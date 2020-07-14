УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10089 відвідувачів онлайн
Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
21 448 68

СБУ затримала фігуранта "плівок Єрмака" Штанька під час одержання $100 тис. у центрі Києва, - ЗМІ

СБУ затримала фігуранта

Служба безпеки України затримала в центрі Києва одного з фігурантів справи так званих "плівок Єрмака" Дмитра Штанька.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив інший фігурант справи Сергій Шумський.

"Так, затримали Дмитра. Десь у кафе на Печерську. Деталей не знаю", - сказав Шумський.

За даними джерел "РБК-Україна" Штанька затримано за підозрою в шахрайстві.

Його затримали на "гарячому" під час одержання 100 тисяч доларів винагороди за "вирішення" питання про повернення вилученого правоохоронцями майна. Інших деталей операції поки немає.

Читайте також: "Я радий, що завели кримінальну справу", - Масі Найєм

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Автор: 

затримання (4364) СБУ (13266) Штанько (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
СБУ должна извиниться и вернуть задержанному 100 000 дол. и 300 000 дол. для брата Ермака..
показати весь коментар
14.07.2020 17:17 Відповісти
+21
Фигуранта "записей Лероса" Штанько при получении $100 тыс. в центре Киева задержала СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 4483 догравсяФигуранта "записей Лероса" Штанько при получении $100 тыс. в центре Киева задержала СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 2824
показати весь коментар
14.07.2020 17:17 Відповісти
+20
Там большую половину зеленого стада нужно топить...
показати весь коментар
14.07.2020 17:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СБУ должна извиниться и вернуть задержанному 100 000 дол. и 300 000 дол. для брата Ермака..
показати весь коментар
14.07.2020 17:17 Відповісти
Портнов ест поп-корн.
показати весь коментар
14.07.2020 17:57 Відповісти
Насправді СБУ взолювала небезпечного свідка. Тепер Єрмак може розслабитись.
показати весь коментар
14.07.2020 19:53 Відповісти
Фигуранта "записей Лероса" Штанько при получении $100 тыс. в центре Киева задержала СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 4483 догравсяФигуранта "записей Лероса" Штанько при получении $100 тыс. в центре Киева задержала СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 2824
показати весь коментар
14.07.2020 17:17 Відповісти
Жесть, так розумію що це Львів.
показати весь коментар
14.07.2020 17:35 Відповісти
Площа Ринок.
показати весь коментар
14.07.2020 18:37 Відповісти
Даже не знаю, что бы я отдал, чтобы так оно было взаправду.

