У РФ пригрозили екстрадицією і покаранням українським політикам, які закликають повернути окупований Крим

Держдума РФ розглядає законопроєкт, яким заклик до відчуження території Росії буде прирівняний до екстремізму. Документ було подано після доповнення конституції статтею про захист суверенітету і територіальної цілісності.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що після вступу документа в силу відповідальність настане і для тих, хто перебуває за кордоном.

"Це особливо стосується наших українських колег. Заяви щодо Криму, які вони робитимуть, потягнуть за собою покарання за законами РФ", - сказав Володін у вівторок на пленарному засіданні під час обговорення відповідного законопроєкту.

"Ми зможемо вимагати їхню екстрадицію в нашу країну", - додав голова Держдуми.

Володін зазначив, що "для американських політиків, які мріяли про нашу країну, теж з'являється відповідальність".

"У разі приїзду в нашу сторону вони можуть бути заарештовані. І можна вимагати їхню екстрадицію сюди", - сказав спікер Думи.

Він зазначив, звертаючись до депутатів, що країна у всіх одна, партійні інтереси можуть бути різні.

Законопроєкт внесено до Держдуми на виконання оновленої Конституції, в якому екстремізмом визнається порушення територіальної цілісності РФ, зокрема відчуження частини її території, заявив голова комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков.

"Законопроєктом пропонується уточнити термінологію чинного федерального закону № 114-ФЗ "Про протидію екстремістській діяльності", який відносить порушення цілісності РФ до екстремістської діяльності", - сказав Крашенінніков журналістам.

Він зазначив, що пропонується вказати, що "екстремізмом визнається порушення територіальної цілісності РФ, у тому числі відчуження частини її території".

Співавтором законопроєкту є голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас.

Видання зазначає, що на підставі частини 21 статті 67 Конституції встановлено, що РФ забезпечує захист свого суверенітету і територіальної цілісності. Дії, спрямовані на відчуження частини території Російської Федерації, а також заклики до таких дій не допускаються.

Нагадаємо, в Росії та окупованому нею Криму із 25 червня по 1 липня відбувалося голосування за поправки до Конституції РФ. Одна з поправок стосується обнулення президентських термінів, що дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі, і залишатися при владі до 2036 року. Він перебуває при владі в Росії з 2000 року.

Голосувати за поправки можна було тільки пакетом: за чи проти всіх. Крім обнулення термінів Володимира Путіна, росіянам пропонували схвалити закріплення статусу російської мови як "мови державотворчого народу", додати в Конституцію згадку бога і заборонити "применшувати подвиг захисників Вітчизни" - загалом 206 поправок і уточнень.

Закон про внесення до Конституції Росії кількох десятків поправок був схвалений Держдумою і Радою Федерації, підписаний Путіним і схвалений Конституційним судом Росії.

4 липня в Росії набула чинності оновлена ​​Конституція з поправками, схваленими на загальноросійському голосуванні.