1 688 9

Мінкультури тільки оприлюднює список артистів, яким заборонено в'їзд, а формують його РНБО, СБУ та Нацрада з ТРМ, - пресслужба

Міністерство культури й інформаційної політики не впливає на формування переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це повідомили в пресслужбі МКІП у відповідь на запит Укрінформу щодо реакції міністерства на приїзд в Україну з концертами російської співачки Юлії Зіверт (Zivert), яка виступала в окупованому Криму, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно зі статтею 15 Закону України "Про кінематографію", Міністерство культури й інформаційної політики здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, виключно на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - нагадали в пресслужбі.

Водночас додали, що процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством, МКІП не наділене повноваженнями включати чи не включати в списки.

"Міністерство здійснює оприлюднення переліку й оновлення. Відомості у списку своєчасно і оперативно оновлюються, з ними можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства культури й інформаційної політики України в рубриці "ООС" підрубриці "Інформація", - зазначили в МКІП.

Як повідомляє видання, в Україні заплановано концерти російської співачки Юлії Зіверт, що виступала в окупованому Криму. В Одесі вона має виступати 24 липня, в Києві - 4 серпня. За інформацією ЗМІ, співачка виступала в обох цих містах і минулого року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російській акторці Варнаві, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили в'їзд в Україну на підставі листа СБУ, - заява Мінкультури

Міністерство культури (771) Нацрада ТРМ (459) СБУ (13266) РНБО (2326) чорний список (86) артисти (216)
https://zn.ua/POLITICS/hlava-hosdumy-rf-prihrozil-ekstraditsiej-ukrainskim-politikam-za-prizyvy-k-vozvrashcheniju-kryma.html Глава Госдумы РФ пригрозил экстрадицией украинским политикам за призывы к возвращению Крыма .. Границу с Россией нужно немедленно закрывать и забетонировать проезд... Залезли в мою квартиру ,стырили телевизор "Крым"установили свой удлинитель с керченской розеткой, а потом мне грозятся, .что если я буду подавать в Суд исковое заявление, то меня похитят и будут судить по своим воровским законам, И всем этим заправляет председатель кооператива "Озеро"
показати весь коментар
14.07.2020 21:47 Відповісти
Выглядит словно оправдываются перед людоедами. Вполне мерзко!
показати весь коментар
14.07.2020 21:55 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 21:56 Відповісти
Дві групи кораблів НАТО увійшли в Чорне море для навчань з Україною. У кремлёвского Фюрера мало времени ,так как он стар и хотел отхватить при учениях Украину.а тут прибыли корабли НАТО,чтобы провести учения с украинскими коллегами,чтобы защитить Украину от российских "учений",от невизуха..
показати весь коментар
14.07.2020 22:00 Відповісти
_Кораблики провалят восвояси до начала учений или "учений" путлеровцев. От Запада будет лишь пустая болтовня в то время как рашисты будут бомбить Украину.
показати весь коментар
14.07.2020 22:06 Відповісти
Мне вот интересно наши украинские солдаты контрактники будут защищать нашу Родину,если даже получат от командования противоположенный приказ?
показати весь коментар
14.07.2020 22:14 Відповісти
Странное заявление Министерства культуры. Это должно эбаут их в последнюю очередь. Существует Закон. А он гласит о наказании лиц незаконно пересекавших границу Украины, то есть вне официальных пунктов пропуска или с поддельными документами. Зря пограничники их сразу отпускают. Сначала хотя бы штраф слупили перед запретом.
показати весь коментар
14.07.2020 23:36 Відповісти
такого министерства вообще не должно быть, носителями культуры (какой есть) являются сами люди, какие люди - такая и "культура" и управлять тут не чем, кроме распила бабла!
показати весь коментар
15.07.2020 08:06 Відповісти
 
 