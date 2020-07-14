УКР
Позачергових засідань на цьому тижні не буде, тому що роботу Ради розблоковано, - "слуга народу" Арахамія

Позачергових засідань на цьому тижні не буде, тому що роботу Ради розблоковано, -

Верховна Рада не планує на цьому пленарному тижні проводити додаткові позачергові засідання.

Про це розповів у коментарі журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Позачергові ми вирішили зараз не ставити. Тому що ми розблокували фактично це чергове засідання. Всю цю повістку, яка була запланована на позачерговому варіанті перенесемо в чергове засідання", - пояснив Арахамія.

За словами голови фракції "Слуга народу", розгляд кадрових питань відбудеться в четвер.

+6
ну вот...стоит арестовать решалу ермака-и работа разблокирована
показати весь коментар
14.07.2020 17:34 Відповісти
+4
Блин..
А шоб была-нада заблокировать??
показати весь коментар
14.07.2020 17:26 Відповісти
+3
зеленые утырки приняли закон про игральний бизнес получили за это бабосы ...остальное им неинтересно
показати весь коментар
14.07.2020 17:40 Відповісти
Логику неандертальцев не понять. Смыслом там не пахнет.
показати весь коментар
14.07.2020 18:11 Відповісти
До неардельтальця Вам ще пару міліонів років.. ))
показати весь коментар
14.07.2020 18:22 Відповісти
Ну да, Куда уж мне. Меня такой бред олигофренов разбирать не учили. Тут профи нужен. Для этого надо минимум 6 лет учиться в медицинском.

Позачергових засідань на цьому тижні не буде, тому що роботу Ради розблоковано, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5973
показати весь коментар
14.07.2020 18:26 Відповісти
Співчуття жертві анатомічного театру..
😥
Моск хоч залишили??
Бувай... 🤣
показати весь коментар
14.07.2020 18:35 Відповісти
Зелю и его шоблу могут понимать исключительно только жители Луцкой области. И то желательно под кайфом.
показати весь коментар
14.07.2020 18:42 Відповісти
Це з фільму "За двома зайцями" ?
показати весь коментар
14.07.2020 18:51 Відповісти
Это из собрания речей "величайшего". Когда оно не озвучивает заранее заготовленный текст, а вещает своими словами.
показати весь коментар
14.07.2020 18:57 Відповісти
Таки да. Сытник ударил на опережение. Зеля с Ермаком теперь чухают причинное место.
показати весь коментар
14.07.2020 18:13 Відповісти
Чета логика=хитропопостью.. не??
показати весь коментар
14.07.2020 17:35 Відповісти
Так ти ж обрав цих хитропопих, а тепер невдоволений?
показати весь коментар
14.07.2020 17:53 Відповісти
💨😷
показати весь коментар
14.07.2020 18:08 Відповісти
А шож такое? А так хотелось...Кловунов посмотреть, поржать по приколу...
показати весь коментар
14.07.2020 17:53 Відповісти
Вопрос из далекого 1962.
В одном совхозе было засеяно 110 га. кукурузы. Когда кукуруза созрела, ее скосили и стали возить зеленую массу для закладки в силосные ямы. Первая машина с красным флажком привезла 2.5т, вторая(без флажка) - 1.5т, третья(с флажком) - 0.5т и т.д. Директор совхоза приказал определять урожайность по первой машине. И торжественно рапортовал району, что совхоз получил 507 центнеров зеленой массы с га. Вопрос: какой урожай был по рапорту и какой был фактически, если зимой в силосных ямах зеленой массы оказалось втрое меньше запланированного количества?
показати весь коментар
14.07.2020 17:55 Відповісти
Слава БОГУ что я не зелёный...из этого набора слов так и не понял что этот джигит хотел сказать..
показати весь коментар
14.07.2020 17:55 Відповісти
Этот джигит скорее всего и сам не понял что он хотел сказать...
показати весь коментар
14.07.2020 18:16 Відповісти
Мда... п#здец работники
показати весь коментар
14.07.2020 18:14 Відповісти
 
 