На журналістів, які знімали сюжет про матір-убивцю в Харкові, напав невідомий, поліція відкрила провадження

Поліція почала кримінальне провадження за фактом нападу на знімальну групу харківської телекомпанії "АТН", який стався у вівторок, близько 11:00.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Журналісти написали заяву про те, що чоловік нецензурно висловлювався на їхню адресу і погрожував фізичною розправою. Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України", - наголошується в повідомленні.

Інцидент стався, коли журналіст і оператор приїхали знімати сюжет про жінку, яка задушила свого 10-річного сина і наклала на себе руки. З будинку вийшов чоловік, який нецензурно лаявся та ображав знімальну групу, відібрав у оператора штатив від камери, кинувся на припаркований поруч автомобіль і відірвав дверні ручки. Потім той же чоловік із групою невідомих почав кидати в знімальну групу каміння.

Читайте також: Жінка задушила 10-річного сина і вчинила самогубство в Харкові, - поліція

Щодо цього інциденту поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що нападник був родичем загиблої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У харків'янки, яка задушила свого 10-річного сина і вчинила самогубство, були фінансові проблеми, - поліція