показати весь коментар
14.07.2020 16:34
Ну, рассказывать можно что угодно.Вот форумчанин https://censor.net/user/162143 в каждой новости о легализации азартных игр, рассказывает о каком-то мифическом российском игорном бизнесе в Украине, чтобы страшнее было.))

ЗЫ. Кстати, кто именно рассказывал, фамилию можете назвать и на каком ток-шоу?

ЗЫ. Кстати, кто именно рассказывал, фамилию можете назвать и на каком ток-шоу?
показати весь коментар
14.07.2020 17:02
Покруче. Легализация кэша. Взяли пример с ляшко, который ни разу не санврач. Так легко. Пришли, съиграли,выиграли, отмыли, разорили одно-другое казино. Открыли следующее, легально по закону. Открыть 5-ти звездочный отель с игоркой для них проще простого. Страна большая. И дальше. Ну и всё. В декларациях кэш чистый и понятный. Просто повезло. Ну как радикальному ляшко. Которому, чисто, повезёт и на выборе в округе, с помощью вашей Юлии. Сорри, курвиметр. Но это так.
показати весь коментар
14.07.2020 17:24
Это его округ, он там по мажоритарке уже проходил в Раду и надо сказать, что он регулярно туда приезжает и денег из бюджета выбивал.
Помощь Юли выразилась в следующем - для того, чтобы не победил кто либо из СН или ОПЗЖ, "Батькивщина" не стала на этом округе выставлять своего кандидата, а поддержала наиболее популярного, то есть Олежку. Так что на самом деле всё просто.
показати весь коментар
14.07.2020 17:56
А как вам женщина с косой?
показати весь коментар
14.07.2020 15:19
Новый-старый союз с рыгами снова на ходу.
показати весь коментар
14.07.2020 15:25
ригі як і соєві досі ********* від того,що:вся страна наблюдала,как Тимошенко и Ляшко оскорбляют друг друга.Замість того,щоб звернути увагу своїх"незалежних"каналів ТБ на переїзд буби в державну резиденцію в Конча-Заспі в 2000 квадратних метрів з декількома гектарами землі які Зюзя обіцяв віддати дітям. І на корупцію зеленої погані.
У Раді зареєстрували дві постанови про скасування голосування за закон про легалізацію грального бізнесу - Цензор.НЕТ 7695
показати весь коментар
14.07.2020 22:21
Не переживай, не забыли. Как и про союз Юли с Яныком имени "Пропало все". И как она заявляла "Только бы не Порошенко". Не напомнишь кого она поддержала перед вторым туром выборов?
показати весь коментар
14.07.2020 22:49
Пан - жонофоб?
показати весь коментар
14.07.2020 15:26
Вона ще і із "ширкою", не вийшло з "зеленими", так з "ригами".
показати весь коментар
14.07.2020 17:05
Даже и не верилось что доживу до прихода нашей, народной власти, что закончится эта эпоха нищеты и барыг. Щастья и удачи Вам во всех начинаниях, Владимир Александрович!
показати весь коментар
14.07.2020 15:20
В Раде зарегистрировали два постановления об отмене голосования за закон о легализации игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 7317
показати весь коментар
14.07.2020 15:27
цирк для народа какие уроды в раде
показати весь коментар
14.07.2020 15:23
Люди, хворі на лудоманію, програють все, гроші, речі, руйнуються сім'ї, діти ростуть сиротами, лудоман йде на будь які злочини, щоб тільки пограти на гроші...
Тільки дегенерати, що можуть наживатись на чужому горі, будуть легалізувати ігральний бізнес. Хочеться пограти на гроші? Десь на трасі в центрі України визначте теріторію, типу Лас-Вегоса, і нехай їдуть туди. А встановлювати автомати поруч з колишнім лудоманом - злочин.
показати весь коментар
14.07.2020 15:24
С этого, эти выродки начинали обещать! А закончили - зеленой лапшой
показати весь коментар
14.07.2020 15:29
дебил, много из твоих знакомых проиграло "...все, гроші, речі, руйнуються сім'ї, діти ростуть сиротами..." ?
Или ты вместе с Новинским "на благо " Украины работаешь, запроданец?..
Или дебил или манкрут...
показати весь коментар
14.07.2020 15:45 Відповісти
Всі кейси беру з особистого досвіду. Їх було два. Але цього було достатньо, щоб мати свою позицію по цьому питанню. Один раз був свідком, як молодий хлопчина за пів дня зробив в Києві біля входу метро Хрещатик(Труба) своїх батьків набагато старішими. Разів з п'ять він програвав все, а потім бігав, міняв батьківські гроші, щоб вдігратись. Батькі стояли поруч і дивились. А я торгував там газетами. Був свідком трагедії. В кінці дня до автомату підійшов його лупоокий хозяїн з хитрим писком і витрусив з нього два дебелих мішки з полтинниками.
