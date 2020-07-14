УКР
Командир 35-ї бригади Палас про вбивство найманцями РФ українського медика: Була влаштована підла засідка, евакуаційну групу розстрілювали з трьох боків. ВIДЕО

Російські окупаційні війська в порушення всіх міжнародних та гуманітарних норм після наданих гарантій щодо режиму тиші на Донбасі розстріляли групу українських військових, які намагались евакуювати тіло загиблого командира взводу. Евакуаційну групу бойовики розстрілювали з трьох боків.

Про деталі трагедії розповів командир 35 окремої бригади морської піхоти Микола Палас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За наказом командира батальйону група дорозвідувала підходи до наших позицій на предмет ймовірності підходів диверсійно-розвідувальних груп противника. Під час дорозвідки командир взводу потрапив на мінне поле, на невідомий вибуховий пристрій, де після спрацювання даного пристрою отримав поранення, несумісне з життям і загинув на місці", - розповів комбриг.

За його словами, Командувач ООС дав наказ на запит "режиму тиші", після чого начальник української сторони СЦКК за посередництва СММ ОБСЄ отримав згоду бойовиків забрати тіло загиблого військового.

"З 14.00 до 18.00 було підтвердження з тої сторони, що буде дотримання режиму тиші. Була складена група для евакуації безпосередньо загиблого командира взводу з двох представників СЦКК, групи розмінування, також групи супроводу, які були одягнені в білі каски, в білі жилети, також був бойовий медик. Не доходячи 15 метрів в районі загиблого була влаштована підла засідка", - повідомив Палас.

Читайте також: Найманці РФ забрали собі тіло загиблого під Зайцевим українського воїна, убитий медик і поранений військовослужбовець досі на полі бою

За його словами, евакуаційну групу найманці РФ розстрілювали з трьох боків.

За його інформацією, першим в групі йшов сержант розвідвзводу, який прийняв на себе вогневий удар та був поранений. Військові були змушені відійти назад та перегрупуватись. бойовий медик та один з розвідників намагались надати допомогу пораненому сержанту, який відповзав назустріч групі. Водночас російські найманці продовжили вести вогонь, внаслідок чого медик загинув на місці, а офіцер розвідки отримав контузію. Його вдалося евакуювати офіцерам інженерно-саперної групи.

Палас наголосив, що всі повідомлення і заяви окупантів про начебто дотримання ними тиші є брехливими і не відповідають дійсності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Вбивство медика на Донбасі містить ознаки військового злочину. ВIДЕО (оновлено)

Увечері 13 липня стало відомо, що тіло командира взводу, який загинув на мінному полі, забрали бойовики. Керівник СЦКК Микола Левицький під час брифінгу підтвердив, що гарантії безпеки з боку російсько-окупаційних військ дійсно були надані через СММ ОБСЄ.

"Після повідомлення, що в сірій зоні знаходиться тіло загиблого ЗСУ ми відпрацювали запити на СММ ОБСЄ щодо надання гарантій дотримання режиму тиші. Коли надійшла відповідь, що режим тиші надали з 14.00 до 18.00, почали співпрацювати з бригадою, з батальйоном", - розповів Левицький.

Він запевнив, що евакуаційна група з 9 осіб – представники СЦКК, військовий медик, група розмінування і військові для евакуації загиблого – всі мали білі каски та білі пов’язки з позначками. Разом з тим, це не завадило окупантам відкрити вогонь по евакуаційній групі.

Наразі ведуться перемовини з представниками СЦКК, СММ ОБСЄ та "Груз-200" для подальшої евакуації тіла загиблого бойового медика та пошуку пораненого сержанта розвідвзводу, який досі перебуває в районі, де загинув бойовий медик.

