Кілька "слуг народу" не підтримають "мовний" законопроєкт Бужанського: "Вносить розкол, створює напругу"

Кілька депутатів "Слуги народу" заявляють про відмову підтримати "мовний" закон їхнього колеги Максима Бужанського і закликають інших нардепів вчинити так само.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

У заяві, опублікованій Черневим, а також його колегами Богданом Яременком та Олександром Мариковським, йдеться: "Ми, народні депутати України, стурбовані суспільною реакцією на законопроект № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, щодо навчання державною мовою в закладах освіти"

Партія "Слуга народу", представниками якої ми є, виникла і завоювала довіру виборців, як політична сила, базовими цінностями якої є толерантність, повага до думки кожного громадянина, прагнення якнайширшого консенсусу.

Ми зробимо усе від нас залежне, щоб забезпечити кожному громадянину право обирати мову приватного спілкування, включно з російською. Серед нас є російськомовні.

Разом з тим, ми повністю усвідомлюємо той факт, що розвиток і поширення державної української мови в системі освіти в нашій державі є запорукою загальнонаціонального порозуміння і єднання українського суспільства тією ж мірою, що і цінності демократії та верховенство права. Без захисту цих базових складових суспільної єдності прогрес в Україні неможливий.

Тому заявляємо, що законопроект № 2362 суперечить нашим переконанням, і вносить розкол у суспільство, створює напругу, ускладнює в перспективі вирішення загальнодержавних завдань суспільного розвитку.

З огляду на зазначене, з усією повагою до думки кожного народного депутата і його права вносити законодавчі ініціативи, заявляємо, що не підтримуємо законопроект № 2362, і не голосуватимемо за нього.

Закликаємо усіх колег, хто поділяє наші цінності, залучитися до цієї заяви шляхом поширення її на своїх сторінках в соціальних мережах".

Як повідомлялося, 17 червня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з вивчення державної мови в навчальних закладах".

Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ був зареєстрований в парламенті 31 жовтня 2019 р. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 року на 2023 р. перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.