23 206 188

Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС

Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК

Російські терористи вкотре цілеспрямовано першими відкривають вогонь по позиціях наших захисників, підтверджуючи своє небажання дотримуватись існуючих мирних домовленостей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні 14 липня, на Донеччині поблизу Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот". Шестеро військовослужбовців отримали осколкові поранення. Ще один воїн був поранений внаслідок обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Водяного.

Загалом від початку сьогоднішньої доби семеро українських захисників отримали поранення. Їх усіх евакуаційною технікою оперативно доставлено до медичних закладів та надано належну допомогу лікарів.

Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються. На свої агресивні дії окупант і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників".

Топ коментарі
+39
Он сегодня не в том состоянии... Завтра чего-нибудь брякнет. Думать надо было на выборах.
показати весь коментар
14.07.2020 22:14 Відповісти
+39
Проталкивал закон о азартных играх...это важнее для его спонсоров...
показати весь коментар
14.07.2020 22:15 Відповісти
+37
А де наш говнокомандучий?..
показати весь коментар
14.07.2020 22:10 Відповісти
Їм пі..уй.
показати весь коментар
14.07.2020 22:35 Відповісти
Пі...уй буває боляче.
показати весь коментар
14.07.2020 22:39 Відповісти
Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 289
показати весь коментар
14.07.2020 22:34 Відповісти
войну оно мля хотело закончить, будто это от его великого стратега зависело....был бы зе гетьманом да не зависимым и мудрым открестился бы он от гиблого кремлёвского коксохима да взял бы пороха в союзники цены б ему не было, а так разсирает бардак внутри страны на радость пуйловцам, вот они и бесятся...
показати весь коментар
14.07.2020 22:34 Відповісти
Когда Моника назовет оккупантов таки оккупантами?
показати весь коментар
14.07.2020 22:43 Відповісти
Она(моника)такого слова не знает Она в глазах плешивого козломордого ****** усмотрела желание закончить войну
показати весь коментар
14.07.2020 23:17 Відповісти
https://twitter.com/lisitcya

https://twitter.com/lisitcya Лисиця~Кіцуне https://twitter.com/lisitcya @lisitcya https://twitter.com/lisitcya/status/1283066189674098688 3 ч

