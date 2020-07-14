Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про звільнення директора НАБУ

Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №3133 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах", що передбачає введення додаткових підстав звільнення директора НАБУ.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 284 народні депутати.

Законопроєкт спрямовано в профільний комітет для доопрацювання і розгляду його повторно в першому читанні.

Законопроєкт пропонує закріпити в законі про НАБУ положення, що однією з підстав звільнення директора НАБУ з посади є набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією.

