Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС
Російські терористи вкотре цілеспрямовано першими відкривають вогонь по позиціях наших захисників, підтверджуючи своє небажання дотримуватись існуючих мирних домовленостей.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні 14 липня, на Донеччині поблизу Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот". Шестеро військовослужбовців отримали осколкові поранення. Ще один воїн був поранений внаслідок обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Водяного.
Загалом від початку сьогоднішньої доби семеро українських захисників отримали поранення. Їх усіх евакуаційною технікою оперативно доставлено до медичних закладів та надано належну допомогу лікарів.
Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються. На свої агресивні дії окупант і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників".
https://twitter.com/lisitcya Лисиця~Кіцуне https://twitter.com/lisitcya @lisitcya https://twitter.com/lisitcya/status/1283066189674098688 3 ч
Кєкунці, пам'ятаєте як вам було смішно, коли Порошенко в ЄС привіз шматок простреленого автобуса?
Вам навіть кремль мемчиків намалював, щоб ще смішніше було.
І з паспортами таке ж було.
Досміялися?
Одужання хлопцям.......
Відколи це примітиви, ідіоти, манкурти і решта сволоти стала народом України ?
Просто погань, яка топче українську землю.
Запам'ятай, кацапе: «в» - це про країну, «на» - це про територію. В Україні немає кордонів з заходом чи сходом, тому треба говорити: на заході, на Донбасі, а не в Донбасі та в західній.
нужно вооружатся до зубов!и выжигать этих чмырей кацапских!
Пельку стулило !
Погрожує воно !
"ОдномунароТу" очень нужно, чтобу у ВСУ сдали нервы и ВСУ спихнула "бубочку". Тогда либо "народно-освободительная" российская армия войдет, наконец, в Украину, чтобы "защитить законно-избранную власть", либо будут перевыборы, на которых ЗЕбилы отдадут голоса Шарию, а он их подарит Киве. Кива - президент-дрочер - РФ полностью устроит, это же в самом прямом смысле представитель "одного нароТа".
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани
Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики "президент" и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.