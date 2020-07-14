На журналістів, які знімали сюжет про матір-убивцю в Харкові, напав невідомий, поліція відкрила провадження
Поліція почала кримінальне провадження за фактом нападу на знімальну групу харківської телекомпанії "АТН", який стався у вівторок, близько 11:00.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Журналісти написали заяву про те, що чоловік нецензурно висловлювався на їхню адресу і погрожував фізичною розправою. Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України", - наголошується в повідомленні.
Інцидент стався, коли журналіст і оператор приїхали знімати сюжет про жінку, яка задушила свого 10-річного сина і наклала на себе руки. З будинку вийшов чоловік, який нецензурно лаявся та ображав знімальну групу, відібрав у оператора штатив від камери, кинувся на припаркований поруч автомобіль і відірвав дверні ручки. Потім той же чоловік із групою невідомих почав кидати в знімальну групу каміння.
Щодо цього інциденту поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановили, що нападник був родичем загиблої.
Так, ці "довгошиї", що женуться за рейтингом свого каналу і лізуть в душу в такій ситуації - цинічні падлюки, але, на мою думку, будь-які дії треба називати на своє ймення: вбили - вбивство.
А от переходити до образ - то прирівнює "довгошиїх" і вас десь на рівні плінтусу... Не спускайтесь до їхнього рівня, будьте вище, зберігайте свою людяність. Саме цим люди відрізняються від тварин ("довгошиїх", московитських та ін.)
Твари, слетающиеся на чужое горе, чтоб поживиться как гиены или стервятники.