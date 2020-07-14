УКР
Вибори мера Києва: Кличко - 44%, решта кандидатів суттєво відстають, - опитування Центру Разумкова

Вибори мера Києва: Кличко - 44%, решта кандидатів суттєво відстають, - опитування Центру Разумкова

Чинний мер Києва Віталій Кличко з великим відривом випереджає всіх конкурентів на виборах міського голови - за нього готові проголосувати 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 20 червня по 2 липня в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори Київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко — за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме", – йдеться у звіті.

Далі з великим відривом розташувалися Андрій Пальчевський (відповідно 9% і 11%), Віктор Ляшко (відповідно 8% і 6%), Ігор Смешко (відповідно 4% і 5%), Олександр Омельченко (відповідно 4% і 4%), Сергій Притула (відповідно 4% і 4%), Олександр Попов (відповідно 3% і 4%), Олексій Гончаренко (відповідно 4% і 3%), Євген Червоненко (відповідно 3% і 3%), Андрій Іллєнко (відповідно 2% і 3%), Олександр Дубінський (відповідно 2% і 3%), Борислав Береза (відповідно 2% і 2%), Віталій Нестор (відповідно 2% і 2%), Микола Томенко (відповідно 2% і 2%), Юрій Левченко (відповідно 1% і 1%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

+21
Люди думают, что лучше Кличко чем эта зеленая падаль или всякие шарлатаны-однодневки. Их можно понять. Была бы у нас стабильная, развивающаяся ситуация, то можно было бы перебирать. Но у нас в стране всё хуже и хуже.
показати весь коментар
14.07.2020 16:40 Відповісти
+14
пальчевский и смешко - это разводилы из банды мертведчука. поэтому Виталька лучший вариант из тех, кто имеют наибольший ретинг.
показати весь коментар
14.07.2020 16:56 Відповісти
+11
Омельченко, Попов, Червоненко - эти затхлые, побитые молью на что надеются? Маразм в чистом виде. Не нажрались...
показати весь коментар
14.07.2020 17:01 Відповісти
Давно замечено, если кому то мерещаться тролии, значит он сам работает в команде. Это у вас профессиональная деформация. И не надо про стройки, которые якобы уродуют. Пр всех мерах строят и во всем мире. Основные уроды, по крайней мере в центре, построили до Кличко. . Ткаченко ваш когда собирался стать мером, аж пеной изошелся в центре Киева строят урода. Специально не поленился поехал посмтотреть, что же за урод. Оказалось это дом Линден на Липках, офиггенный проект студии Пашенько, один из лучших. А вот рядом реально стоят уроды но их еще при Омельченко - Черновецком построили.
показати весь коментар
14.07.2020 21:55 Відповісти
Приезжайте в Дарницкий район,построено при этом дебиле и продолжает строиться Жах!!!! Убрал киоски и поставил свои!!!!Класс!!!!
показати весь коментар
14.07.2020 23:38 Відповісти
Які нахєр "зміни на краще" ??? В нас на Оболоні спочатку Оазис втулили за підробленим протоколом, тепер висотку луплять на м.Оболонь (за проектом фонтан та зона відпочинку),

міст Шулявки в сраку. Метро на Виноградар - скандал. Микитась вам в поміч. А да забув...."ахєрєнний скляний міст" в 2 рази дорожчий за швейцарський проект з тріснувшими опорами.
Зате регулярно в п'ятірці міст на планеті з заторами!!!
показати весь коментар
14.07.2020 21:26 Відповісти
Ідіоти вже наголосувались за клоунів! 73% гумористів! Краще вже Кличко, тільки б не зелень!!
показати весь коментар
14.07.2020 17:15 Відповісти
краще батю Махно гукнути, у нього максим добре гуляв.....
показати весь коментар
14.07.2020 17:18 Відповісти
пальчевский и смешко - это разводилы из банды мертведчука. поэтому Виталька лучший вариант из тех, кто имеют наибольший ретинг.
показати весь коментар
14.07.2020 16:56 Відповісти
Смешко никогда не был из компании Медвечука,не надо здесь брехать!!!!!
показати весь коментар
14.07.2020 17:16 Відповісти
Хто він такий взагалі? Уособлення вологих мрій хворобливих фантазерів? Ти ще гриця сюди приплети.