Кєкунці, пам'ятаєте як вам було смішно, коли Порошенко в ЄС привіз шматок простреленого автобуса?
Вам навіть кремль мемчиків намалював, щоб ще смішніше було.
І з паспортами таке ж було.
Досміялися?
показати весь коментар
14.07.2020 22:45 Відповісти
Нижче зебіли просять расшифравать.
показати весь коментар
14.07.2020 23:00 Відповісти
Чмо гнусавое, гори в аду.
показати весь коментар
14.07.2020 22:35 Відповісти
Немає слів......😡
Одужання хлопцям.......
показати весь коментар
14.07.2020 22:38 Відповісти
Кацапы я ваш нюх топтал!!! За то, что сделали с Украиной ответите, всему свое время. Наши будут в Москве править!!!
показати весь коментар
14.07.2020 22:42 Відповісти
дивись зі штанців не виплигни, троляка
показати весь коментар
14.07.2020 22:47 Відповісти
Україна понад усе!!! Москалі шукайте персональні гіляки
показати весь коментар
14.07.2020 23:13 Відповісти
Москва буде під Києвом, історично має бути!!!
показати весь коментар
14.07.2020 23:15 Відповісти
Коли моя рідна Україна буде звільнена від всіяких ксюх російських?
показати весь коментар
14.07.2020 23:49 Відповісти
Продовжуй розважати українців.
показати весь коментар
15.07.2020 07:50 Відповісти
там нет уже ничего, только мосфильм остался и показывает краски
показати весь коментар
14.07.2020 23:35 Відповісти
Ситуація серйозна.головнокомандуючий на 6 році війни не доганяє,що в Україні війна і агресор -росія.ВР потрібно щось вирішувати.Україні потрібний головнокомандуючий,а не клоун.
показати весь коментар
14.07.2020 22:43 Відповісти
Да. Есть варианты?
показати весь коментар
14.07.2020 22:50 Відповісти
Тебе що на Петрі заклиніло?? Більше нема що сказати ??)))))
показати весь коментар
14.07.2020 22:55 Відповісти
Вже 7й пішов (((
показати весь коментар
14.07.2020 22:47 Відповісти
Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8833
показати весь коментар
14.07.2020 22:49 Відповісти
Капітуляція - це петровий мінський договорняк
показати весь коментар
14.07.2020 22:59 Відповісти
Я этого недолика не выбирал.
показати весь коментар
14.07.2020 23:02 Відповісти
🤣
показати весь коментар
14.07.2020 23:03 Відповісти
???
Відколи це примітиви, ідіоти, манкурти і решта сволоти стала народом України ?
Просто погань, яка топче українську землю.
показати весь коментар
15.07.2020 00:45 Відповісти
Який народ!?, вибрали 73% стада.
показати весь коментар
15.07.2020 09:24 Відповісти
Ну так "прімєнітє" і ви! Скільки можна скиглити! Влупіть так, щоб вони поусиралися. Ніби ж і джавеліни дали, і Україна випускає зброю. В чому питання? В тєрпілізмі?
показати весь коментар
14.07.2020 22:51 Відповісти
Ниже новость не читал не?? Министр обороны Таран саботирует поставки даже элементарно боеприпасов...ЗЕлёные кремлёвские крысы готовят Украину с сдаче..
показати весь коментар
14.07.2020 22:59 Відповісти
Читал(а). Але ж злість бере.
показати весь коментар
14.07.2020 23:01 Відповісти
ЗЕлёные крысы запускайте своего СИвоху с платформой примерения..ЗЕбилы малоросские твари уже заждались, хотят мышебратьям сапоги лизать аж ЗЕлёные слюни капают..
показати весь коментар
14.07.2020 22:57 Відповісти
...це касаби нас вітають з 30-річчям прийняття Декларації про незалежність
показати весь коментар
14.07.2020 22:59 Відповісти
Зрозумійте. Поки капюри не отримують по зубах, вони нічого не розуміють. Я особисто допрашував полонених. Знаю як це робиться. Там зразу, то в минен мамка і купа дтлахів, ось ягрошей нгемаю. Все в соплях та у сльзах. Знаєе падл, що обміняють....ю
показати весь коментар
14.07.2020 23:01 Відповісти
Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4333
показати весь коментар
14.07.2020 23:04 Відповісти
А где Джавелины?
показати весь коментар
14.07.2020 23:05 Відповісти
Ходили слухи,что где-то на Западной Украине на складе пылятся
показати весь коментар
14.07.2020 23:26 Відповісти
ходят слухи, что не слухи, по договору их нельзя использовать в ордло. и не на, кацапское говно, а В западной Украине.
показати весь коментар
14.07.2020 23:37 Відповісти
А ты уже и определил,что я кацапское говно?Теперь буду думать где же я спалился
показати весь коментар
14.07.2020 23:44 Відповісти
Це коли вже захід України став окремою державою, що треба писати «в»?

