У четвер проголосуємо Виборчий кодекс, а також розглянемо постанову про призначення місцевих виборів, - "слуга народу" Арахамія

Верховна Рада планує розглянути Виборчий кодекс у четвер, 16 липня.

Про це розповів у коментарі журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Виборчий кодекс буде проголосовано в четвер. У нас сьогодні було у Разумкова засідання всіх глав фракцій, ми визначилися, яким чином будемо рухатися. Там чотири тисячі поправок. Для того, щоб ніхто не блокував, як було з гральним бізнесом, ми вирішили, яким чином, скільки і хто візьме слів, скільки хвилин і потім скільки поправок на підтвердження, і десь ми за 2-3 години пройдемо весь Виборчий кодекс", - сказав Арахамія.

Він додав, що в четвер також розглянуть постанову про призначення місцевих виборів.

Нагадаємо, лідер "Слуги народу" Олександр Корнієнко раніше заявив, що Верховна Рада не буде переносити дату місцевих виборів, але планує внести деякі зміни до Виборчого кодексу перед їх проведенням.

Місцеві вибори в Україні мають відбутися наприкінці жовтня 2020 року.