показати весь коментар
14.07.2020 19:12 Відповісти
Омельченко, Попов, Червоненко - эти затхлые, побитые молью на что надеются? Маразм в чистом виде. Не нажрались...
показати весь коментар
14.07.2020 17:01 Відповісти
Да нет же, гончаренко нужен
показати весь коментар
14.07.2020 17:04 Відповісти
Это педалик не нажрался. За тот период, что он "управлял" Киевом, в Москве, например, построили 60 станций метро общей длиной 115 км. А сколько построил педалик?
показати весь коментар
14.07.2020 17:08 Відповісти
кажуть міст хрустальний побудував.....
показати весь коментар
14.07.2020 17:15 Відповісти
Москва торгует нефтью и газом. Это так, навскидку.
показати весь коментар
14.07.2020 17:16 Відповісти
ага, а в нас совістю....геть країну обідрали, он жінка від бідності собі та сину віку вкоротила....
показати весь коментар
14.07.2020 17:19 Відповісти
а ви знову про зєлєнского..
показати весь коментар
14.07.2020 17:39 Відповісти
та про всіх сердешних, що за Україну на Канарах піклуються.....у нас ціла веселка без дощу, сині були, оранжеві були, зелені прийшли, а стільки всяких відтінків....а скільки потоків слів про любов до народу.....і на машинах з серцями гасали по містах, і на ковші трактора гарцювали.....а в результаті народ ситий, вдоволений, за бугор не тікає.....
показати весь коментар
14.07.2020 17:45 Відповісти
не на Канарах, а в Оманах, ви переплутали
показати весь коментар
14.07.2020 17:53 Відповісти
можливо і так....та їх де тільки не вродить, піклувальники України....
показати весь коментар
14.07.2020 23:57 Відповісти
А 60 станций за 5 лет - это чистой воды пи...деж
показати весь коментар
14.07.2020 17:17 Відповісти
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#.D0.9F.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D1.8B_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D1.8F Планы развития https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#2019_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0 2019 года

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#.D0.92.D0.BE.D1.81.D0.B5.D0.BC.D1.8C_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.BE_.D0.B7.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B0.D0.BC.D0.B8_.D0.9C.D0.9A.D0.90.D0.94 Восемь станций метро за пределами МКАД https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#2017_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0 2017 года
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#.D0.92_.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.BC_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.BE_.D0.BC.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D1.82_.D0.BF.D0.BE.D1.8F.D0.B2.D0.B8.D1.82.D1.8C.D1.81.D1.8F_.D0.B2.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B0.D1.8F_.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D1.8F В столичном метро может появиться вторая частная станция
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#2017-2020_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D1.8B_-__106.2C2_.D0.BA.D0.BC_.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B8_49_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.BE 2017-2020 годы - 106,2 км линий и 49 станций метро
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#.D0.92_2017_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D1.83_.D0.B2_.D0.9C.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.B2.D0.B5_.D0.BE.D1.82.D0.BA.D1.80.D0.BE.D0.B5.D1.82.D1.81.D1.8F_15_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.BE В 2017 году в Москве откроется 15 станций метро
показати весь коментар
14.07.2020 18:15 Відповісти
в Маааскве? ну так и едь в свою маааскву
показати весь коментар
14.07.2020 17:19 Відповісти
ну так шо, господин соврамши?
В начале каждого года мэрия регулярно обещает сдать большой объём тоннелей и станций в наступившем году, каждый раз больше, чем в предыдущемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#cite_note-238 [223] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#cite_note-239 [224] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#cite_note-240 [225] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#cite_note-2017_19-241 [226] . Реальные же темпы строительства метро как минимум вдвое ниже заявленных. За 7 лет с 2011 по 2017 годы построено 49,7 км новых линий и 25 станцийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#cite_note-242 [227] из обещанных 124 км и 58 станций.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD мааасковскій мєтрополітен
показати весь коментар
14.07.2020 17:24 Відповісти
Ты в каком году живёшь?
