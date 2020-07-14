З 15 липня у Львові відкриють готелі, а з 17 липня - дитсадки, - міськрада

Сьогодні комісія з питань ТЕБ ​​та НС м. Львів ухвалила низку рішень для послаблення карантину. Зокрема, дозволено відкрити дитячі садки, інклюзивно-ресурсні центри та заклади розміщення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Відповідно до критеріїв постанови Кабміну, Львівська область може перейти до наступного етапу послаблення карантинних заходів, тому було прийнято рішення дозволити роботу дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності з 17 липня.

"Також ми дозволили роботу інклюзивно-ресурсних центрів Львова для проведення корекційної та психологічної допомоги, необхідної для дітей. Ми пропонуємо відкрити їх з 15 липня", - сказано в повідомленні.

Крім того, було прийнято рішення з 15 липня дозволити роботу закладам, які пропонують свої послуги з розміщення.

Водночас триває заборона на відвідування громадських місць і громадського транспорту без масок і посвідчення особи, проведення різних заходів у кількості понад 10 осіб, проведення діяльності закладів громадського харчування з 23.00 до 7.00.