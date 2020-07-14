УКР
Україна працює над створенням міжнародного майданчика з деокупації Криму, Росія в цей формат не увійде, - Кулеба

Україна працює над створенням міжнародного майданчика з деокупації Криму, Росія в цей формат не увійде, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що міжнародний майданчик з деокупації Криму потрібно було створювати в 2014 році.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що в 2014 році "зробили помилку", не створивши стабільний майданчик і формат з кримського питання. Саме тому, вважає Кулеба, зараз працювати над цим українській владі важче.

"Зараз дуже важко створювати формат. Менш з тим, ми взялися за цю задачу і я переконаний, що ми її виконаємо. Ми маємо бути чесними перед собою і одразу сказати, що Росії в цьому формаіт не буде. Ми маємо створити платформу, яка виконуватиме три функції. Перша – допомагатиме нам тримати питання Криму серед пріоритетів міжнародного порядку денного. Друга – дозволятиме координувати зусилля максимальної кількості учасників, забезпечувати політику невизнання Криму і санкційної політики щодо Росії у зв’язку з цим. Третя – там має буте дуже важливий сегмент – це захист прав людини на окупованому півострові. Нинішні механізми захисту, на жаль, вичерпали свої сили. Можливо, нам навіть треба розробляти якісь спеціальні механізми конкретно для Криму. Це буде складно, але ми маємо почати цю розмову, і от якраз ця платформа дозволить нам це зробити", - пояснив глава МЗС.

Кулеба зазначив, що формат буде відкритий, однак Україна розраховує на "активну участь в створенні і функціонуванні цього формату візьмуть ЄС (саме як об'єднання, а не як окремі країни-члени, ми знаємо, що у ЄС є для цього достатньо можливостей і потрібна лише політична воля), США і Велика Британія".