показати весь коментар
14.07.2020 17:31 Відповісти
читай статью в википедии, шо ті мне годом тічешь? с 2011 по 2017 25 станций и за последующие годі еще 19, сложи єти две цифрі - получишь обещанніе 60?? а потом еще отними годьі с 2011 по 2014, когда Кличко не бьіл мером Киева
показати весь коментар
14.07.2020 17:36 Відповісти
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#.D0.9F.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D1.8B_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D1.8F Планы развития https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#2019_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0 2019 года
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#.D0.92.D0.BE.D1.81.D0.B5.D0.BC.D1.8C_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.BE_.D0.B7.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B0.D0.BC.D0.B8_.D0.9C.D0.9A.D0.90.D0.94 Восемь станций метро за пределами МКАД https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#2017_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0 2017 года
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#.D0.92_.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.BC_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.BE_.D0.BC.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D1.82_.D0.BF.D0.BE.D1.8F.D0.B2.D0.B8.D1.82.D1.8C.D1.81.D1.8F_.D0.B2.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B0.D1.8F_.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D1.8F В столичном метро может появиться вторая частная станция
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#2017-2020_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D1.8B_-__106.2C2_.D0.BA.D0.BC_.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B8_49_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.BE 2017-2020 годы - 106,2 км линий и 49 станций метро
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#.D0.92_2017_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D1.83_.D0.B2_.D0.9C.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.B2.D0.B5_.D0.BE.D1.82.D0.BA.D1.80.D0.BE.D0.B5.D1.82.D1.81.D1.8F_15_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.BE В 2017 году в Москве откроется 15 станций метро
показати весь коментар
15.07.2020 17:58 Відповісти
"В январе https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0 2014 года был открыт участок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F Солнцевской линии от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Парка Победы » до станции «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Деловой центр »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#cite_note-31 [31] . В феврале https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F Бутовская линия была продлена до пересадки с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F Калужско-Рижской линией с открытием станций «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Лесопарковая » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Битцевский парк »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#cite_note-32 [32] . В августе на действующем перегоне между станциями «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Щукинская » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Тушинская » открылась станция «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Спартак », заложенная ещё в 1970-х годах, но остававшаяся законсервированной на протяжении почти сорока летhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#cite_note-33 [33] . В декабре была открыта станция «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Тропарёво », ставшая первым этапом продления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F Сокольнической линии .
В сентябре https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0 2015 года была введена в строй станция «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Котельники », имеющая выходы сразу в трёх городах. В декабре открыта станция «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Технопарк » на наземном перегоне между станциями «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Автозаводская » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Коломенская ». В январе https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0 2016 года метро пришло в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Новую Москву с открытием станции «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Румянцево » на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F Сокольнической линии . В феврале была открыта следующая за ней «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Саларьево », ставшая двухсотой станцией Московского метро.
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 10 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0 2016 года открылось пассажирское движение по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE Московскому центральному кольцу (сокращённо МЦК, ранее МКЖД). Через 6 дней состоялось открытие первого этапа северного радиуса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F Люблинско-Дмитровской линии от станции «Марьина Роща» до станции «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Петровско-Разумовская » с промежуточными станциями «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Бутырская » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F Фонвизинская ». С вводом нового участка были распределены потоки пассажиров на станции «Петровско-Разумовская», следовательно уменьшилась нагрузка на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F Серпуховско-Тимирязевскую линию [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 925 дней ].
В марте https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0 2017 года открылся второй участок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F Солнцевской линии от станции «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Парк Победы » до станции «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Раменки » с двумя промежуточными станциями. В декабре https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F Замоскворецкая линия была продлена в северном направлении от станции «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Речной вокзал » до станции «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Ховрино », которая открылась для пассажиров в последний день уходящего года - 31 декабря. На данном участке также находится промежуточная станция «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Беломорская », строительство которой временно прио
показати весь коментар
14.07.2020 17:31 Відповісти
нафига тьі тут вьіложил єти мерзкие угро-финские названия?? "тропарьово", "ховріно", серпуховско-тімірязєвская, бітцевскій парк, кацєльнікі, фу, мерзость
все равно 60 станций с 2014 по 2020 нет
показати весь коментар
14.07.2020 17:38 Відповісти
Зри в корень, говорил Козьма Прутков. Дело не в названии, а в отношении мэра города к развитию инфраструктуры.
