У РФ пригрозили екстрадицією і покаранням українським політикам, які закликають повернути окупований Крим

Держдума РФ розглядає законопроєкт, яким заклик до відчуження території Росії буде прирівняний до екстремізму. Документ було подано після доповнення конституції статтею про захист суверенітету і територіальної цілісності.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що після вступу документа в силу відповідальність настане і для тих, хто перебуває за кордоном.

"Це особливо стосується наших українських колег. Заяви щодо Криму, які вони робитимуть, потягнуть за собою покарання за законами РФ", - сказав Володін у вівторок на пленарному засіданні під час обговорення відповідного законопроєкту.

"Ми зможемо вимагати їхню екстрадицію в нашу країну", - додав голова Держдуми.

Володін зазначив, що "для американських політиків, які мріяли про нашу країну, теж з'являється відповідальність".

"У разі приїзду в нашу сторону вони можуть бути заарештовані. І можна вимагати їхню екстрадицію сюди", - сказав спікер Думи.

Він зазначив, звертаючись до депутатів, що країна у всіх одна, партійні інтереси можуть бути різні.

Законопроєкт внесено до Держдуми на виконання оновленої Конституції, в якому екстремізмом визнається порушення територіальної цілісності РФ, зокрема відчуження частини її території, заявив голова комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков.

"Законопроєктом пропонується уточнити термінологію чинного федерального закону № 114-ФЗ "Про протидію екстремістській діяльності", який відносить порушення цілісності РФ до екстремістської діяльності", - сказав Крашенінніков журналістам.

Він зазначив, що пропонується вказати, що "екстремізмом визнається порушення територіальної цілісності РФ, у тому числі відчуження частини її території".

Співавтором законопроєкту є голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас.

Видання зазначає, що на підставі частини 21 статті 67 Конституції встановлено, що РФ забезпечує захист свого суверенітету і територіальної цілісності. Дії, спрямовані на відчуження частини території Російської Федерації, а також заклики до таких дій не допускаються.

Нагадаємо, в Росії та окупованому нею Криму із 25 червня по 1 липня відбувалося голосування за поправки до Конституції РФ. Одна з поправок стосується обнулення президентських термінів, що дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі, і залишатися при владі до 2036 року. Він перебуває при владі в Росії з 2000 року.

Голосувати за поправки можна було тільки пакетом: за чи проти всіх. Крім обнулення термінів Володимира Путіна, росіянам пропонували схвалити закріплення статусу російської мови як "мови державотворчого народу", додати в Конституцію згадку бога і заборонити "применшувати подвиг захисників Вітчизни" - загалом 206 поправок і уточнень.

Закон про внесення до Конституції Росії кількох десятків поправок був схвалений Держдумою і Радою Федерації, підписаний Путіним і схвалений Конституційним судом Росії.

4 липня в Росії набула чинності оновлена ​​Конституція з поправками, схваленими на загальноросійському голосуванні.

+44
Парашка в своих действиях последовательна.
Вопрос в другом: почему в Украине нет криминальной ответственности за отрицание того, что Донбас и Крым являются украинской территорией?
14.07.2020 20:53 Відповісти
+31
Отлично, теперь надо, чтобы наши политики прошли экзамен - чей Крым?
И начать с опзжопы!
14.07.2020 20:54 Відповісти
+28
Что они курят такое забористое?
14.07.2020 20:49 Відповісти
Потому что это идиотский закон.
14.07.2020 21:23 Відповісти
За этот идиотский закон легко закрыть любого украинца,но самое грустное что наша судовая система еще и обязанна помочь доставить в руснянский суд
показати весь коментар
14.07.2020 21:37 Відповісти
нужно ужесточать санкции против кацапских козлов.
14.07.2020 21:18 Відповісти
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 1128
14.07.2020 21:19 Відповісти
Соавтором законопроекта является председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Источник: https://censor.net/n3208111

