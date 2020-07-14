Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС

Російські терористи вкотре цілеспрямовано першими відкривають вогонь по позиціях наших захисників, підтверджуючи своє небажання дотримуватись існуючих мирних домовленостей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні 14 липня, на Донеччині поблизу Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот". Шестеро військовослужбовців отримали осколкові поранення. Ще один воїн був поранений внаслідок обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Водяного.

Загалом від початку сьогоднішньої доби семеро українських захисників отримали поранення. Їх усіх евакуаційною технікою оперативно доставлено до медичних закладів та надано належну допомогу лікарів.

Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються. На свої агресивні дії окупант і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників".

