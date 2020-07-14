УКР
З 15 липня у Львові відкриють готелі, а з 17 липня - дитсадки, - міськрада

З 15 липня у Львові відкриють готелі, а з 17 липня - дитсадки, - міськрада

Сьогодні комісія з питань ТЕБ ​​та НС м. Львів ухвалила низку рішень для послаблення карантину. Зокрема, дозволено відкрити дитячі садки, інклюзивно-ресурсні центри та заклади розміщення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Відповідно до критеріїв постанови Кабміну, Львівська область може перейти до наступного етапу послаблення карантинних заходів, тому було прийнято рішення дозволити роботу дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності з 17 липня.

"Також ми дозволили роботу інклюзивно-ресурсних центрів Львова для проведення корекційної та психологічної допомоги, необхідної для дітей. Ми пропонуємо відкрити їх з 15 липня", - сказано в повідомленні.

Крім того, було прийнято рішення з 15 липня дозволити роботу закладам, які пропонують свої послуги з розміщення.

Водночас триває заборона на відвідування громадських місць і громадського транспорту без масок і посвідчення особи, проведення різних заходів у кількості понад 10 осіб, проведення діяльності закладів громадського харчування з 23.00 до 7.00.

Звучит - как после какого-то апокалипсиса..
14.07.2020 18:24 Відповісти
Схоже, український П'ємонт вирішив серйозно поборотися за корону.
І може навіть відібрати її у ілалійського...

- California halts reopening as cases surge ...
- German Chancellor Angela Merkel said she would support local travel restrictions within Germany to contain COVID-19 hotspots...
- India has announced two further lockdowns in a bid to control spiraling COVID-19 cases...
- Disneyland Hong Kong has closed once more after reopening less than a month ago...
- Austria has expanded its ban on flights arriving from certain countries. Ten new countries with high coronavirus infection levels will be added to the list: Belarus, China, the UK, Iran, Portugal, Russia, Sweden and Ukraine ...
14.07.2020 19:25 Відповісти
https://censor.net/user/396492 Маячня.в нас померлих.за весь карантин.як в Італії було за два дні.Це при тому.що карантину два місяці практично ніхто не дотримується.Чи ви думаєте,що трупи таємно ховають?
14.07.2020 19:39 Відповісти
Ви про маячню розповідайте китайцям - у них інфікованих було утричі менше, ніж в Італії.
А про нашу славну статистику розмова окрема - досить лиш порівняти кількість тестів на душу населення хоча б з Польщею, вже не кажу про Італію.
Лізти на пальиу першості залиште американццям з бразилійцями - Україна за ними все одно не вженеться. А коронаентузіастам раджу порівняти статистику з трьох країн з приблизно однаковим 10-мільйонним населенням: Швеції, Білорусі та Чехії. І розповісти нам тут всім про надзвичаний рівень білоруської медицини та цілющість білоруської тракторотерапії. Особливо напередодні виборів, бо білоруси вже було наздогнали шведів, які зараз за кількістю інфікованих наближаються до в сто разів чисельніших китайців, а білоруси рєзко вишлі на плато, хоч протиепідемічні заходи у них ще ліберастичніші, ніж у Швеції - тобто майже ніякі.
14.07.2020 20:47 Відповісти
https://censor.net/user/396492 Вірити китайським комунякам себе не поважати.В нас від раку щороку до 80 тисяч людей помирає і це не я придумав.Нікого це взагалі не бентежило.І не потрібно казати,що рак не заразний.Тут штука у великий смертності,від цього самого раку.
14.07.2020 21:07 Відповісти
Віриш росіянським? Може білоруським? Чи таки Нашим?
Всі, хто вмирав від чогось іншого не перестали вмирати ні в нас, ні будь-деінде. Просто до них долучилася ще не одна несбесна тисяча у нас та кількасот тисяч в усьому світі. І процес триває.
За пів року у Брекситанії число смертей зросло на 65 000 "у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", як ********** казати наші держистатисти. 44 тисячі від коронавіоусу офіційно в лікарнях, ще десять тисяч - не в лікарнях, але у офіцйну статистику не потрапили через те, що вірус у них встановлено post mortem. Ну, і ще 11 тисяч померли просто так - "за компанію". А Штати за пів року тільки офіційно втратили "додатково" більше своїх громадян, ніж в усіх військових конфліктах після Другої Світової та звели до нуля все, що їм за чверть століття вдалося добитися у спарві зменшення смертності від дорожно-транспортних пригод.
14.07.2020 22:02 Відповісти
https://censor.net/user/396492 Та на Московії офіційно інфікованих дуже багато.Так що тут недоречно московитів показувати.Взагалі то я нікому недовіряю.Ще ніколи мені це підводило.Всі ці статистики ви не можете самі перевірити.Ви тільки бачите інформацію,яку вам подають кожен день і лякають нею.А щодо раку,я давно ще жахливу статистику бачив,більше того в мене повно знайомих померло саме від нього.Навіть родичі.
14.07.2020 22:07 Відповісти
Не довіряти нікому - це прохвесійна позиція борця перманентного спротиву. Або підпільника ...
Як там було у рейхс-мюллера Бронєвого:
"вєріть в наше врємья нільзя нікому, порой даже самому сібє".
Мені можна.

До речі, вам якось вдалося самому перевірити, чи Земля і справді кругла?
15.07.2020 00:18 Відповісти
https://censor.net/user/396492 Ті хто не довіряють,завжди виживають.Греки визначили,що Земля кругла.Ви можете це перевірити самі.
15.07.2020 01:11 Відповісти
Довіряєте грекам?
15.07.2020 01:29 Відповісти
https://censor.net/user/396492 Те як греки вираховували,можна самому повторити.
15.07.2020 01:45 Відповісти
 
 