А что ещё мог фсбшник предложить в качестве законодательства, их з-н Клишаса-Лугового это полный отвал башки, теперь вот новый перл. Одно слово, убожество клышавое
14.07.2020 21:20 Відповісти
Та у нас не "політики" а бариги..
))
14.07.2020 21:21 Відповісти
Тю так встречный закон напишите или куда лучше закон о том что если ты работаешь в россиянском аппарате, то ты петух по умолчанию.
14.07.2020 21:22 Відповісти
Ответ должен выглядеть так :
1/ Постановка во всех ООН включая подписантов выполнения Будапештского договора 1994 года мордором.
2 Продвжение вопросов по всему международному театру на тему кацапстан - государство - террорист с санкциями.
3/ В Украине - под статьи за антигосударственные преступления всех рашистов включая карлика, угрожавшего ядерным оружием в период захвата Крыма
4/ Разработка отдельного пакета законов с пожизненным для любых лиц. отрицающих :голодомор, чей Крым.
5/ Начать по международным судам движение по возврату Украине всех вывезенных культурно-исторических ценностей за период рашизма и иски за геноциды украинцев, включая рукотворную из масквы ЧАЭС.
6/ Параллельно вести активную разработку ядерного вооружения. Учитывая. что Будапешт 1994 нарушен именно московщиной по Крыму и Донбассу, то теперь Украина свободна от обязательств по его нераспространению.
Интересна реакция верховной рады и главнокомандующего по этому вопросу.
14.07.2020 21:26 Відповісти
Где уголовное дело на этого петуха и требование в Интерпол на экстрадицию в Украину на суд?
14.07.2020 21:27 Відповісти
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 4332
Когда володин говорит, возникает такое ощущение, что он бредит.
К сожалению, в жизни дураки глупее, чем в сказках.
14.07.2020 21:33 Відповісти
Вообще уже ох.ели от безнаказанности мрази козломордые.
14.07.2020 21:35 Відповісти
Нажаль , так буде і далі .
14.07.2020 21:45 Відповісти
Если ведет себя РФ, как Северная Корея, то и отношение должно к ней такое же быть. Санкции навсегда иначе будет для всего мира похлеще, чем заигрывания с Германией. У Германии не было ЯО, иначе она бы его применила. Так же и РФ, заигрывание с ней будет очень человечеству, неужели не понятно.
Если хулигана вовремя не остановить, он превращается в убийцу.
14.07.2020 21:40 Відповісти
Крым - это Украина.
Володин, экстрадируй меня.
14.07.2020 21:40 Відповісти
Крым - это Украина!!! Надеюсь Зеленский это повторит, в угоду своим избирателям, не побоявшись экстрадиции.
14.07.2020 21:43 Відповісти
А кто там в Украине из политиков кричит что масковия братья?
14.07.2020 21:44 Відповісти
Та ніхто , лягай вже спатки , - тобі вже пора бо в нас на час раніше . ((
14.07.2020 21:54 Відповісти
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6878
14.07.2020 22:37 Відповісти
Вот например вот эта мразота.И это они еще не в полном составе.
14.07.2020 22:39 Відповісти
падлы
14.07.2020 22:52 Відповісти
расстрельный список, пардон , фото)))
15.07.2020 11:38 Відповісти
Ахренеть! Сами украли территории, 'узаконили' , а теперь ещё и угрожают!
14.07.2020 21:46 Відповісти
Цікаво, чому при Петі не звучали подібні заяви?
14.07.2020 21:47 Відповісти
Ну, как же-с можно-с, йолпт ...
А як у нас насчьот тих політєгов і громадєятєлєй, які стверджують, що Крим не наш?
14.07.2020 21:47 Відповісти
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 7831
14.07.2020 21:49 Відповісти
Россия совершила разбойное вооруженное нападение на независимую страну,члена ООН, присвоив часть ее территории, вопреки всем международным договорам и уставу ООН. Теперь видите ли они смогут "законно" преследовать украинцев, которые требуют возврата оккупированных Россией территорий Украины. Руководство Украины просто обязано завести уголовные дело на всех российских организаторов и вдохновителей, включая мерзавца Володина, этой разбойничей агрессии России против Украины
14.07.2020 21:50 Відповісти
Нужно зеркально судить всех которые утверждают что Крым Российский
14.07.2020 21:50 Відповісти
Рашизм-фашизм-национализм=РФ(Россия), знал ребят афганцев, которые выезжали из Афганистана, от талибов в Москву, не выдержали национализма и переехали в Харьков, осели и живут, живу нормально, впрочем как и все в многонациональном Харькове. Будущее Земли за людьми планеты Земля без границ, а Кацапстан будет резервацией и совсем не в тех границах.
14.07.2020 21:50 Відповісти
земля без границ? Ты рассуждаешь, как харьковский мординсон, который отправляет украинок замуж за кордон... но то ж мординсон... а ты ж человек...
14.07.2020 22:05 Відповісти
Как хорошо показала пандемия, все народы мира, послав подальше всякую "глобализацию", крепко вцепились за свою страну. за свою нацию. Так и мы все просто обязаны вцепиться за свою неньку-Украины, защищать ее и никому не отдавать. Только тогда у нас будет будущее.
14.07.2020 22:19 Відповісти
Володин пошел на Хутор бабочек ловить
14.07.2020 21:51 Відповісти
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 2094
14.07.2020 21:54 Відповісти
)(уйло утри соплю!))
14.07.2020 21:56 Відповісти
Осталось только всему миру пригрозить России. В Европе 500 млн.жителей, моська против слона что-то там тявкает. Не сильна она, басня не про эту ситуацию.
14.07.2020 22:03 Відповісти
Честно?тупо ржу с этого цирка...особенно с зебанатов -благо есть зебанатка,т е была..которой можно дать по лицу...
14.07.2020 22:05 Відповісти
близок развал мордора. так безбашенно еше никто не окуевал. разарвецца мокшандский мордор на кусочки на тряпочки! ой скоро. ху...ло, и его шакалы все для этого делают, сами того не осознавая
