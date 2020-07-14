УКР
Таких обстрілів не було з 2018-го, міни можуть падати і вранці, і вдень, і вночі, - мешканка Зайцевого, поблизу якого вбили військового медика

Місцеві кажуть, що за останні два тижні в районі Зайцевого чути не тільки стрілецьку зброю - летять міни. Стверджують, що раніше обстріли були вранці і вночі, а тепер можуть бути і вдень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Ольги Омельянчук, опублікований Радіо Свобода.

За словами мешканки частини Зайцевого - села Жованка - Ірини Борисової, таких масованих обстрілів не було вже кілька років.

"Чотири дні тому, - каже Борисова, - було дуже страшно. Мої хлопці, чоловік і син, вийшли на вулицю покурити. І я тільки почула, як син крикнув: "Лягай!". Таких обстрілів не було з 2018-го. Бойовики стріляють буквально з усього. До стрілецької зброї ми звикли, взагалі не реагуємо. А останні два тижні шмаляють взагалі з усього. Міни можуть падати і вранці, і вдень, і вночі".

Нагадаємо, 13 липня російські окупаційні війська в порушення всіх міжнародних і гуманітарних норм після даних гарантій щодо режиму тиші на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла загиблого командира взводу.. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один – бойове травмування.

Як повідомив командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас, евакуаційну групу найманці РФ розстрілювали з трьох боків.

Тіла військового медика і бійця 35-ї бригади морської піхоти, які 13 липня потрапили в засідку найманців РФ під час евакуації загиблого українського воїна, залишаються на полі бою поблизу Зайцевого. Тіло воїна, якого повинні були евакуювати, найманці РФ забрали собі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про загибель військового медика в зоні ООС: Це конкретний умисний злочин - вбивство, засідка і повторне вбивство

обстріл (30425) Донбас (22361) операція Об’єднаних сил (6725) Зайцеве (39)
Топ коментарі
+14
В сериале от кварталла 95 мир во всём мире уже давно! И только Порошенко никак не угомониться: не давая 73% президенту воплотить сценарий в жизнь!
14.07.2020 19:53 Відповісти
+8
Ой-пи пишеЦА через дефис
14.07.2020 19:54 Відповісти
+8
14.07.2020 20:01 Відповісти
зеля всех вычислит по ойпи и накажет, отводом наших войск ещё дальше
14.07.2020 19:52 Відповісти
Ой-пи пишеЦА через дефис
14.07.2020 19:54 Відповісти
И пишется АЙ-ПИ.
14.07.2020 20:04 Відповісти
По ЗЕ-ленски ПИ-ПИ
14.07.2020 20:24 Відповісти
Таа-тиии-Шооо?!
14.07.2020 23:49 Відповісти
У зельца отрицательный(- 50) ойку, ему можно вычислять и без дефиса.
14.07.2020 20:10 Відповісти
за Урал.
15.07.2020 07:26 Відповісти
В сериале от кварталла 95 мир во всём мире уже давно! И только Порошенко никак не угомониться: не давая 73% президенту воплотить сценарий в жизнь!
14.07.2020 19:53 Відповісти
"Жме руку"
15.07.2020 07:27 Відповісти
вспомним:

С 21 июля на Донбассе начинается "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведение огня.

Об этом говорится в заявлении Трехсторонней контактной группы, опубликованном на сайте ОБСЕ.

В документе, принятом ТКГ, впервые предусмотрена ответственность за открытие огня. В случаях нарушений режима прекращения огня на Донбассе будут принимать "дисциплинарные меры" и сообщать о таких случаях Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
14.07.2020 19:54 Відповісти
Ху#ло уже трясется от страха.
14.07.2020 20:26 Відповісти
Я впевнений, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Впевнений особисто. Я говорив, що я готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо Мінський процес не буде працювати, то ми будемо міняти тактику.

