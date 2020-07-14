Українське посольство закликало чиновників Сербії не порівнювати протести проти жорсткості карантину з "українським сценарієм"

Посольство України у Сербії наголосило, що Україна не втручається у внутрішні справи Сербії, та назвало неприйнятними спроби окремих сербських політиків втручатися у внутрішні справи України.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті диппредставництва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Посольство України у Сербії ще раз офіційно заявляє, що Україна жодним чином не втручається у внутрішню політичну ситуацію в Республіці Сербія. Водночас, посольство вважає неприйнятними спроби втручатись у внутрішні справи України, зокрема вдаватися до негативних публічних оцінок свідомого європейського вибору, зробленого українським народом, з боку будь-яких іноземних посадових осіб – включно із мером Вождоваца", - заявили дипломати.

У цьому зв'язку вони згадали про те, що мер Вождоваца Александар Савіч, говорячи про нинішні протести у Сербії, у негативному контексті заявив про "український сценарій".

Читайте також: Закликаємо сербські ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію про участь українців у протестах в Белграді, - посольство

"Маємо честь нагадати Александару Ставічу, що те, що він зневажливо називає "українським сценарієм", було боротьбою українців за свої права проти корумпованого авторитарного уряду. Це європейський вибір більшості українців, за який заплачено дорогу ціну. Будь-які оцінки щодо цього вибору, позитивні чи негативні, мають давати виключно самі українці, а не іноземні політики", - йдеться у зверненні.

У посольстві підкреслили, що здивовані чути критику на адресу європейського вибору України від посадовця політичної сили, яка веде Сербію до ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сербії повторно запроваджують комендантську годину через новий спалах коронавірусу

Як відомо, президент Сербії 7 липня оголосив, що з п'ятниці до понеділка знову запроваджується комендантська година, як під час режиму надзвичайного стану з березня по 6 травня. Вучич повідомив, що зараз близько 4 тис. осіб перебувають у лікарнях із COVID-19, у Белграді медзаклади практично заповнені. У країні планується розгорнути ще 10 COVID-госпіталів.

Після цього почалися антиурядові протести, вони супроводжувалися сутичками з правоохоронцями.

Посольство України в Сербії заперечувало інформацію про причетність України або її громадян до протестів у Белграді після того, як деякі сербські ЗМІ написали про участь в протестах "найманців з України".