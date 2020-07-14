УКР
Блоковано діяльність жителя Вінниці, який викрадав персональні дані з веббраузерів за допомогою вірусу, - кіберполіція

Правоохоронці блокували злочинну діяльність жителя Вінниці, який продавав персональні дані громадян, викрадені за допомогою вірусного програмного забезпечення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції.

Кіберполіція встановила, що 28-річний житель Вінниці з використанням модифікованого вірусу викрадав персональні дані з веббраузерів жертв, зокрема – логіни і паролі для авторизації.

У подальшому він перевіряв їх на валідність, а потім на тематичних форумах розміщував оголошення про продаж. Вартість однієї такої бази коливалася від 400 до 1900 гривень. Отримані гроші зловмисник перераховував на криптовалютні гаманці.

Також встановлено, що чоловік займався перепродажем даних, отриманих від інших збувачів.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта.За результатами обшуку вилучено ноутбук, жорсткий диск, флеш-накопичувач, мобільні телефони, WiFi-роутер та чорнові записи. Речові докази направлено на проведення комп’ютерно-технічної експертизи.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту. Триває слідство.

Вінниця (643) кіберзлочин (814) кіберполіція (415)
Мелюзга какая-то. Вот как надо: при получении взятки в 100 000 долларов задержан фигурант дела "пленок Ермака" Дмитрий Штанько. Именно он вел записи брата Ермака оглашенные Леросом.
14.07.2020 16:38 Відповісти
жулик
14.07.2020 17:36 Відповісти
 
 