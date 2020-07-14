"Енергоатом" знайшов порозуміння з Міненерго з питань змісту Статуту і відкликав свій позов, - віцепрезидент Галущенко

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" знайшла порозуміння з Міненерго з питань змісту свого статуту.

Про це в Facebook заявив віцепрезидент з розвитку компанії Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Фінансові виклики, які стоять перед компанією сьогодні, потребують кардинальних та термінових рішень. В той же час зміни, які були внесенні до Статуту наприкінці минулого року попереднім керівництвом Міненерго повністю унеможливлюють такі кроки. Саме тому наприкінці червня Енергоатом змушений був звернутися до суду з позовом проти Міненерго, аби визнати окремі положення Статуту недійсними", - зазначив він.

За словами Галущенка, в результаті робочого діалогу впродовж липня між керівництвом компанії і теперішнім керівництвом Міненерго, "вдалося досягнути оптимістичного порозуміння за усіма спірними питаннями".

Читайте також: "Енергоатом" хоче через суд змінити статут підприємства

"Потреба розглядати справу у суді на даному етапі фактично відпала. Саме тому Енергоатом відкликав позовну заяву та наразі зосередиться на практичній складовій роботи. Нова редакція Статуту уже направлена Енергоатомом до Міненерго. Розраховуємо на якнайшвидше її затвердження", - заявив він, додавши до посту копію документа про відкликання позову.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергоатом успішно вийшов на ринок двосторонніх договорів

Нагадаємо, 2 липня стало відомо, що НАЕК "Енергоатом", що об'єднує всі атомні електростанції України, звернувся до господарського суду Києва з позовом, в якому просить визнати недійсними окремі пункти чинного статуту. Чинну редакцію статуту було ухвалено 5 грудня 2019 року. В "Енергоатомі" стверджують, що вона "не відповідає Господарському кодексу України та законодавству про управління об'єктами державної власності. Крім того - містить значну кількість положень, які порушують права і законні інтереси Компанії, а також створюють перешкоди і роблять неможливою нормальну і ефективну роботу підприємства - суб'єкта ринку електричної енергії - державного підприємства".