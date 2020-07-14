На 93 тис. грн хабаря на Одещині затримано чиновника лісгоспу, - ДБР. ФОТО

В Одеській області слідчі Державного бюро розслідувань затримали на хабарі майстра лісу Ліснічівського лісництва ДП "Балтське лісове господарство".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, посадовець лісгоспу вимагав та одержав від громадянина 93 000 гривень за безперешкодний продаж 60 кубічних метрів лісоматеріалів без оформлення відповідних документів.



14 липня 2020 року слідчі ДБР затримали посадовця лісгоспу після одержання ним другої частини неправомірної вигоди у сумі 48 000 гривень в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.





Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру, обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади. У разі доведення провини хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.