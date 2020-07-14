УКР
Новини
Ухвалений закон про роботу "спрощенців" не відображує запити бізнесу, його подано з порушенням регламенту, - Саакашвілі

Ухвалений закон про роботу

Закон №2524 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців", ухвалений 14 липня парламентом, сприятиме податковому терору, а не побудові нормального бізнес-клімату.

Таку думку висловив в Facebook глава виконкому Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Нацрада реформ за дорученням президента Володимира Зеленського також розробила поправки, "які б мінімізували збитки і перекоси" в первісному законопроєкті №1210 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

"Ми підготували багато поправок, які спростили б податкову адміністрацію, полегшили життя платникам податків, а також допомогли пом'якшити економічний спад. На жаль, паралельно були підготовлені поправки в іншій частині Офісу президента, які взагалі не відображають того, що готували ми. Тому я повинен констатувати, що ті поправки, які сьогодні можуть пройти в парламенті (пост опубліковано до голосування ВР. - Ред.), не будуть відображати чітко висловлене бажання президента поліпшити цей закон і не будуть відповідати інтересам платників податків", - переконаний Саакашвілі.

На його думку, ухвалений законопроєкт - "це не воля президента, а чиста профанація та імітація якихось змін, не змінюючи по суті нічого".

Саакашвілі навів свої аргументи:

"1) Більша частина звернень і листів які приходять в офіс по податкової темі — носять прохання скасувати норми законопроєкту 1210.

2) В той час коли всі країни проводять стимулювання бізнес-середовища, в тому числі фіскальними методами, ми напевно єдина країна, яка підвищує податки в кризу і закручує гайки по всіх фронтах

3) Металурги. Завод Ілліча 13 тис. Робочих місць — збитки 3.2 млрд. Гривень (1-й квартал). Падіння виробництва по галузі 31%. Чистий збиток 14 млрд ... Рента + 25-50%

4) Сигарети. Криза, підняття акцизів на Твен (тютюнових виробів для електричного нагріву. - Ред.) на 320%. Заганяють ринок в тінь або на імпорт.

5) Коли президент оголосив, що хоче внести правки до Законопроєкту 1210, ми відкрито звернулися до бізнесу і попросили допомогти — нам прислали велику кількість зауважень, які ми акумулювали і сформували в законопроєкт, який би спростив адміністрування і допоміг пом'якшити спад в економіці.

6) Частково в іншій частині Офісу президента та частково у парламенті був підготовлені правки, які не відображають запити бізнесу — фактично це профанація запиту президента.

7) Ці правки до того ж подаються з порушенням регламенту, порушуючи пряму норму регламенту Верховної Ради.

8) 22 варіанти позапланових перевірок бізнесу. 9 варіантів можливість арешту майна бізнесу і 1210 вводить ще нові. А також пропонує ще міняти графік планових перевірок. Як в такому податковий терор може розвиватися бізнес? Або вийти з тіні?

9) Ділова мета, вина платника, конструктивні дивіденди, збільшення повноважень податківців — це все тільки сприятиме податковому терору, а не побудови нормального бізнесу клімату. Збільшення штрафів у 2 рази, а за деякими статтями до 4 млн гривень".

Напомним, Верховная Рада 14 июля поддержала в целом законопроект №2524 о внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей, которые устраняют ряд недостатков закона об усовершенствовании администрирования налогов.

ВР (15185) податки (3975) Податковий кодекс (432) підприємці (629) Саакашвілі Міхеіл (2155) малий бізнес (283)
+15
Мишка ты баран...тебя туда взяли всего лишь для того что бы обеспечить видимость каких то реформ для зебильного лохтората... все свои наработки...если конечно такие есть...ты можешь сразу после написания скатывать у трубочку...и затусовывать себе у зад...
показати весь коментар
14.07.2020 18:54 Відповісти
+6
Самое время переселяться в домик с не более чем двумя этажами и плоской крышей. Там бегать удобней, и прыгать невысоко.
показати весь коментар
14.07.2020 18:55 Відповісти
+5
нарушение регламента... какая мелояь для зе-мафии. а карлсон этой мафии лижет
показати весь коментар
14.07.2020 18:51 Відповісти
нарушение регламента... какая мелояь для зе-мафии. а карлсон этой мафии лижет
показати весь коментар
14.07.2020 18:51 Відповісти
Там надо очень внимательно вычитать весь закон.