самое время менять тактику зезвиздун
14.07.2020 19:57 Відповісти
Уже поменял--легализовал мафию.
14.07.2020 19:58 Відповісти
Откуда ты знаешь, на какую он поменяет?
14.07.2020 19:59 Відповісти
За все обстрелы нужно благодарить Зебильного Недоробка. Он сегодня всем командует и управляет, начиная от игровых автоматов и казино.
14.07.2020 19:57 Відповісти
14.07.2020 19:59 Відповісти
А ***** бачить що говнокомандувач-зелене лайно-посрак- чмо заглядає кожен раз в дупу йому і бачить там ....що він там бачить невідомо. Зелену владу на чолі з зі сбродом потрібно зносити..так само потрібно гнати сабакова і його оточення..корупція в МВС піднялась до немагу..злочини, катування продовжуються. керівництво на скарги відповідає відписками, патрульна поліція перетворилась в ОЗУ..
14.07.2020 19:59 Відповісти
14.07.2020 20:01 Відповісти
Доложите об этом преЗеденту, а то у него «постреливают» и «войну оно закончило в своей голове»........😡
14.07.2020 20:02 Відповісти
Или оперетка какая дешёвка! ОБСЕ, послы были там днями разные с разных стран, наверняка есть фото, видеозаписей с фиксацией времени суток, число итд. Звукозапись там можно по уровню шумов от взрывов определять калибр---та наверно и есть это всё примерно подобное. Седьмой год война. Седьмой год гробы плывут оттуда в глубь страны, а сколько уже на протезах, на колясках спинальников, слепых, глухих? Это игра---но во что? Одно здесь точно---за наш счёт. И не только деньгами такое считают. Пора решать.
14.07.2020 20:04 Відповісти
всем зэбилам на фронт , защищать своего бубочку
14.07.2020 20:12 Відповісти
Та да! Глянул вон с балкона---впрямь пошли уже косяками! И с косяками за пазухой у каждого! Золотая рота!
14.07.2020 20:34 Відповісти
Там Петя місце забив.
15.07.2020 07:31 Відповісти
В твоих штанах, а, забыл.. у руснявых - портки
15.07.2020 20:21 Відповісти
Пора решать..... Вирішує одна людина. І вона, на превеликий жаль, не в Україні. (((
14.07.2020 20:14 Відповісти
Да, так иногда бывает что один решает. Но и иначе бывает---и тоже редко. Провести предварительную орг-подготовку. Может и деньги понадобятся там для плакатов---не много скорее всего. Да в 24 областных центрах и в Киеве выйти от 100 тыс. на митинг. Надпись одна у всех *ВОН*. Сми пусть тоже раструбят. Как то видел по весне в Мадриде по поводу пенсии вышло вроде 300 тыс, по их же инфе. Да и на Майдан выходили не меньше и не раз. Может смешно? Но 7 лет война. Может это устраивает многих?
14.07.2020 20:26 Відповісти
И что там наш говнокомандующий, фейсбук не может загрузить?
14.07.2020 20:09 Відповісти
Ранний Зеленский напоминает позднего Порошенко. Но Петю хотя бы принудили к миру и сломали, а Зеля какой-то с ходу поломатый.
14.07.2020 20:10 Відповісти
поколотый и понюханый
14.07.2020 20:13 Відповісти
Мір в глазах путіна... (((
14.07.2020 20:10 Відповісти
Що там про "просто пєрєстать стрєлять"? Чи може "бажання миру в очах Путіна"? А головне, що в голові безголового війна вже закінчена!
Де команда арті? Чи хоча б мінометами накрити позиції рашиків... Але так, щоб вони кров'ю харкали до скінчання віку!
14.07.2020 20:12 Відповісти
К сожалению, Путин не разрешает. Это единственная причина, о которой просто прямо не говорят.
14.07.2020 20:17 Відповісти
Це наслідок розведення.
14.07.2020 20:17 Відповісти
Никто именно там ничего не разводил .
14.07.2020 20:33 Відповісти
Військо теж ніхто не деморалізовував.
Правда ж ? Кожний зебіл поклянеться.
14.07.2020 20:36 Відповісти
Деморалізовував . Політика нинішнього президента - не те , що від нього чекали .
14.07.2020 20:40 Відповісти
Ні. Це саме те, чого чекали розумні люди, застерігали інших.
Але хто ж послухав...
15.07.2020 14:38 Відповісти
вывод :при обстрелах курить вредно.
14.07.2020 20:45 Відповісти
А відповіді нашої арти не чути ? Бо в 2018 була , як до порівняння для цієї теми
14.07.2020 20:52 Відповісти
Все Просто , - Сдают Зачеты и отрабатывают практически .Знести все под чистую на отлично , а отправят все , что Соберут в пакет , а не сопли жевать , - Не в сторону Военных , а нашему главнокомандующему , который запрещает Стрелять и смотрит в Глаза.
14.07.2020 22:28 Відповісти
Зеленській відведе війська за Дніпровський вал, як це зробив гофмаршал Турчинов за рекомендацією Тимошенчихи на виконання дзвінків Обами, Меркель і іших масонів.
15.07.2020 06:41 Відповісти
Хм..такая тактика у них была всегда. Так воюет только Россия и только она. Напомним бомбежки российских вертухаев больниц Сирии, когда под развалинами толпа бросалась спасать детей, бомбители обязательно подождав немного, снова прилетали бомбить теперь уже спасающих. Видите, та же картина, та же стратегия. Напомню гламурненькую песенку..хотят ли русские войны. Ой хотят, ой как хотят.
Особенно зеленое кремлевское чмо, кстати с точки зрения развития даже собственной страны, не говоря уже о цивилизации, АБСОЛЮТНО! бесполезное существо. Умышленно тормозящее ее развитие. Почти уверен, что оную человеконенавистническую тактику могло придумать только такое говно. Даже по его говняному хлебалу видно, что он автор.
15.07.2020 09:41 Відповісти
зешмаркля так говоришь, надо перестать стрелять?
говно оно и в качестве говнокомандующего - говно)))
15.07.2020 11:36 Відповісти
Зе-срань вже пiдготовила подарунок до 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет.

Саме в цей день розглядається проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362).
Цей законопроєкт, внесений гнидою М.Бужанським, передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.
По-перше, законопроєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися кацапською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року.
Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою. Ухвалення законопроєкту 2362 позбавить школярів такої можливості, а отже, поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії.
По-друге, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів кацапською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%).
По-третє, у всіх школах України можна буде викладати "один або декілька предметів", у тому числі, кацапською мовою"...

дякуємо вам, ЗеБiли!
15.07.2020 14:04 Відповісти
Спочатку повідомили, що медика вбили, а двоє бійців пішли його забрати, і бойовики із засідки майже в упор їх убили. ТРОЄ УБИТИХ, і їх не могли забрати. Тепер: "групу розстріляли, і один медик вбитий, один воїн поранений, а другий травмований".
15.07.2020 14:18 Відповісти
 
 