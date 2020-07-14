Вибори мера Києва: Кличко - 44%, решта кандидатів суттєво відстають, - опитування Центру Разумкова

Чинний мер Києва Віталій Кличко з великим відривом випереджає всіх конкурентів на виборах міського голови - за нього готові проголосувати 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 20 червня по 2 липня в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори Київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко — за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме", – йдеться у звіті.

Далі з великим відривом розташувалися Андрій Пальчевський (відповідно 9% і 11%), Віктор Ляшко (відповідно 8% і 6%), Ігор Смешко (відповідно 4% і 5%), Олександр Омельченко (відповідно 4% і 4%), Сергій Притула (відповідно 4% і 4%), Олександр Попов (відповідно 3% і 4%), Олексій Гончаренко (відповідно 4% і 3%), Євген Червоненко (відповідно 3% і 3%), Андрій Іллєнко (відповідно 2% і 3%), Олександр Дубінський (відповідно 2% і 3%), Борислав Береза (відповідно 2% і 2%), Віталій Нестор (відповідно 2% і 2%), Микола Томенко (відповідно 2% і 2%), Юрій Левченко (відповідно 1% і 1%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.