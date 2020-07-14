УКР
Розпочато розслідування за фактом обстрілу медперсоналу під час евакуації тіла загиблого воїна на Донбасі, - Офіс генпрокурора

Розпочато розслідування за фактом обстрілу медперсоналу під час евакуації тіла загиблого воїна на Донбасі, - Офіс генпрокурора

Прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Прокурорами встановлено, що 13 липня 2020 року під час спроби евакуації тіла загиблого командира розвідувального взводу, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу с. Зайцеве Бахмутського району, представниками незаконного збройного формування РФ здійснено обстріл з великокаліберної стрілецької зброї військовослужбовців, які мали маркування медичного персоналу.

Для евакуації тіла військовослужбовця було погоджено режим тиші. Водночас, представники незаконних збройних формувань РФ, надаючи обіцянки припинення вогню, переслідували мету здійснення нападу на медичний персонал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир 35-ї бригади Палас про вбивство найманцями РФ українського медика: Була влаштована підла засідка, евакуаційну групу розстрілювали з трьох боків

Внаслідок обстрілу вбито сержанта-старшого бойового медика десантно-штурмової роти, а заступник начальника штабу отримав травми середньої тяжкості. Таким чином, прокурори вбачають в діях представників НЗФ РФ ознаки віроломства, що прямо заборонено статтею 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

Це третій зареєстрований факт віроломства після Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту.

Наразі тіла загиблих досі перебувають на полі бою, оскільки представники збройних формувань, контрольованих країною-окупантом, не гарантують припинення вогню.

Досудове розслідування триває.

Начато расследование по факту обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего воина на Донбассе, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2948
14.07.2020 17:03 Відповісти
на третий день раздуплились. мрази. а где зеленый идиот? почему он язык в жопу засунул?
14.07.2020 17:04 Відповісти
Расследование? Вы уроды закрывайте КПВВ, границу с РФ и отлавливайте по Киеву росийских послов и диверсантов. Мертвечук с Бойком и Ермаком уже как с утра должны на столбах висеть
показати весь коментар
14.07.2020 17:11 Відповісти
Ну теперь я спокоен...
14.07.2020 17:02 Відповісти
14.07.2020 17:03 Відповісти
14.07.2020 17:04 Відповісти
в гаражі п'яний валяється.
14.07.2020 17:08 Відповісти
ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ 2020, 14:22

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с хорватским премьером Андреем Пленковичем обсудил необходимость пересмотреть условия въезда для украинских туристов.
Как сообщает "https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/14/7259312/#comments Начато расследование по факту обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего воина на Донбассе, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2846 https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/07/14/7112127/ Европейская правда ", об этом говорится в заявлении пресс-службы Офиса президента.
14.07.2020 17:08 Відповісти
Ну это же явно не Порошенко, соответственно, смысла писать видосик нет. Зачем лишний раз бизнес партнёров напрягать.
14.07.2020 17:09 Відповісти
А он его из жопы доставал?
14.07.2020 17:17 Відповісти
эти нарасследуют что военные сами виноваты...
14.07.2020 17:10 Відповісти
14.07.2020 17:11 Відповісти
хм. +100% РЕСПЕКТ!!!
14.07.2020 17:13 Відповісти
Да пошлют туда конечно следака эпохального всё прознать---Рината Кузьмина! Ой что будет!
14.07.2020 18:59 Відповісти
Да засуньте свое «расследование» в дупу😡........желательно преЗеденту=>может(!) тогда дойдет, что в стране война и это уже не ********* со сцены........
14.07.2020 17:17 Відповісти
Расследование должно проводиться , как минимум , после заявления президента , если такой у нас имеется !!!
14.07.2020 17:29 Відповісти
Ну раз мадам венедиктова взялась расследовать значит скоро этого погибшего парня виноватым сделают а заодно и всех остальных. Какие всё таки ничтожества сейчас у власти!!!! Где этот "прэЗЭдэнт" конченый? В кумаре ? Вчера пять или шесть раненых парней сегодня два убитых и два раненых а это зелёное дерьмо молчит. Наркоман чёртов!!
14.07.2020 17:33 Відповісти
Да неужели.
14.07.2020 18:13 Відповісти
жах. отож, тащите от туда выродков студентов за наш счёт учится, ани же ДЕТИ... невинные малыши... дети сепарни и убийц... пока путло живо. не будет никакой интеграции ведь пишут что если даже отдадут нам границы, то в статус кво украина получит уже лет через 20! 6 лет там уже нет и духа украинского, выпускники школ, курсанты и всё живое там присягнуло на верность дырляндии и рассеи. про что речь идёт. выросло поколение ненавидящее всё украинское. вот же угораздило с рашкой и жителями донбасяо нам столкнутся...(( БОЖЕ, спаси УКРАИНУ от этих студентов и их переселенцев сепаров...
14.07.2020 19:48 Відповісти
Ребят. Насыпьте им в ответку. А ротом пусть расследуют.
14.07.2020 21:25 Відповісти
 
 