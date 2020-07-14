Стихійні акції на підтримку не допущених до президентських виборів опозиційних кандидатів відбулися в Білорусі

У Мінську та інших білоруських містах увечері у вівторок відбуваються стихійні акції на підтримку претендентів у президенти, яких Центрвиборчком не зареєстрував кандидатами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Захід".

У Мінську люди вийшли на центральний проспект столиці - проспект Незалежності, але великих скупчень активістів не спостерігається. Учасники акцій стоять на тротуарі, періодично плескають у долоні. Протестувальників підтримують автомобілісти, сигналячи клаксонами.

Через деякий час ДАІ перекрила окремі ділянки проспекту. Проспектом курсують міліцейські мікроавтобуси й автозаки. Правозахисний центр "Весна" повідомляє про затримання учасників акції.

Крім того, під час прямого ефіру було затримано кореспондента білоруського бюро "Радіо Свобода" Алєся Пілецького. У соціальних мережах повідомляють про затримання журналістів низки інших видань.

Читайте також: Якщо почнемо з майдану, то все піде прахом. Треба взяти голову в руки і створити нову Конституцію, - Лукашенко

Аналогічні акції відбуваються в деяких інших містах Білорусі - Бресті, Гомелі, Гродно.

Як повідомлялося, у вівторок Центрвиборчком Білорусі відмовився зареєструвати ексбанкіра Віктора Бабарика та ексглаву Парку високих технологій Валерія Цепкало кандидатами в президенти. Водночас були зареєстровані кандидатами п'ять осіб: чинний глава держави Олександр Лукашенко, ексдепутатка Ганна Канопацкая, голова партії БСДГ Сергій Черечень, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і дружина затриманого блогера Сергія Тіхановського - Світлана Тіхановська.

Увечері у вівторок МВС Білорусі розповсюдило попередження про неприпустимість участі в незаконних масових заходах і закликало жителів республіки проявити розум і мудрість, реагуючи на заклики зібратися на вулицях міст.

"МВС констатує, що низка інтернет-ресурсів і користувачів, які перебувають за межами Республіки Білорусь, закликають громадян зібратися на вулицях міст нашої країни для проведення несанкціонованих акцій", - говорилося в повідомленні пресслужби МВС, поширеному у вівторок.

У МВС запевнили: співробітники міліції вживуть усіх заходів, спрямованих на підтримання громадського порядку та припинення протиправних дій. "Будь-які провокації припинятимуться згідно з чинним законодавством", - сказано в повідомленні.

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.