УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10089 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
970 6

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки і Гнутового, втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки і Гнутового, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби 14 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник на світанку та вдень відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. Також поблизу Гнутового ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Підсумки за минулу добу

13 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 12 населених пунктів: Кам’янка, Луганське, Кримське, Славне, Пищевик, Водяне, Авдіївка, Майорськ, Оріхове, Хутір Вільний, Первомайське та Сартана.

За минулу добу троє українських захисників загинули, один зазнав поранення, ще один військовослужбовець – зазнав бойового травмування. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство США засудило вбивство українського медика найманцями РФ на Донбасі: "Ми глибоко засмучені"

13 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 5 крадіжок, 1 факт незаконного поводження зі зброєю та 7 фактів незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 68 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 174 транспортних засоби та 3 589 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 605 осіб. В зворотному напрямку – 441 особа. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 229 осіб, а в зворотному напрямку – 104 особи. КПВВ "Мар’їнка" з вини окупантів не функціонувало.

Автор: 

обстріл (30425) Донбас (22361) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какой режим прекращения огня, журналисты (так называемые) хоть вы скажите что на самом деле есть
показати весь коментар
14.07.2020 18:18 Відповісти
На самом деле -мир блещет в глазах *****
показати весь коментар
14.07.2020 18:28 Відповісти
потерь нет - только это гасит эмоции !!!
показати весь коментар
14.07.2020 18:53 Відповісти
Сартаны? Это же пригород Мариуполя, всего 15 км от него! что - бои уже на подходах к Марику?
показати весь коментар
14.07.2020 19:42 Відповісти
Сартаны? Это же пригород Мариуполя, всего 15 км от него! что - бои уже на подходах к Марику?
показати весь коментар
14.07.2020 21:28 Відповісти
ну а сколько километров до Пикуз в которой кацапы сидят от Сартаны 5-6 ?.главзебил Гнутово хочет им отдать всё ***** не угомонится - новая точка развода \ оставление наших позиций \ вот когда разведёт считай Мариуполь и сдан .
показати весь коментар
14.07.2020 22:31 Відповісти
 
 