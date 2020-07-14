УКР
Заява голови МВФ Георгієвої після розмови із Зеленським: Збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України

Заява голови МВФ Георгієвої після розмови із Зеленським: Збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у розмові з президентом України Володимиром Зеленським закликав зберегти незалежність НБУ.

Про це йдеться в заяві Георгієвої за результатами переговорів із Зеленським, які відбулися у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Реформа НБУ та її результати за останні п’ять років є історією цілковитого успіху для України. Незалежний центральний банк допомагає макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів та захищає фінансову систему", - зазначила глава МВФ.

Вона підкреслила, що це все є "найважливішими передумовами для інвестицій та зростання".

Політика НБУ, яка заслуговувала на довіру, сприяла стабілізації економіки України, наголосила Георгієва. Вона додала, що успішне очищення фінансового сектора країни, "зруйнованого шахрайством", також було досягнуто завдяки діям Національного банку.

"Збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України, і це також є вимогою поточної програми, яку підтримує МВФ. Я закликала Президента Зеленського дотримуватися обґрунтованої грошово-кредитної та фінансової політики – вони є ключовими для посилення інвестицій, а також інклюзивного зростання", - заявила директор-розпорядник МВФ.

Читайте також: Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ "незалежного технократа"

МВФ (3097) НБУ (10621) Георгієва Крісталіна (100)
+16
Тварь, яка не називає путіна агресором, дозволяє літати літакам та плавати російсько-фашистським кораблям.Такого ще не було, 153 мільйонери сидять у фракції СН і в кріслі президента людина, яка 380 грн податку сплатила за 5 років війни
14.07.2020 23:32 Відповісти
+16
Лайнокомандувач, який весело смалить айкоси у той час, коли солдатів його країни, поранених та мертвих, не можуть забрати з поля бою, має бути повішений на першій же смереці.
14.07.2020 23:37 Відповісти
+14
помнится, шмаркля год назад, в "столице" Канады - Торонто (да, шмаркля перенес её) - хвастался что Порох сделал НБУ независимым)
а тут зашквар очередной - и шмаркля снова полный лошара))

Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, - заявление главы МВФ Георгиевой после разговора с Зеленским - Цензор.НЕТ 3678
14.07.2020 23:51 Відповісти
Скоро буде багато гривень?
14.07.2020 23:30 Відповісти
https://censor.net/user/315845 Як купонів.
14.07.2020 23:31 Відповісти
не буде !
серьозна дама поставила Вовочку рачки.....
14.07.2020 23:32 Відповісти
***** в пупок поцілував,чи що?
15.07.2020 01:37 Відповісти
"а как нам жить, если бюджет для лохов посчитали по 30? а по 27 мы сами - полные лохи"(с)зеленский
14.07.2020 23:49 Відповісти
Цитати вєлікіх нєлохів
14.07.2020 23:53 Відповісти
Збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України, - заява голови МВФ Георгієвої після розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 8741
15.07.2020 00:26 Відповісти
1 зебиллион.
15.07.2020 00:28 Відповісти
1 пупільон рівний 1 гривні
15.07.2020 01:39 Відповісти
І вони будуть дешеві!
15.07.2020 10:37 Відповісти
І, головне, вони будуть дешеві!
15.07.2020 10:38 Відповісти
Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет является историей полного успеха для Украины

но зе-лох всё поломал
14.07.2020 23:32 Відповісти
помнится, шмаркля год назад, в "столице" Канады - Торонто (да, шмаркля перенес её) - хвастался что Порох сделал НБУ независимым)
а тут зашквар очередной - и шмаркля снова полный лошара))

Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, - заявление главы МВФ Георгиевой после разговора с Зеленским - Цензор.НЕТ 3678
14.07.2020 23:51 Відповісти
"а как нам жить, если бюджет для лохов посчитали по 30? а по 27 мы сами - полные лохи", заявил зеленский - требуя от НБУ печатать гривны
14.07.2020 23:52 Відповісти
Немає що там ламати-шоколадний порох вже рік,як з дупи сиплеться -от придурки й лижуть.
15.07.2020 01:49 Відповісти
а ти тупенький, як я подивлюсь
15.07.2020 09:23 Відповісти
Ні.Я тут зеленою шмарклею граю по губам шоколадок та по рошену,мов по роялю.
15.07.2020 09:26 Відповісти
Тварь, яка не називає путіна агресором, дозволяє літати літакам та плавати російсько-фашистським кораблям.Такого ще не було, 153 мільйонери сидять у фракції СН і в кріслі президента людина, яка 380 грн податку сплатила за 5 років війни
14.07.2020 23:32 Відповісти
Їш хоч сало,хоч гімно,але вуха мий.
15.07.2020 01:59 Відповісти
Интересы Украины не волнуют 3Ерашиста! Он рф служит.
показати весь коментар
так як і тим 73,22%, які його обрали.
Давайте будемо реалістами.
14.07.2020 23:38 Відповісти
Головне,аби ПАрашу цікавили.Жму руку.
15.07.2020 09:30 Відповісти
Лайнокомандувач, який весело смалить айкоси у той час, коли солдатів його країни, поранених та мертвих, не можуть забрати з поля бою, має бути повішений на першій же смереці.
14.07.2020 23:37 Відповісти
Молодец:"Жму руку","Обнимаю".
15.07.2020 02:02 Відповісти
Збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України, - заява голови МВФ Георгієвої після розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 4079
15.07.2020 04:16 Відповісти
шкода смереки, гарне ж дерево
зазвичай, суха осика підійде
15.07.2020 07:13 Відповісти
уже и глава мвф не выдержала тупости ишака, и дает ему подсказки.
15.07.2020 00:01 Відповісти
Короче, не договорились. Зеля сказал ей что у него два варианта: включить печатный станок, или повеситься.
15.07.2020 00:07 Відповісти
почему не договорились?
насчет печатного станка дама сказала НЕТ !
а повеситься - это на усмотрение ЗЕли.....
15.07.2020 00:24 Відповісти
Вчера с коллегами снимали зарплату в разных банкоматах и везде выдавали новыми （!）купюрами. Скорее всего, печатный станок уже работает вовсю （еще один бешеный принтер?）.
15.07.2020 04:50 Відповісти
правильное замечание, даже запах купюр выдает и нумерация
перспектива зимбабве или как там: грузите гривны бочками, братья Карамазовы
15.07.2020 07:19 Відповісти
Ты смотри, как МВФ переживает за интересы Украины! Георгиевой, оказывается виднее, как надо, чтобы им деньги капали.
15.07.2020 00:09 Відповісти
МВФ береться виступати гарантом незалежності НБУ від України?
15.07.2020 00:26 Відповісти
Збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України, - заява голови МВФ Георгієвої після розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 1771
15.07.2020 00:27 Відповісти
Георгієва сказала,що "ця незалежність має бути забезпечена і наступником Голови"

