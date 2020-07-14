Мінкультури тільки оприлюднює список артистів, яким заборонено в'їзд, а формують його РНБО, СБУ та Нацрада з ТРМ, - пресслужба

Міністерство культури й інформаційної політики не впливає на формування переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це повідомили в пресслужбі МКІП у відповідь на запит Укрінформу щодо реакції міністерства на приїзд в Україну з концертами російської співачки Юлії Зіверт (Zivert), яка виступала в окупованому Криму, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно зі статтею 15 Закону України "Про кінематографію", Міністерство культури й інформаційної політики здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, виключно на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - нагадали в пресслужбі.

Водночас додали, що процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством, МКІП не наділене повноваженнями включати чи не включати в списки.

"Міністерство здійснює оприлюднення переліку й оновлення. Відомості у списку своєчасно і оперативно оновлюються, з ними можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства культури й інформаційної політики України в рубриці "ООС" підрубриці "Інформація", - зазначили в МКІП.

Як повідомляє видання, в Україні заплановано концерти російської співачки Юлії Зіверт, що виступала в окупованому Криму. В Одесі вона має виступати 24 липня, в Києві - 4 серпня. За інформацією ЗМІ, співачка виступала в обох цих містах і минулого року.