"....14 июля Рада может сделать первый шаг к тотальной фискализации всего малого бизнеса, вплоть до физлиц-предпринимателей первой группы.
На внеочередное заседание парламента планируется вынести http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67527 законопроект №2524 . Формально он декларирует упрощения в работе малого бизнеса. Но на самом деле это не так, - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
"Если его примут, будет основание посадить весь бизнес на кассовые аппараты, а это дополнительная нагрузка, минимум, 80 тысяч гривен в год плюс большие риски по проверкам и штрафам", - отмечает Доротич...."
показати весь коментар
14.07.2020 19:08 Відповісти
Как https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2635236646735820&set=a.1640287582897403&type=3 сообщил один из соавторов законопроекта и первый замглавы комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос"), законопроект №2524 был принят без ряда ключевых норм. Это касается отмены обязательной бумажной книги учета для ФОПов на упрощенной системе налогообложения, а также без ряда исправлений норм закона №466 (бывший законопроект №1210), которые просил бизнес. Эти поправки были приняты комитетом, но поставлены на подтверждение депутатом фракции "Европейская Солидарность" Ниной Южаниной и сбиты во время обсуждения. Источник: https://censor.net/n3208052
показати весь коментар
14.07.2020 19:18 Відповісти
Ути-пути! И кто это сделал?
показати весь коментар
14.07.2020 19:52 Відповісти
Таки так.. проходили..
показати весь коментар
14.07.2020 18:53 Відповісти
Мишка ты баран...тебя туда взяли всего лишь для того что бы обеспечить видимость каких то реформ для зебильного лохтората... все свои наработки...если конечно такие есть...ты можешь сразу после написания скатывать у трубочку...и затусовывать себе у зад...
показати весь коментар
14.07.2020 18:54 Відповісти
Миша, не устану тебе утырошному повторять - давай, до свидания..
показати весь коментар
14.07.2020 18:54 Відповісти
Дорогой громоотвод Миша, ты написал пустышку, не известно для кого, до свиданья наш ласковый Миша, возвращайся скорее домой.
показати весь коментар
14.07.2020 21:46 Відповісти
придется наверное хинкальщику опять границу прорывать
показати весь коментар
14.07.2020 18:54 Відповісти
Їв я ті хінкалі в Кутаісі. А фарш в них зелений. Так шо св.Міхо прийшовся зелені "ко двору".
показати весь коментар
14.07.2020 19:03 Відповісти
Самое время переселяться в домик с не более чем двумя этажами и плоской крышей. Там бегать удобней, и прыгать невысоко.
показати весь коментар
14.07.2020 18:55 Відповісти
Зелина шаурма открыла отверстие, через которое еду загружают.
показати весь коментар
14.07.2020 19:01 Відповісти
Как представитель этих самых "упрощенцев", скажу следующее: Михуил, иди на михуил!
показати весь коментар
14.07.2020 19:01 Відповісти
Старая власть еле избавилась от этого грузинского ансамбля песни и пляски,так новая взяла и их дирижера притащила.
показати весь коментар
14.07.2020 19:06 Відповісти
Все нормально, этот закон 1210 быстрее потопит все зелёное шобло. Не всякой крысе удастся спастись.
показати весь коментар
14.07.2020 19:06 Відповісти
Может мне кто-то объяснить чем этот грузинский клоун занимается уже пятый месяц. Ну, реформы какие-то провел... Вобщем за что михуэль получает зарплату кто-то скажет!
показати весь коментар
14.07.2020 19:08 Відповісти
Судя по тому, шо он говорит, наняли его только для того, шоб рассказывать какой хороший сцарь Моника, и как ему мешают проводить реформы нехорошие редиски-бояре.
показати весь коментар
14.07.2020 20:28 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 19:09 Відповісти
Сироти народу?
показати весь коментар
14.07.2020 19:20 Відповісти
Учитывая что Митенька не только за них голосовал но и тут жопу рвал! Митенка как ты себя сделал даже в кама-сутре не описано!
показати весь коментар
14.07.2020 19:46 Відповісти
ізвращенєц він
показати весь коментар
14.07.2020 22:58 Відповісти
Сиротам кусать хочется.
показати весь коментар
14.07.2020 22:28 Відповісти
Служба безпеки України затримала ймовірного автора скандальних "плівок Єрмака", на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака "торгує" держпосади.https://bykvu.com/ua/bukvy/sbu-zaderzhala-verojatnogo-avtora-plenok-ermaka/ «Плівки Єрмака»: СБУ затримала ймовірного автора записів Дмитра Штанька | Новини України - #Букви
показати весь коментар
14.07.2020 19:13 Відповісти
Хороший преЗЕдент и плохая половина ОПы....цЫрк...
показати весь коментар
14.07.2020 19:13 Відповісти
А в нинішнього презедента є своя воля? Чи може вже внесли зміни в Конституцію і в нас вже не парламентсько-президентська форма правління?
Та й з рештою, Міхо, слідкуй за своїм язиком. Через тебе вже двічі (мінімум) мало не зруйнувалися відносини між Україною та Грузією.
показати весь коментар
14.07.2020 19:13 Відповісти
Сракошвили за свой базар даже в Грузии не отвечал. Что ты хочешь от дебила который просрал 20% территории Грузии?
показати весь коментар
14.07.2020 19:48 Відповісти
зеля розводить Міхеїла
показати весь коментар
14.07.2020 19:17 Відповісти
Когда будут уже голосовать законы, разработанные офисом Саакашвили? Вот где необходимые и насущные вопросы, касающиеся жизни людей.
показати весь коментар
14.07.2020 19:33 Відповісти
Когда доллар будет по 1000 гривен, но это сосна корабельная не точно!
показати весь коментар
14.07.2020 19:49 Відповісти
как всегда - людям мозги крутили, собирали от людей предложение, люди тратили время на власть, объясняя что они не понимают - и они как всегда чихали на людей( свои карманы набивают). Михо , а что ты там делаешь? надеешься что следующий майдан тебя к власти приведет. Я не верю что ты веришь в команду Зе
показати весь коментар
14.07.2020 19:39 Відповісти
Одних дармоедов в лице ОБЕП убрали, так новых придумывают.
показати весь коментар
14.07.2020 19:57 Відповісти
а "другая часть офиса" и "в другой части офиса" это он про что?
показати весь коментар
14.07.2020 20:28 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 21:07 Відповісти
Папуасов фигачат во все отверстия.
показати весь коментар
14.07.2020 21:12 Відповісти
Мишя, иди на х...й!
показати весь коментар
14.07.2020 21:45 Відповісти
А фамилии авторов закона по упрощенцам есть, надо посмотреть, кто это, уверен, что мы увидим там агентов кремля, антиуикраинцев и дебилов, можно быстро выяснить и повесить их за мошонку.
показати весь коментар
14.07.2020 22:28 Відповісти
Я так понял в этом представлении Саакашвили играет роль второго клоуна, для отвлечения внимания.
показати весь коментар
14.07.2020 22:31 Відповісти
Бизнес может быть только у олигархов. (с) ВР.
Так?
показати весь коментар
15.07.2020 08:48 Відповісти
 
 