Посольство США засудило вбивство українського медика найманцями РФ на Донбасі: "Ми глибоко засмучені"
Посольство США в Україні заявило, що глибоко засмучене повідомленням про вбивство українського військового медика поблизу Зайцевого (Донецька обл.), і разом з народом України засуджує безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі.
Про це йдеться в повідомленні посольства США в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ми глибоко засмучені повідомленням про вчорашньому вбивстві українського військового медика поблизу Зайцевого. Ми разом з народом України засуджуємо безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі і віддаємо данину поваги героїзму багатьох українців, які втратили життя і зазнали травм під час хороброго несення служби своїй демократії", - заявили в посольстві.
Нагадаємо, 13 липня на передовій на Донбасі поблизу Зайцевого попри домовленість про припинення вогню підтримувані Росією бойовики обстріляли групу військовослужбовців. Вони намагалися евакуювати з поля бою тіло українського бійця. Унаслідок обстрілу загинув медик, ще двоє військових були поранені. Найманці РФ забрали тіло загиблого під Зайцевим українського воїна, поранений військовослужбовець і вбитий медик досі на полі бою.
А знаете, почему московиты так демонстративно расстреляли медиков в белых касках и с красными крестами, видными за километр?
Потому что ответки нет.
Раньше они знали, что за подобное их сравняют с землей на площади в десятки квадратных км.
А сейчас Хомчак тоже ищет мир в глазах Ху.
"...агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе...
Наверно в чатике дальнобойщиков снова завис - на "засранцев" охотится...
А ему то что , еврею , что украинцев убивают ? Когда там убивают где-то в Израиле, вы этому сильно переживаете ? Так почему еврей должен переживать за вас ? Где логика ?
А нічого не пишуть. Їм теж POH..., як і преЗеденту.