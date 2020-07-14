Під час розробки стратегії безпеки ЄС оцінка загрози від Росії має враховувати агресію в Україні, - міністерка оборони ФРН Крамп-Карренбауер

Країни ЄС під час розробки концептуального бачення власної безпеки мають здійснити спільну оцінку існуючих загроз, що виходять від Росії як на адресу країн-сусідів, включаючи Україну, так і для самої Європи.

Про це у вівторок, 14 липня, під час слухань в ході спільного засідання Комітету Європарламенту із закордонних справ та Підкомітету з питань безпеки і оборони заявила міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо вивчати питання, як нам ставитися до Росії. І не лише з точки зору військового потенціалу, який вона розбудовує, включаючи ядерний, що є новою загрозою для Європи. Ми маємо подивитися на поведінку Росії не лише у Лівії або у Сирії, але на ситуацію в Україні, де продовжуються бойові дії і де вперше з часів Другої світової війни на європейській землі були змінені кордони з використанням військової сили. Росія визначила та імплементувала свої інтереси, вчинила тиск на сусідів. Це очевидний факт. Чи будуть ці загрози поширюватися далі – має стати предметом дискусії, яку ми повинні провести", - сказала військовий керівник Німеччини.

Відповідаючи на запитання депутатів Європарламенту, вона зауважила, що у врегулюванні ситуації в Україні не існує "великого кола" альтернатив нормандським переговорам.

Читайте також: У НАТО всі відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку становить Росія, - міністерка оборони ФРН

"Врегулювання на сході України є важким процесом, все затягується і є набагато складнішим, ніж ми передбачали. Але я маю сказати, що нормандський формат був привнесений саме з тим, щоб сприяти розв’язанню цієї кризи. Якщо ми не хочемо просто знизати плечима й сказати, що міжнародне законодавство було порушено. Якщо ми врахуємо, що це відбувається на європейській землі, - тоді я не бачу багато альтернатив політиці, яку ми проводимо у цьому напрямку", - додала Крамп-Карренбауер.

Вона зауважила, що спільна оцінка існуючих загроз має стати першим кроком до розробки європейської стратегії з безпеки – так званого "Стратегічного компасу" (Strategic Compass), підготовку якого Євросоюз має завершити до 2022 року під час французького головування ЄС (січень-червень – ред.).

"Якщо поглянути лише на одне питання – як ми сприймаємо Росію, стане самоочевидним, що в самому ЄС ми маємо дуже різні підходи до оцінки ролі Росії та до того, чи є неминучими загрози з її боку. Це має бути основою спільного аналізу, який є першим важливим кроком до розвитку "Стратегічного компасу", в якому індивідуальні підходи, які ми маємо сьогодні, мають бути поєднані у погоджену стратегію. Нам потрібен такий стратегічний інструмент з метою бути готовими до спільних дій", - наголосила німецький урядовець.

Міністр оборони ФРН висловила сподівання, що така оцінка загроз, що постають перед Євросоюзом, буде зроблена ще до завершення німецького головування ЄС у 2020 році. До цієї роботи незалежно залучатимуться Європейський центр розвідки, а також національні органи розвідки країн-членів, які нададуть свої доробки для спільного узагальнення.

"Це означає, що під час аналізу ми вперше матимемо справу з цими гібридними загрозами, поряд із класичними загрозами, як ядерними, так і звичайними. На прикладі COVID-19 ми бачили всі ці хакерські атаки, поширення хибної інформації та інші проблеми. Саме тому нам необхідне погодження (позицій). Протягом минулих місяців я була в інтенсивному контакті з нашими північними країнами і країнами Балтії, з середи до суботи здійснюватиму візит до Вишеградських країн (Польща, Угорщина, Чеська Республіка і Словаччина – ред.). Ми, безумовно, вивчатимемо питання, як нам ставитися до Росії", - сказала Крамп-Карренбауер.