- Эй, рюський иван, за ЗЕльйоних большевьиков голёсоваль? Подходи к веселица.
- Этот деревня почти весь биль за ЗЕ. Взвод огнемьётчикоф этот пробльема решиль навсьегда.
показати весь коментар
14.07.2020 23:09 Відповісти
Зверху тойота пріус, нижнє фото хюндай соната.І про що це фото?
показати весь коментар
14.07.2020 17:46 Відповісти
Одні догралися, а ти диви до... добалакаєшся 😀
показати весь коментар
14.07.2020 18:16 Відповісти
А біля хюндая - наші Гіркіни, тобіш , реставратори битви за Кавказ
показати весь коментар
14.07.2020 18:16 Відповісти
щото таке "тобіш", палися кацапа.
показати весь коментар
14.07.2020 21:41 Відповісти
на второй фотке для мусорских всё более,чем серьёзно...
показати весь коментар
14.07.2020 17:48 Відповісти
Це Львів і поліцейські лошари.
показати весь коментар
14.07.2020 18:56 Відповісти
ермака за коррупцию утопить в яме с фекалиями -и коррупционеров в стране больше не будет
показати весь коментар
14.07.2020 17:19 Відповісти
Там большую половину зеленого стада нужно топить...
показати весь коментар
14.07.2020 17:21 Відповісти
и зеленое и свыноферму, топить и топить
показати весь коментар
14.07.2020 17:33 Відповісти
А шо надо сделать с фюрером русни и как его зовут?
показати весь коментар
14.07.2020 17:38 Відповісти
рашашвайн, ти там не похлинись від ненависті....
показати весь коментар
14.07.2020 17:39 Відповісти
Спочатку свиней бо дуже гадять Неньці!!!
показати весь коментар
14.07.2020 17:54 Відповісти
вот с тебя и начнем!
показати весь коментар
14.07.2020 18:25 Відповісти
кацапа, покажи приклад, захлинись лайном.
показати весь коментар
14.07.2020 21:42 Відповісти
Не так страшнi кацапськI вошI, як рагульскI гниди!
показати весь коментар
15.07.2020 05:49 Відповісти
ти так критично про себе відгукуєся, то покажи ж нарешті приклад, убийся нафіг.
показати весь коментар
15.07.2020 07:37 Відповісти
только после вас! у нас еще работа есть - быдлоту и рагулье вычистить!
показати весь коментар
15.07.2020 07:43 Відповісти
це ти кацапська мразота хочеш когось вичищати в Україні? що кров дєдоф концлагерних спокою не дає, всреся , мало вас утилізували, нічого і до тебе черга дійде.
показати весь коментар
15.07.2020 10:07 Відповісти
а шо ты, быдло , так репетуєш????? быдло и рагульье вычистим! поедете вместе со своим "лидером" на израиловку. там будете сортиры мыть!
показати весь коментар
15.07.2020 14:39 Відповісти
козломорде, це з яким тим, що ви придумали типа Вальцман, чи тим що Віслюк Зелєнскі, ще Капітельманша є? а взагалі кацапа, ти з х...лом для початку у розберись.
показати весь коментар
15.07.2020 15:36 Відповісти
Иванисова кастрировать.
показати весь коментар
14.07.2020 17:58 Відповісти
олегов олег олегович, я тебе рекомендую головою НАЗК. Підеш?? Покажиш всім кузькіну мать.
показати весь коментар
14.07.2020 18:20 Відповісти
ну пока все НАЗК показывают всем не эфимерную кузькину мать , а настоящий кузькин хрен и еще и ржут с дебилов
показати весь коментар
14.07.2020 18:23 Відповісти
хорошо когда зелебобики парашников глушат....или наоборот...
показати весь коментар
14.07.2020 17:20 Відповісти
зеко-*****
показати весь коментар
14.07.2020 17:21 Відповісти
это брат брата ермака??????????
показати весь коментар
14.07.2020 17:22 Відповісти
Это тип, который писал ермаковскго брата, когда он торговал должностями.
показати весь коментар
14.07.2020 17:26 Відповісти
Це свідомий громадянин, який здав корупціонера. Буба, перед виборами, обіцяв наріду, за це нагороджувати. "Нагородив"
показати весь коментар
14.07.2020 20:28 Відповісти
Потому и отправили закон о Сытнике на второе первое чтение. Сытник берет под контроль свидетелей ермаковых.
показати весь коментар
14.07.2020 17:25 Відповісти
Баканов.
показати весь коментар
14.07.2020 17:44 Відповісти
Конспирологическая трактовка простой взятки не поможет банальному мздоимцу. Пусть в тюрьму сядет, там ему самое место
показати весь коментар
14.07.2020 18:48 Відповісти
Его не за тем брали ,чтобы посадить. Там совсем другие мотивы. И это совсем не простая взятка.
показати весь коментар
14.07.2020 18:53 Відповісти
У вас связи в СБУ? Все это ваши выдумки. Просто не нужно красть, брать взятки, лгать - вне зависимости от партийной принадлежности, должности, возраста, пола. Все, на самом деле, очень просто.
показати весь коментар
14.07.2020 18:58 Відповісти
Все очень сложно.
показати весь коментар
14.07.2020 19:00 Відповісти
хто головний решала у зелених ?
показати весь коментар
14.07.2020 17:26 Відповісти
https://twitter.com/login
https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1283033903410941954 1 ч

А автора "пленок Деркача" и не затрымало.
Бо ну нельзя же самим себя затрымувать.
Не по-пацански это.
показати весь коментар
14.07.2020 18:23 Відповісти
Издержки "нелёгкой" профессии решалы.
показати весь коментар
14.07.2020 17:28 Відповісти
Чет непонятно кто кому давал? Брат давал или брату давали?
показати весь коментар
14.07.2020 17:30 Відповісти
Друг дружку и деньги в кружку...
показати весь коментар
14.07.2020 18:45 Відповісти
за "решение" вопроса о возврате изъятого правоохранителями имущества.
Очень интересная формулировка с учётом суммы взятки. Походу, имущество дорогое. Значит, решать пришлось через крупную рыбу. Кто бы это мог быть?
показати весь коментар
14.07.2020 17:35 Відповісти
А с пленками Деркача, як?
показати весь коментар
14.07.2020 17:36 Відповісти
не верю !!!!