14.07.2020 22:10 Відповісти
потеряли кацапы свой шанс быть цивилизованными людьми
По договору 4 февраля 1610 года, который был заключён под https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA Смоленском между королём Сигизмундом и московским посольством, королевич Владислав должен был занять после принятия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5 православия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE русский престол. После низложения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Василия Шуйского летом 1610 года московское правительство (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Семибоярщина ) признало Владислава царём и чеканило от имени «Владислава Жигимонтовича» монету.
14.07.2020 22:16 Відповісти
мокшандский мордор уверенно самолично идет в топку (семимильными шагами в свою погибель)! туда, в прочем, ему и дорога!
14.07.2020 22:23 Відповісти
То то наш ЗЕдаун такой весь политкорректный. Боится, что на Ростов могут не пустить.
14.07.2020 22:23 Відповісти
Резолю́ция Генера́льной Ассамбле́и ООН A/RES/68/262 о территориа́льной це́лостности Украи́ны - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 документ , принятый 27 марта 2014 года в результате открытого голосования на 80-м пленарном заседании 68-й сессии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральной Ассамблеи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 ООН . Согласно резолюции, ГА ООН подтверждает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 суверенитет и территориальную целостность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности какого бы то ни было изменения статуса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Автономной Республики Крым и статуса города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополя , основывающегося на результатах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(2014) общекрымского референдума , состоявшегося 16 марта 2014 года, поскольку этот референдум, согласно данной резолюции, не имеет законной силы.Из 193 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D стран-членов ООН 100 высказались «за», 11 - «против», 58 стран «воздержались» и 24 страны не голосовали.
14.07.2020 22:24 Відповісти
Ещё одно доказательство того, что война между Московией и Украиной - это на десятки лет как минимум.
14.07.2020 22:41 Відповісти
ne zabivajte kakoe chudo sechas ********** Ukraini i bolshinstvo ego blizkogo okrujenija proparashinskie(moskali) DERMAK ,SHEFIR, MENDEL i samaja glavnaja BORODATAJA BABUSHKA, do tech por poka eti oleni budut pravit stranoj u UKRAINI normalnogo budushego ne budet, est 1in vihod KLOUNA s EGO OKRUJENIEM i MONOBOLSHINSTVOM na pojiznennoe posadit i k vlasti doljni prijti PATRIOTI a ne PROSTITUTKI POLITICHESKIE TIPA Biletzkogo i NatrzKorpusa ,
KLOUN mojet uje i ponimaet chto v ROSTOV emu svalit ne dadut, nedolgo emu ostalos pravit stranoj Maluska uje platnie kameri podgotovil kak raz vsya eta bratija tam i budet otdihat do suda a potom na zonu vsech etich rezinoivich ludej kotorie ot SPIDA tocho ne umrut tak kak oni vse G.A.N.D.O.N.I
14.07.2020 22:42 Відповісти
Дебилизм в России цветет буйным цветом: если что-то у кого-то отобрали на гоп-стоп, то он (пострадавший) еще за это ответит, если начнет кочевряжиться. Вот только, исходя из такой логики, появляются основания объявлять преступниками всех депутатов госдумы и совета федерации, членов и чиновников российского правительства и так далее, и объявлять их в международный розыск через Интерпол.
14.07.2020 22:57 Відповісти
Аннексируют всех кто будет выступать против аннексии. А дальше что? Будут убивать тех кто против убийств и обворовывать тех кто против краж и грабежей. Вижу. пока хорошенько в морду не получат, не успокоятся.
14.07.2020 23:01 Відповісти
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5370
14.07.2020 23:10 Відповісти
Кsenia VB, я що забув тварюко кацапське, як ти мене в деактив, не однарозово, мене громадянина України, ні за що. Щоб тобі Якутія та Магадан за курорт вижалися.
14.07.2020 23:11 Відповісти
закон о братской помощи хохлам в борьбе с бандерохвашистами или, как ликвидировать оппозицию ,мешающую воссоединению братских народов
14.07.2020 23:13 Відповісти
В ответ надо ввести криминальную статью за неправильное написание принятого в Украине названия запоребриковского президента.
14.07.2020 23:20 Відповісти
Коли закриють вхід на сайт ЦЕНЗОР.НЕТ через VPN?
14.07.2020 23:22 Відповісти
Это тоже самое если бы гопник забрал мобилу и сказал - "если будешь кому то говорить что мобила твоя и требовать возврата то получишь люлей"
14.07.2020 23:31 Відповісти
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3388
14.07.2020 23:34 Відповісти
Пусть подают запрос на всех представителей в ООН,ПАСЕ и прочих которые осудили оккупацию Крыма рашкой.Дебилы мокшанские
14.07.2020 23:34 Відповісти
Они вероятно полагают что Зеля охотно выдаст таких людей? Хммм, эти уроды в паРаше что-то знают в отношение укро-президёныша?
А вообще это даже неплохо: кацапская мерзота сама строит вокруг себя стены. Чем меньше людей туда будут ездить, тем лучше.
14.07.2020 23:41 Відповісти
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8706
15.07.2020 00:05 Відповісти
это небольшая часть пророчества 2007 г. о нападении ру на уа, и китая на ру
15.07.2020 00:49 Відповісти
Си Дзи Пин более полный текст

