Новини
18 987 120

Кілька "слуг народу" не підтримають "мовний" законопроєкт Бужанського: "Вносить розкол, створює напругу"

Кілька

Кілька депутатів "Слуги народу" заявляють про відмову підтримати "мовний" закон їхнього колеги Максима Бужанського і закликають інших нардепів вчинити так само.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

У заяві, опублікованій Черневим, а також його колегами Богданом Яременком та Олександром Мариковським, йдеться: "Ми, народні депутати України, стурбовані суспільною реакцією на законопроект № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, щодо навчання державною мовою в закладах освіти"

Партія "Слуга народу", представниками якої ми є, виникла і завоювала довіру виборців, як політична сила, базовими цінностями якої є толерантність, повага до думки кожного громадянина, прагнення якнайширшого консенсусу.

Ми зробимо усе від нас залежне, щоб забезпечити кожному громадянину право обирати мову приватного спілкування, включно з російською. Серед нас є російськомовні.

Разом з тим, ми повністю усвідомлюємо той факт, що розвиток і поширення державної української мови в системі освіти в нашій державі є запорукою загальнонаціонального порозуміння і єднання українського суспільства тією ж мірою, що і цінності демократії та верховенство права. Без захисту цих базових складових суспільної єдності прогрес в Україні неможливий.

Тому заявляємо, що законопроект № 2362 суперечить нашим переконанням, і вносить розкол у суспільство, створює напругу, ускладнює в перспективі вирішення загальнодержавних завдань суспільного розвитку.

З огляду на зазначене, з усією повагою до думки кожного народного депутата і його права вносити законодавчі ініціативи, заявляємо, що не підтримуємо законопроект № 2362, і не голосуватимемо за нього.

Закликаємо усіх колег, хто поділяє наші цінності, залучитися до цієї заяви шляхом поширення її на своїх сторінках в соціальних мережах".

Як повідомлялося, 17 червня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з вивчення державної мови в навчальних закладах".

Читайте також: Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти

Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ був зареєстрований в парламенті 31 жовтня 2019 р. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 року на 2023 р. перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Кілька слуг народу не підтримають мовний законопроєкт Бужанського: Вносить розкол, створює напругу 01

Автор: 

українська мова (845) Яременко Богдан (148) Слуга народу (2844) Чернєв Єгор (122) Маріковський Олександр (18)
+112
Ряд "слуг народа" не поддержат "языковой" законопроект Бужанского: "Вносит раскол, создает напряжение" - Цензор.НЕТ 2196
14.07.2020 16:47 Відповісти
14.07.2020 16:47 Відповісти
+91
Ряд "слуг народа" не поддержат "языковой" законопроект Бужанского: "Вносит раскол, создает напряжение" - Цензор.НЕТ 4770
14.07.2020 16:48 Відповісти
14.07.2020 16:48 Відповісти
+71
бужанского завел в раду - зеленский. поэтому только зеленский виноват в том, что на 30-м году независимости, в раде продолжается украинофобский шабаш.
14.07.2020 16:50 Відповісти
14.07.2020 16:50 Відповісти
там половина партии такие же ватаны, как и бужинский...всякие еще кунитские, дупинские... зебилье, вы за кого голосовали?
14.07.2020 17:43 Відповісти
14.07.2020 17:43 Відповісти
да им какая разница
14.07.2020 17:55 Відповісти
14.07.2020 17:55 Відповісти
Есть парочка нормальных депутатов в СН, но закон протащат с помощью ОПЗЖ, "За Майбутне" и прочих ватных упырей
14.07.2020 17:54 Відповісти
14.07.2020 17:54 Відповісти
Нечем будет спекулировать накануне выборов?
14.07.2020 18:01 Відповісти
14.07.2020 18:01 Відповісти
І що,тільки кілька справжніх українців і знайшлось серед зеленого бужанського лайна так зебіли и ОПЖЗдюки протягнуть мову окупантів державне управління.
14.07.2020 18:02 Відповісти
14.07.2020 18:02 Відповісти
Цікаво, а в ізраїльскому Кнессеті, теж ведуться дебати, про викладання арабською мовою в школах?
14.07.2020 18:26 Відповісти
14.07.2020 18:26 Відповісти
В Ізраїлі якщо не володієшь іврітом(навіть ідіш не прокатує), ти не отримуєшь нормальної роботи,а держслужбу поготів !!!)))
14.07.2020 20:18 Відповісти
14.07.2020 20:18 Відповісти
умничка
14.07.2020 19:23 Відповісти
14.07.2020 19:23 Відповісти
Коли слугам будуть дорікати стосовно закону про мову, вони будутъ ''захищатись'' цими деякими немов би порядними своїми колегами. Все це - гра заради виборів. Я їм не вірю.
14.07.2020 19:47 Відповісти
14.07.2020 19:47 Відповісти
Не здохнет этот пророссийский сепаратист бужанский!!
14.07.2020 20:12 Відповісти
14.07.2020 20:12 Відповісти
встретил слугу сброда прибей урода))))
14.07.2020 20:46 Відповісти
14.07.2020 20:46 Відповісти
Хто вам ушльопкам малороським заважає розмовляти хоч китайською?!
14.07.2020 21:29 Відповісти
14.07.2020 21:29 Відповісти
Судимого поставили членом правоохранительных органов. Вспомнился старый детский стишок про зе партию. По кривой извилистой дороге
Через горы-реки напрямик
Ехали калеки на поминки,
Вез их бесколесый грузовик.

За рулем сидел у них безрукий,
А безногий жал на тормоза,
А слепой указывал дорогу,
А дурак сигналил без конца.

Вдруг из леса выскочила банда,
Грузовик пришлось остановить.
И немой глухому что-то гаркнул,
А безрукий поднял дробовик.

Тут раздались выстрелы слепого,
Сразу пять бандитов наповал.
Половина банды разбежалась,
Но безногий тут же их догнал.

Одного бандита не приметил -
Спрятаться в болоте он решил.
Но слепой давно его заметил,
А безрукий с кольта уложил.
14.07.2020 21:43 Відповісти
14.07.2020 21:43 Відповісти
В Україні знищують українську мову. Такого ви більше в жодній країні не побачите
14.07.2020 22:16 Відповісти
14.07.2020 22:16 Відповісти
Зебил,бужанский,///а о мудаке который давече п...у в лапти обувал по поводу демократии для всех забыли?!!! Так без лаптя разумкова который все это дерьмо на голосование будет ставить.ни чего бы не произошло! ЗеБУРа лАптееды и му..ки!!!!!!
15.07.2020 01:03 Відповісти
15.07.2020 01:03 Відповісти
Бужанский, третьим будешь?
Кілька "слуг народу" не підтримають "мовний" законопроєкт Бужанського: "Вносить розкол, створює напругу" - Цензор.НЕТ 2457
15.07.2020 04:49 Відповісти
15.07.2020 04:49 Відповісти
для ряду слуг: Чемодан, Вокзал, Россия!!!
15.07.2020 07:56 Відповісти
15.07.2020 07:56 Відповісти
И ведь там довольно хорошо жить и никто не трепется о верховенстве языка. О титульных расах, чистых владыках, о супер-дупер-важной мове. Там хорошо живут без этих высосанных из пальца проблем. Зато у нас это прение уже продолжается очень долго и как уже оно надоело. Займёмся-ка лучше более важными вещами, а то штаны слазят, да и в принципе укр язык не обязательно должен быть единственным, в этом нет ни этической ни практической потребности.
15.07.2020 21:30 Відповісти
15.07.2020 21:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 