взяли автора "пленок Ермака".
случайно......

ЗЕльоные макаки развешивают лапшу
показати весь коментар
14.07.2020 17:43 Відповісти
Палитические преследования ? По указке из крымля ?
показати весь коментар
14.07.2020 19:03 Відповісти
Вспомнился полковник Штанько, был такой литературный персонаж)))
показати весь коментар
14.07.2020 17:43 Відповісти
Задержали Штанько, но в статье 88 раз упомянут Ермак. Даже непонятно сначала из контекста , кого задержали.
показати весь коментар
14.07.2020 17:46 Відповісти
Повинні були затримувати корупціонера єрмака, а затримала штанька. Круте у вас зебільне СБУ.
показати весь коментар
14.07.2020 17:47 Відповісти
а Штанько пусть и дальше взятки берет
показати весь коментар
14.07.2020 18:13 Відповісти
Єрмаки беруть на порядки більше, але зебілам то таке...
показати весь коментар
14.07.2020 20:53 Відповісти
Хотели кока, а съели Кука.
показати весь коментар
14.07.2020 20:24 Відповісти
https://twitter.com/hu_popa
https://twitter.com/hu_popa

****** Попасная

@hu_popa


Штанько, один из фигурантов пленок брата Ермака, тот, собственно, что их записывал, задержан.
Вот так вот..
показати весь коментар
14.07.2020 17:56 Відповісти
Доермачились..
показати весь коментар
14.07.2020 17:57 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1283021224193470464 2 ч

С сегодняшнего дня в противовес темникам от Ермака, который запретил упоминать свое имя привязанным к хреновым делам власти, я буду писать только так "команда Зеленского/Ермака".
Ибо мне не нравится, что ФСБшный Ермак себе имидж хорошего мальчика на разрушаемой Украине строит.
показати весь коментар
14.07.2020 17:59 Відповісти
а почему бывшего подполковника милиции Штанько не посадили в 2013? Его же уже арестовывали за мошенничество.
показати весь коментар
14.07.2020 18:15 Відповісти
Т.е. если кто-то кого-то записывал, то ему автоматически разрешается брать взятки? А если его поймали, то это 'политический заказ'?
показати весь коментар
14.07.2020 18:45 Відповісти
СБУ затримала фігуранта "плівок Єрмака" Штанька під час одержання $100 тис. у центрі Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1946
показати весь коментар
14.07.2020 18:53 Відповісти
Уявляю, щоб було, якби Єрмаков, Аваков і Баканов "рулили ФСБ та ЦРУ...
показати весь коментар
14.07.2020 19:03 Відповісти
Планета Земля уже погибла бы.
показати весь коментар
14.07.2020 23:12 Відповісти
Странно что они записывали на плёнку, а не на винил.
показати весь коментар
14.07.2020 19:33 Відповісти
Мафия правит страной. Круговая порука. Покрывательство друг друга. Бандитизм.
показати весь коментар
14.07.2020 20:45 Відповісти
пол года ждал и тут бац вознаграждение в кафе подвалило
показати весь коментар
14.07.2020 21:05 Відповісти
Я думаю, что это все "произошло не прост так" ... Скорее всего была "провокация взятки" со стороны СБУ. Спец служба, скорее всего отработала заказ от "государства", на "закрытие рта" неугодного ! Теперь, наверно, ему предложат : - или он признает "незаконность" его записей - или сядит "по полной за ..." Кроме этого, сейчас развернут "ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ" против него !
показати весь коментар
14.07.2020 21:42 Відповісти
 
 