Запам'ятай, кацапе: «в» - це про країну, «на» - це про територію. В Україні немає кордонів з заходом чи сходом, тому треба говорити: на заході, на Донбасі, а не в Донбасі та в західній.
показати весь коментар
15.07.2020 00:17 Відповісти
Как же так ? Булавоносный пианист видел в глазах у ху@ла мирные намерения.....и даже войну уже кончил.... Шо -то не заладилось .Может уже пора сдачи давать? Или сначала прогнать зеленое недоразумение ?
показати весь коментар
14.07.2020 23:05 Відповісти
Раз не отвечаете,то будет с каждым днем все хуже и хуже.
показати весь коментар
14.07.2020 23:06 Відповісти
Сейчас Веровный Сцыкло может резко заболеть коронавирусом, в тяжелой форме.
показати весь коментар
14.07.2020 23:08 Відповісти
найбільш прийнятний варіант-- а далі, інвалідність і неможливість виконувати обов'язки або пишне погребіння)))
показати весь коментар
15.07.2020 00:12 Відповісти
Ето вам результат недавних переговоров Ермака и Козака. Сколько говорилось что никаких переговоров с террористами тем более с мокшанскими террористами. Особенно бесит что ниши якобы дали достойную ответку. И тупой понимает что тот кто только отвечает, притом в свинячий голос, достойной ответкой вряд ли может считаться и вряд ли враг понес потери серьезнее чем у нас
показати весь коментар
14.07.2020 23:15 Відповісти
Гоніть кацапів з сайту,баньте їх, вони вороги наші.
показати весь коментар
14.07.2020 23:51 Відповісти
Заскапойся, фіктивний патріот. Не роби кіпіш, ніч на дворі, всі люди сплять.
показати весь коментар
15.07.2020 00:21 Відповісти
Ще одна!!! Коли ви вже всі щезнете кацапи плядські?
показати весь коментар
15.07.2020 00:57 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2020 01:20 Відповісти
Когда убили десять Турецких солдат, то Эрдоган за это положил не одну сотню русских мгновенно отреагировал и поднял Байрактары и мочил гнид, а наш придурок только на рояле членом может играть. Мне вообще кажется, что Зеленский - это ватник. Он тупо, как Янык за РФ.
показати весь коментар
14.07.2020 23:58 Відповісти
кацапо-фашисты понимают и уважают только силу!
нужно вооружатся до зубов!и выжигать этих чмырей кацапских!
показати весь коментар
15.07.2020 00:07 Відповісти
Тож нам з Канади поставили багато снайперських далекобійних гвинтівок! То чому не віддати наказі і не іпашити русню на випередження, щоб тварі рила свої навіть не могли з окопа висунути!?
показати весь коментар
15.07.2020 00:10 Відповісти
Винтовки канадские также как и турецкие байрактары у Зеленского под семью замками чтоб не дай бог стрелять не начали в мирные глаза *****.
показати весь коментар
15.07.2020 00:14 Відповісти
Читаю стрічки новин і зло бере: То депутани замовили цукерок то прийняли ігровий закон і тому подібна фігня.... Де так званий головнокомандуючий? Вспався, чи від новосілля не прочумався? Поранений довгий час лежить на полі а воно мовчить.... А на місці що? Агов,командири! Чи зовсім скурвилися? Хіба так можна до людей відноситися?
показати весь коментар
15.07.2020 00:31 Відповісти
Воно обнюхалося ...
показати весь коментар
15.07.2020 00:47 Відповісти
Кремля вже немає, тобі пісець прийшов, білий та пухнастий.
показати весь коментар
15.07.2020 01:04 Відповісти
О, дружок тлі явився, таке саме обнюхане.
Пельку стулило !
Погрожує воно !
показати весь коментар
15.07.2020 01:17 Відповісти
Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 100
показати весь коментар
15.07.2020 04:31 Відповісти
А у відповідь на те що семеро українських воїнів героїв отримали від російських окупантів поранення ...резидент ЗЕбіл - капітулянт, він тільки продажний прокремлівський яничара як вірний пес віддано і постійно дивиться в очі своєму господареві кривавому фашисту )(уйлу. Бажаючи слухняно виконати всі його будь-які побажання.
показати весь коментар
15.07.2020 04:30 Відповісти
Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5865
показати весь коментар
15.07.2020 04:35 Відповісти
Зеля по тебя .зимой придут точно .
показати весь коментар
15.07.2020 05:31 Відповісти
Цензор як завжди бреше.Як замітка про Сірію то там російські військов, як про ДиРу то терористи. Немає там терористів, найманців, сепаратистів там регулярні російські окупаційні війська.
показати весь коментар
15.07.2020 06:35 Відповісти
"ОдиннароТ" усиливает провокации: вчера убили медика, сегодня ранили семерых воинов.
"ОдномунароТу" очень нужно, чтобу у ВСУ сдали нервы и ВСУ спихнула "бубочку". Тогда либо "народно-освободительная" российская армия войдет, наконец, в Украину, чтобы "защитить законно-избранную власть", либо будут перевыборы, на которых ЗЕбилы отдадут голоса Шарию, а он их подарит Киве. Кива - президент-дрочер - РФ полностью устроит, это же в самом прямом смысле представитель "одного нароТа".
показати весь коментар
15.07.2020 06:43 Відповісти
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.

Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской поганиРосійські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9652
показати весь коментар
15.07.2020 08:43 Відповісти
Російські терористи застосували на Донбасі ПТРК "Фагот" і стрілецьку зброю - поранено шістьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7875
показати весь коментар
15.07.2020 08:45 Відповісти
Погибшие и пролившие кровь украинские воины - целиком вина фигляра и труса зеленского и консервы дерьмака, которые не желают понять или делают вид, что не понимают: с пуйлом договариваться невозможно - он усиливает и будет усиливать давление, убивая украинцев. Ему нужна вся Украина.

Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики "президент" и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.
показати весь коментар
15.07.2020 08:48 Відповісти
где джавелины? в казино проиграли?
показати весь коментар
15.07.2020 11:44 Відповісти
А наш главнокомандующий сейчас очень занят игорным бизнесом!! А дела на фронте подождут!!
показати весь коментар
15.07.2020 14:06 Відповісти
А где же наша хваленная "СТУГНА"" и турецкие БПЛА " БАЙРАКТАРЫ"??
показати весь коментар
15.07.2020 14:09 Відповісти