Ну мы то знаем, что Россия никогда не была государством.
Это зона, которой уже более ста лет, правят уголовники. До этого царствовали , немецкие и прочие проходимцы
А Маркс сказал, что история Руси к России пришита гнилыми нитками.
А последний правитель был завербован немцами когда тот служил в дрезденской военной библиотеке ныне дохлого СССР.,
15.07.2020 09:14 Відповісти
Зебилы ваш выход!
15.07.2020 00:22 Відповісти
мы и не заходили
БАБАДА БАБАДА БАБАДА ЛАБУДА
у нас турборежим
15.07.2020 01:32 Відповісти
мы готовимся победить мером в киеве , Ы
15.07.2020 01:33 Відповісти
У кого выход, а у кого исход. Соевые, а что вас так мало стало? Куда деваетесь? Ни одного нормального человека не знаю, кто бы поддерживал предателя Украины, которому вы поклоняетесь
15.07.2020 06:13 Відповісти
Зебилоиды и кремляди, это вы *поклоняетесь* и да, методички меняйте, эта уже устарела.
15.07.2020 12:15 Відповісти
А мне нравятся такие "законы" !
Почему , да просто по украинскому законодательству отрицание украинского суверенитета над Крымом есть статья УК , так ?!
Вот нехай всякие Мертветчуки терь и ********** по кремлёвским коридорам и там выкручиваются от вопросов западных журналистов -- скажут , шо Крым *********** , сразу на них можно в Борисполе наручники надевать , а скажут шо украинский -- нехай их ***** делает персонами нон-грата и экстрадирует ...
15.07.2020 00:37 Відповісти
РФ страна психушка і гопник.
15.07.2020 06:37 Відповісти
Референдум в Крыму «узаконил» Кернес
7 июл 2020, 17:23