Зеленський! Подивись ***** в глаза! І піди забери тіла морпіхів, щоб родичі їх поховали...
Яких гарантій з боку РФії вам ще не вистачає?
Командир 35-й бригады Палас об убийстве наемниками РФ украинского медика: Была устроена подлая засада, эвакуационную группу расстреливали с трех сторон - Цензор.НЕТ 4761
Валентин, вы вероятно не в курсе. Меня меньше всего волнует что нам кацапня мычит. Я живу на Западе и каждый день вижу как соросовские миллионы работают на уничтожение западной экономики (напр. "зелёные" протесты против трубопроводов в Канаде. В Европе трубы это хорошо, у нас - гибель планеты), на разжигание розни между расами (неграм позволяется всё, что нельзя белым. То же с индейцами. Прессуют белых, а неграм внушают что мы все расисты) и на лишение граждан даже элементарных свобод (свободы слова навно нет, см. "политкорректность"). Так что это реальность нашего времени.
Каким бы ни был Трамп, эта соросовская мафия объявила ему войну с первого дня - потому что он не из их шайки. Поэтому-то все западные СМИ от Рыжем только матом.
Так что с соросятами тут всё куда серьёзнее чем вы думаете. Уверен что с избранием Зели Украина присоединилась к числу стран, где рулят ставленники условного Wall Street. А вы всё ещё думаете что Зеля "наивный"...
Тим не меньш Україна вдячна Америці за підтримку. Хто б там при владі не був
Я тоже не понимаю, что уже должно произойти, чтобы люди наконец-то поняли, что Зеля и вся эта его свора сепаров-ермаков-венедиктовых - это просто либо полные тупицы-профаны, либо предатели Украины, танцующие под кремлёвскую дудку.
Таварисчи диванные эксперды! Вырабатывайте негативное мнение к себе. Вы не имеете реального представления о том, что было на самом деле. Проще всего сидя на уютном диванчике гадить на тех, кто сражается и умирает, и не замечать по чьей вине это происходит, из-за чего потусторонние ублюдки настолько оборзели. "Просто надо перестать стрелять"(с.).
В мене лише одне питання: скільки кацапів заплатили за це своїм життям?
0 !
ноль кацапов!
ответки артой не было !
8-м жмуриков за неделю.
Шестой, блин, год войны! И они еще верят этим подонкам-оккупантам?! Вчера, наверное, родились; ничего не знают...
Треба запам'ятати: після розпаду паРаші - жодних надій та розрахунків, що кацапи зміняться. Жодного милосердя до населення. Усіх - від немовлят до старих хричів - під жорна геноциду з урахуванням розробок німецьких архітекторів Голокосту. Потяг, завантажений кацапами - табір знищення - газова камера - крематорій. І так доки не будуть знищені геть усі.
Важке завдання, але тут можна застосувати ******* досягнення у сфері хімії, наприклад. Також ізоляція великих областей та знищення голодом (це буде справедливою помстою за Голодомор), смертельні інфекції, отруєння води тощо. Все, що є ефективним для депопуляції та масового вбивства, годиться для кацапохолокосту.
а большинство зебилов, выбирали преза по принципу: "ну в Америке же был актёр , этот как его ...Рейган..."
Причём тут избиратели Зеленского и сам Зеленский? Ну, был Порошенко, и открыли огонь по нашим морякам - там кто был виноват, избиратели Порошенко? Блин, лишь бы что-то написать, чтобы отработать копейку...
Тогда украинские воины погибали в бою, а теперь благодаря вашему скомороху их расстреливают безнаказанно. Порох бы уже до ООн поднял бы бучу, сейчас весь мир бы знал. А тут шморкля только ножкой топает, и сцится под столом.
какую нафиг копейку ,ты зебил? ты уже остановил войну, как хотелось?
сознательно проголосовать за актёра разговорного жанра, в то время, когда 5 лет идёт война мог только или полный идиот, или скрытый предатель или будущий сепаратист, такой как ты... и только с той целью, чтобы сдаться, сдать позиции, политые кровью и лечь под врага
Идиотское мнение, что критиковать земразь можно только за «копейки». Я считаю их дебилами и предателями совершенно бесплатно.
Навіть після Іловайську вони ще вірять якимсь мокшанським гарантіям?
Що, правда? Мало ще на граблі наступали?
почему не мычит не телится нашефсё главнокакбыкомандующий ?????????????????