Інший був мій колега. Весь тиждень він напружено працював, навіть у Суботу, отримував чималенькі гроші за тиждень, а потім в ніч на Неділю спускав в автомати. Добре було, що встигав двоїм своїм діточкам року і трьох купити якісь цяцьки, бо вже не жив з ними. А в Понеділок знову стріляв в мене цигарки. "Ти ж позавчора отримав багато грошей!", - питав я в нього. Хлопчина опускав очі додолу і йшов напружено працювати. Він приховував цю свою слабину
показати весь коментар
14.07.2020 16:11 Відповісти
https://censor.net/user/98956 Тут ви праві.Потрібна окрема територія.
показати весь коментар
14.07.2020 16:27 Відповісти
..."За" проголосовали 248 нардепов, из которых фракция "Слуг народа" дала 224 голоса...
показати весь коментар
14.07.2020 15:24 Відповісти
Металлолом тоже приняли успешно! Воровской Закон в жизнь! Теперь можно всё вырезанное в колодцах сдавать прямо на каждой улице, и за нал , и прямиком к автоматам игральным. И менты не наедут за промышленные отходы, можно не делится теперь за Крышу! Когда обнаружите что летом, у вас украли трубы отопления в многоэтажке, вспомните о Слугах которые побеспокоились о себе и конвертах зелени.
показати весь коментар
14.07.2020 15:26 Відповісти
йду вхідні двері в підїзд заварю, щоб не зняли
показати весь коментар
14.07.2020 16:21 Відповісти
а в чем их аргументация, почему против....ау журналисты вы тут или просто описатили событий?
показати весь коментар
14.07.2020 15:27 Відповісти
та пля Новинский и прочая срань "заботятся" об Украине...
показати весь коментар
14.07.2020 15:46 Відповісти
Тормоза включились с ручниками.
показати весь коментар
14.07.2020 15:41 Відповісти
А может, кто-то, конкретно и по пунктам, объяснить, что плохого в легализации игорного бизнеса? без пропагандистских штампов! Вот - конкретно, по пунктам, что плохого?
На мой субъективный взгляд - абсолютно правильный шаг. И один из немногих, действительно хороших и правильных законов, принятых зелеными за год своего правления.
Более того, нужно легализировать: проституцию, легкие наркотики и оружие.
показати весь коментар
14.07.2020 15:42 Відповісти
Надо рядом с каждым областным центром строить мини Лас Вегас , а в городах весь игорный бизнес оставить под запретом . Тогда мы получаем рабочие места в области , а не городе , плюс де факто строительство нового города со всеми вытекающими . А если учесть , что почти на берегу Черного моря у нас самая большая пустыня Европы , Олешкивские пески , то там можно отгрохать развлекательный центр , даже больше Лас Вегаса и главное , что инвесторы на это будут 1000% . Но это ж надо что бы власти хоть кто то верил , а Ослу не верят даже его зебилы.
показати весь коментар
14.07.2020 15:42 Відповісти
Поясніть. На всю Америку тільки ОДИН Лас-Вегас. Але Америка набагато заможніша і вдесятеро більша за населенням. А ви пропонуєте нам зробити 24 "ласвегасів"???
показати весь коментар
14.07.2020 15:48 Відповісти
Один "ласвегас" на всю Україну! Краще нехай Рада визначиться - де саме. А злупити з пройдисвітів швидкі гроші за легалізацію - не аргумент. Треба гроші? Закривайте крадійські схеми на скрутках по ПДВ, повністю секретним нафтогазом, корупційними дірами в таможні...
З цього всього має свій гешефт Офіс Зєлі? Ми так і зрозуміли, на хвилинку...
показати весь коментар
14.07.2020 15:55 Відповісти
Казино в США не только в Вегасе , там они есть и на кораблях и в индейских резервациях , полностью запрет только в 2 штатах , а во всех остальных в той или иной форме это есть и является одним из источноков пополнения бюджета США.
показати весь коментар
14.07.2020 17:12 Відповісти
Чтобы 4 миллиарда пришли в бюджет, надо чтобы люди проиграли 40 млрд. Вот потому потенциальные владельцы игорного бизнеса и рвут жопу.
показати весь коментар
14.07.2020 18:02 Відповісти
Это с каких пор у нас хоть в каком то бизнесе 10% налога.
показати весь коментар
14.07.2020 18:15 Відповісти
В игорном, по этому закону.
показати весь коментар
14.07.2020 19:34 Відповісти
10% ? Ссылку в студию плиз. Даже зебилы не настолько тупые , тогда на кой хрен платить такие налоги , при производстве или магазина , если можно и так грести лопатой бабло.
показати весь коментар
14.07.2020 20:06 Відповісти
Телеканал ZIK, после 18.00 ток шоу, там про это говорил нардеп.
А часть зебилов продала свой бизнес, и принимают законы, которые позволяют им жить на высокую ренту. И т.п.
То Порошенко, Смолий и Маркарова зарабатывали на ОВГЗ, теперь Зеленский и его камарилья. Если все справки от ДАИ под монопольной крышей мачехи Петра Порошенко...
Если зеленые и Довира, будучи латифундистами врубили налог на землю в 6000 грн, чтобы мелкие владельцы не продавали, а избавлялись от своих земельных наделов за копейки...

