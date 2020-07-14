УКР
Спалахи COVID-19 у Києві найчастіше фіксуються в лікарнях, монастирях і гуртожитках, - Держпродспоживслужба

Спалахи коронавірусу в Києві найбільш часто фіксуються в лікарнях, церквах та гуртожитках.

Про це РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, з квітня 2020 року спалахи фіксувалися в Києво-Печерській лаврі (близько 350 осіб), Іонівському монастирі та Свято-Покровському чоловічому монастирі (Голосіївська пустинь).

"Зараз знаходиться на суворому карантині з забороною на відвідування Фроловський монастир. Там захворіли понад 100 осіб. Якщо ви будете їхати близько монастиря, побачите, що там стоїть огорожа, медичні пости", - розповів Рубан.

Третє місце за розповсюдженням коронавірусу в Києві посідають гуртожитки.

"Ми фіксуємо майже 2-3 гуртожитки на тиждень за спалахами. Останній випадок був в Українському технологічному університеті, де 3 особи відвідували розважальні заклади. Зараз встановлено 15 осіб контактних, 5 хворих", - додав Рубан.

Виглядає дуже підозріло -як цільове зараження!
15.07.2020 07:34 Відповісти
Зачем нужны общежития,если учебы сейчас нет,да и вообще учеба дистанционная???
15.07.2020 11:35 Відповісти
 
 