показати весь коментар
14.07.2020 17:48 Відповісти
За последние 10 лет протяженность линий и количество станций метро выросли в 1,8 раза… доля современных вагонов в Московском метрополитене увеличилось с 13 до 58 %, протяженность нового высоковольтного кабеля - с 63 до 80 %, число роторов тоннельной вентиляции - с 11 до 89 %. Было обновлено 485 эскалаторов и все турникеты, отремонтировано и благоустроено 100 станций.
В ближайшие три года планируется ежегодно приобретать по 600 вагонов - это приведет к практически полному обновлению парка (89,5 %). Закупать будут вагоны отечественного производства - они на 25 % дешевле зарубежных аналогов.
В метро проводят масштабную модернизацию вентиляционной системы. Сегодня модернизировано уже более 300 вентшахт, еще 60 планируется заменить до 2023 года.
Новые вентиляторы позволяют на 40% увеличить воздухообмен, а также снизить температуру воздуха до трех градусов Цельсия, что особенно ощутимо в летние месяцы. Кроме того, новые агрегаты позволят почти вдвое снизить концентрацию углекислого газа в воздухе метро - с 0,75 до 0,45 литра в кубическом метре. К тому же новые установки снабжены функцией самодиагностики и снижают энергопотребление на пять процентов. Московское метро - единственное в мире, где эксплуатируются поезда с автоматическим обеззараживанием воздуха в климатических системах. Ультрафиолетовые лампы работают более чем в 2800 вагонах.
Безопасность пассажиров в метро обеспечивает свыше 17 тысяч видеокамер. Во всех поездах метро работает бесплатный Wi-Fi. По количеству способов оплаты проезда Московский метрополитен занимает первое место в мире. В 2020 году Москва получила главную награду международной премии Transport Ticketing Global в номинации «Лучшая умная билетная система - 2020».
Для оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в 2013 году был создан Центр обеспечения мобильности пассажиров. Его специалисты бесплатно сопровождают пассажиров по всему маршруту следования, при необходимости провожают до поездов пригородного сообщения, автостанций, поездов дальнего следования и объектов социальной сферы, а также оказывают информационную поддержку. За весь период работы центра его услугами воспользовались более одного миллиона человек, в том числе в 2019 году - свыше 115 тысяч человек.
показати весь коментар
14.07.2020 18:10 Відповісти
А как в масковском метро борются с привиками? Или на худой конец - с законами физики?
показати весь коментар
15.07.2020 11:57 Відповісти
Вам пора провериться у психиатора.
показати весь коментар
15.07.2020 16:25 Відповісти
Все психиаторы - фейки, созданные фармацевтическим компаниями, чтобы впаривать свои психотропные средства!
показати весь коментар
15.07.2020 16:49 Відповісти
Теперь понятно, почему Вы бредите в постах - оказывается самостоятельно на психотропы сели.
показати весь коментар
15.07.2020 18:03 Відповісти
Да... Брежу я масковским метро!
показати весь коментар
15.07.2020 18:57 Відповісти
За последние 10 лет полностью обновлён подвижной состав на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F Филёвской , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F Арбатско-Покровской , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Кольцевой , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F Калининской , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F Серпуховско-Тимирязевской и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F Таганско-Краснопресненской линиях.
показати весь коментар
14.07.2020 17:43 Відповісти
піду в магазин, подивлюся на ціни.....може щось змінили....раніше вартість вказували за кілограм товару, потім за 100 грам, щоб в людей волосся дибом не ставало, тепер мабуть вже черга дійшла до ціни за грам ставити....щоб випадків інфарктів в магазинах не було....от за 30 років прогрес пішов....
показати весь коментар
14.07.2020 17:36 Відповісти
Тобі не соромно, лузере?
Ти взагалі щось вмієш робити?
показати весь коментар
14.07.2020 19:15 Відповісти
Это какое же дно остальные кандидаты, если даже этот гнилой двухметровый олигофрен имеет такой рейтинг. Беда..
показати весь коментар
14.07.2020 17:54 Відповісти
Це що, Кучеренко від Юлі взагалі не потрапив у лист опитувань?
Дивлюсь і сумую. Може люди втратили розум, може соцслужби брешуть...
показати весь коментар
14.07.2020 17:57 Відповісти
а що то таке оте кучеренко, я дивуюсь як тюлька ще потрапляє в якісь опитування, та її ніхто крім декількох упоротих не хоче ні чути ні бачити, а ти ще про якесь кучеренко від тюльки, тьху.
