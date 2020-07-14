УКР
На журналістів, які знімали сюжет про матір-убивцю в Харкові, напав невідомий, поліція відкрила провадження

Поліція почала кримінальне провадження за фактом нападу на знімальну групу харківської телекомпанії "АТН", який стався у вівторок, близько 11:00.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Журналісти написали заяву про те, що чоловік нецензурно висловлювався на їхню адресу і погрожував фізичною розправою. Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України", - наголошується в повідомленні.

Інцидент стався, коли журналіст і оператор приїхали знімати сюжет про жінку, яка задушила свого 10-річного сина і наклала на себе руки. З будинку вийшов чоловік, який нецензурно лаявся та ображав знімальну групу, відібрав у оператора штатив від камери, кинувся на припаркований поруч автомобіль і відірвав дверні ручки. Потім той же чоловік із групою невідомих почав кидати в знімальну групу каміння.

Читайте також: Жінка задушила 10-річного сина і вчинила самогубство в Харкові, - поліція

Щодо цього інциденту поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що нападник був родичем загиблої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У харків'янки, яка задушила свого 10-річного сина і вчинила самогубство, були фінансові проблеми, - поліція

Автор: 

журналістика (1802) Нацполіція (15429) Харків (5855)
+6
Ну ради рейтинга чего не стерпишь...и пох на исковерканные жизни уже не живых людей.
показати весь коментар
14.07.2020 20:15 Відповісти
+4
В даній ситуації, я би також дав у морду тому журналісту. Наглий , безпардонний тип , лізе у особисте життя других, прикриваючись вроді би професійним правом журналіста.
показати весь коментар
14.07.2020 21:04 Відповісти
+3
когда нашли труп с огнестрелом у кореша министра - было самоубийством пару месяцев (и наверное в некоторых случаях было бы и дальше). а тут за два дня уже определили, что мать убийца.
показати весь коментар
14.07.2020 20:22 Відповісти
Ого! А вбивство - то не горе? Самогубство - не горе?
Так, ці "довгошиї", що женуться за рейтингом свого каналу і лізуть в душу в такій ситуації - цинічні падлюки, але, на мою думку, будь-які дії треба називати на своє ймення: вбили - вбивство.
А от переходити до образ - то прирівнює "довгошиїх" і вас десь на рівні плінтусу... Не спускайтесь до їхнього рівня, будьте вище, зберігайте свою людяність. Саме цим люди відрізняються від тварин ("довгошиїх", московитських та ін.)
показати весь коментар
14.07.2020 20:33 Відповісти
Мудацие журнашлюхи. Если бы полиция у нас работала - несчастных людей защитили бы от мародерского любопытства журнашлюх и журнапидаров.
Твари, слетающиеся на чужое горе, чтоб поживиться как гиены или стервятники.
показати весь коментар
14.07.2020 21:17 Відповісти
14.07.2020 20:15 Відповісти
14.07.2020 20:22 Відповісти
Анархия и только-анархия... не агитирорекламирую,а возтмущяюсь,.....
показати весь коментар
14.07.2020 20:36 Відповісти
это украинская власть доводит людей до того что те уходят из жизни семьями .
показати весь коментар
14.07.2020 20:43 Відповісти
14.07.2020 21:04 Відповісти
Зря родственники не написали заявы за вмешательство в личную жизнь. И иск миллионов на 10. твари.
показати весь коментар
14.07.2020 21:18 Відповісти
У человека горе, стресс, можно понять. А журналюги лезут с вопросами, снимают, смакуют. Есть же человеческая этика, такт, в конце концов. Они бы хоть разрешение спросили, нелюди.
показати весь коментар
14.07.2020 21:57 Відповісти
АТН - это как бы проукраинский, пропатриотичный харьковский канал. Поэтому, панове писатели, потише на своих-то!
показати весь коментар
14.07.2020 22:33 Відповісти
Песпардонность и наглость наших журналистов зашкаливает
показати весь коментар
15.07.2020 06:12 Відповісти
 
 