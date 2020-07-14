Україна працює над створенням міжнародного майданчика з деокупації Криму, Росія в цей формат не увійде, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що міжнародний майданчик з деокупації Криму потрібно було створювати в 2014 році.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що в 2014 році "зробили помилку", не створивши стабільний майданчик і формат з кримського питання. Саме тому, вважає Кулеба, зараз працювати над цим українській владі важче.

"Зараз дуже важко створювати формат. Менш з тим, ми взялися за цю задачу і я переконаний, що ми її виконаємо. Ми маємо бути чесними перед собою і одразу сказати, що Росії в цьому формаіт не буде. Ми маємо створити платформу, яка виконуватиме три функції. Перша – допомагатиме нам тримати питання Криму серед пріоритетів міжнародного порядку денного. Друга – дозволятиме координувати зусилля максимальної кількості учасників, забезпечувати політику невизнання Криму і санкційної політики щодо Росії у зв’язку з цим. Третя – там має буте дуже важливий сегмент – це захист прав людини на окупованому півострові. Нинішні механізми захисту, на жаль, вичерпали свої сили. Можливо, нам навіть треба розробляти якісь спеціальні механізми конкретно для Криму. Це буде складно, але ми маємо почати цю розмову, і от якраз ця платформа дозволить нам це зробити", - пояснив глава МЗС.

Кулеба зазначив, що формат буде відкритий, однак Україна розраховує на "активну участь в створенні і функціонуванні цього формату візьмуть ЄС (саме як об'єднання, а не як окремі країни-члени, ми знаємо, що у ЄС є для цього достатньо можливостей і потрібна лише політична воля), США і Велика Британія".