Є ризик, що постанову про місцеве районування буде провалено в залі, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не впевнений, що парламентарії підтримають постанову про місцеве районування, розгляд якого заплановано на четвер, 16 липня.

"Є жвава дискусія, яка триває зараз в парламенті, щодо окремої постанови про районування. Там справді багато суперечок ... поділили райони, і зараз є багато не задоволених людей. З одного боку, з іншого боку. Я вважаю, що є ризик, що ця постанова провалиться в залі", - сказав Арахамія.

Якщо постанову не прийняти, місцеві вибори восени відбудуться за старим районуванням, додав народний депутат.

"Тоді будуть якісь юридичні колізії, з яких треба буде знаходити вихід. З виборами все нормально, все в порядку. Просто можуть бути окремі райони, де будуть і ради об'єднаних територіальних громад, і ради районів. Зараз є такі ситуації в ста районах по Україні. Ми хотіли уникнути цього процесу, але в разі, якщо постанову буде провалено, ми відразу ж отримаємо саме ту ситуацію, яка є", - припустив глава фракції СН.

Нагадаємо, лідер "Слуги народу" Олександр Корнієнко раніше заявив, що Верховна Рада не буде переносити дату місцевих виборів, але планує внести деякі зміни до Виборчого кодексу перед їх проведенням.

Місцеві вибори в Україні мають відбутися наприкінці жовтня 2020 року.