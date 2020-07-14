Заява голови МВФ Георгієвої після розмови із Зеленським: Збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у розмові з президентом України Володимиром Зеленським закликав зберегти незалежність НБУ.

Про це йдеться в заяві Георгієвої за результатами переговорів із Зеленським, які відбулися у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Реформа НБУ та її результати за останні п’ять років є історією цілковитого успіху для України. Незалежний центральний банк допомагає макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів та захищає фінансову систему", - зазначила глава МВФ.

Вона підкреслила, що це все є "найважливішими передумовами для інвестицій та зростання".

Політика НБУ, яка заслуговувала на довіру, сприяла стабілізації економіки України, наголосила Георгієва. Вона додала, що успішне очищення фінансового сектора країни, "зруйнованого шахрайством", також було досягнуто завдяки діям Національного банку.

"Збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України, і це також є вимогою поточної програми, яку підтримує МВФ. Я закликала Президента Зеленського дотримуватися обґрунтованої грошово-кредитної та фінансової політики – вони є ключовими для посилення інвестицій, а також інклюзивного зростання", - заявила директор-розпорядник МВФ.

