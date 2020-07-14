УКР
Рада підвищила розмір стипендії та щорічної допомоги дітям-сиротам

Рада підвищила розмір стипендії та щорічної допомоги дітям-сиротам

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №2013 "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосував 351 народний депутат.

Законопроєкт пропонує "встановити виплату стипендії в підвищеному розмірі не менше 150% прожиткового мінімуму на одну особу та щорічної грошової допомоги на придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування".

До них належать особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були зараховані до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Читайте також: Кабмін пропонує Раді дозволити дітям-сиротам жити в прийомних сім'ях до 23 років

Коментувати
Странно, как это никто не написал про то что все пропало)))
показати весь коментар
14.07.2020 16:17 Відповісти
Наркоманьё и алкаши, лишенные родительских прав, обязаны сами содержать своих детей, платить алименты, как в Беларуси, они лишены прав, но не обязанностей. Почему у нас это происходит за счёт налогоплательщиков?
показати весь коментар
14.07.2020 19:42 Відповісти
Сироты при живых быдлах родителях ещё и поощряют
показати весь коментар
14.07.2020 22:37 Відповісти
 
 