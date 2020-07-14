УКР
2 712 11

Українське посольство закликало чиновників Сербії не порівнювати протести проти жорсткості карантину з "українським сценарієм"

Посольство України у Сербії наголосило, що Україна не втручається у внутрішні справи Сербії, та назвало неприйнятними спроби окремих сербських політиків втручатися у внутрішні справи України.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті диппредставництва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Посольство України у Сербії ще раз офіційно заявляє, що Україна жодним чином не втручається у внутрішню політичну ситуацію в Республіці Сербія. Водночас, посольство вважає неприйнятними спроби втручатись у внутрішні справи України, зокрема вдаватися до негативних публічних оцінок свідомого європейського вибору, зробленого українським народом, з боку будь-яких іноземних посадових осіб – включно із мером Вождоваца", - заявили дипломати.

У цьому зв'язку вони згадали про те, що мер Вождоваца Александар Савіч, говорячи про нинішні протести у Сербії, у негативному контексті заявив про "український сценарій".

Читайте також: Закликаємо сербські ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію про участь українців у протестах в Белграді, - посольство

"Маємо честь нагадати Александару Ставічу, що те, що він зневажливо називає "українським сценарієм", було боротьбою українців за свої права проти корумпованого авторитарного уряду. Це європейський вибір більшості українців, за який заплачено дорогу ціну. Будь-які оцінки щодо цього вибору, позитивні чи негативні, мають давати виключно самі українці, а не іноземні політики", - йдеться у зверненні.

У посольстві підкреслили, що здивовані чути критику на адресу європейського вибору України від посадовця політичної сили, яка веде Сербію до ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сербії повторно запроваджують комендантську годину через новий спалах коронавірусу

Як відомо, президент Сербії 7 липня оголосив, що з п'ятниці до понеділка знову запроваджується комендантська година, як під час режиму надзвичайного стану з березня по 6 травня. Вучич повідомив, що зараз близько 4 тис. осіб перебувають у лікарнях із COVID-19, у Белграді медзаклади практично заповнені. У країні планується розгорнути ще 10 COVID-госпіталів.

Після цього почалися антиурядові протести, вони супроводжувалися сутичками з правоохоронцями.

Посольство України в Сербії заперечувало інформацію про причетність України або її громадян до протестів у Белграді після того, як деякі сербські ЗМІ написали про участь в протестах "найманців з України".

Автор: 

карантин (18172) посольство України (286) протест (2442) Сербія (388) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+6
Србско=говно.
показати весь коментар
14.07.2020 17:03 Відповісти
+5
Фашисти, які влаштували геноцид у Сребрениці ще й рота свого чорного роззявляють? Може тре нашим мзеесівцям про це натякнути?
показати весь коментар
14.07.2020 16:46 Відповісти
+3
Більше всього вона дратувала СРСР свого часу.
показати весь коментар
14.07.2020 17:17 Відповісти
Единственная европейская страна не подчинившаяся Америке. Сербы никогда никому не подчинялись. Поэтому каждая империя пыталась их истребить, как Гитлер.
показати весь коментар
14.07.2020 16:57 Відповісти
Србско=говно.
показати весь коментар
14.07.2020 17:03 Відповісти
Сербия всегда раздражала страны которым приходиться оглядываться на своих хозяев, покровителей, прежде чем что-то сделать или сказать. То есть она раздражает почти всех.
показати весь коментар
14.07.2020 17:12 Відповісти
Більше всього вона дратувала СРСР свого часу.
показати весь коментар
14.07.2020 17:17 Відповісти
Сербів царі кацапські-селили на Українські землі, висилая Українців в їбєня кацапські. Серб-зруйнував Січ... А тепер вони щє щось вякають.
показати весь коментар
14.07.2020 17:37 Відповісти
Приятно удивлен реакцией министерства. А что там гавнокомандующий по поводу гибели и ранения наших бойцов в результате подлости росвояк? Мир нашел в глазах *****?
показати весь коментар
14.07.2020 16:45 Відповісти
Фашисти, які влаштували геноцид у Сребрениці ще й рота свого чорного роззявляють? Може тре нашим мзеесівцям про це натякнути?
показати весь коментар
14.07.2020 16:46 Відповісти
А тот мер о котором идёт в статье проворовался и других беззаконий натворил собирается бежать из своей страны как у нас Янукович? Раз заговорил об нашем сценарии.
показати весь коментар
14.07.2020 16:58 Відповісти
Наемников из паРаши они не замечают...
показати весь коментар
14.07.2020 17:34 Відповісти
есть такой осадок, что Украину никто не уважает. Все считают Украину слабой потому что русские управляют Украиной, через олигархов и политиков подчиненных олигархам, а они все по заказу России делают хуже и слабее в Украине. Украине нужно силой уничтожить олигархов! Чтобы разорвать все влияние на Украину России. И Украине нужно сменить систему на прямую демократию в которой народ, который по конституции главный источник власти - будет иметь инструмент - прямую демократию, чтобы быть властью в стране! Чтобы навести порядок в стране! Если и дальше оставлять такую систему в которой РФ будет при помощи своих олигархов в Украине управлять Украиной, то такой Украине точно придет полный кабздец!
показати весь коментар
14.07.2020 17:47 Відповісти
 
 