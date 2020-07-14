СБУ затримала фігуранта "плівок Єрмака" Штанька під час одержання $100 тис. у центрі Києва, - ЗМІ
Служба безпеки України затримала в центрі Києва одного з фігурантів справи так званих "плівок Єрмака" Дмитра Штанька.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив інший фігурант справи Сергій Шумський.
"Так, затримали Дмитра. Десь у кафе на Печерську. Деталей не знаю", - сказав Шумський.
За даними джерел "РБК-Україна" Штанька затримано за підозрою в шахрайстві.
Його затримали на "гарячому" під час одержання 100 тисяч доларів винагороди за "вирішення" питання про повернення вилученого правоохоронцями майна. Інших деталей операції поки немає.
Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
А автора "пленок Деркача" и не затрымало.
Бо ну нельзя же самим себя затрымувать.
Не по-пацански это.
Очень интересная формулировка с учётом суммы взятки. Походу, имущество дорогое. Значит, решать пришлось через крупную рыбу. Кто бы это мог быть?
взяли автора "пленок Ермака".
случайно......
ЗЕльоные макаки развешивают лапшу
Штанько, один из фигурантов пленок брата Ермака, тот, собственно, что их записывал, задержан.
Вот так вот..
С сегодняшнего дня в противовес темникам от Ермака, который запретил упоминать свое имя привязанным к хреновым делам власти, я буду писать только так "команда Зеленского/Ермака".
Ибо мне не нравится, что ФСБшный Ермак себе имидж хорошего мальчика на разрушаемой Украине строит.