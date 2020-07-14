УКР
У Чернівцях послабили карантин - дозволили роботу ресторанів і клубів до 23:00

У Чернівцях запровадили послаблення карантинних обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 14 липня повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради.

Відповідні зміни 8 липня було внесено до постанови Кабінету Міністрів, уточнили в міськраді.

Зокрема, дозволено роботу установ культури з наповненістю не більше 50% стаціонарних розміщених місць для сидіння і/або не більше однієї людини на 5 м² площі закладу.

Крім цього, до 23.00 дозволена робота розважальних закладів (нічних клубів), а також закладів громадського харчування - ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів.

карантин (18172) Чернівці (574) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Фу, какая мелочь! В Киеве ресторан "слуги народа" Тищенко "ВЕЛЮР" работает круглосуточно и ничего, ЗЕ нравится.
показати весь коментар
14.07.2020 19:24 Відповісти
И казино! Пренеприменно!
показати весь коментар
14.07.2020 19:29 Відповісти
Полиция охраняла ночную гулянку с участием сынка Авакова. Видео.
https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d1%81-%d1%83%d1%87%d0%b0.html
показати весь коментар
14.07.2020 19:30 Відповісти
Все готовятся к установке автоматов и казино. ИДЁТ АКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ВЗЯТОК МУСОРАМ. Бизнес мафии получил очередной толчок.
показати весь коментар
14.07.2020 19:55 Відповісти
 
 