А що вже поросенкового Смоляка змила в БД?
15.07.2020 02:18 Відповісти
Збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України, - заява голови МВФ Георгієвої після розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 6352
15.07.2020 04:44 Відповісти
Вот до кого треба звертатися главі МВФ.
15.07.2020 08:21 Відповісти
независимый как гонтарева ,разрешена только алкагольная зависимость
15.07.2020 06:37 Відповісти
А чё эта тётка говорит об интересах Украины и скромно умалчивает об интересах МВФ? Хто она? Шо ей здесь надо?
15.07.2020 06:49 Відповісти
так она же чистая мать Тереза - белый ангел, целиком и полностью "безкорислива"
хочет и здесь "помочь". Чем хуже-тем лучше....
15.07.2020 07:25 Відповісти
Вообще-то у нее денег взяли.
15.07.2020 09:10 Відповісти
И шо? Теперь она будет танцевать заёмщика и спэрэду и сзаду? Вам приходилось брать кредит и подписывать кредитный договор? И шо из банка приходили а ваш дом и хозяйничали там?
15.07.2020 15:42 Відповісти
О, прювет разоблачителю крававых замыслов импириализьма!
Ленин акбар!
15.07.2020 10:51 Відповісти
Воистину акбар! А шо? Ленин сумел построить страну остатки которой вот уже 30 лет империалисты с компрадорами расхищают.
15.07.2020 15:44 Відповісти
"Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов"
15.07.2020 16:48 Відповісти
Головне щоб курс гривні в три рази не опустили як Гонтариха з Питром у свій час
15.07.2020 07:33 Відповісти
Ні, головне не це. Головне знайти розум і на майбутнє не втрачати його.
15.07.2020 08:01 Відповісти
А я про що?
15.07.2020 09:03 Відповісти
Беня против интересов Украины, поскольку эти интересы напрямую противоречат его персональным интересам. И рассчитывать на то, что клоун не будет слушать беню, не стоит. Беня приехал работать, Вот он и работает. Клоун пришел к власти играть на трубе(бени). Вот он и играет.
15.07.2020 07:57 Відповісти
"Заявление главы МВФ Георгиевой после разговора с Зеленским: Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины" - они там в МВФ дурачками прикидываются. Будет сделано всё, что в интересах Коломойского, а не Украины.
15.07.2020 09:15 Відповісти
Козлощелепний дурачок-іди звідси-тут поросячі капусту зїли.
15.07.2020 09:38 Відповісти
Та воно ж брехло, це його професія. МВФ ще досі вірить йому?
15.07.2020 09:23 Відповісти
Что-то глава МВФ не беспокоилась, когда при Порошенко Нацбанк был полностью зависимым от Пети через ручную Гонтареву, которая была у него на коротком поводке.
15.07.2020 10:18 Відповісти
О выползло....
Только Расия подставит тибе плечо в трудный час!
15.07.2020 10:53 Відповісти
Ты больной старый человек. Петух утром на зорьке прокукарекает, так ты - это происки расии. Спать не дает. Чучело, опустись на землю. Причем плечо кацапстана у моему посту? Ты его хоть читал? Или разве Петя и Гонтарева не были дружны? Кстати, Гонтарева Рада назначила главой НБУ по представлению Порошенко. А Петя знает кого назначать!!!
15.07.2020 15:06 Відповісти
Убедил! Верю, что твоё гавно льётся совершенно искренне и бесплатно!
Глава МВФ - известная дура по сравнению с нашим Колей!
Она, естественно ху..ню порет, ну там "Политика НБУ, заслуживала доверия, способствовала стабилизации экономики Украины, отметила Георгиева. Она добавила, что успешная очистка финансового сектора страны, "разрушенного мошенничеством", также была достигнута благодаря действиям Национального банка"
А на самом деле Коля знает, что Порошенко с Гонтаревой украли из банка 100 миллиардов и вывили в афшор!!!
15.07.2020 15:42 Відповісти
Счас тучей полезут ети ублюдки-разаблачитель импириалистичнсеого запада...
Напрягая тощие задницы завоют про проклятых соросят, дядю Сэмя, тянущего костлявые руки к народным богатствам ну и далее по списку....
Все цивилизованные страны, все там МВФы - сборище идиотов, только они разоблачили их пидступные замыслы!
15.07.2020 10:58 Відповісти
Встречалась инфа, что Венгрии в своей конституции прописала, что ее Нацбанк подчиняется ее Кабмина. Если это правда, то почему МВФ от члена Ес не требует сделать её Нацбанк независимым для ее же блага. Все это сказки хозяев внешнего управления Украиной.
15.07.2020 12:59 Відповісти
Да, да!
Вот они, вот - по стене ползут!
Проклятые импириалистческие соросята!
15.07.2020 15:43 Відповісти
 
 