Если чо Геннадий Кернес, мэр Харькова, заявил, что так называемый референдум о присоединении Крыма к России, который оккупанты провели в 2014 году, был законный. По его словам, крымчане имели право на референдум, «согласно Конституции Крыма, так как это автономная республика». Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале пророссийского блогера Анатолия Шария.
https://racurs.ua/n140797-lesnoy-pojar-na-luganschine-dostig-domov-idet-evakuaciya-foto-video.html
15.07.2020 09:00 Відповісти
так шоколадная падаль боялась даже посмотреть в сторону гепы не то что посадить эту мразь на долго.
15.07.2020 11:43 Відповісти
Это хорошо для Украины на самом деле. Во первых это откровенная шизня, которая ещё больше дистанцирует кремль от мира. Во вторых провокационный вопрос "чей Крым", заданный публично, после принятия этого закона наберёт большую силу, ибо отвечающему на него человеку за ответ может грозить реальная ответственность, если он имеет связи с рф и, тем более, посещает её.
15.07.2020 10:34 Відповісти
похоже говнорашенских ублюдков реально прет)))
во как засцали )))))
а че там зебаран по этому поводу проблеет?)))
15.07.2020 11:41 Відповісти
В Украине должно быть массовое возбуждение уголовных дел против российских чиновников, военных и прочей мрази, которые участвовали в оккупации и сейчас это одобряют!
15.07.2020 13:47 Відповісти
Да, конечно - с оформлением самых жестких заочных приговоров за преступления против Украины, и обращением в Интерпол за розыском и задержанием преступников. Начать нужно хотя бы с пропагандонов, которые по указанию НКВД льют грязь на Украину ежедневно на Орда-брехун-ТВ, все они имеют недвижимость в ЕС и США и постоянно туда выезжают, там их легко можно будет задержать и доставить эту шушеру в клетках в Украину, где законно осудить - так что все это реально. После примерного наказания первого десятка пыл у остальных ордынских "патриотов" явно поумерится. Почему Рада этого не делает - уму непостижимо.
15.07.2020 18:05 Відповісти
Вот и у меня те же вопросы! Хотя казалось бы депутаты Рады должны в очереди стоять в Миротворец, чтобы внести туда очередного скрепного ватника! А сейчас такое впечатление, что они делают все, чтобы не было самого Миротворца! И это за шесть лет войны и оккупации!
17.07.2020 12:45 Відповісти
