Таких обстрілів не було з 2018-го, міни можуть падати і вранці, і вдень, і вночі, - мешканка Зайцевого, поблизу якого вбили військового медика

Місцеві кажуть, що за останні два тижні в районі Зайцевого чути не тільки стрілецьку зброю - летять міни. Стверджують, що раніше обстріли були вранці і вночі, а тепер можуть бути і вдень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Ольги Омельянчук, опублікований Радіо Свобода.

За словами мешканки частини Зайцевого - села Жованка - Ірини Борисової, таких масованих обстрілів не було вже кілька років.

"Чотири дні тому, - каже Борисова, - було дуже страшно. Мої хлопці, чоловік і син, вийшли на вулицю покурити. І я тільки почула, як син крикнув: "Лягай!". Таких обстрілів не було з 2018-го. Бойовики стріляють буквально з усього. До стрілецької зброї ми звикли, взагалі не реагуємо. А останні два тижні шмаляють взагалі з усього. Міни можуть падати і вранці, і вдень, і вночі".

Нагадаємо, 13 липня російські окупаційні війська в порушення всіх міжнародних і гуманітарних норм після даних гарантій щодо режиму тиші на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла загиблого командира взводу.. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один – бойове травмування.

Як повідомив командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас, евакуаційну групу найманці РФ розстрілювали з трьох боків.

Тіла військового медика і бійця 35-ї бригади морської піхоти, які 13 липня потрапили в засідку найманців РФ під час евакуації загиблого українського воїна, залишаються на полі бою поблизу Зайцевого. Тіло воїна, якого повинні були евакуювати, найманці РФ забрали собі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про загибель військового медика в зоні ООС: Це конкретний умисний злочин - вбивство, засідка і повторне вбивство