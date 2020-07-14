Командир 35-ї бригади Палас про вбивство найманцями РФ українського медика: Була влаштована підла засідка, евакуаційну групу розстрілювали з трьох боків. ВIДЕО

Російські окупаційні війська в порушення всіх міжнародних та гуманітарних норм після наданих гарантій щодо режиму тиші на Донбасі розстріляли групу українських військових, які намагались евакуювати тіло загиблого командира взводу. Евакуаційну групу бойовики розстрілювали з трьох боків.

Про деталі трагедії розповів командир 35 окремої бригади морської піхоти Микола Палас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За наказом командира батальйону група дорозвідувала підходи до наших позицій на предмет ймовірності підходів диверсійно-розвідувальних груп противника. Під час дорозвідки командир взводу потрапив на мінне поле, на невідомий вибуховий пристрій, де після спрацювання даного пристрою отримав поранення, несумісне з життям і загинув на місці", - розповів комбриг.

За його словами, Командувач ООС дав наказ на запит "режиму тиші", після чого начальник української сторони СЦКК за посередництва СММ ОБСЄ отримав згоду бойовиків забрати тіло загиблого військового.

"З 14.00 до 18.00 було підтвердження з тої сторони, що буде дотримання режиму тиші. Була складена група для евакуації безпосередньо загиблого командира взводу з двох представників СЦКК, групи розмінування, також групи супроводу, які були одягнені в білі каски, в білі жилети, також був бойовий медик. Не доходячи 15 метрів в районі загиблого була влаштована підла засідка", - повідомив Палас.

За його словами, евакуаційну групу найманці РФ розстрілювали з трьох боків.

За його інформацією, першим в групі йшов сержант розвідвзводу, який прийняв на себе вогневий удар та був поранений. Військові були змушені відійти назад та перегрупуватись. бойовий медик та один з розвідників намагались надати допомогу пораненому сержанту, який відповзав назустріч групі. Водночас російські найманці продовжили вести вогонь, внаслідок чого медик загинув на місці, а офіцер розвідки отримав контузію. Його вдалося евакуювати офіцерам інженерно-саперної групи.

Палас наголосив, що всі повідомлення і заяви окупантів про начебто дотримання ними тиші є брехливими і не відповідають дійсності.

Увечері 13 липня стало відомо, що тіло командира взводу, який загинув на мінному полі, забрали бойовики. Керівник СЦКК Микола Левицький під час брифінгу підтвердив, що гарантії безпеки з боку російсько-окупаційних військ дійсно були надані через СММ ОБСЄ.

"Після повідомлення, що в сірій зоні знаходиться тіло загиблого ЗСУ ми відпрацювали запити на СММ ОБСЄ щодо надання гарантій дотримання режиму тиші. Коли надійшла відповідь, що режим тиші надали з 14.00 до 18.00, почали співпрацювати з бригадою, з батальйоном", - розповів Левицький.

Він запевнив, що евакуаційна група з 9 осіб – представники СЦКК, військовий медик, група розмінування і військові для евакуації загиблого – всі мали білі каски та білі пов’язки з позначками. Разом з тим, це не завадило окупантам відкрити вогонь по евакуаційній групі.

Наразі ведуться перемовини з представниками СЦКК, СММ ОБСЄ та "Груз-200" для подальшої евакуації тіла загиблого бойового медика та пошуку пораненого сержанта розвідвзводу, який досі перебуває в районі, де загинув бойовий медик.