ниче вы не создадите, лохи. только заливать в глаза умеете
14.07.2020 17:27 Відповісти
Напугали ежа голой сракой.
14.07.2020 17:32 Відповісти
В 2014 году надо было всё сделать и реформы завершить и до Камчатки победным маршем дойти...
14.07.2020 17:34 Відповісти
это почему???, помогла бы нам!)))
14.07.2020 17:23 Відповісти
14.07.2020 17:24 Відповісти
Дорогу осилит идущий!Решение верное!!!
15.07.2020 08:17 Відповісти
это мы поможем рашке в создании ХНР и ДНР в Независимой Сибири
14.07.2020 17:34 Відповісти
подробности давай....если дело стоящщее тоже подключусь...а если нет, то нет...я в тех краях бываю...
14.07.2020 17:58 Відповісти
чем? коментами на цензоре? или реально 10 миллионов гривен хочешь "пожертвовать"?
14.07.2020 19:08 Відповісти
ниче вы не создадите, лохи. только заливать в глаза умеете
14.07.2020 17:27 Відповісти
56%% за енто гаалаасовали, не??
14.07.2020 17:29 Відповісти
кто такие 56?
14.07.2020 17:31 Відповісти
Хто за Пєтюнчіка галасавал.. ))
14.07.2020 17:49 Відповісти
В 2014 .. ))
14.07.2020 17:50 Відповісти
А раніше ти за янука голосував?
14.07.2020 17:54 Відповісти
↳ Pour voter en tant que ******* d'un pays libre !
14.07.2020 18:04 Відповісти
кацапа, а ти за обнуйло теж галасавал?
14.07.2020 21:33 Відповісти
Pour voter en tant que ******* d'un pays libre !
14.07.2020 21:47 Відповісти
кацапа, ну звідки на параші вільні люди і вибори? так і скажи, щот ти галасавал за обнуйло, а не якусь фразу десь вкрав і тулиш.
14.07.2020 21:58 Відповісти
Va te faire enculer ..
14.07.2020 22:15 Відповісти
та я бачу, що ти тупий кацап, тому поясню тобі зрозумілою, тобі
14.07.2020 22:26 Відповісти
если галасавал-то это явно 73 .таких как ты
14.07.2020 17:55 Відповісти
За це шоколадне одоробало в 2014 не голосував чим і пишаюсь!! Знав, що цього жлоба-перебіжчика, а тепер ще й зрадника, не перевиховати
14.07.2020 18:00 Відповісти
а звідки перебіг, а кого зрадив?
14.07.2020 21:34 Відповісти
это хорошо...что хотя бы раиська не входит.
как бы вы туда лукаша с разными сепармурадами не притащили еще...
14.07.2020 17:30 Відповісти
Напугали ежа голой сракой.
14.07.2020 17:32 Відповісти
Тополя смеются, Искандеры хохочут ?
нас ..... санкциями, а мы крепчаем ?
ню-ню......
14.07.2020 17:36 Відповісти
Тополя уже обписялись, Искандеры на идиотию сошли, а нам нужно армию укреплять, а не площадки создавать.
14.07.2020 17:49 Відповісти
Мертвечука, Сцивохо, Шарікова і кого небудь з експеєрдів з абревіатурних республік не забутьте взяти в платформу.
14.07.2020 17:32 Відповісти
главное присмотреть за сивохой, шоб не обоссался
14.07.2020 17:35 Відповісти
В 2014 году надо было всё сделать и реформы завершить и до Камчатки победным маршем дойти...
14.07.2020 17:34 Відповісти
Даа. Косово был опасный прецедент.
14.07.2020 17:34 Відповісти
https://censor.net/user/472849, назови национальность жителей Крыма?
14.07.2020 17:35 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
14.07.2020 20:25 Відповісти
Можно я отвечу ? В Крыму живут кацапы, украинцы, татары и немного других национальностей. А в Косове кто ? Только не говори "косовары" - это не отдельный народ. Они албанцы. Точно так же как крымчане или донбасситы - не национальность, а жители определённой территории.
14.07.2020 21:27 Відповісти
кацапа, може ти ще хочеш сказати, що вони ніби мали право якісь референдуми проводити?
14.07.2020 21:37 Відповісти
Сербы тоже албанцы?
15.07.2020 02:11 Відповісти
Небезпечним був аншлюс Австрії.
14.07.2020 17:38 Відповісти
А за 2014-2019 роки тільки словоблуддя?
14.07.2020 17:37 Відповісти
ага, я помню тогда один дурачок даже парад в Севастополе обещал.
14.07.2020 21:28 Відповісти
а що ти зробиш, коли він буде, з'їси все своє лайно?
14.07.2020 21:38 Відповісти
14.07.2020 17:37 Відповісти
в крайнем слева сверху узнаю соседского деда Панаса...хороший был мужик, душевный, царствие ему небесное...
14.07.2020 18:01 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1282970617172512768 планета прихожан
14.07.2020 17:38 Відповісти
А сейчас не винторог Дерьмак заправляет МИД Украины?
14.07.2020 17:58 Відповісти
Прочитала все(!!!) три «функции от Кулебы».........и если я не ошибаюсь, то такие функции уже существует с 2014........
14.07.2020 17:45 Відповісти
Сто пустых слов ни о чем. Для этого тоже надо иметь талант.
14.07.2020 17:57 Відповісти
Яка потрібна міжнародна група при тому, що сам президент не вірить в деокупацію.
14.07.2020 17:48 Відповісти
деоккупация возможно только при развале рашки. И сейчас нужно приложить все усилия именно к этому. Тогда и Крым вернётся сам собой. А заодно и Кубань, и Белгород, и Воронеж.
14.07.2020 21:29 Відповісти
в общем, опять на поболтать и пивка попить...без реальной военной силы все эти "конфэрэнции" и "саммиты" воробьиной какашки не стоят - над нами будут тупо смеяться...
14.07.2020 18:06 Відповісти
Спочатку треба міжнародну площадку по "вільному вибору народу Хабарівської Народної Республіки-ХабНР",а Крим і сам тоді припреться.
15.07.2020 08:17 Відповісти
 
 