показати весь коментар
14.07.2020 22:40 Відповісти
Ну це з якого боку дивитись. Якщо уявити Україну порошенківською, корупційною дірою з дебільним, злиденним населенням, що себе не поважає і голосує за гроші, то так. Тільки скількі "порошенкі" вкрадуть у вас за ті гроші, що ви отримали після голосування за нього?
________________
А за Юлю вам ніхто не заплатить, за Юлю(і її команду) треба свідомо голосувати.
показати весь коментар
15.07.2020 07:56 Відповісти
та з якого не дивись, а тЮльку фінансує х..ло.
показати весь коментар
15.07.2020 10:08 Відповісти
Союз Юли и Ляшка - это сила!
показати весь коментар
15.07.2020 11:58 Відповісти
Нового Лёни нет, поэтому останется Кличко!
показати весь коментар
14.07.2020 18:02 Відповісти
В Киеве зеленое дерьмо пролетает как лягушонок над роялем. Только "Удар","ЭС"и НАТО!
показати весь коментар
14.07.2020 18:11 Відповісти
Зачем продолжение зла городу желаешь?
показати весь коментар
14.07.2020 18:18 Відповісти
А що ти побажав КРАЇНІ торік?
Ти зараз на якій стадії зебільного прозріння? "Трахав цапа" чи "цап тебе"?
показати весь коментар
14.07.2020 19:18 Відповісти
Судя по посту, именно "цап тебе".
показати весь коментар
15.07.2020 16:29 Відповісти
Му*ак ти, саньок.
Троль нижчого левела, працювати не вмієш.
показати весь коментар
15.07.2020 16:38 Відповісти
Естествено, с таким "мастер" ботом, как ты, по дремучести трудно сравниться.
показати весь коментар
15.07.2020 18:06 Відповісти
Козломокша, ти хоч одну людську мову знаєш? Чи тільки рохкати і мекати кацапською можеш?
Зливайся, лахто, тобі життя на Цензорі не буде.
показати весь коментар
15.07.2020 22:50 Відповісти
Подтверждаешь, что ты кот уже старый и мозги от этого атрофировались.
показати весь коментар
20.07.2020 16:41 Відповісти
Людських мов ти не знаєш. Сиди на пляшці у смердючій рашці. Ти тут нах нікому не потрібен. Зайвохромосомний викидень від злягання мокшанця з козою.
Напиши "мееееее!", це буде найбільш змвстовний твій допис.
показати весь коментар
20.07.2020 22:51 Відповісти
Киев изменился в лучшую сторону,Виталий молодец, как бы зесрань вместе с ОПЖЗ не поливали на ветке.
показати весь коментар
14.07.2020 18:24 Відповісти
я вот давно заметил что ВСЕ эти соцопросы делают в одном кабинете, потом по сми зомбируют лохторат и подгоняют результаты голосования под соцопросы которые выдали ранее.
показати весь коментар
14.07.2020 18:33 Відповісти
Иогрь, откройте Википедию для начала и прочитайте о центре Разумкова, а потом пишите бред. Еще скажить что вся водка из одного крана льется - это из той же серии "народных мудростей" от которых хочется уже блевать. Подобрных мудрецов надо принудительно посылать к психотерапевту, чтобы снял забрало с мозга.
показати весь коментар
14.07.2020 20:17 Відповісти
я лучше включу тв и все узнаю.. я все сказал...
показати весь коментар
14.07.2020 20:39 Відповісти
Кто платит, тот и заказывает музыку.
показати весь коментар
15.07.2020 16:31 Відповісти
Далее с большим отрывом расположились Андрей Пальчевский (соответственно 9% и 11%), Виктор Ляшко (соответственно 8% и 6%), Игорь Смешко (соответственно 4% и 5%), Александр Омельченко (соответственно 4% и 4%), Александр Попов (соответственно 3% и 4%), Евгений Червоненко (соответственно 3% и 3%), Александр Дубинский (соответственно 2% и 3%),

дорогие киевляне, вы идиоты ?
перечисленных персонажи вообще не должны существовать и упоминаться, а вы им до 10% даете - Андрей Пальчевский (соответственно 9% и 11%) !!!!!!!