Они не тупые, они такие же жадные, как и соевые.
показати весь коментар
14.07.2020 21:40 Відповісти
идиоты только и играют))) что бы выиграть у казино нужно купить свое казино))
показати весь коментар
14.07.2020 21:11 Відповісти
За этот закон проголосовали не только зеленые, но и соевые.

А теперь барабанная дробь.
По данным всемирной организации здоровья, к употреблению наркотиков имеют до 35% землян, а вот к лудомании 43%. Таким образом ВОЗ назвала лудоманию самой большой угрозой.
показати весь коментар
14.07.2020 21:43 Відповісти
я вообще то не против этого закона, я за легализацию всего, кроме тяжелых наркотиков. чем меньше запретов тем меньше коррупции
показати весь коментар
15.07.2020 21:57 Відповісти
На самом деле коррупции меньше или больше не от законов, а от политической воли правителей.
Если Янукович разрешил резвиться своим сыновьям, то Украина оказалась разворованной.
Если Порошенко был главным коррупционером страны, так и имеем плачевный результат пяти лет.
Если Зеленский обещал то, что даже не собирался выполнять, то и имеем по сути уже крах страны, как государства украинцев.

Разве этим троим кто-то, что-то запрещал? Так же и с игорным бизнесом, проституцией, сигаретами, наркотиками - буде политическая воля, то будет толк, будет желание личной наживы, то и будет Беда.
показати весь коментар
15.07.2020 23:25 Відповісти
если вы ты был развит то сопоставил бы результаты работы этих троих. при порохе все разворовали, только вот откуда взялась армия и 20 млрд в закромах?
показати весь коментар
16.07.2020 21:42 Відповісти
Армию создал еще Кравчук и она несколько раз отстояла Крымский полуостров?

Янукович очень ослабил армию, но уничтожить не успел, потому что абсолютное большинство офицеров служило и служит в первую очередь за идею, а не за те копейки, что платят.
Янукович финансово ограбил страну, но он же не мог украсть то, что страна еще не заработала, вот из этого, заработанного не при помощи Порошенко, а учитывая его деятельность скорее вопреки ему и получилось 20 млрд. + это надутые ОВГЗ и кредиты.

При Педро всё разворовывать не могли, потому что Небесная сотня, но разворовывали очень многое, например на уничтожении банковской системы Украины, на завышенных не на 75%, а на 100% тарифах, на завышенных поставках в армию...
показати весь коментар
16.07.2020 23:19 Відповісти
к сожалению ты клинический малолетний идиот))) и главное ты за свою пургу даже не краснеешь)) поменяй ник и начни все с чистого листа)))
показати весь коментар
19.07.2020 22:25 Відповісти
Под куполом нашего цирка аттракцион "Бесстрашие".
показати весь коментар
14.07.2020 15:56 Відповісти
У Раді зареєстрували дві постанови про скасування голосування за закон про легалізацію грального бізнесу - Цензор.НЕТ 7999
показати весь коментар
14.07.2020 16:00 Відповісти
Эх, а тут https://netgameslots.com/news/465 уже во всю пишут, что приняли и пора покупать лицензию!
показати весь коментар
14.07.2020 17:03 Відповісти
ну зачем вы у юли последний хлеб отбираете?)))
показати весь коментар
14.07.2020 21:08 Відповісти
 
 