Позачергових засідань на цьому тижні не буде, тому що роботу Ради розблоковано, - "слуга народу" Арахамія

Верховна Рада не планує на цьому пленарному тижні проводити додаткові позачергові засідання.

Про це розповів у коментарі журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Позачергові ми вирішили зараз не ставити. Тому що ми розблокували фактично це чергове засідання. Всю цю повістку, яка була запланована на позачерговому варіанті перенесемо в чергове засідання", - пояснив Арахамія.

За словами голови фракції "Слуга народу", розгляд кадрових питань відбудеться в четвер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про кадрові призначення: "У п'ятницю всі будуть з головами"