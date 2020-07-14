УКР
У Чернівецькій області пом'якшили карантин: дозволена робота культурних установ, а нічні клуби можуть працювати до 23:00

У Чернівцях та області пом'якшили карантинні обмеження, дозволили роботу розважальних закладів та культурних установ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуЧернівецької міськради.

Зокрема дозволена:

- робота закладів культури з наповненістю не більше 50% стаціонарних розміщених місць для сидіння і / або не більше однієї людини на 5 м кв. площі закладу культури;

- до 23:00 робота розважальних закладів (нічних клубів), а також суб'єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо).

у черновицких порохоботов праздник
закончился фейковый вирус у проклятых зеленых
показати весь коментар
14.07.2020 16:56 Відповісти
Поправочка,не нічні клуби,а вечірні клуби.
показати весь коментар
14.07.2020 16:56 Відповісти
Де логіка?О десятій вечора інфікований клієнт нікого не заразить,а в 12-30 може заразити?
показати весь коментар
14.07.2020 17:00 Відповісти
 
 