после этого удивляетесь "эфекту голобородька" ?
показати весь коментар
14.07.2020 19:53 Відповісти
Согласен. Кличко пример того, что мораль имеет первостепенное значение. Потом упорство.
показати весь коментар
15.07.2020 10:35 Відповісти
Правильно только последнее предложение.
показати весь коментар
15.07.2020 16:32 Відповісти
Краще вже боксер з відбитими мізками ніж клоуни без мізків взагалі
показати весь коментар
14.07.2020 20:22 Відповісти
Беда. Еще 5 лет постоянных ремонтов, пробок и опять ни одной станции метро.
показати весь коментар
14.07.2020 20:38 Відповісти
У ЗЕлёных крыс дефицит бюджета только официально 300 миллиардов, какое метро ЗЕбил??
показати весь коментар
14.07.2020 21:22 Відповісти
Киев 5 лет в постоянном профиците! Метрострой без работы. При чем тут бюджет страны к бюджету Киева и проблемам Киева? Децентрализация, слышал?
Хотя, кому я это объясняю? Ылите. Купи мозги, хотя бы куриннные.
показати весь коментар
14.07.2020 22:35 Відповісти
Деньги из бюджета Киева каждый год изымаются на нужды госбюджета. Типа несправедливо, что много компаний имеют центральный офис в Киеве и платят налоги в столице. Поэтому денег едва хватает на текущие нужды и покрытие процентов по кредитам.
И да, Метрострой - это частная компания, если что. Вернее, акционерная компания открытого типа. Каким боком город к её проблемам?
показати весь коментар
14.07.2020 23:25 Відповісти
Город обеими боками не к проблемам метростоя, а к инфраструктурным проблемам которые при боксере превратились в постоянно растущий снежный ком.
показати весь коментар
15.07.2020 16:37 Відповісти
Сейчас люди не живущие и даже не появляющиеся в Киеве обязательно расскажут киевлянам какой плохой Кличко и как плохо при нём жить в Киеве.
показати весь коментар
14.07.2020 20:42 Відповісти
да ну нах. это что киевляне начинают прозревать?
показати весь коментар
14.07.2020 20:48 Відповісти
Кличко на фоне тех дебилов, смотрится ещё ничего.

Променяли Порошенко на Зеленского, и что стало лучше?

Идеального мэра или президента никогда не будет нужно выбирать того хто более-мение нормальный.
показати весь коментар
14.07.2020 20:52 Відповісти
Здесь речь о мере Киева, а не о президенте Украины. Ылита делает хоть какие то различия?
Кстати, о сравнении. Между этими президентами разве есть какие то различия? Оба за Минск, оба отводят войска, оба голосуют за продажу земли, оба за легализацию игорного бизнеса...
показати весь коментар
14.07.2020 22:39 Відповісти
Между ними громадные отличия. Один работал для страны, второй видосики снимает. И да, на фоне Зебилов Кличко выглядит просто гигантом, монстром. Хотя я бы лично за Борислава Березу голосовал бы, если он пойдет в кандидаты в меры. Но уж точно не в коем случае за кацапа из клоунской свиты. Помню я это клоунаду с анализами в Евролабе, хватит и этого.
показати весь коментар
14.07.2020 23:31 Відповісти
Сірожа, ти ще не насвяткувався з приводу обнуляжа?
Ваш рабський нарід вкотре сів на пляшки. Ось про це й пиши.
показати весь коментар
15.07.2020 22:52 Відповісти
И здесь этот Смешко-Гордон засветился, эта пара с компании Медведчуков-Шариив.
показати весь коментар
14.07.2020 20:54 Відповісти
Кличко и Притула ещё норм, остальные тупо казнокради.
показати весь коментар
14.07.2020 20:55 Відповісти
Притула умный и может пару слов связать. Настоящий патриот.
Я бы проголосовал за него, если был бы выбор между ним и Кличко.
показати весь коментар
14.07.2020 22:41 Відповісти
Выборы без выбора
показати весь коментар
14.07.2020 20:55 Відповісти
За Кличко без вариантов, не за зелёную ж погань кремлёвскую.
показати весь коментар
14.07.2020 21:20 Відповісти
Томенко і Ільєнко гарні кандидатури. Але ж знову виберуть лайно.
