Угорщина дозволила в'їзд українцям для роботи, навчання і лікування за дозволом поліції, - Держтуризму

З середи, 15 липня, в Угорщині вступлять в силу нові правила в'їзду, а також транзиту через цю країну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства розвитку туризму України, в'їжджати до Угорщини зможуть українці шести категорій:

1) які є членами сім’ї громадян Угорщини;

2) які мають дійсний дозвіл на постійне проживання в Угорщині та члени їх сімей;

3) які мають дійсний дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині, що дає право перебувати на території країни більше 90 днів;

4) які прибувають з країн із середнім рівнем розповсюдження коронавірусу;

5) які прибувають із країн з низьким рівнем розповсюдження коронавірусу (не віднесені ні до жовтої, ні до червоної категорії);

6) в рамках тридцятикілометрової зони на термін до 24 годин.

Зазначається, що в інших випадках, зокрема коли особа прибуває з країни з високим рівнем поширення коронавірусу, зокрема і з України, в'їзд в Угорщину можливий тільки після отримання дозволу угорської поліції. Зокрема, за наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон і т.д.) потрібно заповнити угорською або англійською мовою і подати електронну заявку.

Громадяни України, які вказані у пунктах 1- 4 та прибувають з країн з середнім та високим рівнями розповсюдження коронавірусу, можуть бути звільнені від карантину за наявності довідки органу охорони здоров'я щодо результатів двох негативних тестів на COVID-19 (SARS-CoV-2 teszt) з різницею видачі щонайменше у 48 годин. Довідка має бути видана протягом останніх п’яти днів та оформлена англійською чи угорською мовами або перекладена на вказані мови.

Зазначається, що станом на сьогодні громадяни України, які бажають транзитом перетнути територію Угорщини, не потребують отримання індивідуального дозволу для транзиту, якщо вони повертаються в Україну, а також у разі коли особа: надає згоду пройти перевірку на наявність COVID-19 та не має ознак підозри на інфекцію; відповідає всім вимогам для в’їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт, віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення); наявний документ, що підтверджує право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, документ на право власності нерухомості, результати тестів на вірус тощо), а також, за необхідності, документи, що підтверджують можливість Вашого в’їзду до інших транзитних країн (Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина з 15 липня запроваджує нові обмеження на транскордонні поїздки у зв'язку зі сплеском нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в декількох країнах. Згідно з новими правилами, всі угорські громадяни, що повертаються з країн з високим ризиком поширення інфекції, тобто, з "жовтої" та "червоної" зон, повинні будуть пройти медичний огляд на кордоні і відбути карантин. Те ж саме стосується іноземців, які прибувають із країн "жовтої" зони. В'їзд іноземців з країн "червоної" зони (в тому числі України) буде заборонено.