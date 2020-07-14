У Чернівцях послабили карантин - дозволили роботу ресторанів і клубів до 23:00
У Чернівцях запровадили послаблення карантинних обмежень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 14 липня повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради.
Відповідні зміни 8 липня було внесено до постанови Кабінету Міністрів, уточнили в міськраді.
Зокрема, дозволено роботу установ культури з наповненістю не більше 50% стаціонарних розміщених місць для сидіння і/або не більше однієї людини на 5 м² площі закладу.
Крім цього, до 23.00 дозволена робота розважальних закладів (нічних клубів), а також закладів громадського харчування - ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів.
