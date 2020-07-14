УКР
На 93 тис. грн хабаря на Одещині затримано чиновника лісгоспу, - ДБР. ФОТО

В Одеській області слідчі Державного бюро розслідувань затримали на хабарі майстра лісу Ліснічівського лісництва ДП "Балтське лісове господарство".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На 93 тис. грн хабаря на Одещині затримано чиновника лісгоспу, - ДБР 01

За попередньою інформацією, посадовець лісгоспу вимагав та одержав від громадянина 93 000 гривень за безперешкодний продаж 60 кубічних метрів лісоматеріалів без оформлення відповідних документів.

14 липня 2020 року слідчі ДБР затримали посадовця лісгоспу після одержання ним другої частини неправомірної вигоди у сумі 48 000 гривень в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На 93 тис. грн хабаря на Одещині затримано чиновника лісгоспу, - ДБР 02

Також дивіться: Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР. ФОТО

Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру, обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади. У разі доведення провини хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

хабар (4776) ліс (774) Одеська область (3448) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) ДБР (3701)
Со спутника видны все вырубки!!!
Не вижу проблемы в проведении аудита насаждений с последующим арестом виновных и конфискацией их активов для компенсации потерь!
Кстати - как там наши янтарные республики?
Менты туда боятся нос сунуть?
14.07.2020 17:21 Відповісти
В сериале "Ликвидация" бандеровцы прямо из леса вступали в Одессу. Где, где леса под Одессой, вопили всякие киноляпщики. Вырубили.
14.07.2020 17:21 Відповісти
чи то мені тільки так здається, чи то дійсно пан Луценко вернувся....знову хабарників ловлять....ловлять...... і десь вони діваються....до суду не доходять.....
14.07.2020 17:24 Відповісти
за каких то 60 кубов-70 тыс.взятки?это по чем же дрова продавать собирались?
14.07.2020 17:42 Відповісти
Жлоб, по шлёпкам видно...
14.07.2020 17:54 Відповісти
 
 