УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7242 відвідувача онлайн
Новини
3 897 11

Є ризик, що постанову про місцеве районування буде провалено в залі, - "слуга народу" Арахамія

Є ризик, що постанову про місцеве районування буде провалено в залі, -

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не впевнений, що парламентарії підтримають постанову про місцеве районування, розгляд якого заплановано на четвер, 16 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Є жвава дискусія, яка триває зараз в парламенті, щодо окремої постанови про районування. Там справді багато суперечок ... поділили райони, і зараз є багато не задоволених людей. З одного боку, з іншого боку. Я вважаю, що є ризик, що ця постанова провалиться в залі", - сказав Арахамія.

Якщо постанову не прийняти, місцеві вибори восени відбудуться за старим районуванням, додав народний депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У четвер проголосуємо Виборчий кодекс, а також розглянемо постанову про призначення місцевих виборів, - "слуга народу" Арахамія

"Тоді будуть якісь юридичні колізії, з яких треба буде знаходити вихід. З виборами все нормально, все в порядку. Просто можуть бути окремі райони, де будуть і ради об'єднаних територіальних громад, і ради районів. Зараз є такі ситуації в ста районах по Україні. Ми хотіли уникнути цього процесу, але в разі, якщо постанову буде провалено, ми відразу ж отримаємо саме ту ситуацію, яка є", - припустив глава фракції СН.

Нагадаємо, лідер "Слуги народу" Олександр Корнієнко раніше заявив, що Верховна Рада не буде переносити дату місцевих виборів, але планує внести деякі зміни до Виборчого кодексу перед їх проведенням. 

Місцеві вибори в Україні мають відбутися наприкінці жовтня 2020 року.

Автор: 

ВР (15185) місцеві вибори (1367) район (28) Арахамія Давид (1111)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Спаскудили добру ідею децентралізації.
показати весь коментар
14.07.2020 21:31 Відповісти
+2
Зазвичай самці павуків в рази меньше самок..
І після коїтуса стають поживою..
Є І яким щастить.. ))
показати весь коментар
14.07.2020 21:53 Відповісти
+2
Говорят, что это быдло было волонтером.
А теперь имеет дорогую недвижимость...
показати весь коментар
14.07.2020 22:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спаскудили добру ідею децентралізації.
показати весь коментар
14.07.2020 21:31 Відповісти
Арахноїд..
показати весь коментар
14.07.2020 21:36 Відповісти
Його мама мала зв'язок з великим павуком?
показати весь коментар
14.07.2020 21:43 Відповісти
Зазвичай самці павуків в рази меньше самок..
І після коїтуса стають поживою..
Є І яким щастить.. ))
показати весь коментар
14.07.2020 21:53 Відповісти
сейчас есть много людей, которые не удовлетворены. С одной стороны, с другой стороныИсточник: https://censor.net.ua/n3208115
Это Ара Хамия про какой-то порнофильм?
Они с бубачкой одинаковые гиганты мысли.
показати весь коментар
14.07.2020 21:40 Відповісти
Посмотрите, ведь он
без страховки идёт.
Чуть левее наклон -
упадёт, пропадёт!
Чуть правее наклон -
всё равно не спасти...
показати весь коментар
14.07.2020 21:51 Відповісти
Так кто есть кто, так кто был кем,
Мы никогда не знаем,
С ума сошли генетики
От ген и хромосом.
Быть может, тот облезлый кот
Был раньше негодяем,
А этот милый человек
Был раньше добрым псом.
))))
показати весь коментар
14.07.2020 21:57 Відповісти
Говорят, что это быдло было волонтером.
А теперь имеет дорогую недвижимость...
показати весь коментар
14.07.2020 22:09 Відповісти
Сами намутили, а теперь не знают, что делать. "Прохвессионалы". Одно на уме - как смухлевать на выборах, а как будут жить люди им наплевать. Даже сейчас жители сельской глубинки за медпомощью и паршивой справкой вынуждены добираться в райцентры за десятки километров, а станет соти. Власть отправляет народ в ссылку.
показати весь коментар
15.07.2020 03:37 Відповісти
до чего же тошнотворная рожа...
показати весь коментар
15.07.2020 13:35 Відповісти
Арахамія! Неукраїнська! Все таки дозволили сьогодні, 15.07.2020 року, бандитам обдирати народ і дітей цього народу грабіжницькою однорукою Ігорною Зброєю. В епоху "бариги" Порошенко ....було закрито цю брехливо-дохідну для бюджету '"нульову касу", а при цьому благодєтєлю..борцу з корупцією, з армією, з порядними людьми, з країною Україною, з цивілізацією без гоготання.....вже все дозволили. Ну,матінки українські,що галасали за цього наполеончика, держіть кармани свої,своїх чоловіків і особливо дітей,а на вулиці тримайте свою шиї та смартфони,бо тепер Аваков буде на підйомі...по розшукам всього цього майна громадян. От сучини позорні,що творять,що коять,Гади!
показати весь коментар
15.07.2020 14:10 Відповісти
 
 