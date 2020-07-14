УКР
Посольство США засудило вбивство українського медика найманцями РФ на Донбасі: "Ми глибоко засмучені"

Посольство США засудило вбивство українського медика найманцями РФ на Донбасі:

Посольство США в Україні заявило, що глибоко засмучене повідомленням про вбивство українського військового медика поблизу Зайцевого (Донецька обл.), і разом з народом України засуджує безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко засмучені повідомленням про вчорашньому вбивстві українського військового медика поблизу Зайцевого. Ми разом з народом України засуджуємо безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі і віддаємо данину поваги героїзму багатьох українців, які втратили життя і зазнали травм під час хороброго несення служби своїй демократії", - заявили в посольстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир 35-ї бригади Палас про вбивство найманцями РФ українського медика: Була влаштована підла засідка, евакуаційну групу розстрілювали з трьох боків

Нагадаємо, 13 липня на передовій на Донбасі поблизу Зайцевого попри домовленість про припинення вогню підтримувані Росією бойовики обстріляли групу військовослужбовців. Вони намагалися евакуювати з поля бою тіло українського бійця. Унаслідок обстрілу загинув медик, ще двоє військових були поранені. Найманці РФ забрали тіло загиблого під Зайцевим українського воїна, поранений військовослужбовець і вбитий медик досі на полі бою.

США (24096) вбивство (3154) Донбас (22361) найманці рф (2071) операція Об’єднаних сил (6725)
+22
А яка реакція нашого півшостого ***********?
14.07.2020 16:59
+21
Зато преЗедент молчит.........Позорище.......
14.07.2020 17:03
+18
А что сказал наш Президент?
14.07.2020 16:59
А что сказал наш Президент?
14.07.2020 16:59
Вопрос был риторическим, конечно?
14.07.2020 17:00
Без надежды на ответ.
14.07.2020 17:01
В нього зараз інші турботи. Йому не до того.

- Вова... у меня две полоски.
- Юль, ты что, залетела?
- Нет, блть, я бурундук!...
14.07.2020 17:35
НІЧОГО!
14.07.2020 17:02
А на пресс конференцию, когда Антоненка арестовали, быстро прибежал...
14.07.2020 17:16
нєопєчалєн.
14.07.2020 18:04
Кофту Лысого со стадиона примеряет.

https://images.cnscdn.com/images/3/e/d/c/3edc23744c6c9b776d9e03b11fad8f4f/540x960.jpg
14.07.2020 17:05
Абыр... Абыр...Абырвалг!! Нада перестать стрєлять!!! Абырвалг!!!
14.07.2020 17:35
Поприветствовал премьера Хорватии за его намерение рассмотреть вопрос о послаблении карантина для укротуристов!
14.07.2020 18:00
А яка реакція нашого півшостого ***********?
14.07.2020 16:59
Какая разница .....
14.07.2020 17:02
у *********** непонятки с бере-мендель, ему не до этого
14.07.2020 17:04
он должен стать в геройскую позу, надуть щёки и с металлом в голосе сказать по всем каналам ТВ....НЕ ЗАБУДЕМ...НЕ ПРОСТИМ...армия, мова, вира...)))
14.07.2020 17:04
Если бы у него были хотя бы какие никакие яйца,он хоть это бы сказал.Но вы выбрали президентом бесполое существо.
14.07.2020 17:41
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1282995480235061249 3 ч

А знаете, почему московиты так демонстративно расстреляли медиков в белых касках и с красными крестами, видными за километр?
Потому что ответки нет.
Раньше они знали, что за подобное их сравняют с землей на площади в десятки квадратных км.
А сейчас Хомчак тоже ищет мир в глазах Ху.
14.07.2020 18:01
Хомчак всегда искал мир в глазах Ху
14.07.2020 18:45
а где зелох, ещё не отошел от наркоты? или ему пофиг
14.07.2020 17:02
Пофиг, еще не отошел...
14.07.2020 17:04
Зато преЗедент молчит.........Позорище.......
14.07.2020 17:03
А не позор тем кто его выбрал ?
14.07.2020 17:04
Та они («выбиральщики» по приколу/хуже не будет) - не позорники.......они - хуже=>так привели ЭТО к власти......
14.07.2020 17:12
Главное сказали:

"...агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе...
Источник: https://censor.net/n3208056"
14.07.2020 17:03
Где видосик от ЗЕ что росиянцы засранцы , как о дальнобойщиков?
14.07.2020 17:04
Який відосік? Його один раз кадиров припугнув і він сидить у памперсах досьогодні.
14.07.2020 17:46
На сайте президента не нашёл никакой реакции на очередное военное преступление РФ.
Наверно в чатике дальнобойщиков снова завис - на "засранцев" охотится...
14.07.2020 17:04
"Мы глубоко опечалены" - сильно, с$ка... на это впопучленцы, вместе со своими лаптеногими хазяевами, могут, разве что, ответить, что они "очень сожалеют"...
14.07.2020 17:06
А шо они должны были сказать, если Главнокомандующему ЗСУ и его зелекторату на это глубоко пофуй?
14.07.2020 18:26
военный марафон начался 1 марта 2014г.
14.07.2020 17:08
Один зеля молчит .
14.07.2020 17:08
Я вообще в шоке от Вас украинцы , что вы ждёте какую-то реакцию от еврея президента , на то , что убили украинках воинов .
А ему то что , еврею , что украинцев убивают ? Когда там убивают где-то в Израиле, вы этому сильно переживаете ? Так почему еврей должен переживать за вас ? Где логика ?
14.07.2020 17:08
Думаю, что дело не в национальности или этнической принадлежности - дело в личности человека.