где жесткая реакция? где обращение к мировым лидерам???
расстрел медика в эвакуационной группе после договоренности о "режиме тишины" это уже конкретное военное преступление !!! и когда ж уже на это среагирует зесрань и его околоплодные присоски и сосны, депутаты и международники, СМИ ????
а гаранта нет спрятался как он себя похабно ведет такое трусливое или очередной сценарий видосика пишет по надуванию губ и произношению пустопорожних слов так страну опускает в глазах всего мира только не в глазах своего блюдолизного окружения
Почему молчит Главнокомандующий ЗСУ??? Сдох, паскуда зеленая?
не мешайте ему, у него приход от кокса
расейские (совецкие) ватники всегда так воевали...они бесчестны и подлы - это нужно принять, как должное...подобную подлоту, мокшанский солдат всегда выдавал за "военную хитрость"..с ними нужно воевать также - иначе проиграешь
то-терорісти. З ними поводитись як з терористами.
Нах.й то обсце, то ті самі кацапи без честі і совісті.
А наш, хай млять і далі дивиться в очі х.р знає кому, щоб вони повилазили...
Вы на войне или в пансионе благородных девиц? Какие нафиг переговоры и договоренности с врагом, который пришел на нашу землю убивать? Вы еще расписку у них возьмите, что они вас не убьют. Детский сад какой-то. Воевать надо а не переговоры с врагом вести.
кожного! КОЖНОГО ватніка треба знищувати де б він не був!!! бо це не люди, а мерзенні істоти, які не мають права на життя!
Які ж вони кінчені гниди ... Я не уявляю собі ЯК і КОЛИ це все можна пробачити цьому нев,іпенно брАДському народові ??
Нашим военным нужно меньше скулить и причитать а больше воевать На войне побеждает более хитрый и коварный А Украинские военные только жалуются ну вы ж ***** не терпилы и не мишени в тире И опять нашего погибшего не могут забрать **** вы там лазите по зелёнке где кругом снайперы федерастов Вы что там за" Языком" как во вторую мировую ходите?????!!!!
Бажаючий подивитись в очі путіна , подивись в очі рідних загиблих воїнів
пусть сходит к стене Михайловского Златоверхого, посмотрит в глаза погибших и спросит себя ещё раз - не кожен з нас президент, а -зачем он президент Украины!
Опять поверили слову "русского офицера"?
Иловайськ не чего, не научил?
А где этот дебил и предатель командир всех ВСУ Хомчак??!! Или он опять по тылам, в киев пробирается, как из под Еловайска!!
пробирается, без проблем благо "зелёнки" и сегодня много
Комбриг, как ты спасал своих Воинов ?
Где артприкрытие ?
Блеянье отцов-командиров про «підлу засідку».
Книжки о великих полководцах и военном искусстве в детстве они не читали,
только рыцарские романы Вальтера Скотта
Надо просто перестать стрелять (с)
Та абизяны из долбасского абизянника уже никому не подчиняются. Жрут наркоту, запивают самогоном... для них что белые каски, что фиолетовые, что в крапинку... Кто-то идёт или ползёт - надо стрелять, бо страшно - вдруг до нас идут и покромсают. И, потом, кто там будет соблюдать условия войны или договорённости? Эрефия? Так "нас там нет". Долбасские абизяны? Так там тоже никто не знает кто где есть и куда стрелял. Да и единого командования у них тоже нет, кто бы смог за что-то отвечать. Банда атамана грицяна таврического, вооружённая до зубов мокшанскими безумными карликами. Какие там с ними можно вести переговоры? С кем? Там, при наличие возможности, надо всё залить бетоном на высоту 3-4 метра, как чумной скотомогильник. И, только потом уже, "просто прекратить стрелять". Не ранее.
Вбили одного нашого воїна-три дні жалоби і закритий кордон з Росією і знеструмлений газопровід(всі на похоронах).На всі зауваження кацапів і заходу-висловлювати глибоке занепокоєння.
Ну какой ты украинец, правильно тебя забанят, манкурта, где, в какой стране жители города или улицы могут забирать её с собой, посмотри на новую конституцию Пуйла, может там хоть какая-то часть России поступить таким образом, утаскивать за собой территорию страны по желанию проживающих на ней, в Китай например?
комбриг-преступное мудло.
а тот участок вместе с сепарней-перекопать артой.
но снарядов и мин нет,зеленая плесень сжирает нашу страну...
