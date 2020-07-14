Спалахи COVID-19 у Києві найчастіше фіксуються в лікарнях, монастирях і гуртожитках, - Держпродспоживслужба
Спалахи коронавірусу в Києві найбільш часто фіксуються в лікарнях, церквах та гуртожитках.
Про це РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, з квітня 2020 року спалахи фіксувалися в Києво-Печерській лаврі (близько 350 осіб), Іонівському монастирі та Свято-Покровському чоловічому монастирі (Голосіївська пустинь).
"Зараз знаходиться на суворому карантині з забороною на відвідування Фроловський монастир. Там захворіли понад 100 осіб. Якщо ви будете їхати близько монастиря, побачите, що там стоїть огорожа, медичні пости", - розповів Рубан.
Третє місце за розповсюдженням коронавірусу в Києві посідають гуртожитки.
"Ми фіксуємо майже 2-3 гуртожитки на тиждень за спалахами. Останній випадок був в Українському технологічному університеті, де 3 особи відвідували розважальні заклади. Зараз встановлено 15 осіб контактних, 5 хворих", - додав Рубан.