Посольство США осудило убийство украинского медика наемниками РФ на Донбассе: "Мы глубоко опечалены" - Цензор.НЕТ 1009
14.07.2020 17:21
у нас нет претензий, что он еврей. у нас претензии, что воно дурное и клоун, а не президент.
14.07.2020 18:03
ну а ты бы, гордый орэл, конешна все бы сразу изменил в лучшую сторону одним плевком...ты сам-то живешь в чужой стране,приехав на все готовое, а это гораздо легче, чем поднимать свою из говна...
14.07.2020 18:13
мы умеем отличать жидов от евреев. Так вот. Дяденька на фото - еврей. А наш президент - не еврей.
14.07.2020 18:24
зе своим молчанием пробил дно
14.07.2020 17:09
Тут санкции нужны, а не озабоченности...
14.07.2020 17:11
Сглотнули и все
14.07.2020 17:13
валентина матвиенко в марте 2014 года сказала, что украинцы правого сектора убивают русских на донбассе.откуда они взялись там ,если их в киеве было не больше 100 человек.матвменко не пояснила
14.07.2020 17:14
І саме головне, що їх лідер із Кам*янського і ніякий не націоналіст.
14.07.2020 17:47
Американцы осудили. Главковерх держит мхатовскую паузу. Труженик сцены, мля.
14.07.2020 17:15
Как сказал один классик , обращаясь к украинцам,- главное перестать стрелять.
14.07.2020 17:16 Відповісти
спутниковые снимки показали скопление войск рф у границы украины.путин проводит тайную мобилизацию
14.07.2020 17:22 Відповісти
накер ему эти тайны, если он при случае тупо заравняет нас авиацией и ракетами...или ты из тех недалеких, кто верит, что кацапы обязательно пойдут в штыковые атаки...
14.07.2020 18:16 Відповісти
після арт підготовки, йдуть солдати, чи ти не вкурсі, тим більш кацапи вміють тільки трупами закидати
14.07.2020 21:51 Відповісти
примеры давай, глист...
15.07.2020 15:56 Відповісти
дебіл, тобі які приклади?
15.07.2020 16:03 Відповісти
понятно...дурачок-свистун...
15.07.2020 16:45 Відповісти
це все, на що ти спромоглося, а думки чітко формулювати, тебе не вчили. буває.
15.07.2020 19:36 Відповісти
Де головнокомандувач? Де його реакція? Чому він не на полі бою? Чому мають гинути інші, а воно жирує і "оплодотворяє мандуль" під тихий музон і смачний закусон.? Що лізе в горло, коли десь плачуть вдови і діти? В Конституції записано, що всі мають йти на захист держави, а не в президенти. Чекаємо приклад - розірви московітиів, що вбили твоїх воїнів. Якщо ти президент України, а не малоросії.
14.07.2020 17:50 Відповісти
а он что ничего не заявил по этому поводу? меня небыло пол дня (на СТО машину гонял). был вне новостей. он реально ничего не заявил по поводу вчерашней подлости кацапов? ***..... конченый
14.07.2020 17:55 Відповісти
А бубочка не осудил
14.07.2020 17:56 Відповісти
Стало цікаво, а що ж пишуть видатні палководці Семенченко, Гриценко у себе в фейсбуках.
А нічого не пишуть. Їм теж POH..., як і преЗеденту.
14.07.2020 18:00 Відповісти
І питання, в Ізраїлі, в Кнессеті, теж дискутують питання, щодо введення навчання арабськими мовами?
14.07.2020 18:06 Відповісти
арабский в Израиле носит особый статус, его изучают в школах
14.07.2020 18:19 Відповісти
а у нас рузгє має статус "непотрібний", тому й вивчати немає потреби, он самі кацапи його не знають, то й у нас він нахрін не потрібен.
14.07.2020 21:53 Відповісти
тебя кто-то о русском спрашивал?
15.07.2020 01:03 Відповісти
билан кацапський, хочеш щось казати, пиши українською, але це щоб ти розуміло значення свого козлячого бидлопіджина.
15.07.2020 07:39 Відповісти
в спам, быдло колхозное, только так
15.07.2020 10:20 Відповісти
і це мені каже, якийсь срузкопердящий ублюдок. ти, що думаєш, якщо вважаєш, україномовних бидлом колхозним, то ти кацапска мразота ніби кращий, ні ти всеодно залишаєся каапською мразотою. і, насправді, у спам ти пішло
15.07.2020 10:37 Відповісти
в спам животное, быдло колхозное именно ты, язык тут ни при чем
15.07.2020 10:41 Відповісти
бидлан кацапський, ти що щось не зрозуміло, тобі сказано значить , це на вашом кацапськом напрямок руху, якщо ти туго доганянєш
15.07.2020 10:55 Відповісти
ты очевидно тупой еще в добавок, я тебе 4-й раз говорю валенок, иди в жопу, на украинском с тобой я разговаривать не буду, чтобы не быть похожим на тебя
15.07.2020 11:12 Відповісти
ти звичайно, ти й не можеш бути схожим на людину, ти шмат кацапського лайна, щось пердиш на свому козлячому, бо іншого не спроможне вивчити.
15.07.2020 11:15 Відповісти
15.07.2020 11:17 Відповісти
тільки підтверджує мої слова, тварино кацапська, а йдеш то ти, у спам
15.07.2020 11:52 Відповісти
иди в спам свыням хвосты крути, парубок моторный
15.07.2020 13:32 Відповісти
тварино, посилаєш мене, а ідеш сам.
15.07.2020 13:34 Відповісти
да, я вижу ты тупой, тебя послали уже 5 раз, а ты все равно лезешь, иди нахер уже, животное колхозное, хорош мычать тут
15.07.2020 13:38 Відповісти
мичиш тут ти козліна кацапська, на свому бидлячому ізигу
15.07.2020 13:42 Відповісти
15.07.2020 13:48 Відповісти
козломорде, що ж ти таке тупориле, тебе в двері, ти в вікно, лізеш і лізеш, а потім дувуєтесь, чому вас всі посилають , хоча насправді ввічливо нагадують звідки ти прийшло і куди маєш повернутись, бо нахрін нікому не потрібне.
15.07.2020 15:38 Відповісти
15.07.2020 15:39 Відповісти
кацап, та я знаю, що ти дебіл і правильним шляхом ідеш, то йди , не затримуйся. А хочеш щось сказати, то не мичи, пиши людською мовою, а не своїм бидлячим.
15.07.2020 15:41 Відповісти
15.07.2020 15:42 Відповісти
Пердуарій, ти взагалі, щось освоїло всоєму нікчемному житті крім, як значки ставити?
15.07.2020 15:51 Відповісти
15.07.2020 15:51 Відповісти
а зе-наркоман молчит, значит не обеспокоен
14.07.2020 18:16 Відповісти
Только недееспособный может промолчать ... Еще вчера нужно было сделать заявление... А Зеленский вообще в Украине ?
14.07.2020 18:22 Відповісти
Спасибо за печальку, трамп.
14.07.2020 18:29 Відповісти
Печаль,это все чем современная Америка может вам помочь.У них своих проблем полно.Надейтесь только на себя.
14.07.2020 22:55 Відповісти
 
 