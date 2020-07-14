Позачергових засідань на цьому тижні не буде, тому що роботу Ради розблоковано, - "слуга народу" Арахамія
Верховна Рада не планує на цьому пленарному тижні проводити додаткові позачергові засідання.
Про це розповів у коментарі журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Позачергові ми вирішили зараз не ставити. Тому що ми розблокували фактично це чергове засідання. Всю цю повістку, яка була запланована на позачерговому варіанті перенесемо в чергове засідання", - пояснив Арахамія.
За словами голови фракції "Слуга народу", розгляд кадрових питань відбудеться в четвер.
Топ коментарі
+6 Гыг с Вами
показати весь коментар14.07.2020 17:34 Відповісти Посилання
+4 Cronos. UA
показати весь коментар14.07.2020 17:26 Відповісти Посилання
+3 Kolja Stambulskij
показати весь коментар14.07.2020 17:40 Відповісти Посилання
А шоб была-нада заблокировать??
😥
Моск хоч залишили??
Бувай... 🤣
В одном совхозе было засеяно 110 га. кукурузы. Когда кукуруза созрела, ее скосили и стали возить зеленую массу для закладки в силосные ямы. Первая машина с красным флажком привезла 2.5т, вторая(без флажка) - 1.5т, третья(с флажком) - 0.5т и т.д. Директор совхоза приказал определять урожайность по первой машине. И торжественно рапортовал району, что совхоз получил 507 центнеров зеленой массы с га. Вопрос: какой урожай был по рапорту и какой был фактически, если зимой в силосных ямах зеленой массы оказалось втрое меньше запланированного количества?