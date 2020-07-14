Рада підвищила розмір стипендії та щорічної допомоги дітям-сиротам

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №2013 "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосував 351 народний депутат.

Законопроєкт пропонує "встановити виплату стипендії в підвищеному розмірі не менше 150% прожиткового мінімуму на одну особу та щорічної грошової допомоги на придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування".

До них належать особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були зараховані до дітей, позбавлених батьківського піклування.

