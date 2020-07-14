Таких обстрілів не було з 2018-го, міни можуть падати і вранці, і вдень, і вночі, - мешканка Зайцевого, поблизу якого вбили військового медика
Місцеві кажуть, що за останні два тижні в районі Зайцевого чути не тільки стрілецьку зброю - летять міни. Стверджують, що раніше обстріли були вранці і вночі, а тепер можуть бути і вдень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Ольги Омельянчук, опублікований Радіо Свобода.
За словами мешканки частини Зайцевого - села Жованка - Ірини Борисової, таких масованих обстрілів не було вже кілька років.
"Чотири дні тому, - каже Борисова, - було дуже страшно. Мої хлопці, чоловік і син, вийшли на вулицю покурити. І я тільки почула, як син крикнув: "Лягай!". Таких обстрілів не було з 2018-го. Бойовики стріляють буквально з усього. До стрілецької зброї ми звикли, взагалі не реагуємо. А останні два тижні шмаляють взагалі з усього. Міни можуть падати і вранці, і вдень, і вночі".
Нагадаємо, 13 липня російські окупаційні війська в порушення всіх міжнародних і гуманітарних норм після даних гарантій щодо режиму тиші на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла загиблого командира взводу.. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один – бойове травмування.
Як повідомив командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас, евакуаційну групу найманці РФ розстрілювали з трьох боків.
Тіла військового медика і бійця 35-ї бригади морської піхоти, які 13 липня потрапили в засідку найманців РФ під час евакуації загиблого українського воїна, залишаються на полі бою поблизу Зайцевого. Тіло воїна, якого повинні були евакуювати, найманці РФ забрали собі.
С 21 июля на Донбассе начинается "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведение огня.
Об этом говорится в заявлении Трехсторонней контактной группы, опубликованном на сайте ОБСЕ.
В документе, принятом ТКГ, впервые предусмотрена ответственность за открытие огня. В случаях нарушений режима прекращения огня на Донбассе будут принимать "дисциплинарные меры" и сообщать о таких случаях Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
самое время менять тактику зезвиздун
Де команда арті? Чи хоча б мінометами накрити позиції рашиків... Але так, щоб вони кров'ю харкали до скінчання віку!
Правда ж ? Кожний зебіл поклянеться.
Але хто ж послухав...
Особенно зеленое кремлевское чмо, кстати с точки зрения развития даже собственной страны, не говоря уже о цивилизации, АБСОЛЮТНО! бесполезное существо. Умышленно тормозящее ее развитие. Почти уверен, что оную человеконенавистническую тактику могло придумать только такое говно. Даже по его говняному хлебалу видно, что он автор.
говно оно и в качестве говнокомандующего - говно)))
Саме в цей день розглядається проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362).
Цей законопроєкт, внесений гнидою М.Бужанським, передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.
По-перше, законопроєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися кацапською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року.
Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою. Ухвалення законопроєкту 2362 позбавить школярів такої можливості, а отже, поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії.
По-друге, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів кацапською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%).
По-третє, у всіх школах України можна буде викладати "один або декілька предметів", у тому числі, кацапською мовою"...
дякуємо вам, ЗеБiли!