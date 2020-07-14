Ухвалений закон про роботу "спрощенців" не відображує запити бізнесу, його подано з порушенням регламенту, - Саакашвілі

Закон №2524 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців", ухвалений 14 липня парламентом, сприятиме податковому терору, а не побудові нормального бізнес-клімату.

Таку думку висловив в Facebook глава виконкому Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Нацрада реформ за дорученням президента Володимира Зеленського також розробила поправки, "які б мінімізували збитки і перекоси" в первісному законопроєкті №1210 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

"Ми підготували багато поправок, які спростили б податкову адміністрацію, полегшили життя платникам податків, а також допомогли пом'якшити економічний спад. На жаль, паралельно були підготовлені поправки в іншій частині Офісу президента, які взагалі не відображають того, що готували ми. Тому я повинен констатувати, що ті поправки, які сьогодні можуть пройти в парламенті (пост опубліковано до голосування ВР. - Ред.), не будуть відображати чітко висловлене бажання президента поліпшити цей закон і не будуть відповідати інтересам платників податків", - переконаний Саакашвілі.

На його думку, ухвалений законопроєкт - "це не воля президента, а чиста профанація та імітація якихось змін, не змінюючи по суті нічого".

Саакашвілі навів свої аргументи:

"1) Більша частина звернень і листів які приходять в офіс по податкової темі — носять прохання скасувати норми законопроєкту 1210.

2) В той час коли всі країни проводять стимулювання бізнес-середовища, в тому числі фіскальними методами, ми напевно єдина країна, яка підвищує податки в кризу і закручує гайки по всіх фронтах

3) Металурги. Завод Ілліча 13 тис. Робочих місць — збитки 3.2 млрд. Гривень (1-й квартал). Падіння виробництва по галузі 31%. Чистий збиток 14 млрд ... Рента + 25-50%

4) Сигарети. Криза, підняття акцизів на Твен (тютюнових виробів для електричного нагріву. - Ред.) на 320%. Заганяють ринок в тінь або на імпорт.

5) Коли президент оголосив, що хоче внести правки до Законопроєкту 1210, ми відкрито звернулися до бізнесу і попросили допомогти — нам прислали велику кількість зауважень, які ми акумулювали і сформували в законопроєкт, який би спростив адміністрування і допоміг пом'якшити спад в економіці.

6) Частково в іншій частині Офісу президента та частково у парламенті був підготовлені правки, які не відображають запити бізнесу — фактично це профанація запиту президента.

7) Ці правки до того ж подаються з порушенням регламенту, порушуючи пряму норму регламенту Верховної Ради.

8) 22 варіанти позапланових перевірок бізнесу. 9 варіантів можливість арешту майна бізнесу і 1210 вводить ще нові. А також пропонує ще міняти графік планових перевірок. Як в такому податковий терор може розвиватися бізнес? Або вийти з тіні?

9) Ділова мета, вина платника, конструктивні дивіденди, збільшення повноважень податківців — це все тільки сприятиме податковому терору, а не побудови нормального бізнесу клімату. Збільшення штрафів у 2 рази, а за деякими статтями до 4 млн гривень".

Напомним, Верховная Рада 14 июля поддержала в целом законопроект №2524 о внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей, которые устраняют ряд недостатков закона об усовершенствовании администрирования налогов.