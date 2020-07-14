Заява голови МВФ Георгієвої після розмови із Зеленським: Збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у розмові з президентом України Володимиром Зеленським закликав зберегти незалежність НБУ.
Про це йдеться в заяві Георгієвої за результатами переговорів із Зеленським, які відбулися у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Реформа НБУ та її результати за останні п’ять років є історією цілковитого успіху для України. Незалежний центральний банк допомагає макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів та захищає фінансову систему", - зазначила глава МВФ.
Вона підкреслила, що це все є "найважливішими передумовами для інвестицій та зростання".
Політика НБУ, яка заслуговувала на довіру, сприяла стабілізації економіки України, наголосила Георгієва. Вона додала, що успішне очищення фінансового сектора країни, "зруйнованого шахрайством", також було досягнуто завдяки діям Національного банку.
"Збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України, і це також є вимогою поточної програми, яку підтримує МВФ. Я закликала Президента Зеленського дотримуватися обґрунтованої грошово-кредитної та фінансової політики – вони є ключовими для посилення інвестицій, а також інклюзивного зростання", - заявила директор-розпорядник МВФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
серьозна дама поставила Вовочку рачки.....
но зе-лох всё поломал
а тут зашквар очередной - и шмаркля снова полный лошара))
Давайте будемо реалістами.
зазвичай, суха осика підійде
насчет печатного станка дама сказала НЕТ !
а повеситься - это на усмотрение ЗЕли.....
перспектива зимбабве или как там: грузите гривны бочками, братья Карамазовы
А що вже поросенкового Смоляка змила в БД?
хочет и здесь "помочь". Чем хуже-тем лучше....
Ленин акбар!
Только Расия подставит тибе плечо в трудный час!
Глава МВФ - известная дура по сравнению с нашим Колей!
Она, естественно ху..ню порет, ну там "Политика НБУ, заслуживала доверия, способствовала стабилизации экономики Украины, отметила Георгиева. Она добавила, что успешная очистка финансового сектора страны, "разрушенного мошенничеством", также была достигнута благодаря действиям Национального банка"
А на самом деле Коля знает, что Порошенко с Гонтаревой украли из банка 100 миллиардов и вывили в афшор!!!
Напрягая тощие задницы завоют про проклятых соросят, дядю Сэмя, тянущего костлявые руки к народным богатствам ну и далее по списку....
Все цивилизованные страны, все там МВФы - сборище идиотов, только они разоблачили их пидступные замыслы!
Вот они, вот - по стене ползут!
Проклятые импириалистческие соросята!