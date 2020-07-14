У РФ пригрозили екстрадицією і покаранням українським політикам, які закликають повернути окупований Крим
Держдума РФ розглядає законопроєкт, яким заклик до відчуження території Росії буде прирівняний до екстремізму. Документ було подано після доповнення конституції статтею про захист суверенітету і територіальної цілісності.
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що після вступу документа в силу відповідальність настане і для тих, хто перебуває за кордоном.
"Це особливо стосується наших українських колег. Заяви щодо Криму, які вони робитимуть, потягнуть за собою покарання за законами РФ", - сказав Володін у вівторок на пленарному засіданні під час обговорення відповідного законопроєкту.
"Ми зможемо вимагати їхню екстрадицію в нашу країну", - додав голова Держдуми.
Володін зазначив, що "для американських політиків, які мріяли про нашу країну, теж з'являється відповідальність".
"У разі приїзду в нашу сторону вони можуть бути заарештовані. І можна вимагати їхню екстрадицію сюди", - сказав спікер Думи.
Він зазначив, звертаючись до депутатів, що країна у всіх одна, партійні інтереси можуть бути різні.
Законопроєкт внесено до Держдуми на виконання оновленої Конституції, в якому екстремізмом визнається порушення територіальної цілісності РФ, зокрема відчуження частини її території, заявив голова комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков.
"Законопроєктом пропонується уточнити термінологію чинного федерального закону № 114-ФЗ "Про протидію екстремістській діяльності", який відносить порушення цілісності РФ до екстремістської діяльності", - сказав Крашенінніков журналістам.
Він зазначив, що пропонується вказати, що "екстремізмом визнається порушення територіальної цілісності РФ, у тому числі відчуження частини її території".
Співавтором законопроєкту є голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас.
Видання зазначає, що на підставі частини 21 статті 67 Конституції встановлено, що РФ забезпечує захист свого суверенітету і територіальної цілісності. Дії, спрямовані на відчуження частини території Російської Федерації, а також заклики до таких дій не допускаються.
Нагадаємо, в Росії та окупованому нею Криму із 25 червня по 1 липня відбувалося голосування за поправки до Конституції РФ. Одна з поправок стосується обнулення президентських термінів, що дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі, і залишатися при владі до 2036 року. Він перебуває при владі в Росії з 2000 року.
Голосувати за поправки можна було тільки пакетом: за чи проти всіх. Крім обнулення термінів Володимира Путіна, росіянам пропонували схвалити закріплення статусу російської мови як "мови державотворчого народу", додати в Конституцію згадку бога і заборонити "применшувати подвиг захисників Вітчизни" - загалом 206 поправок і уточнень.
Закон про внесення до Конституції Росії кількох десятків поправок був схвалений Держдумою і Радою Федерації, підписаний Путіним і схвалений Конституційним судом Росії.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ. ВIДЕО
4 липня в Росії набула чинності оновлена Конституція з поправками, схваленими на загальноросійському голосуванні.
А что ещё мог фсбшник предложить в качестве законодательства, их з-н Клишаса-Лугового это полный отвал башки, теперь вот новый перл. Одно слово, убожество клышавое
))
1/ Постановка во всех ООН включая подписантов выполнения Будапештского договора 1994 года мордором.
2 Продвжение вопросов по всему международному театру на тему кацапстан - государство - террорист с санкциями.
3/ В Украине - под статьи за антигосударственные преступления всех рашистов включая карлика, угрожавшего ядерным оружием в период захвата Крыма
4/ Разработка отдельного пакета законов с пожизненным для любых лиц. отрицающих :голодомор, чей Крым.
5/ Начать по международным судам движение по возврату Украине всех вывезенных культурно-исторических ценностей за период рашизма и иски за геноциды украинцев, включая рукотворную из масквы ЧАЭС.
6/ Параллельно вести активную разработку ядерного вооружения. Учитывая. что Будапешт 1994 нарушен именно московщиной по Крыму и Донбассу, то теперь Украина свободна от обязательств по его нераспространению.
Интересна реакция верховной рады и главнокомандующего по этому вопросу.
Когда володин говорит, возникает такое ощущение, что он бредит.
К сожалению, в жизни дураки глупее, чем в сказках.
Если хулигана вовремя не остановить, он превращается в убийцу.
Володин, экстрадируй меня.
А як у нас насчьот тих політєгов і громадєятєлєй, які стверджують, що Крим не наш?
По договору 4 февраля 1610 года, который был заключён под https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA Смоленском между королём Сигизмундом и московским посольством, королевич Владислав должен был занять после принятия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5 православия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE русский престол. После низложения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Василия Шуйского летом 1610 года московское правительство (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Семибоярщина ) признало Владислава царём и чеканило от имени «Владислава Жигимонтовича» монету.
KLOUN mojet uje i ponimaet chto v ROSTOV emu svalit ne dadut, nedolgo emu ostalos pravit stranoj Maluska uje platnie kameri podgotovil kak raz vsya eta bratija tam i budet otdihat do suda a potom na zonu vsech etich rezinoivich ludej kotorie ot SPIDA tocho ne umrut tak kak oni vse G.A.N.D.O.N.I
А вообще это даже неплохо: кацапская мерзота сама строит вокруг себя стены. Чем меньше людей туда будут ездить, тем лучше.
Ну мы то знаем, что Россия никогда не была государством.
Это зона, которой уже более ста лет, правят уголовники. До этого царствовали , немецкие и прочие проходимцы
А Маркс сказал, что история Руси к России пришита гнилыми нитками.
А последний правитель был завербован немцами когда тот служил в дрезденской военной библиотеке ныне дохлого СССР.,
БАБАДА БАБАДА БАБАДА ЛАБУДА
у нас турборежим
Почему , да просто по украинскому законодательству отрицание украинского суверенитета над Крымом есть статья УК , так ?!
Вот нехай всякие Мертветчуки терь и ********** по кремлёвским коридорам и там выкручиваются от вопросов западных журналистов -- скажут , шо Крым *********** , сразу на них можно в Борисполе наручники надевать , а скажут шо украинский -- нехай их ***** делает персонами нон-грата и экстрадирует ...
7 июл 2020, 17:23
Если чо Геннадий Кернес, мэр Харькова, заявил, что так называемый референдум о присоединении Крыма к России, который оккупанты провели в 2014 году, был законный. По его словам, крымчане имели право на референдум, «согласно Конституции Крыма, так как это автономная республика». Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале пророссийского блогера Анатолия Шария.
https://racurs.ua/n140797-lesnoy-pojar-na-luganschine-dostig-domov-idet-evakuaciya-foto-video.html
во как засцали )))))
а че там зебаран по этому поводу проблеет?)))