Посольство США засудило вбивство українського медика найманцями РФ на Донбасі: "Ми глибоко засмучені"

Посольство США в Україні заявило, що глибоко засмучене повідомленням про вбивство українського військового медика поблизу Зайцевого (Донецька обл.), і разом з народом України засуджує безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко засмучені повідомленням про вчорашньому вбивстві українського військового медика поблизу Зайцевого. Ми разом з народом України засуджуємо безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі і віддаємо данину поваги героїзму багатьох українців, які втратили життя і зазнали травм під час хороброго несення служби своїй демократії", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, 13 липня на передовій на Донбасі поблизу Зайцевого попри домовленість про припинення вогню підтримувані Росією бойовики обстріляли групу військовослужбовців. Вони намагалися евакуювати з поля бою тіло українського бійця. Унаслідок обстрілу загинув медик, ще двоє військових були поранені. Найманці РФ забрали тіло загиблого під Зайцевим українського воїна, поранений військовослужбовець і вбитий медик досі на полі бою.