Розпочато розслідування за фактом обстрілу медперсоналу під час евакуації тіла загиблого воїна на Донбасі, - Офіс генпрокурора

Прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Прокурорами встановлено, що 13 липня 2020 року під час спроби евакуації тіла загиблого командира розвідувального взводу, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу с. Зайцеве Бахмутського району, представниками незаконного збройного формування РФ здійснено обстріл з великокаліберної стрілецької зброї військовослужбовців, які мали маркування медичного персоналу.



Для евакуації тіла військовослужбовця було погоджено режим тиші. Водночас, представники незаконних збройних формувань РФ, надаючи обіцянки припинення вогню, переслідували мету здійснення нападу на медичний персонал.





Внаслідок обстрілу вбито сержанта-старшого бойового медика десантно-штурмової роти, а заступник начальника штабу отримав травми середньої тяжкості. Таким чином, прокурори вбачають в діях представників НЗФ РФ ознаки віроломства, що прямо заборонено статтею 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.



Це третій зареєстрований факт віроломства після Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту.



Наразі тіла загиблих досі перебувають на полі бою, оскільки представники збройних формувань, контрольованих країною-окупантом, не гарантують припинення вогню.



Досудове розслідування триває.