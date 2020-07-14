УКР
У четвер проголосуємо Виборчий кодекс, а також розглянемо постанову про призначення місцевих виборів, - "слуга народу" Арахамія

У четвер проголосуємо Виборчий кодекс, а також розглянемо постанову про призначення місцевих виборів, -

Верховна Рада планує розглянути Виборчий кодекс у четвер, 16 липня.

Про це розповів у коментарі журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Виборчий кодекс буде проголосовано в четвер. У нас сьогодні було у Разумкова засідання всіх глав фракцій, ми визначилися, яким чином будемо рухатися. Там чотири тисячі поправок. Для того, щоб ніхто не блокував, як було з гральним бізнесом, ми вирішили, яким чином, скільки і хто візьме слів, скільки хвилин і потім скільки поправок на підтвердження, і десь ми за 2-3 години пройдемо весь Виборчий кодекс", - сказав Арахамія.

Він додав, що в четвер також розглянуть постанову про призначення місцевих виборів.

Нагадаємо, лідер "Слуги народу" Олександр Корнієнко раніше заявив, що Верховна Рада не буде переносити дату місцевих виборів, але планує внести деякі зміни до Виборчого кодексу перед їх проведенням.

Місцеві вибори в Україні мають відбутися наприкінці жовтня 2020 року.

В четверг проголосуем Избирательный кодекс, а также рассмотрим постановление о назначении местных выборов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9562
14.07.2020 18:02
Первое что должен буде сделать новый президент Украины и новая Верховная Рада отменить 99% того бреда, что напринимали "зеленые" макаки
В четверг проголосуем Избирательный кодекс, а также рассмотрим постановление о назначении местных выборов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3531
14.07.2020 18:11
заткните уже этот зеленый фонтан
14.07.2020 18:03
14.07.2020 18:02
14.07.2020 18:02
Так они настолько тупые , что реально не понимают , что отток квалифицированной рабочей силы при курсе 50 пойдет в разы быстрее и ЕС откроет границы к бабке не ходи . А зарплаты в Украине которые сей час 10 тыс гр , в 5 раз не вырастут не когда максимум в 2 .То есть мы будем иметь ситуацию , когда за 3 месяца работы в Польше человек заработает 150 штук гривен , а за год в Украине почти столько же . А теперь вопрос для дебилов : Дятлы кто ж вообще в Украине кроме пенсов останется.
14.07.2020 18:32
От на цих місцевих виборах слуг народу і прокатять.
14.07.2020 18:02
заткните уже этот зеленый фонтан
14.07.2020 18:03
Попробуйте только не назначить месные выборы.
14.07.2020 18:07
В четверг проголосуем Избирательный кодекс, а также рассмотрим постановление о назначении местных выборов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 710
14.07.2020 18:08
Не забув, як ти їх обирав?
14.07.2020 18:09
Первое что должен буде сделать новый президент Украины и новая Верховная Рада отменить 99% того бреда, что напринимали "зеленые" макаки
14.07.2020 18:11
14.07.2020 18:47
Копайте себе яму, ушлепки... Копайте глубже, чтобы не пришлось вас туда ногами заталкивать..
14.07.2020 18:29
Выплату средств дополнительной эмиссии гривен зелепузые проведут непосредственно перед выборами, а то, что через месяц гривна рухнет их не беспокоит, лохторат то уже проголосует.
14.07.2020 18:33
14.07.2020 18:33 Відповісти
 
 