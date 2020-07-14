Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки і Гнутового, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби 14 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник на світанку та вдень відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. Також поблизу Гнутового ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Підсумки за минулу добу

13 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 12 населених пунктів: Кам’янка, Луганське, Кримське, Славне, Пищевик, Водяне, Авдіївка, Майорськ, Оріхове, Хутір Вільний, Первомайське та Сартана.

За минулу добу троє українських захисників загинули, один зазнав поранення, ще один військовослужбовець – зазнав бойового травмування.

13 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 5 крадіжок, 1 факт незаконного поводження зі зброєю та 7 фактів незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 68 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 174 транспортних засоби та 3 589 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 605 осіб. В зворотному напрямку – 441 особа. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 229 осіб, а в зворотному напрямку – 104 особи. КПВВ "Мар’їнка" з вини окупантів не функціонувало.