показати весь коментар
14.07.2020 21:20 Відповісти
Вам бы ********* гляди и фамилия нашлась бы
показати весь коментар
14.07.2020 21:27 Відповісти
почитайте про сім"ю ільєнків
показати весь коментар
17.07.2020 19:22 Відповісти
Буду вдячна за ссилку. Свобода довіри дійсно вже не визиває.
показати весь коментар
17.07.2020 19:41 Відповісти
Кстати а помните как в самом начале ЗЕлёные крысы вообще хотели Кличко досрочно сместить и сразу Киев в лапы Бабломойского заграбать...обосрались ЗЕбилы!..Теперь Кличко вообще на второй срок пойдёт..
показати весь коментар
14.07.2020 21:24 Відповісти
То може Вiтальку в Гетьманы?
показати весь коментар
14.07.2020 21:30 Відповісти
Не знаю. Как может киевлянам нравиться Кличко? Ворует тупо уже мостами.
https://auto.24tv.ua/vartist_shuliavskoho_mosta_zrosla_v_try_razy_n18975 https://auto.24tv.ua/vartist_shuliavskoho_mosta_zrosla_v_try_razy_n18975 Шулявский мост вырос в цене в 3 раза . И он даже не достроен!
Хотите я вам продам домашний кинотеатр по цене обычного?
показати весь коментар
14.07.2020 22:45 Відповісти
Кто таков "педалик" - известно.
Но пусть лучше Иванофф обьяснит, чем кандидаты-"слуги" https://nv.ua/kyiv/vybory-mera-vereshchuk-obyavila-ob-uchastii-v-praymeriz-slugi-naroda-novosti-kieva-50093133.html Верещук , Тищенко, Дубинский и Качура лучше Кличко?..
показати весь коментар
15.07.2020 00:04 Відповісти
Тищенко, прямо меценат-филантроп!
Раздавал халявные лимоны, жителям взорвавшейся на Позняках многоэтажки!
показати весь коментар
15.07.2020 00:10 Відповісти
Эти кандидаты точно ничем не лучше. Даже хуже!
Кличко от этого не стал лучше.
показати весь коментар
15.07.2020 19:42 Відповісти
Или №2 в списке рейтингов, Пальчевский...

"В 2010-м его назначили заместителем министра молодежи. Но тут оказалось, что у чувачка российское гражданство. Ну, не он один такой был в команде Януковича.
У Пальчевского в биографии есть еще один важный плюсик. Он - выпускник московского института Минобороны СССР, "служил переводчиком в Лаосе". Связь со спецслужбами РФ (давайте говорить прямо - ГРУ) опровергает ...
Его называют "журналистом" (хотя никто журналистских материалов персонажа не видел). Телеведущим (хотя в последнее время он лишь постоянный гость телеканалов Медведчука). Бизнесменом в медицине (хотя его клиника более известна зашкварами, в частности, сокрытием положительных тестов на коронавирус).
Вчера в гостях у медведчуковского телеканала он объявил о создании партии. "Победа Пальчевского"."
http://argumentua.com/stati/ocherednaya-konserva-rossii-sozdala-partiyu-chtoby-izmenit-ukrainu

На таком фоне Кличко - "гигант мысли и отец русской демократии"(с)...
показати весь коментар
15.07.2020 00:27 Відповісти
Населению так понравилось закрытое метро и дурантин ?
показати весь коментар
15.07.2020 00:06 Відповісти
Пальчевький открие метро каждому киянину по чупа-чупсу!
показати весь коментар
15.07.2020 09:45 Відповісти
Мене Пальчевський наравиться. Особенно его анализы для Бубочки. Так выберить його - и вин всем киянам зробить анализы. За счет киян, естественно...
показати весь коментар
15.07.2020 09:44 Відповісти
Агента фсб Пальчевского мэром Киева).
показати весь коментар
15.07.2020 10:32 Відповісти
Виталя, уперёд!
показати весь коментар
15.07.2020 11:59 Відповісти
Остальные кандидаты умственно отстают
показати весь коментар
15.07.2020 13:15 Відповісти
педлег поднял свой рейтинг стеклянным мостом!
не каждый может смотреть в завтрашний день...(С)
показати весь коментар
15.07.2020 15:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 